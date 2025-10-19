Fostul atacant de la Inter, cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu: „A înțeles exact ce trebuia să facă”
Gazeta Sporturilor, 19 octombrie 2025 09:50
Julio Cruz (51 de ani), atacant cu aproape 200 de meciuri în tricoul celor de la Inter, l-a lăudat pe Cristi Chivu, imediat după ce nerazzurrii au învins AS Roma, scor 1-0.Fostul atacant de la Inter a remarcat principala calitate a lui Cristi Chivu la formația din Milano: faptul că acesta aduce prospețime în echipă de fiecare dată când este nevoie. ...
• • •
Acum 10 minute
10:10
Moment istoric pentru Metaloglobus: nou-promovata a obținut prima ei victorie din Superliga, 2-1 chiar împotriva campioanei FCSB.FCSB părea să-și revină din criză, câștigase etapele anterioare cu Oțelul, cu Universitatea Craiova. Un succes la Clinceni, cu Metaloglobus, era previzibil. Numai că ultima clasată a produs surpriza sezonului și a învins-o cu 2-1 pe formația care se clasează acum pe 12, la 5 puncte distanță de play-off, la 15 lungimi de prima poziție. ...
Acum 30 minute
10:00
Getafe - Real Madrid, în etapa #9 din La Liga » „Galacticii” au nevoie de victorie pentru a reveni pe prima poziție în Spania # Gazeta Sporturilor
Getafe și Real Madrid, formațiile pregătite de Pepe Bordalas și Xabi Alonso, se vor întâlni în această seară, de la ora 22:00, pe Estadio Coliseum Alfonso Perez, într-un duel al rundei cu numărul #9 din La Liga. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2. ...
10:00
Dinamo - Rapid, derby la intensitate maximă pe Arena Națională! » Echipele probabile + Cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Dinamo - Rapid se joacă duminică seară, de la ora 20:30, pe Arena Națională. La cote maxime! Rivalele se luptă pentru supremație în Superliga și sunt printre formațiile lăudate ale sezonului. De aceea se anunță un derby total. Meciul va fi livetext pe GSP.ro și în direct la PrimaSport 1 și DigiSport 1.Dinamo - Rapid se joacă într-un moment foarte bun pentru ambele rivale. ...
09:50
09:50
Niko Kovac a luat foc! Acuză arbitrajul: „Golul nu trebuia acordat!” + Ce spune expertul Bild # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Borussiei Dortmund, Niko Kovac, susține că primul gol al lui Bayern, marcat de Harry Kane, a venit în urma unui fault.Bayern s-a distanțat la 5 puncte în fruntea clasamentului, printr-o victorie cu 2-1 în fața Borussiei Dortmund. Dar antrenorul oaspeților, Niko Kovac, are o problemă cu modul în care s-a marcat primul gol din „Der Klassiker”. ...
Acum o oră
09:40
UTA - Oțelul, meci cu momente speciale în etapa 13 din Superliga » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
UTA Arad - Oțelul Galați, primul meci al zilei din etapa a 13-a din Superliga, se va disputa astăzi, de la ora 17:30. Partida va fi live pe GSP.ro și în direct la TV la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Echipa de la malul Dunării nu s-a impus niciodată pe teren advers în ediția curentă, în dreptul lor fiind consemnate două remize și trei înfrângeri. ...
Acum 2 ore
09:10
Leo Messi, dezlănțuit! Veritabil „one man show”, cu goluri de senzație și un assist # Gazeta Sporturilor
Lionel Messi (38 de ani) a reușit un hattrick și un assist în meciul câștigat de Inter Miami la Nashville cu 5-2.Deși la o vârstă la care alții au agățat deja ghetele-n cui, Lionel Messi are și acum un picior „de aur”. A demonstrat-o în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un show de zile mari la Nashville. ...
09:00
FCSB, bilanț dezastrous în meciurile în care a condus » Punctele pierdute ar fi propulsat-o pe primul loc # Gazeta Sporturilor
FCSB traversează unul dintre cele mai slabe începuturi de sezon, iar campioana din ultimele două stagiuni din Superliga a pierdut nu mai puțin de 16 puncte în meciurile din campionatul intern în care a condus.Astfel, dacă FCSB ar fi obținut și cele 16 puncte pe care le-a pierdut din mână în acest sezon, campioana s-ar fi aflat pe primul loc, la un punct peste FC Botoșani. ...
08:30
Portarul Sommer explică diferența dintre Simone Inzaghi și Cristi Chivu: „Încercăm să găsim...” # Gazeta Sporturilor
Internațional elvețian Yann Sommer a fost unul dintre cei mai buni de pe teren în Roma - Inter (0-1). Unicul gol al partidei a fost marcat de Bonny, în minutul 6.Inter a făcut o primă repriză foarte bună, marcată de golul rapid al atacantului adus de Cristi Chivu de la fosta sa echipă, Parma. Apoi, nerazzurrii au trebuit să reziste asaltului gazdelor, iar portarul Yann Sommer a avut un rol important în „securizarea” victoriei”. ...
08:30
Gigi Becali a anunță schimbări mari la FCSB: „Au făcut bani și nu mai au smerenie, se alege praful!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, s-a declarat dezamăgit de atitudinea jucătorilor după ce campioana en-titre a suferit un eșec istoric cu Metaloglobus, scor 1-2, deși echipa antrenată de Elias Charalambous (45 de ani) a intrat în avantaj la cabine.Finanțatorul consideră că banii câștigați în ultimele sezoane de către jucători i-au afectat și nu mai există spirit de colegialitate în echipă. ...
Acum 4 ore
08:10
Metaloglobus a reușit prima victorie în Superliga chiar în fața FCSB-ului, dar președintele are altă problemă: „Te ia durerea de cap” # Gazeta Sporturilor
Marius Burcă, președintele celor de la Metaloglobus, a reacționat după ce echipa sa a reușit prima vitctorie din istorie în Superliga, chiar în fața campioanei din ultimele două sezoane, FCSB, scor 2-1.Oficialul ilfovenilor s-a bucurat în urma triumfului istoric și a comentat, de asemenea, problema legată de arena din Clinceni, care a fost „casă” pentru Metaloglobus și Unirea Slobozia în acest sezon. ...
07:50
Adrian Șut e convins că fanii FCSB nu vor ierta eșecul cu Metaloglobus: „Ne pare rău că ne-am bătut joc de rezultate” # Gazeta Sporturilor
Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul de la FCSB, a comentat eșecul suferit în etapa 13 din Superliga, 1-2 cu Metaloglobus, deși campioana en-titre a intrat în avantaj la cabine. Ilfovenii au obținut astfel prima victorie din istorie în primul eșalon al României. ...
07:50
Cristi Chivu, după ce a devenit lider în Serie A: „Nu ne uităm la alții” + Ce zice de Milan - Fiorentina # Gazeta Sporturilor
Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, a învins-o sâmbătă pe Roma, pe „Olimpico”, scor 1-0.Victoria de la Roma, coroborată cu eșecul suferit de campioana Napoli la Torino (0-1), a propulsat-o pe Inter în fruntea clasamentului Serie A, cu 15 puncte, cel puțin până la meciul de diseară, Milan - Fiorentina, când rivala locală i-ar putea lua locul. ...
Acum 12 ore
01:30
01:30
01:30
01:30
00:10
Ce au spus românii după calificarea istorică în ultimul act la Campionatul European: „Dacă ajungi în finală, trebuie să crezi că poți câștiga” # Gazeta Sporturilor
Echipa masculină a României, Eduard Ionescu, Ovidiui Ionescu, Iulian Chiriță va juca duminică, de la ora 18:00, contra Franței, prima finală europeană a „tricolorilor”România - Franța, finala Campionatului European, va avea loc duminică, 19 octombrie, la ora 18:00, în direct pe AntenaPlay. ...
00:10
Carol Popa și poveste de la Antipozi: „Mi-am dat seama că sunt printre cei mai buni din lume!” # Gazeta Sporturilor
Carol Popa a povestit cum a trăit cursa de la Campionatele Mondiale de triatlon de juniori, unde a ocupat locul 8.La aproape 15.000 kilometri de casă, un puști de 19 ani a obținut cea mai bună performanță din istorie pentru triatlonul românesc la o ediție a Campionatelor Mondiale. Carol Popa a încheiat proba de sprint desfășurată în pitorescul oraș australian Wollongong pe locul 8, după ce a fost în apropierea primelor poziții până spre final. ...
00:10
Gigi Becali e furios pe cel mai bine cotat fotbalist de la FCSB: „Distrug echipa cu el. Stai pe bancă!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut o reacție dură la adresa lui Darius Olaru, unul dintre favoriții lui de la echipă, imediat după eșecul cu 1-2 în fața celor de la Metaloglobus.Gigi Becali a fost extrem de supărat pe unul dintre jucătorii exponențiali ai echipei. S-a plâns de pasele greșite date de Olaru în fața ultimei clasate din Superligă. ...
18 octombrie 2025
23:50
Chivu este lider în Serie A! Inter a câștigat derby-ul cu Roma și a preluat conducerea clasamentului din Italia # Gazeta Sporturilor
Inter s-a impus la limită pe terenul celor de la AS Roma, scor 1-0, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #7 din Serie A. Astfel, echipa lui Cristi Chivu a bifat cel de-al 6-lea succes consecutiv în toate competițiile și a urcat pe prima treaptă a podiumului din Italia!Programul complet al etapei #7 din Serie AVicecampioana Italiei și a Europei a început excelent partida de pe Olimpico. ...
23:50
Tunurile pe jucători?! Elias Charalambous și-a spus supărările, în timp ce Becali vorbea despre posibila lui plecare # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous, 45 de ani, a comentat înfrângerea suferită de echipa lui, FCSB, contra nou-promovatei Metaloglobus, formație care nu câștigase niciun meci în prima ligă până astăzi!Antrenorul cipriot s-a arătat nedumerit de prăbușirea din repriza secundă, vorbind despre tendința elevilor lui de a scădea în exprimare și concentrare pe parcursul meciurilor. De altfel, a sugerat, printre linii, că resimte o problemă de atitudine în vestiar. ...
23:40
Florin Tănase cere un moment ZERO la FCSB: „La revedere! Pretențiile sunt mari aici” # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus a câștigat primul meci din istorie în Superligă, 2-1 chiar împotriva campioanei FCSB. Florin Tănase (30 de ani), singurul marcator al campioanei din această seară, a vorbit despre rezultatul rușinos al echipei sale.Florin Tănase nu găsește explicații pentru rezultatul rușinos de la Clinceni.Florin Tănase: „În seara asta am fost o rușine!”„Mereu am avut probleme după pauza internațională. La Csikszereda ne-am încurcat după ce am condus cu 1-0. ...
23:40
A marcat un gol superb împotriva FCSB-ului și a dat declarația serii: „Nu suntem așa cum a spus lumea” # Gazeta Sporturilor
Desley Ubbink, jucătorul celor de la Metaloglobus, a reacționat după ce echipa sa a obținut un succes istoric în fața campioanei en-titre FCSB, scor 2-1. Desley Ubbink a fost cel care a marcat un gol superb, cel de 1-1 în minutul 48 după o succesiune de pase frumoasă a elevilor lui Mihai Teja. Imediat după meci, la flash-interviu, acesta a vorbit despre succesul serii și a dat declarația serii. ...
23:40
„Trebuie să vii cu ceva nou!” » Ce nu a mai funcționat în relația Sabău-U Cluj? „Repetând anumite metode, jucătorii nu mai sunt receptivi” # Gazeta Sporturilor
Învinsă fără drept de apel de FC Botoșani, scor 0-2, Universitatea Cluj nu l-a mai putut întoarce din drum pe Ioan Ovidiu Sabău, cel care și-a prezentat demisia la finalul meciului de sâmbătă. Clubul a acceptat solicitarea „Moțului”, astfel că „șepcile roșii” au rămas, oficial, fără antrenor.Sabău mai avusese o tentativă de a părăsi Universitatea și în urmă cu două săptămâni, după eșecul puțin scontat de la Miercurea Ciuc (1-2). ...
23:30
Mihai Teja, 47 de ani, antrenorul lui Metaloglobus, a comentat victoria contra campioanei FCSB, 2-1, primul succes pentru nou-promovată la nivelul eșalonului de elită.Metaloglobus a fost condusă de campioana ultimelor două sezoane, dar a întors scorul în partea secundă, apoi a gripat atacul roș-albastru. ...
23:20
Basarab Panduru, fost internațional român și actual analist TV, a dat de pământ cu FCSB după ce campioana en-titre a pierdut surprinzător cu Metaloglobus, scor 1-2.Basarab Panduru a catalogat înfrângerea celor de la FCSB cu Metaloglobus „de neconceput”. Colegul său de platou de la emisiunea de la Prima Sport, Marius Baciu, a identificat problema campioanei en-titre: individualismul. ...
23:20
A răpus-o pe FCSB, apoi a cerut în direct „o primă specială”: „Sperăm să ne facă patronul o surpriză” # Gazeta Sporturilor
Dragoș Huiban, 35 de ani, marcatorul golului decisiv în Metaloglobus - FCSB 2-1, a venit la flash-interviu la finalul meciului și a profitat de ocazie pentru a-i solicita patronului „o primă specială”.Metaloglobus a obținut prima ei victorie la nivelul primei ligi. Succesul este cu atât mai mare având în vedere că a venit împotriva campioanei en-titre.Golul decisiv, de 2-1, l-a înscris Dragoș Huiban, din penalty. ...
23:10
Darius Olaru, descumpănit complet după umilința cu Metaloglobus: „Ne-am bătut joc de ultimele partide” # Gazeta Sporturilor
Darius Olaru, jucătorul celor de la FCSB, a reacționat după ce campioana en-titre a fost învinsă de Metaloglobus, ultima clastă din Superliga, scor 1-2.Mijlocașul celor de la FCSB a recunoscut că nu știe ce se întâmplă la echipa sa și nu găsește explicații pentru lipsa de concentrare din meciurile cu adversarii mai slab cotați. Darius Olaru a reacționat după Metaloglobus - FCSB 1-0: „Trebuie să băgăm capul în pământ”„Ne-am bătut joc de ultimele partide. ...
23:00
Cine o poate prelua pe U Cluj: favoritul este o veche „cunoștință” a ardelenilor # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău, 57 de ani, a reziliat în această seară cu U Cluj, iar Cristiano Bergodi, 61 de ani, este favorit să preia formația „Șepcilor roșii”. Și Dorinel Munteanu, 57 de ani, rămâne o variantă pe care U o ia în considerareU Cluj s-a îndepărtat de play-off după 0-2 cu FC Botoșani, astăzi, acasă, rezultat ce i-a pus capac lui Ioan Ovidiu Sabău. ...
23:00
„Miștocăreală, miuță!” » Becali n-a iertat pe nimeni după umilința istorică, apoi a închis brusc telefonul: „Văd că-ți arde de glume!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, 67 de ani, patronul FCSB, a reacționat la doar câteva minute după înfrângerea-șoc cu Metaloglobus, nou-promovata care până astăzi nu câștigase niciodată în primul eșalon!Gigi Becali nu găsește explicații pentru dezastruoasa prestație de la Clinceni. ...
22:50
Scandal la finalul meciului dintre Metaloglobus și FCSB! Reporterii GSP au surprins toate imaginile # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus a câștigat primul meci din istorie în Superligă, 2-1 chiar împotriva lui FCSB. Fotbaliștii campioanei au avut de înfruntat furia galeriei la Clinceni. La finele partidei de la Clinceni dintre Metaloglobus și FCSB, la care au asistat 1630 de suporteri, dintre care aproximativ 600 de fani ai campioanei, jucătorii au fost apostrofați de suporteri: „Rușine, rușine să vă fie!”. ...
22:30
22:30
Așa a obținut Metaloglobus PRIMA ei victorie în Superligă: video cu faza de fotbal-șampanie! # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus a obținut prima ei victorie la nivelul eșalonului de elită chiar împotriva campioanei en-titre, FCSB, scor 2-1, cu golul de 1-1 fiind rodul unei faze spectaculoase.FCSB a intrat în avantaj la pauza meciului de la Clinceni, grație golului înscris de Florin Tănase din penalty.După ieșirea de la cabine, gazdele au avut nevoie de numai 3 minute pentru a egala. ...
22:20
Pe cine dă vina șeful McLaren pentru incidentul de la startul sprintului din SUA: „Este suprinzător” # Gazeta Sporturilor
Șeful echipei McLaren, Andrea Stella, a aruncat indirect vina pentru incidentul din primul viraj al cursei sprint de la Austin asupra lui Fernando Alonso și Nico Hulkenberg, care au abordat o traicetorie interioară în prima curbă a Circuitului Americilor.În acest incident au fost implicați și ambii piloți McLaren, Oscar Piastri și Lando Norris, care au abandonat cursa sprint din Texas. ...
21:50
Fost selecționer, radiografie dezarmantă a fotbalului și societății de azi: „Nimeni de la națională n-are vocație de lider!” Traumatizat de drama din Rahova: „Nu mai ai aer când vezi așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Seniorul Mircea Rădulescu, 84 de ani, fost conducător al Școlii de Antrenori, ex-selecționer al României la începutul anilor '90, face o retrospectivă nefardată a ultimelor evenimente observate în fotbalul românesc. ...
21:50
PSV și Go Ahead Eagels s-au întâlnit astăzi, în etapa 9 din Eredivise, iar echipa românului a reușit să obțină victoria, 2-1.Programul complet al etapei #9 din EredivisieDennis Man a fost titular, dar a părăsit terenul în minutul 81.După ce a evoluat pentru naționala României în campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026, atacantul a revenit la echipa de club.Cu această victorie, PSV o egalează la puncte pe liderul din Olanda, Feyenoord. ...
21:40
Echipa masculină a României luptă și ea pentru aur la Campionatul European de tenis de masă » Victorie cu 3-0 în fața Sloveniei # Gazeta Sporturilor
Iulian Chiriță, Eduard Ionescu și Ovidiu Ionescu au învins Slovenia cu 3-0 la Campionatul European pe echipe și duminică luptă pentru aur cu Franța, a doua favorită a competiției. Fetele se duelează cu Germania, duminică, de la ora 14:00.România - Franța, finala Campionatului European, va avea loc duminică, 19 octombrie, la ora 18:00, în direct pe AntenaPlay. ...
21:40
Huiduieli și înjurături în Metaloglobus - FCSB, după ce arbitrul a dat, apoi anulat un penalty # Gazeta Sporturilor
O succesiune de hotărâri ale arbitrului din Metaloglobus - FCSB, care le-a acordat gazdelor penalty, apoi a revenit asupra decizie, i-a iritat la culme pe susținătorii nou-promovatei.Era minutul 19 în Metaloglobus - FCSB când gazdele au scăpat pe contraatac. Ajuns în posesia balonului, Ely Fernandes a prelungit pentru Moses Abbey, care a căutat culoarul de șut. ...
21:30
Un prim „Der Klassiker” de coșmar pentru Jobe Bellingham » Bayern continuă șirul victoriilor + recordul istoric stabilit de Manuel Neuer # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen s-a impus pe teren propriu în fața Borussiei Dortmund, scor 2-1, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #7 din Bundesliga. Astfel, campioana Germaniei a ajuns la 11 victorii în tot atâtea meciuri oficiale disputate în acest sezon și și-a mărit avantajul din fruntea clasamentului. ...
21:30
David Irimia (19 ani), jucătorul lui Dinamo împrumutat la Metaloglobus, a avut un gest greu de neînțeles în partida cu FCSB. O ținere evidentă l-a determinat pe „centralul” Robert Avram să dicteze penalty.Lovitura de la 11 metri a fost transformată de Florin Tănase în minutul 34.VIDEO CU FAZA. ...
21:20
Baiaram, gol pentru Craiova pentru prima dată din august: „A fost o perioadă dificilă” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova s-a impus în fața Unirii Slobozia, scor 3-1, într-un meci din cadrul etapei #13 din Superligă, iar Ștefan Baiaram (22 de ani) a înscris un nou gol pentru olteni. Atacantul Universității Craiova a vorbit despre perioada în care nu a reușit să ajute cu gol echipa din „Bănie”, dar și despre confruntarea care urmează în UEFA Conference League. ...
21:20
Clinceni Arena 2.0 » Au modernizat stadionul înainte să vină FCSB: iată cum arată acum # Gazeta Sporturilor
În ultimele zile, la stadionul din Clinceni au avut loc lucrări de modernizare, vizate fiind vestiarele, grupurile sanitare, sala de conferințe. Noua față a arenei a putut fi văzută în premieră cu ocazia meciului dintre Metaloglobus și FCSB.Starea stadionului din Clinceni - și suprafeței de joc - au produs dezbateri aprinse în acest sezon, mai multe nume din fotbal întrebându-se dacă acestea îndeplinesc condițiile minime pentru a găzdui meciuri de prima ligă. ...
21:20
Acum 24 ore
21:10
Verstappen a triumfat în sprintul din Austin, Piastri și Norris au abandonat la start # Gazeta Sporturilor
Max Verstappen a câștigat al treilea său sprint consecutiv pe COTA, profitând de abandonul dublu al piloților McLaren, Oscar Piastri și Lando Norris.Cei doi piloți McLaren au părăsit cursa încă din primul viraj, după ce au fost implicați într-un incident de cursă, la care au participat și Fernando Alonso și Nico Hulkenberg. ...
21:00
Ce au spus româncele după calificarea în a șasea finală europeană consecutivă: „Cred că putem aduce aurul acasă” # Gazeta Sporturilor
Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au trecut cu 3-0 de Țările de Jos, iar duminică, de la ora 14:00, întâlnesc Germania în finala pentru aur.România - Germania, finala Campionatului European, va avea loc duminică, 19 octombrie, la ora 14:00, în direct pe AntenaPlay. ...
21:00
Ce au făcut ultrașii FCSB după modificarea de pe site-ul UEFA » Reacție categorică la meciul cu Metaloglobus # Gazeta Sporturilor
La primul meci după ce UEFA a scos de pe site-ul oficial că FCSB a câștigat Cupa Campionilor 1986, ultrașii echipei din prima ligă au avut o reacție de orgoliu la duelul cu Metaloglobus.Galeria celor de la FCSB a avut o reacție puternică la prima apariție după modificarea apărută în mediul online, exprimându-și vocal opinia.FOTO. ...
20:40
Fostul selecționer al României, înaintea meciului cu Israel: „Va fi dificil să jucăm împotriva unei țări care nu respectă niciun drept al omului” # Gazeta Sporturilor
Ambros Martin (57 de ani), tehnicianul naționalei feminine de handbal a Spaniei și fostul antrenor al României, a prefațat, în cuvinte dure, confruntarea cu Israel din preliminariile Campionatului European de Handbal din 2026, acuzând statul Israel de nerespectarea drepturilor umane.Duminică, 19 octombrie, Spania se va duela cu Israel în preliminariile Campionatului European de handbal feminin din 2026. ...
20:40
Mirel Rădoi i-a dat replica lui Mircea Lucescu: „Am vorbit de o situație de principiu” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a reacționat imediat după victoria elevilor săi în fața celor de la Unirea Slobozia, scor 3-1. Mirel Rădoi a vorbit despre prestația echipei sale, despre Ștefan Baiaram și i-a oferit un răspuns selecționerului Mircea Lucescu în contextul scandalului iscat între cei doi. ...
