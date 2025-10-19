O linie de autobuz și-a schimbat ruta pentru că s-a surpat asfaltul
CT100, 19 octombrie 2025 09:50
CT BUS a anunțat modificarea temporară a traseului liniei 42. „Din cauza unei surpări a carosabilului pe strada Remus Opreanu, în zona Comandamentului Flotei, autobuzele care circulă pe această linie vor întoarce la capătul de linie de la Poarta 1.", spune compania. Reprezentanții CT BUS transmit că traseul obișnuit va
Acum 10 minute
10:10
O explozie s-a produs duminică dimineață, 19 octombrie, la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Bistrița. Potrivit informațiilor transmise de ISU Bistrița-Năsăud, toate persoanele din imobil s-au autoevacuat în siguranță, nefiind raportate victime în afara locuinței afectate. În apartamentul unde s-a produs deflagrația se afla o persoană vârstnică, […] Articolul Explozie într-un bloc din Bistrița. Specialiștii cercetează cauzele a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 30 minute
10:00
09:50
Acum 2 ore
09:10
09:10
Alternativa Techirghiol, între a fi și a nu fi: soarta drumului se decide în următoarele 5 zile
Alternativa Techirghiol nu are încă un constructor. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat încă din 2024 procedura de licitație, dar a amânat, în mai multe rânduri, desemnarea unui câștigător. Cea mai recentă dată la care ar fi trebuit să aibă loc acest lucru a fost 16
Acum 12 ore
21:40
21:40
Raport oficial după explozia din București: blocul riscă să se prăbușească în orice moment. Experții cer demolarea imediată!
Concluziile raportului întocmit de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) sunt categorice: scara a 2-a a blocului 32 din Rahova, afectată de explozia de vineri dimineață, nu mai poate fi utilizată sub nicio formă. Clădirea trebuie dezafectată și înlocuită, întrucât o consolidare „nu este justificată tehnico-economic". „Situația constatată are un
Acum 24 ore
19:20
O groapă apărută în plin carosabil, în zona peninsulară a Constanței – una dintre cele mai vizitate și emblematice zone ale orașului – a fost „reparată" de Primăria Constanța și Confort Urban SRL, firma aflată în subordinea Consiliului Local, într-un mod care stârnește revoltă și ironii. După câteva zile de
19:00
19:00
CSM, echipa în care Primăria Constanța pompează milioane de euro anual, a ratat o calificare importantă
Echipa de hanbdal CSM Constanţa a fost învinsă şi sâmbătă, în deplasare, de formaţia HC Dukla Praga, scor 33-31 (20-13), astfel că ratează calificarea în turul 3 al European Cup. În tur, echipa cehă s-a impus la scor, 37-27, astfel că obţine o calificare facilă în turul 3, în care
14:10
Campionatul Mondial de gimnastică artistică, aflat la ediţia a 53-a, va debuta, duminică, în Indonezia, cu calificările masculine. România va participa doar în probele feminine, iar până în 25 octombrie, constănțeanca Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu vor lupta pentru medaliile mondiale. Zece ani au trecut
12:30
Gospodăria Valu lui Traian SRL a deschis procedura de recrutare pentru ocuparea unui post de șofer de microbuz școlar, responsabil cu transportul elevilor în condiții de siguranță. Candidații trebuie să dețină atestat profesional pentru transport persoane și licență valabilă, documente obligatorii conform legislației în vigoare. Postul oferă stabilitate și se adresează persoanelor care doresc
12:00
La data de 16 octombrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, împreună cu cei ai formațiunilor rutiere din județul Constanța, au desfășurat acțiuni punctuale pe linia prevenirii accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea regulilor de circulație de către pietoni și bicicliști. În urma activităților, la care au participat aproximativ 30
11:50
11:50
Călin Georgescu, mesaj după explozia care a omorât trei oameni: „Adevărata putere a unui popor nu stă în arme, bani sau tehnologie"
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a reacționat după explozia devastatoare care a afectat vineri dimineața un bloc din cartierul Rahova, în București. „Tragedia de astăzi ne rănește pe toți. În spatele ruinelor sunt vieți, lacrimi, oameni – frați", a transmis Georgescu, potrivit Mediafax. „Îi îmbrățișez, cu sufletul, pe
Ieri
10:10
10:10
Studenții Academiei de Studii Economice din București beneficiază zilnic, la Cantina MOXA, de un prânz complet și accesibil. Meniul zilei de vineri, 17 octombrie 2025, costă doar 12 lei și include: Ciorbă cu carne de pui și smântânăPilaf oriental cu chiftele prăjiteSalată de varză proaspătăChiflăGriș cu lapte și scorțișoară Totul
10:00
09:20
Primăria Năvodari, prin Direcția de Asistență Socială, anunță că, începând de luni, 20 octombrie 2025, se pot depune cererile pentru acordarea tichetelor sociale oferite cu ocazia sărbătorii Crăciunului. Perioada de depunere: 20 octombrie – 28 noiembrie 2025 Locul: Cantina de Ajutor Social, strada Sănătății nr. 2 (intrarea dinspre Serviciul Taxe
09:00
Este ceva profund greșit în țara asta. Oamenii simpli sunt hărțuiți pentru că nu și-au plătit taxele și impozitele la timp. Sunt somați, executați, amenințați pentru sume de câteva sute de lei. Primăria Constanța, de exemplu, a trimis în ultimele zile 54.769 de somații către constănțeni.Unii dintre ei aveau restanțe
08:40
08:40
ANAF a publicat lista rușinii: Spitalul CFR Constanța, Mangalia, Cernavodă, Tuzla și Cumpăna, pe lista instituțiilor datornice la stat
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat lista instituțiilor și companiilor publice care au acumulat datorii de milioane de lei la bugetul de stat. În total, sunt 511 entități datornice, dintre care jumătate sunt primării care nu și-au achitat obligațiile fiscale. La finalul lunii august 2025, valoarea totală a
17 octombrie 2025
17:50
Camera Deputaților a adoptat modificări esențiale la Legea Energiei, care oferă românilor un control mult mai mare asupra energiei produse. Noile prevederi redefinesc statutul de prosumator – persoana sau compania care produce și consumă energie – și permit ca energia generată într-un loc să fie compensată în alte spații de
17:30
Primăria Năvodari a început implementarea unor noi măsuri de resistematizare rutieră, menite să îmbunătățească siguranța traficului în oraș. Una dintre primele intervenții vizează amenajarea unui sens giratoriu la intersecția străzii Constanței cu strada Rândunelelor. „Am început implementarea noilor măsuri de resistematizare rutieră în orașul Năvodari, așa cum au reieșit din
17:00
Termoficare Constanța SRL a anunțat azi că, urmare a solicitării constructorului care construiește noul CET, producătorul de energie termică va întrerupe livrarea agentului termic din CET Palas începând cu data de 27.10.2025. Astfel, pe perioada acestei întreruperi, Termoficare Constanța nu va putea furniza apă caldă către toți consumatorii racordați la
17:00
16:50
Felix Stroe, senator PSD: „Iubim păsărelele, peștișorii și toate animăluțele care își duc viața în natură, dar…"
Felix Stroe, președintele PSD Constanța și senator, a reacționat cu o postare pe Facebook după ce Ministerul Mediului și mai multe ONG-uri s-au opus proiectului de lege privind prioritizarea finalizării hidrocentralelor aflate într-un stadiu avansat de construcție. Felix Stroe susține că opoziția față de acest demers „nu mai are nicio
16:50
Termoficare Constanța SRL a anunțat azi că, urmare a solicitării constructorului care construiește noul CET, producătorul de energie termică va întrerupe livrarea agentului termic din CET Palas începând cu data de 27.10.2025. Astfel, pe perioada acestei întreruperi, Termoficare Constanța nu va putea furniza apă caldă către toți consumatorii racordați la
16:40
Duminică, 19 octombrie, segmentul din Bulevardul Tomis cuprins între Capitol și Miga va fi transformat în zonă pietonală. Evenimentul are ca scop încurajarea plimbărilor și a socializării în aer liber, în centrul municipiului Constanța. Pe parcursul zilei, zona va găzdui momente muzicale, activități recreative și standuri cu produse locale, într-un
14:30
14:30
Misterul exploziei din București: sigiliu rupt sau proceduri greșite? Întrebări fără răspuns după tragedia de pe Calea Rahovei
Explozia devastatoare produsă în dimineața zilei de 17 octombrie, pe Calea Rahovei din București, într-un bloc cu opt etaje, ridică tot mai multe semne de întrebare. Oficial, Distrigaz Sud Rețele susține că a intervenit cu o zi înainte pentru a opri alimentarea cu gaze, după o sesizare privind miros puternic
12:00
12:00
Destinația Turistică Constanța și Cazinoul Constanța – parteneriat pentru un festival internațional de muzică clasică sub direcția maestrului Ioan Holender
Destinația Turistică Constanța, prin Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța, împreună cu Cazinoul Constanța, anunță lansarea unui amplu parteneriat cultural dedicat dezvoltării unui festival internațional de muzică clasică la Constanța, sub direcția artistică a maestrului Ioan Holender, cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena (Wiener Staatsoper). Conferința
11:30
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) organizează, pe 23 octombrie 2025, începând cu ora 18.30, Topul Firmelor din județul Constanța, eveniment care va avea loc la restaurantul Melody Grand Ballroom, în stațiunea Mamaia. Topul Firmelor este cel mai important eveniment de recunoaștere a performanței din mediul de
11:00
11:00
Copil de 6 ani, lovit pe trecerea de pietoni de un bărbat care circula pe trotinetă electrică pe sens interzis
Un copil de șase ani a fost rănit, joi dimineață, după ce a fost lovit pe o trecere de pietoni din Eforie Nord de un bărbat care circula pe o trotinetă electrică pe sens interzis. Potrivit IPJ Constanța, accidentul s-a produs în jurul orei 8.00, pe strada Mihail Kogălniceanu din
10:40
După reacțiile apărute în spațiul public, președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a explicat că instituția nu intenționează să impoziteze produsele realizate în gospodării pentru consum propriu, ci doar să ajusteze metodologia de calcul a decalajului de TVA, în acord cu standardele europene. Declarația președintelui ANAF, Adrian Nicușor Nica, făcută la
10:40
10:40
Explozie devastatoare într-un bloc din București: doi oameni au murit, mai mulți răniți, inclusiv cop
O explozie extrem de puternică a zguduit în această dimineață un bloc de locuințe cu opt etaje situat pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a fost atât de violentă încât două etaje s-au prăbușit parțial, iar geamurile unui liceu aflat în apropiere, „Dimitrie Bolintineanu”, au fost spulberate […] Articolul Explozie devastatoare într-un bloc din București: doi oameni au murit, mai mulți răniți, inclusiv copii a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Pentru îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă din zona localităților Murfatlar și Poarta Albă, județul Constanța, marți, 21 octombrie 2025, echipele RAJA vor executa lucrări de reabilitare a conductei de aducțiune cu diametrul de 400 mm. Totodată, pentru sectorizarea sistemului centralizat, se va monta și o vană de legătură la […] Articolul Se oprește apa în Murfatlar și Poarta Albă pe 21 octombrie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:10
Guvernul Bolojan a tăiat aproape 20% din subvențiile pentru partide – AUR primește mai mult decât PNL, PSD e pe primul loc # CT100
Promisiunea premierului Ilie Bolojan de a tăia cu 10% subvenția partidelor s-a transformat într-o reducere de aproape 20%, făcută discret prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025. Deși Guvernul nu a anunțat public măsura, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confirmat oficial pentru HotNews că bugetul partidelor a fost diminuat cu […] Articolul Guvernul Bolojan a tăiat aproape 20% din subvențiile pentru partide – AUR primește mai mult decât PNL, PSD e pe primul loc a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16 octombrie 2025
22:50
Un grav accident rutier s-a produs în această seară, în jurul orei 19.00, pe drumul comunal DC 5, în afara localității 23 August, județul Constanța. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Constanța, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la eveniment. Din primele cercetări reiese că o […] Articolul Un biciclist și-a pierdut viața după ce a fost lovit de o mașină, pe un drum neiluminat a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:30
Florin Cocargeanu, USR, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, critică dur modul în care administrația locală a gestionat unul dintre cele mai îndrăgite spații de recreere din Constanța – Gravity Park. Recent, parcul a fost închis de Protecția Consumatorilor, după ce starea sa a devenit tot mai degradată. „Gravity Park, […] Articolul Gravity Park a fost închis. Reacția secretarului de stat Florin Cocargeanu a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:10
De la Opera de Stat din Viena la Cazinoul din Constanța: celebrul Ioan Holender va dezvolta un festival internațional de muzică clasică pentru clădirea-simbol de la malul Mării Negre # CT100
Ioan Holender, cunoscut pe scena muzicală internațională ca cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena (Wiener Staatsoper), este în aceste zile într-o vizită de lucru în Constanța. Acesta a confirmat, într-o conferință de presă, că va susține echipa Cazinoului din Constanța pentru a dezvolta un festival internațional […] Articolul De la Opera de Stat din Viena la Cazinoul din Constanța: celebrul Ioan Holender va dezvolta un festival internațional de muzică clasică pentru clădirea-simbol de la malul Mării Negre a aparut prima oara pe Constanta 100%.
18:10
Un echipaj de jandarmi care se întorcea din misiune a intervenit, astăzi, la un accident rutier produs pe Autostrada A2, în apropierea kilometrului 74, pe sensul de mers către Constanța. După observarea incidentului, jandarmii au acționat imediat pentru acordarea primului ajutor șoferului implicat și au izolat zona până la sosirea […] Articolul Accident pe Autostrada A2. Jandarmii au intervenit primii la fața locului a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:30
RAJA Constanța a anunțat, joi după-amiază, că durata lucrărilor programate în municipiul Medgidia a fost prelungită din cauza unor dificultăți tehnice. Potrivit reprezentanților companiei, intervenția, care trebuia finalizată mai devreme, se va încheia în jurul orei 22:00. „Sunt în continuare afectați de lipsa apei consumatorii din cartierele Rotunda, Alibaba și […] Articolul RAJA prelungește lucrările din Medgidia. Trei cartiere rămân fără apă până la ora 22:00 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:20
Omul de afaceri care construiește noul CET din Constanța a făcut și strategia termoficării. Vor deveni debranșările imposibile? # CT100
Au fotbaliștii o vorbă despre cei care fac totul pe teren: „el centrează, el dă cu capul”. Folosim expresia, la modul figurat, pentru a desemna o persoană care conduce, organizează, execută și își asumă totul singură. Respectând limitele analogiei, o astfel de persoană pare a fi Iftime Valeriu, patronul echipei […] Articolul Omul de afaceri care construiește noul CET din Constanța a făcut și strategia termoficării. Vor deveni debranșările imposibile? a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:50
Șoferi beți și fără permis, depistați de polițiști în județul Constanța. Acțiune rutieră și în Portul Constanța # CT100
Polițiștii constănțeni au continuat, în ultimele 24 de ore, activitățile pentru combaterea infracțiunilor la regimul rutier și creșterea siguranței în trafic. Mai mulți șoferi au fost prinși conducând băuți sau fără permis, iar unii dintre ei au fost implicați în evenimente rutiere. În noaptea de 16 octombrie a.c., în jurul […] Articolul Șoferi beți și fără permis, depistați de polițiști în județul Constanța. Acțiune rutieră și în Portul Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:10
RAJA a anunțat că, la nivelul Complexului de Apă Constanța Sud din județul Constanța, se vor executa lucrări de blindare a magistralei, cu diametrul de 1200 mm. Pentru realizarea acestor operațiuni complexe care au ca scop siguranța și continuitatea furnizării serviciilor, se va întrerupe furnizarea apei potabile, timp de 8 […] Articolul Se oprește apa în localitățile Cumpăna, Lazu și Agigea pe 21 și 22 octombrie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:20
Procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kövesi, lansează un nou avertisment dur la adresa autorităților române: instituțiile statului nu trimit nicio sesizare legată de fraudele și neregulile din Portul Constanța, deși în alte state europene cooperarea cu EPPO funcționează eficient. „Dacă nimeni nu ne sesizează și nimeni nu vrea […] Articolul Mafia din Portul Constanța tremură: anunțul făcut de Laura Codruța Kövesi a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:50
Un șofer a murit după după ce basculanta pe care o conducea a atins firele de înaltă tensiune # CT100
Un accident cumplit a avut loc astăzi, la ieșirea din localitatea Satu Nou, pe strada Atelierului, în județul Constanța. Potrivit informațiilor transmise de Serviciul de Ambulanță Județean Constanța (SAJ) și ISU Dobrogea, un bărbat și-a pierdut viața după ce basculanta pe care o conducea a lovit firele de înaltă tensiune. […] Articolul Un șofer a murit după după ce basculanta pe care o conducea a atins firele de înaltă tensiune a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:50
Constanța se vindecă: detalii despre cel mai mare proiect de bioremediere din Europa, care șterge un secol de poluare VIDEO # CT100
În centrul Constanței, acolo unde timp de circa o sută de ani a funcționat o platformă petrolieră, are loc acum o intervenție de anvergură europeană: cel mai amplu proces privat de bioremediere din Europa. Pe cele 38 de hectare ale fostei secții Platformă Nord a Oil Terminal, grupul IULIUS a […] Articolul Constanța se vindecă: detalii despre cel mai mare proiect de bioremediere din Europa, care șterge un secol de poluare VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15 octombrie 2025
22:30
Șeful ANAF: „Fiecare bombardier din țara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o mașină și nu are venituri” # CT100
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, transmite un avertisment direct celor care afișează averi considerabile, dar nu pot justifica veniturile din care le-au obținut. Potrivit acestuia, peste 200 de persoane sunt deja în vizorul instituției pentru verificarea diferențelor dintre averea deținută și veniturile declarate. „Fiecare cetățean care […] Articolul Șeful ANAF: „Fiecare bombardier din țara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o mașină și nu are venituri” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:30
Viceprimarul Costin Răsăuțeanu recunoaște că bulevardul Madrid, stadionul Gheorghe Hagi și sala polivalentă nu au finanțare # CT100
Viceprimarul Constanței, Costin Răsăuțeanu (PSD), a publicat o postare în care anunță cu entuziasm o întâlnire la Ministerul Dezvoltării. La o privire atentă însă, mesajul devoalează o realitate deloc flatantă: niciunul dintre proiectele prezentate nu are finanțare asigurată. Răsăuțeanu spune că a discutat cu un secretar de stat despre „pașii […] Articolul Viceprimarul Costin Răsăuțeanu recunoaște că bulevardul Madrid, stadionul Gheorghe Hagi și sala polivalentă nu au finanțare a aparut prima oara pe Constanta 100%.
18:20
Cazinoul din Constanța anunță licitația publică pentru spațiul unei viitoare cafenele-bistro. Persoanele juridice interesate sunt invitate să își depună conceptul și oferta până pe 12 decembrie. Spațiul care face obiectul licitației publice se află la parterul și subsolul Cazinoului și are o suprafață interioară utilă de circa 550 metri pătrați, […] Articolul Cazinoul din Constanța va avea o cafenea unde se va putea bea alcool și mânca a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:50
Marian Crușoveanu, PNL: „Litoralul românesc trebuie să rămână al tuturor românilor”. Parlamentul a adoptat legea care garantează plaje publice gratuite # CT100
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege care modifică și completează Ordonanța de Urgență nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe litoral. Inițiativa legislativă, sprijinită de Partidul Național Liberal, are ca scop asigurarea unui acces liber, echitabil și neîngrădit pentru toți cetățenii la plajele […] Articolul Marian Crușoveanu, PNL: „Litoralul românesc trebuie să rămână al tuturor românilor”. Parlamentul a adoptat legea care garantează plaje publice gratuite a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:40
Primăria Constanța confirmă: plățile pentru programul Bebe-Trusou nu au mai fost efectuate de 18 luni — când vor fi reluate # CT100
Am publicat azi un articol în care scriam că programul Bebe-Trusou este blocat. „Fiica mea este născută pe 10 februarie 2024. Am depus cererea pe 10 martie 2024, cerere ce a fost aprobată și pentru care am primit confirmarea în iulie 2024, dar nici până acum nu am primit acele […] Articolul Primăria Constanța confirmă: plățile pentru programul Bebe-Trusou nu au mai fost efectuate de 18 luni — când vor fi reluate a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:10
Zece șoferi au rămas ieri pietoni pentru că nu au respectat regulile privind trecerea la nivel cu calea ferată # CT100
La data de 14 octombrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră și cei ai formațiunilor rutiere din județul Constanța au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere produse în zona trecerilor la nivel cu calea ferată, fără bariere. Acțiunea, la care au participat aproximativ 40 de polițiști […] Articolul Zece șoferi au rămas ieri pietoni pentru că nu au respectat regulile privind trecerea la nivel cu calea ferată a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:00
Daniel Georgescu, PSD: Plajele revin la oameni. Parlamentul a votat legea prin care 20% din litoral vor fi publice și gratuite # CT100
Românii vor putea, din vara anului 2026, să se bucure din nou de plaje publice gratuite, fără șezlonguri, baldachine sau beach-baruri. Parlamentul României a adoptat, astăzi, proiectul de lege inițiat de deputatul PSD Constanța, Daniel Gheorghe Georgescu, prin care 20% din plajele de pe litoralul românesc vor deveni publice. „Prin […] Articolul Daniel Georgescu, PSD: Plajele revin la oameni. Parlamentul a votat legea prin care 20% din litoral vor fi publice și gratuite a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:40
Primăria Medgidia începe acordarea ajutoarelor pentru încălzire și energie. Cine poate beneficia și cum # CT100
Începând cu data de 20.10.2025, Primăria Municipiului Medgidia, prin intermediul Direcției de Asistență Socială, demarează campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Potrivit actului normativ mai sus menționat, familiile ale […] Articolul Primăria Medgidia începe acordarea ajutoarelor pentru încălzire și energie. Cine poate beneficia și cum a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:20
Compania Polaris M Holding face noi angajări. Firma caută mecanic auto, electrician auto și strungar universal, oferind condiții de muncă avantajoase și pachete salariale atractive. Posturi disponibile: Ce oferă Polaris: Relații suplimentare: Telefon: 0241 548 700E-mail: resurseumane@polaris.ro Articolul Polaris M Holding angajează mecanici, electricieni auto și strungari universali a aparut prima oara pe Constanta 100%.
