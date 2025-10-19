Netanyahu anunţă că va candida pentru un nou mandat de prim-ministru

11:10

Ministerul Sănătăţii a anunţat semnarea contractului de lucrări pentru faza a doua a construcţiei Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi, un proiect cu o valoare totală de 3,23 miliarde lei. Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, spitalul va avea 850 de paturi şi o suprafaţă construită de peste 200.000 mp, devenind and #8222;centrul medical de excelenţă al Moldovei and #8221;.