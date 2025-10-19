Închis pe nedrept timp de peste 40 de ani, un cetăţean american riscă acum expulzarea în India

21:00

Experţii convocaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care au mers la locul exploziei din Calea Rahovei, au trans mis că nu e justificată economic consolidarea clădirii afectate, pentru că există posibilitatea ca pe durata desfăşurării lucrărilor de consolidare, amplasamentul să fie afectat de un cutremur moderat sau mare care ar pune în imediat pericol stabilitatea clădirii. Experţii au concluzionat că imobilul prezintă colaps parţial, prezintă avarii grave asupra componentelor structurale şi nestructurale şi că situaţia constatată are un caracter evolutiv, clădirea neaflându-se într-un stadiu de echilibru permanent, existând riscul de colaps progresiv.