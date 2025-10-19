Tragedie în Afganistan! Trei sportivi au fost uciși de armata pakistaneză! Decizia luată de Federație după tensiunile uriașe
Fanatik, 19 octombrie 2025 09:50
Se reaprind tensiunile dintre Afganistan și Pakistan. Trei jucători de cricket au fost uciși cu bestialitate! Se întorceau de la un meci amical. Reacții în lanț.
Acum 10 minute
10:10
Cu o avere de 8 miliarde de dolari, prietenul lui Mircea Lucescu vrea să dea o lovitură uriașă în România. Afacerea de sute de milioane de euro în care vrea să investească # Fanatik
Are 8 miliarde de dolari în conturi, iar acum apropiatul lui Mircea Lucescu pregătește un plan ambițios. Ce business vrea să adauge în portofoliul său.
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:40
„L-au trădat frații și prietenii”. Mohamad Imad Kassas, patronul lui Metaloglobus, pe lista apropiaților lui Gigi Becali care au bătut-o pe FCSB # Fanatik
Mohamad Imad Kassas, patronul lui Metaloglobus, l-a „trădat” și el pe Gigi Becali. Sirianul e un alt apropiat al latifundiarului din Pipera care o bate pe FCSB
09:20
Veste uriașă pentru fanii Rapidului înainte de meciul de foc cu Dinamo din Superliga României. Revenirea pe care giuleștenii o așteptau. Despre cine e vorba.
Acum 2 ore
09:10
S-a aflat adevărul despre marea rivală din tenis a Simonei Halep. Cum a reușit să ajungă la o avere de 220 de milioane de dolari: „Mașină de făcut bani” # Fanatik
Maria Sharapova, marea rivală din tenis a Simonei Halep, a reușit să strângă o avere uriașă. Care este însă secretul său și cum a ajuns să fie numită "Mașină de făcut bani"?
08:50
Victor Becali, “câine” de mic copil: “Şi când era Giovanni la Rapid, tot cu Dinamo ţineam!”. Cum s-a apucat de impresariat # Fanatik
Victor Becali nu și-a ascuns niciodată dragostea față de Dinamo. Cum a ajuns impresarul de jucători să susțină echipa din „Ștefan cel Mare” și cum a început să reprezinte jucători.
08:40
Abia au venit, dar au deja bagajele la ușă! Situație bizară la una dintre echipele de tradiție din Superliga României # Fanatik
Doi fotbaliști aduși cu surle și trâmbițe în campionatul României au șanse mari să plece fără să bifeze ceva notabil în fotbalul nostru. Unul dintre ei n-a jucat nicio secundă în Superligă
08:30
Mașina preferată a lui Mihai Stoica: „Pictează! M-a dat pe spate!”. Cât costă supermodelul preferat de managerul FCSB # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit care este mașina lui preferată și a spus cine este omul de la FCSB care îl ajută când vine vorba de defecțiuni tehnice ale autovehiculului.
Acum 4 ore
08:10
Orașul misterios unde a fost construit stadionul pe care străinii nu-l pot vizita. Colosul are o arhitectură spectaculoasă, 45.000 de locuri și e aproape gol meci de meci # Fanatik
Există un stadion spectaculos pe glob, pe care din păcate străinii nu îl pot vizita. Astfel, deși arhitectura lui e una cu adevărat interesantă, în general tribunele sunt goale.
07:50
Șase milioane de dolari și trei kilograme de aur. Premiu uriaș pentru câștigătorul Six Kings Slam # Fanatik
O competiție demonstrativă din Arabia Saudită, care a adus la start șase jucători de top, a oferit învingătorului cea mai mare recompensă din istoria tenisului
07:30
70 de suporteri interziși la Dinamo – Rapid! Jandarmeria anunță măsuri suplimentare de siguranță # Fanatik
Jandarmeria a făcut un anunț important înainte de derby-ul dintre Dinamo și Rapid, meci la care sunt așteptați peste 30.000 de spectatori, inclusiv galeriile care sunt mereu în atenția autorităților.
07:10
Câți bani a adunat Ion Țiriac din pensia încasată de la stat. Miliardarul nu s-a atins deloc de ei în ultimii 20 de ani # Fanatik
Ion Țiriac nu s-a atins deloc de pensia încasată de la stat în ultimii 20 de ani. Astfel, miliardarul a reușit să adune în cont o sumă cu adevărat fabuloasă.
07:10
Spectacol și hatt-trick pentru Messi, care a câștigat un trofeu care îi lipsea din vitrină # Fanatik
Inter Miami, cu MEssi în mare formă, a terminat en-fanfare sezonul regulat din MLS, învingând cu 5-2, în deplasare, formația Nashville, pe care o va întâlni și în play-off
06:30
O nouă tragedie lovește lumea sportului! Un motociclist a decedat în timpul unui eveniment de raliu # Fanatik
Motociclistul portughez Jorge Brandao a decedat la vârsta de doar 46 de ani. Pilotul a fost implicat într-un accident extrem de grav la Raliul Marocului.
Acum 12 ore
01:30
Ștefan Baiaram a vorbit despre relația sa cu Mirel Rădoi după evoluția excelentă din meciul cu Unirea Slobozia: „Mister vrea mereu mai mult” # Fanatik
Ștefan Baiaram a reacționat după victoria obținută de Universitatea Craiova, 3-1 cu Unirea Slobozia, partidă în care a reușit să înscrie. Ce a declarat „decarul” despre antrenorul Mirel Rădoi.
00:50
Adrian Mutu, aproape de revenirea în SuperLiga! Se luptă cu un italian faimos pentru postul de antrenor. Exclusiv # Fanatik
Cine sunt cei doi antrenori aflați în cursă pentru un loc pe banca unei echipe de playoff!? Adrian Mutu, fostul mare atacant român, se bate cu un tehnician cu nume din Italia.
00:30
Interul lui Cristi Chivu e pe primul loc în Serie A după victoria cu AS Roma! Cum au reacționat italienii și ce notă a primit antrenorul român # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu este noul lider din Serie A, după victoria obținută pe terenul Romei. Presa din Italia a reacționat după triumful „nerazzurrilor”.
00:20
Patronul lui Metaloglobus a spus doar 9 cuvinte după victoria uriașă cu FCSB, două dintre ele fiind Gigi Becali! # Fanatik
Mohamad Imad Kassas, patronul celor de la Metaloglobus, reacție-fulger după victoria uriașă cu FCSB, campioana României. Ce spune despre prietenul Gigi Becali.
00:00
Cum a învins-o Metaloglobus pe FCSB. Mihai Teja a spus cum a obținut prima victorie din istorie în SuperLiga pentru nou-promovată # Fanatik
Mihai Teja, declarații în forță după Metaloglobus - FCSB 2-1. Succes istoric pentru echipa din capitală. Cine l-a impresionat pe antrenorul nou-promovatei.
18 octombrie 2025
23:50
„Ne-am bătut joc!”. Darius Olaru, criticat de Gigi Becali și descumpănit după Metaloglobus – FCSB 2-1 # Fanatik
Darius Olaru a avut o reacție dură după ce FCSB a suferit un eșec incredibil, 1-2 pe terenul nou-promovatei Metaloglobus. Ce a declarat căpitanul campioanei.
23:40
Gigi Becali i-a închis telefonul în direct lui Radu Naum. Întrebarea care l-a făcut pe patronul FCSB să spună: “Hai, la revedere!” # Fanatik
Gigi Becali a încheiat brusc dialogul cu moderatorul Radu Naum de la Digisport. Care a fost întrebarea care l-a făcut pe patronul FCSB să închidă brusc telefonul.
23:30
Denis Alibec, scandal cu suporterii FCSB-ului după înfrângerea cu Metaloglobus! „Ce aveți cu mine?”. Video # Fanatik
Denis Alibec a intrat într-un conflict verbal cu fanii celor de la FCSB după ce campioana a suferit un eșec incredibil, 1-2 contra nou-promovatei Metaloglobus.
23:20
„FCSB a fost FC Stan și Bran!”. Cine a făcut gluma serii după umilința colosală cu Metaloglobus # Fanatik
Glumă genială după rezultatul dezastruos înregistrat de FCSB, campioana României, în meciul cu Metaloglobus. Cu cine a fost comparată echipa patronată de Gigi Becali.
23:20
Pontul zilei de duminică, 19 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.75 la Superbet pentru Dinamo – Rapid # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 19 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.75 la meciul Dinamo - Rapid
23:10
Gigi Becali a pus tunurile pe trei jucători după Metaloglobus – FCSB 1-2: „Trei milioane de euro prime! Miştocăreală, miuţă!” # Fanatik
Gigi Becali a fost dezamăgit de înfrângerea FCSB-ului cu Metaloglobus, scor 1-2. Patronul FCSB a pus tunurile pe trei jucători şi a vorbit de primele record plătite în această săptămână.
23:00
Pintilii și Charalambous i-au prezentat demisia lui Gigi Becali! Dezvăluirea patronului după Metaloglobus – FCSB 2-1 # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit, imediat după înfrângerea cu Metaloglobus, 1-2, că Mihai Pintilii i-a zis că poate e mai bine să plece de la FCSB împreună cu Elias Charalambous
22:40
Biletul zilei la pariuri, duminică, 19 octombrie 2025. Câștig de 501 lei cu 3 meciuri care promit goluri multe # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 19 octombrie, vă poate aduce un câștig de 501 lei, asta după o miză pe 3 meciuri din campionatele tari: Anglia, Italia și Germania.
22:30
România, performanţă fabuloasă la Campionatul European de tenis de masă! Joacă pentru aur atât la masculin, cât şi la feminin # Fanatik
Naţionala României a obţinut o performanţă fabuloasă la Campionatul European de tenis de masă. Atât echipa băieţilor cât şi echipa fetelor vor lupta pentru medaliile de aur.
22:20
Andrei Nicolescu rupe tăcerea înainte de Dinamo – Rapid! Adevărul despre relația cu Victor Angelescu și momentul „furat” al promovării. Exclusiv # Fanatik
Andrei Nicolescu a pus umărul la renaşterea Rapidului. Actualul preşedinte al lui Dinamo a vorbit despre conflictul cu Victor Angelescu şi cum i s-a "furat" bucuria promovării.
22:10
Cum a făcut “rapidistul” Florin Bratu pasul la Dinamo: “Bratone, nu te poţi întoarce! Ani de zile m-au pus fanii la zid că nu vreau să revin în Giuleşti, dar ăsta e adevărul!” # Fanatik
Florin Bratu a mărturisit, în direct la FANATIK DINAMO, cum a stat situația în momentul în care a revenit în România. De ce a ajuns la Dinamo, ci nu la Rapid.
22:00
FCSB, distrusă de lipsa de fundași centrali! Improvizația Baba Alhassan a „îngropat-o” cu Metaloglobus # Fanatik
FCSB continuă să sufere din cauza accidentărilor. Rămasă cu un singur fundaș central, campioana a apelat din nou la Baba Alhassan. Ghanezul a „comis-o” însă cu Metaloglobus
21:50
Fratele lui Bellingham s-a făcut de râs în Bayern – Dortmund! Gafa monumentală a englezului # Fanatik
Bayern Munchen a reușit să se impună în derby-ul cu Borussia Dortmund, iar bavarezii au beneficiat de un ajutor nesperat din partea fratelui lui Jude Bellingham.
21:30
Mirel Rădoi l-a mustrat din nou pe Baiaram după U Craiova – Slobozia 3-1: „Atunci o să fiu mulțumit” # Fanatik
Mirel Rădoi a fost nemulțumit și după ce Universitatea Craiova a spart gheața și a învins-o cu 3-1 pe Unirea Slobozia. Ștefan Baiaram a fost cel mai certat jucător al oltenilor
Acum 24 ore
21:10
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din Rahova! # Fanatik
Nelu Aliuță, fratele fostului fotbalist al Stelei, a făcut un gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia blocului din Rahova.
21:00
Dezastru pentru Ianis Stoica! Echipa atacantului român s-a făcut de râs într-un mod uluitor și a părăsit Cupa Portugaliei # Fanatik
Estrela Amadora, echipa lui Ianis Stoica, a părăsit Cupa Portugaliei după ce a suferit un eșec uluitor. Formația care a eliminat gruparea atacantului român evoluează la un nivel incredibil de scăzut.
20:40
Tragedia care s-a întâmplat în Rahova, acolo unde un bloc a explodat în urma unor scurgeri de gaze, iar 3 oameni au decedat, nu i-a lăsat indiferenți pe ultrașii de la Rapid.
20:30
Mirel Rădoi, un nou mesaj acid la adresa lui Mircea Lucescu: „Prefer să fiu furat decât ajutat” # Fanatik
Războiul dintre Mirel Rădoi și Mircea Lucescu nu se încheie! Mirel Rădoi, noi declarații la adresa selecționerului echipei naționale a României după Universitatea Craiova - Unirea Slobozia 3-1
20:20
Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic nu va avea 4 din cele mai populate 5 țări ale lumii, doar americanii fiind în top și având asigurată prezența.
19:50
Robert Niță, reacție surprinzătoare în direct. Ce a spus despre plecarea lui Cristi Balaj de la CFR Cluj și cum i-a răspuns fostul președinte al ardelenilor.
19:40
Fanatik SuperLiga, duminică, 19 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după Metaloglobus – FCSB și U Craiova – Unirea Slobozia # Fanatik
Fanatik SuperLiga se întoarce cu o super ediție, duminică, 19 octombrie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune specială după meciurile jucate de FCSB și U Craiova
19:20
Jayson Papeau, revenire memorabilă în U Craiova – Unirea Slobozia! A marcat și a ratat ocazia campionatului în 3 minute. Video # Fanatik
Jayson Papeau s-a întors în SuperLiga la Unirea Slobozia și a fost în prim plan la meciul de debut cu Universitatea Craiova. În doar 3 minute, francezul a reușit să dea un gol și să rateze o ocazie rarisimă
19:00
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, s-a dus să vadă alt meci cu doar o zi înainte ca formația pe care o conduce să joace împotriva celor de la Rapid.
18:40
Leo Grozavu a dezvăluit secretul lui FC Botoșani după 2-0 cu Universitatea Cluj: „Jucătorii au înțeles”. Obiectivul incredibil al liderului din SuperLiga # Fanatik
Leo Grozavu a reacționat după ce FC Botoșani s-a impus cu 2-0 pe terenul Universității Cluj. Tehnicianul a numit secretul liderului din Superligă, dar și obiectivul pe care echipa îl are în acest sezon.
18:40
A încălcat Florin Andrei regulamentul la Universitatea Craiova – Unirea Slobozia?! A fluierat reluarea jocului, apoi l-a oprit şi s-a dus la VAR pentru un cartonaş roşu. Video # Fanatik
Ziua şi scandalul de arbitraj din SuperLiga. După controversele de la Csikszerda - CFR Cluj, au fost probleme şi la Universitatea Craiova - Unirea Slobozia, cu Florin Andrei la centru.
18:20
Cristiano Ronaldo, milioane de aprecieri după ultima schimbare de look. Fotbalistul nu a mai fost văzut așa de ani buni. Foto # Fanatik
Cristiano Ronaldo a primit milioane de like-uri din partea fanilor, după ce s-a lăsat pe mâinile unui frizer. Cum arată acum jucătorul în vârstă de 40 de ani.
18:00
Fostul jucător de la FCSB, ofertat în SuperLiga! Decizie surpriză după ce a rămas liber de contract: „Asta îmi doresc!”. Exclusiv # Fanatik
Fostul atacant de la FCSB a rămas liber de contract în această toamnă. A avut oferte din SuperLiga şi din străinătate, dar a ales să aştepte următoarea fereastră de mercato pentru a semna.
17:40
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă în asta. E ceva fantastic!” # Fanatik
Mircea Lucescu a dezvăluit care este principalul motiv pentru care David Popovici și Simona Halep au făcut performanțe. Ce spune „Il Luce” despre rezultatele lui Ilie Năstase.
17:40
Ioan Ovidiu Sabău nu mai continuă în postura de antrenor al celor de la Universitatea Cluj, asta după ce echipa a pierdut meciul cu liderul FC Botoșani, 0-2.
17:20
”Fenta” cu repriza a doua! Andrei Vochin explică de ce succesul de la FC Botoșani nu e un miracol # Fanatik
Andrei Vochin a tras concluziile la cald după ce FC Botoșani a învins-o pe Universitatea Cluj (2-0). Cum transformă moldovenii jocul în repriza a doua
17:10
Ca la școală! Cum a reușit Enzo Maresca să comunice cu jucătorii lui Chelsea, deși se afla în tribune pentru că s-a bucurat prea mult. Foto # Fanatik
Cum a reușit Enzo Maresca, antrenorul de la Chelsea, să comunice cu jucătorii săi, deși a văzut meciul cu Nottingham Forest din tribune. Italianul a luat cartonaș roșu în derby-ul cu Liverpool.
