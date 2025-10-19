Veste bună, pentru părinți! Copiii nu vor mai putea conversa în privat cu AI-ul Meta
Newsweek.ro, 19 octombrie 2025 09:50
Copiii nu vor mai putea conversa în privat cu AI-ul Meta. Compania a anunțat că părinții vor putea s...
Acum 10 minute
10:10
Povestea uitată a primei mărci de mașini de pe teritoriul României de astăzi a început în 1909 # Newsweek.ro
Primele mașini făcute pe teritoriul României de astăzi nu au fost nici Malaxa, nici IMS / ARO, nici ...
Acum 30 minute
09:50
Copiii nu vor mai putea conversa în privat cu AI-ul Meta. Compania a anunțat că părinții vor putea s...
Acum o oră
09:40
„Familia Samsung” nu are bani pentru impozitul pe moștenire. Vinde acţiuni de de 1.200.000.000 $ # Newsweek.ro
„Patriarhul” Grupului Samsung, Lee Kun-hee, a murit în 2020 și familia sa nu are bani pentru impozit...
Acum 2 ore
09:10
VIDEO Proteste „No Kings”, în SUA. Circa 7.000.000 de oameni au ieșit în stradă împotriva lui Trump # Newsweek.ro
Circa 7.000.000 de oameni au ieșit în stradă, în peste 2.700 de oraşe şi localităţi din SUA, împotri...
09:00
Un apartament dintr-un bloc din Bistrița a sărit în aer. Revizia la gaze era abia făcută # Newsweek.ro
O nou tragedie ca cea din Calea Rahovei din București era să se întâmple în acestă dimineață la Bist...
08:30
VIDEO Moment istoric! Echipa masculină a României, în finala Campionatelor Europene de tenis de masă # Newsweek.ro
Echipa masculină a României s-a calificat în premieră în finala Campionatelor Europene de tenis de m...
Acum 4 ore
08:10
VIDEO Cât costă o repatriere medicală și de ce sunt mai expuși șoferii de camioane. Cine plătește? # Newsweek.ro
Singurul medic român acreditat pentru repatrieri în cazuri medicale grave a explicat la Newsweek Rep...
07:50
Concluzii ISC în cazul exploziei din Rahova. Lucrările de consolidare pot depăși valoarea înlocuirii # Newsweek.ro
Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) vine cu primele concluzii în cazul exploziei din cartieru...
07:30
Geamuri aburite la mașină? Folosește acest truc și scapi. Ingredientele le găsești în bucătărie # Newsweek.ro
Parbrizul și geamurile mașinii curate sunt cruciale pentru siguranța la volan. Dacă din cauza vremii...
07:20
Horoscop 20 octombrie. Luna în Balanță îi face ambițioși pe Gemeni. Scorpionii sunt descurajați # Newsweek.ro
Horoscop 20 octombrie. Luna în Balanță îi face ambițioși pe Gemeni. Scorpionii sunt descurajați. Cap...
07:00
Un pensionar cere anularea CASS la pensie în instanță. Primul termen, în decembrie. Ce șanse are? # Newsweek.ro
Un pensionar curajos. El cere anularea CASS la pensie în instanță. Primul termen pe care l-a dat in...
Acum 24 ore
21:10
Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea renunță la toate titlurile și onorurile regale # Newsweek.ro
Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea renunță la toate titlurile și onorurile regale, i...
20:50
Un tunel de 20 de metri a fost descoperit la granița cu Belarus. Pasajul folosit de migranți # Newsweek.ro
Un tunel de 20 de metri a fost descoperit la granița cu Belarus. Pasajul folosit de migranți pentru ...
20:30
Reorganizare teritorială majoră. Bragadiru, Chiajna, Popeşti Leordeni şi Floreşti devin municipii # Newsweek.ro
Reorganizare teritorială majoră. Bragadiru, Chiajna, Popeşti Leordeni şi Floreşti devin municipii. G...
20:20
Dominic Fritz propune data de 7 decembrie pentru alegerile din București: "Este o zi potrivită" # Newsweek.ro
Dominic Fritz propune data de 7 decembrie pentru alegerile din București: "Este o zi potrivită". Pre...
20:00
Instituții publice pe "lista rușinii" ANAF. Cancelaria premierului și Curtea de Conturi sunt datoare # Newsweek.ro
Instituții publice pe "lista rușinii" ANAF. Cancelaria premierului și Curtea de Conturi sunt datoare...
19:40
Ministrul Economiei: Conducerea SALROM a refuzat demisia după raportul despre dezastrul de la Praid # Newsweek.ro
Ministrul Economiei: Conducerea SALROM a refuzat demisia după raportul despre dezastrul de la Praid....
19:30
Și cauciucurile s-au scumpit! Cât costă dotarea unei mașini mici cu anvelope de iarnă? # Newsweek.ro
Totul s-a scumpit mult față de anul trecut și, evident, și cauciucurile. Newsweek a analizat ofertel...
19:20
Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, anchetat pentru corupţie din ianuarie, își reia activitatea # Newsweek.ro
Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, anchetat pentru corupţie din ianuarie, își reia activitatea. V...
19:10
Celebra actriţă Brigitte Bardot, azi ajunsă la 91 de ani, este grav bolnavă. A fost operată reecent....
19:10
Un general american de top spune că folosește ChatGPT pentru a lua decizii la nivelul armatei # Newsweek.ro
Un general american de top spune că folosește ChatGPT pentru a lua decizii la nivelul armatei. Gener...
19:00
O altă tragedie era să se întâmple, dar a fost oprită în ultimul moment. Alt caz de scurgere de gaze...
18:30
Renumitul tenor Andrea Bocelli i-a cântat lui Donald Trump „Time to Say Goodbye”, în Biroul Oval....
18:10
Incendiu în Ilfov. Un azil de bătrâni era lipit de o magazie. Ce s-a întâmplat mai departe este trag...
17:50
Lider surprinzător în Liga 1. FC Botoşani continuă seria de victorii, învingând U Cluj # Newsweek.ro
Avem un lider surprinzător în Liga 1. FC Botoşani, echipă care până de curând se lupta să evite retr...
17:30
Austria a anunţat sâmbătă că va susţine cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împot...
17:00
Deflagrația blocului din Capitală amintește de tragedia petrecută la Iași în vara lui 2016, la imobi...
16:40
130 milioane lei aprobați ieri de Consiliul Local, împrumut pentru încălzirea unui oraș # Newsweek.ro
Consiliul Local (CL) a dat undă verde primarului Mihai Chirica să contracteze un nou credit pentru s...
16:20
În parcul auto al SAJ, chiar și cele mai „bătrâne” ambulanțe continuă să își facă treaba cot la cot ...
16:10
Oficiali ai administraţiei Trump discută în secret o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un # Newsweek.ro
Oficialii administraţiei Trump poartă discuţii neoficiale privind organizarea unei întâlniri între p...
15:50
Un cutremur slab cu magnitudinea 3 pe Richter s-a produs sâmbătă, la ora locală 14:31, în zona seism...
15:30
Distrigaz prelungeşte măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona exploziei # Newsweek.ro
Distrigaz Sud Reţele prelungeşte măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienţilor de pe...
15:10
Rusia îşi continuă loviturile aeriene în Ucraina în paralel cu eforturile diplomatice ale SUA # Newsweek.ro
Rusia a continuat să atace vineri noaptea sistemul energetic din Ucraina, după ce preşedintele ameri...
15:10
DOCUMENT Cum e blocată creșterea pensiilor militare în Parlament? Avize negative, fără număr # Newsweek.ro
Un proiect de lege care ar trebui să crească pensiile militare de la 1 ianuarie 2026 este blocat în ...
14:50
O baterie cu litiu a luat foc în mod spontan, sâmbătă, în timpul unui zbor de la Hangzhou, provincia...
14:30
Explozie în Capitală. Oamenii cazaţi în weekend în hoteluri vor fi relocaţi de luni în apartamente # Newsweek.ro
Oamenii afectaţi de explozia care a avut loc, vineri, în blocul din Rahova, care sunt găzduiţi în we...
14:10
Un bloc din Târgu Mureş a rămas sâmbătă fără gaz, după ce locatarii au cerut pompierilor să intervin...
13:50
Raport dur la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat cu măsuri de precauție mici # Newsweek.ro
Raport dur la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat cu măsuri de precauție mici. Corpu...
13:40
Pianistul de jazz Mircea Tiberian a murit la 70 de ani într-un hotel din Galați. Un coleg a anunțat # Newsweek.ro
Pianistul de jazz Mircea Tiberian a murit la 70 de ani într-un hotel din Galați. Un coleg a anunțat,...
13:20
Locatarii blocului distrus din Rahova, însoțiți de polițiști pentru a-și recupera lucrurile # Newsweek.ro
Locatarii blocului distrus din Rahova, însoțiți de polițiști pentru a-și recupera lucrurile. Primaru...
13:10
Foamete severă în nordul Gazei. Convoaiele ONU sunt blocate pe drumurile distruse de război # Newsweek.ro
Foamete severă în nordul Gazei. Convoaiele ONU sunt blocate pe drumurile distruse de război. Tom Fle...
12:50
Sociologul Vasile Dîncu spune că PSD a pierdut între 10 şi 15 % din electorat în favoarea AUR # Newsweek.ro
Sociologul Vasile Dîncu spune că PSD a pierdut între 10 şi 15 % din electorat în favoarea partidului...
12:40
Aproximativ 22 de kilograme de canabis descoperite pe aeroportul Otopeni. Droguri aduse din Atena # Newsweek.ro
Aproximativ 22 de kilograme de canabis descoperite pe aeroportul Otopeni. Droguri aduse din Atena de...
12:30
Proprietarul brandului de îmbrăcăminte Mango, mort după ce a căzut într-o râpă. Fiul este suspect # Newsweek.ro
Proprietarul brandului de îmbrăcăminte Mango, mort după ce a căzut într-o râpă. Fiul a devenit suspe...
12:10
Hamas refuză dezarmarea în Fâșia Gaza. Președintele Donald Trump mizează pe respectarea unui acord # Newsweek.ro
Hamas refuză dezarmarea în Fâșia Gaza. Președintele Donald Trump mizează pe respectarea unui acord. ...
11:50
VIDEO Racheta monstruoasă de 8 tone care zboară 3.500 km intră în producție. Îl va vâna pe Putin? # Newsweek.ro
Coreea de Sud anunță că cea mai puternică rachetă balistică ne-nucleară din lume, Hyunmoo-5, a intra...
11:20
VIDEO Flăcări la un bloc de 10 etaje din centrul Bucureștiului. Sunt 10 mașini de pompieri # Newsweek.ro
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu, produs pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capital...
11:10
Mediul controversat Flavia Groșan se află în stare gravă, fiind în comă profundă. Apropiații sopun c...
10:40
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai primesc pensie de luna aceasta. Ce au uitat să facă? # Newsweek.ro
Mulți pensionari au avut parte de o veste șocantă luna asta. Nu au primit pensia. Casa de Pensii anu...
10:20
Primul recall masiv al producătorului auto chinez BYD: 115.000 de mașini au probleme cu bateriile # Newsweek.ro
Producătorul auto chinez BYD, cel mai mare constructor de mașini electrificate din lume, a anunțat p...
