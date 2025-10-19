Fondatorii Samsung Electronics, puși în situația de a vinde acțiuni de 1,2 miliarde dolari pentru a plăti taxe și împrumuturi
Profit.ro, 19 octombrie 2025 09:50
Mama și cele două surori ale președintelui Samsung Electronics, Jay Y. Lee, intenționează să vândă acțiuni în valoare de aproximativ 1,73 trilioane de woni (1,22 miliarde de dolari) din gigantul tehnologic sud-coreean, potrivit unei notificări depuse vineri la Bursa din Coreea.
Acum 30 minute
10:00
Putin i-a cerut lui Trump, în schimbul păcii cu Ucraina, controlul deplin asupra Donețkului - presă # Profit.ro
Președintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiție pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, relatează Washington Post.
09:50
Acum o oră
09:30
Celebra enciclopedie online Wikipedia nu scapă nici ea de efectele AI-ului generativ, care face ca mai puțini oameni să afle informațiile direct de la sursă.
09:20
Vestas suspendă planurile pentru o fabrică de turbine eoliene în Polonia, pe fondul cererii slabe în Europa # Profit.ro
Producătorul danez de turbine eoliene Vestas a suspendat planurile de a construi cea mai mare fabrică a sa în Polonia, invocând cererea redusă pe piața europeană.
Acum 2 ore
09:10
Vinul zilei: un Châteauneuf-du-Pape intens și bine structurat, cu taninuri fine și un potențial de învechire remarcabil. Cotat cu 97 puncte Robert Parker, 96 puncte James Suckling și 96 puncte Jeb Dunnuck # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Cuvée Reservée Châteauneuf-du-Pape 2022, este un vin roșu cu personalitate puternică, obținut din Grenache, Syrah și Mourvèdre, semnat de Domaine du Pegau
09:00
VIDEO Medic de la țară: Sunt săraci lipiți pământului. Eroarea statului că oamenii ar fi leneși sau bogați. Doar 100.000 din 600.000 au plătit asigurarea de stat # Profit.ro
Răzvan Vintilescu, medic de familie în mediul rural, critică dur măsura eliminării co-asiguraților din sistemul public de sănătate, pe care o consideră „o decizie luată din prejudecăți și fără o minimă înțelegere a realității sociale”.
08:50
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că va candida pentru un nou mandat la următoarele alegeri.
08:20
O explozia s-a produs astăzi într-un bloc din municipiul Bistrița, posibil cauzată de o acumulare de gaze. Toți locatarii s-au autoevacuat.
Acum 4 ore
08:10
Producătorul chinez BYD retrage peste 115.000 de automobile – cea mai amplă rechemare din istoria companiei # Profit.ro
Producătorul auto chinez BYD va efectua cea mai amplă rechemare din istoria sa, vizând peste 115.000 de vehicule din seriile Tang și Yuan Pro, fabricate între 2015 și 2022, din cauza unor defecte de design și a riscurilor de siguranță legate de baterii, potrivit autorității chineze pentru reglementarea pieței.
Acum 12 ore
01:30
Exclusivitățile săptămânii: Țiriac pregătește demolarea ultimei rămășițe din fabrica Granitul. Eșecul vânzării elefant.ro, dispută dură după 2 ani. Unul dintre cele mai vechi supermarketuri din București scapă de demolare # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
00:30
VIDEO&FOTO Un concept spectaculos reamintește că Mercedes este una dintre cele mai luxoase mărci din lume # Profit.ro
Mercedes a dezvăluit un concept-car desprins parcă din filmele anilor 30, dar cu elemente estetice și tehnologii SF. Designul acestui studiu se sprijină pe o întreagă istorie a mărcii germane și arată încă o dată cât este greu pentru brandurile apărute peste noapte să atingă performanțele Mercedes.
Acum 24 ore
20:50
Circa 300 de cetățeni americani au protestat în centrul Madridului, în același timp cu protestul altor 200 de americani în Malaga.
20:40
Explozie puternică în București - A venit raportul ISC: Dezastruos pentru locatarii blocului # Profit.ro
Raportul Inspectoratului de Stat în Construcții arată că blocul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplinește cerința fundamentală de calitate „rezistență mecanică și stabilitate”.
20:30
20:10
Explozie puternică în București - Opțiunile de cazare pentru locuitorii blocului. Primăria oferă un ajutor de 1.500 de lei pentru fiecare # Profit.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunțat că locatarii au trei modalități de relocare, fie să aleagă o chirie, un apartament puse la dispoziție de ONG-uri sau apartamente ale Primăriei Capitalei sau ale primăriilor de sector. În plus, el a mai spus că Primăria generală va oferi un ajutor de 1.500 de lei pentru fiecare persoană din locuințele afectate.
19:10
Republica hibridă Moldova: războiul pentru reformă, amenințări ruse și exerciții militare # Profit.ro
Cele mai importante știri din presa din Republica Moldova.
19:00
Casele de film ignoră amenințarea lui Trump privind tarifele pentru producțiile din afara SUA # Profit.ro
În timp ce filmul ”Star Wars: Starfighter” se filmează în Marea Britanie, studiourile din Ungaria sunt pline, iar post-producția merge intens în Australia, dovadă că industria globală de film își continuă activitatea aproape nestingherită, în pofida amenințării reînnoite a președintelui american Donald Trump de a impune taxe vamale de 100% pentru filmele produse în afara Statelor Unite.
18:40
FOTO Omul de afaceri Omer Susli își extinde în București rețeaua de magazine cu articole de casă. ”Este momentul perfect!” # Profit.ro
După deschiderile din Focșani și Râmnicu Vâlcea, omul de afaceri Omer Susli a deschis și în Capitală un magazin al rețelei Homelux.ro.
18:20
”Am cerut să-și dea demisia de onoare. Au refuzat. Lucrăm la o soluție” - Ministrul Economiei, după ce Corpul de control al lui Bolojan a recomandat demiterea conducerii Salrom # Profit.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, declară, după concluziile raportului Corpului de Control al Prim-Ministrului privind dezastrul de la Salina Praid că a cerut conducerii Salrom să-și dea demisia de onoare, dar membrii acesteia au refuzat și i-a acționat în instanță. Ministrul spune că lucrează deja la o soluție ca bunul-simț să devină, în sfârșit, faptǎ.
17:50
Explozie puternică în București - Drone folosite pentru a obține imagini de la locul exploziei, unde anchetatorii nu pot intra din cauza riscului de prăbușire # Profit.ro
Poliția Română, care face cercetarea la locul exploziei în dosarul aflat în coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, folosește nacele și drone pentru a realiza fotografii și pentru a avea acces la imagini din interiorul imobilului în care s-a produs deflagrația.
17:30
FOTO Ministrul Sǎnǎtǎții anunță din SUA, după discuții la Banca Mondială, construcția unui nou spital de arși pentru adulți în Capitală # Profit.ro
Ministrul Sǎnǎtǎții, Alexandru Rogobete, a avut discuții cu vicepreședintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, în Washington D.C, el arătând că a punctat necesitatea construirii unui nou Spital de Arși pentru Adulți în Capitală, o investiție majoră pe care o pregătește în perioada următoare.
17:20
16:40
Rezultatele unui studiu clinic efectuat în America de Nord arată că testul a reușit să identifice o gamă largă de tipuri de cancer, dintre care trei sferturi nu au nicio formă de program de screening.
16:00
O persoană a decedat, în Ilfov, într-un incendiu la o magazie învecinată unui cămin pentru vârstnici. Peste 30 de bătrâni, evacuați # Profit.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Cornetu din județul Ilfov, focul manifestându-se la o construcție învecinată cu un cămin pentru vârstnici. Conform autorităților, peste 30 de persoane au fost evacuate. În incinta magaziei a fost identificată o persoană decedată, după ce incendiul a fost lichidat.
15:40
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că azi, în jurul amiezii, a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter, în zona seismică Făgăraș - Câmpulung, Vâlcea.
15:30
Explozie puternică în București - ”Pericol iminent” ca blocul afectat să se prăbușească, avertizează autoritățile # Profit.ro
Primarul general interimar al municipiului București, Stelian Bujduveanu, anunță că toate autovehiculele parcate în zona unde a avut loc explozia, în blocul din sectorul 5, sunt ridicate în condițiile în care blocul construit din plăci care s-au distanțat una de cealaltă în momentul deflagrației riscă să se prăbușească.
15:10
S&P retrogradează în mod surprinzător rating-ul Franței, considerând că țara e predispusă la criză # Profit.ro
S&P Global a retrogradat ratingul Franței la o treaptă inferioară, într-o actualizare surpriză privind a doua cea mai mare economie a zonei euro, avertizând că instabilitatea politică pune în pericol eforturile guvernului de a-și restabili finanțele.
15:00
Final dramatic pentru Dacia și piloții Sebastien Loeb - Nasser Al-Attiyah în ultima etapă din Raliul Marocului # Profit.ro
Echipajele Dacia au reușit să acumuleze suficiente puncte pentru a câștiga titlul la echipe în Raliul Marocului, vedeta fiind Sebastien Loeb, care a încheiat ultima cursă a sezonului pe primul loc. Lovitura cea mai grea a fost primită însă de Nasser Al-Attiyah, care se pregătea să devină campion mondial.
14:40
Dragi prieteni, mă întorc la Primărie! Mesajul primarului din Sinaia, Vlad Oprea, vizat într-un dosar de luare de mită # Profit.ro
Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a avut interdicția de a-și exercita funcția, fiind vizat într-un dosar de luare de mită, anunță că revine la Primărie.
14:20
Prima centrală solară plutitoare verticală din lume a fost pusă în funcțiune de o companie germană, furnizoare de soluții pentru energie regenerabilă.
14:20
Explozie puternică în București - Distrigaz prelungește întreruperea alimentării cu gaze în zona blocului distrus. Străzile afectate # Profit.ro
Având în vedere că zona afectată este încă securizată de către autorități, Distrigza a luat decizia de a prelungi măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienților din zona exploziei produse în zona Calea Rahovei, din sectorul 5 al municipiului București.
14:10
VIDEO Nou incendiu în Capitală, la un spa de pe Calea Plevnei - mesaj Ro-Alert pentru populație # Profit.ro
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui nou incendiu în Capitală, produs de data aceasta pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei. În cele din urmă, incendiul a fost lichidat în jurul prânzului.
14:10
13:50
Explozie puternică în București - Prima daună a fost achitată deja unui proprietar de o societate de asigurări. Dosarul, soluționat electronic # Profit.ro
După explozia din București, de pe Calea Rahovei, prima daună a fost plătită deja, fiind solutionată electronic, anunță Generali România..
13:10
Compania de construcții sud-coreeană Booyoung Group, care aparține Miliardarul Joong-keun, oferă un bonus de 75.000 de dolari angajaților pentru a avea copii.
12:20
Explozie puternică în București - Inginerii consideră că deși grav afectat, blocul, construit din panouri prefabricate, s-a comportat bine # Profit.ro
Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri remarcă, în urma exploziei produse în blocul de locuințe de pe Calea Rahovei din sectorul 5 al Capitalei, că imobilul, construit din panouri prefabricate din beton armat, deși grav afectat, și-a păstrat în cea mai mare parte integritatea și s-a comportat bine, împiedicând colapsul întregii structuri și, foarte posibil, a redus numărul victimelor.
12:10
Șeful Porsche, înlocuit cu un executiv de la McLaren și Ferrari. Oliver Blume și-a negociat viitorul cu acționarii VW # Profit.ro
Oliver Blume, CEO-ul Porsche, pleacă din fruntea companiei la 1 ianuarie, conform deciziei Consiliului de Supraveghere. Vestea a fost anunțată oficial, la fel și numele înlocuitorului. Deși s-a spus că este un veteran al companiei, noul CEO vine de la McLaren.
11:40
11:30
Trump grațiază un fost congresman republican, condamnat la 7 ani de închisoare pentru infracțiuni financiare. Trump: În țara noastră sunt mulți delincvenți care nu fac închisoare # Profit.ro
Fostul congresman republican George Santos, condamnat la șapte ani de închisoare pentru mai multe infracțiuni financiare, a beneficiat, vineri,de o comutare a pedepsei din partea lui Donald Trump, care a anunțat că acesta va ieși din închisoare.
10:50
Notificările insistente pot distrage. Secretul este să filtrezi ce ajunge în Android Auto și să reduci la minim sunetele sau bannerele care nu țin de navigație ori apeluri.
10:50
Explozie puternică în București - Primăria Capitalei: 66 de persoane sunt cazate în unități hoteliere, sunt disponibile 411 locuri de cazare # Profit.ro
Echipele Primăriei Capitalei și DGASMB sunt în continuare în teren, oferind sprijin direct persoanelor afectate de explozia din Rahova, 66 de persoane sunt cazate în unități hoteliere partenere și sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin, transmite primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
10:40
Inteligența artificială dezvoltată de Meta oferă acum posibilitatea prelucrării automate a fotografiilor salvate pe telefon.
10:30
DOCUMENT Corpul de control al lui Bolojan a recomandat revocarea administratorilor Salinei Praid: Au subevaluat riscul de inundare, nu a fost considerat pericol iminent. Măsuri inadecvate și formale # Profit.ro
Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor de către Corpul de Control al Prim-Ministrului la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR), acțiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai 2025, riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant de reprezentanții SNS SA ca nefiind un pericol iminent. Corpul de control a recomandat Ministerului Economiei exercitarea dreptului de revocare cu justă cauză a administratorilor salinei.
10:20
Ieri
10:10
Chinezii de la Pony.ai intră în parteneriat cu Stellantis pentru a lansa taxiuri fără șofer în Europa # Profit.ro
Compania chineză de vehicule autonome Pony.ai a anunțat că va colabora cu grupul auto Stellantis pentru testarea taxiurilor fără șofer în Europa, marcând un pas important în extinderea globală a tehnologiei robotaxi.
09:40
Din 2026, în Statele Unite, Formula 1 va fi disponibilă doar prin intermediul Apple TV vreme de cinci ani, după ce gigantul american a cumpărat drepturile exclusive pentru difuzare.
09:30
Explozie puternică în București - Una dintre victime, internată cu arsuri și multiple traumatisme, este transferată în Austria # Profit.ro
Una dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, având arsuri și multiple traumatisme, a fost transportată în cursul acestei zile la o clinică din Austria.
09:10
FOTO Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la Casa Albă privind rachetele Tomahawk. Trump: Ucraina și Rusia ”să se oprească acolo unde sunt” # Profit.ro
Președintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce președintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate.
09:10
Vinul zilei: o Crâmpoșie Selecționată din regiunea Prundeni, Vâlcea, cu arome olfactive de flori albe și tente minerale, cărora li se adaugă pe palat note de mere verzi, grapefruit și lime # Profit.ro
Venetic Crâmpoșie Selecționată 2023 este un vin alb românesc, sec, sprinten și revigorant, cu arome de mere verzi, lime și flori albe. Perfect pentru zilele toride și mesele ușoare de vară.
08:40
Explozie puternică în București - Două dintre victimele internate la Spitalul Floreasca au fost operate # Profit.ro
Starea a trei dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, internate la Spitalul de Urgență Floreasca, este stabilă, iar două au fost operate.
