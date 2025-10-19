Cum au ajuns adolescenții ucraineni să fie judecați ca „teroriști” în Rusia
Europa Liberă România, 19 octombrie 2025 09:50
Reținuți în Melitopolul ocupat și trimiși în Rusia, mai mulți adolescenți ucraineni sunt acum acuzați de terorism într-un caz pe care grupurile pentru drepturile omului îl consideră ilegal.
Pakistanul și Afganistanul sunt de acord să oprească ostilitățile după negocierile de pace de la Doha # Europa Liberă România
Afganistanul și Pakistanul au convenit asupra unui armistițiu imediat în timpul negocierilor de la Doha. Decizia vine după o săptămână de ciocniri violente la frontieră, cele mai grave violențe dintre vecinii din Asia de Sud de la preluarea puterii de către talibani la Kabul în 2021.
Franța a fost retrogradată de agenția de rating S&P din cauză că incertitudinea bugetară „rămâne ridicată” # Europa Liberă România
Reducerea ratingului vine după ce prim-ministrul francez Sebastien Lecornu s-a angajat să suspende o lege nepopulară care creștea vârsta de pensionare.
Negocieri de pace între Afganistan și Pakistan, în contextul unui armistițiu fragil # Europa Liberă România
Afganistanul și Pakistanul încep negocierile de pace pe 18 octombrie în capitala Qatarului, Doha, după ce cele două țări au convenit să prelungească armistițiul de 48 de ore.„Așa cum s-a promis, negocierile cu partea pakistaneză vor avea loc astăzi la Doha”, a declarat Zabihullah Mujahid, purtătorul de cuvânt al guvernului afgan, adăugând că delegația talibană va fi condusă de ministrul apărării Mohammed Yaqub.Pakistanul și Afganistanul au convenit târziu, pe 17 octombrie, să...
Încercările Ucrainei de a obține rachete Tomahawk par să eșueze, în timp ce Trump le cere celor două părți să „ajungă la un acord” # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, nu a dat niciun indiciu că Statele Unite ar furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, afirmând după o întâlnire cu președintele ucrainean la Casa Albă că părțile beligerante ar trebui să „se oprească acolo unde se află” pe câmpul de luptă.
SmartJob contra minciunii | Mihnea Măruță: Rațiunea e sub asediu. Cu riscul de a ne urî și a intra în sevraj, trebuie protejați copiii # Europa Liberă România
Invitat la SmartJob, Mihnea Măruță spune că social media le fură oamenilor trăirea vieții. Ei sacrifică prezentul pentru iluzia nemuririi din rețea: „Cu riscul ca copiii să ne urască și să intre pentru o perioadă în sevraj, e nevoie de măsuri dure, pentru a salva societatea și țara.”
Zelenski a ajuns la Casa Albă. Donald Trump spune că întâlnirea de la Budapesta va fi cu Putin, dar va ține legătura cu Zelenski # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Casa Albă pentru o întâlnire cu președintele SUA, Donald Trump. Cei doi și-au strâns mâna înainte de a intra înăuntru.
SmartJob contra minciunii | Mihnea Măruță: Rațiunea e sub asediu. Cu riscul de a ne urî și a intra în sevraj, trebuie protejați copiii # Europa Liberă România
Invitat la SmartJob, Mihnea Măruță spune că social media le fură oamenilor trăirea vieții. Ei sacrifică prezentul pentru iluzia nemuririi din rețea: „Cu riscul ca copiii să ne urască și să intre pentru o perioadă în sevraj, e nevoie de măsuri dure, pentru a salva societatea și țara.”
SmartJob contra minciunii | Mihnea Măruță: Rațiunea e sub asediu pe social media. Copiii trebuie protejați chiar cu riscul unui sevraj # Europa Liberă România
Invitat la SmartJob, Mihnea Măruță e de părere că prea multă social media le fură oamenilor faptul simplu de a-și trăi viața. „Cu riscul de a fi urâți de copii și de a intra pentru o perioadă în sevraj, e nevoie de măsuri dure, pentru a salva societatea și țara”, spune el.
Distrigaz semnalează „sigiliul rupt” la un robinet de gaze închis în ziua precedentă la blocul din București unde s-a produs explozia # Europa Liberă România
Compania Distrigaz Sud Rețele a transmis că a primit pe 16 octombrie o primă sesizare privind „existența mirosului de gaze” în imobilul de pe strada Vicina nr. 1, bloc 32, scara 2.„Echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural”, se arată în comunicat.Ca măsură de siguranță, „în conformitate cu legislația în vigoare, s-a dispus sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului...
De ce legea majoratului digital, adoptată de Senat, crește birocrația. Expert: Sunt de acord părinții ca statul să li se substituie? # Europa Liberă România
Fiecare minor care ajunge pe internet ar trebui identificat să nu aibă mai mult de 16 ani.
Guvernul Bolojan a redus subvențiile pentru partide, dar fără a anunța public # Europa Liberă România
Rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025 a adus o surpriză, scrie HotNews.ro. Guvernul a diminuat subvențiile pentru partidele politice de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane, o reducere de 17,6%. Informația a fost confirmată ulterior de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).Reducerea vine după ce premierul Ilie Bolojan anunțase în vară o diminuare de aproximativ 10% a subvențiilor pentru partide. În realitate, reducerea aplicată a fost mai mare. Măsura a fost introdusă...
O explozie puternică într-un bloc din București a distrus două etaje. A fost activat planul roșu de intervenție # Europa Liberă România
Două etaje dintr-un bloc din sectorul 5 al Capitalei au fost distruse de o explozie. Pompierii intervin în acest moment pentru a căuta posibil victime.Explozia produsă la blocul situat pe Calea Rahovei nu a produs un incendiu, a transmis DSU.„Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare...
Miza: rachete Tomahawk? La ce să ne așteptăm de la întâlnirea Trump-Zelenski de la Casa Albă # Europa Liberă România
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy wants Tomahawk missiles for the war against Russia's invasion. US President Donald Trump says Washington might provide them. And Russia is warning against an escalation. Here's what to watch when Trump hosts Zelenskyy in Washington on October 17.
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: 30 de milioane de euro din PNRR pentru păduri urbane, pierdute de România pentru că nu au fost proiecte # Europa Liberă România
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că România a pierdut toți banii alocați prin PNRR pentru plantarea de păduri urbane, din cauză că autoritățile locale nu au făcut proiecte.„Am avut banii necesari pentru a planta sute de hectare de păduri urbane și pur și simplu nu au fost accesați. Pentru că realitatea este că astăzi extraordinar de multe UAT-uri, gândesc mai degrabă în termeni de profit pe termen scurt. În momentul în care au avut banii să acceseze pentru a împăduri anumite...
Dronele și rachetele rusești „încă terorizează Ucraina”, spune Zelenski înainte de a se întâlni cu Donald Trump # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus joi că un roi de drone rusești i-a atacat orașul natal din Ucraina, Krivoi Rog. Declarația a fost făcută în ajunul întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump la Casa Albă.
Președintele Volodimir Zelenski a ajuns la Washington pentru discuții despre războiul din Ucraina # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a sosit joi în capitala SUA, Washington, pentru discuții cu președintele Donald Trump și alți oficiali americani privind livrările de arme, în special rachete de croazieră Tomahawk.
Italia refuză să-l extrădeze în Germania pe ucraineanul suspect de sabotarea Nord Stream # Europa Liberă România
Curtea Supremă a Italiei a respins extrădarea în Germania a unui bărbat ucrainean arestat sub suspiciunea de declanșare a exploziilor care au avariat conductele de gaze Nord Stream în 2022, a declarat joi avocatul său.
Convorbire Putin-Trump. Tensiuni legate de războiul din Ucraina și rachetele Tomahawk # Europa Liberă România
US President Donald Trump and his Russian counterpart Vladimir Putin were speaking by phone on October 16, the White House and Kremlin said, just ahead a visit to Washington by Ukrainian leader Volodymyr Zelenskyy.
Jurnalista Nika Novak se plânge de condițiile din închisoarea siberiană și rămâne în greva foamei # Europa Liberă România
Jurnalista Nika Novak, condamnată la patru ani de închisoare într-o colonie siberiană din regiunea Irkuțk pentru colaborare cu o organizație străină, pentru că a scris pentru Radio Free Europe/Radio Liberty (Europa Liberă), s-a plâns de condițiile din colonia penitenciară la audierea de joi, și a decis să rămână în greva foamei, relatează SOTAVision.Joi, jurnalista a fost audiată de Tribunalul Dzerjinski din Novosibirsk prin legătură video din colonia penală.În timpul audierii, ea a...
Procurorul general: Investigăm, alături de Europol, intrările ilegale de drone în spațiul aerian al României # Europa Liberă România
După nouă luni de anchete, investigatorii de la Parchetul General nu mai au niciun dubiu că Rusia este în spatele atacurilor hibride din România.Dezvăluirea a fost făcută la one2one chiar de procurorul general al României, Alex Florența.„Toate firele duc acolo, cu certitudine.”Șeful Ministerului Public vorbește de o adevărată infrastructură online creată pentru manipulare și dezinformare.Unele dintre aceste „fire” sunt anchetate în noi dosare penale, care sunt în lucru, adaugă șeful...
Mii de refugiați ucraineni din România au fost audiați la Parchetul General în procesul internațional de genocid împotriva Rusiei # Europa Liberă România
Procurorii Parchetului General au audiat mii de refugiați ucraineni, victime ale războiului dus de Rusia în Ucraina, care și-au căutat la un moment dat adăpost în România, inclusiv militari răniți pe front în Ucraina, a declarat pentru Europa Liberă procurorul general al României, Alex Florența.
Procurorul general, Alex Florența: Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia. „Suntem targetați în continuare” # Europa Liberă România
Războiul hibrid din România continuă, iar procurorii au multe alte „fire”, încă nepublice, care duc către Rusia ca autor, spune procurorul general al României, Alex Florența, la Interviurile one2one. [Citiți mai multe mai jos]
Premierul francez Sébastien Lecornu supraviețuiește primului vot de neîncredere în parlament, după concesii majore făcute socialiștilor # Europa Liberă România
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a supraviețuit joi primei moțiuni de neîncredere din parlament, după ce a obținut sprijinul decisiv al Partidului Socialist. La schimb, el a promis să suspende reforma sistemului de pensii inițiată de președintele Emmanuel Macron.
Legea pensiilor private, adoptată de Parlament. AUR contestă legea la CCR. Înalta Curte se gândește dacă să facă la fel # Europa Liberă România
Camera Deputaților a aprobat, miercuri, proiectul de lege care stabilește noile reguli pentru plata pensiilor private, vizând în special modul de retragere a sumelor din Pilonul II – sistemul obligatoriu administrat privat.
Atacuri rusești intense asupra Ucrainei. Victime și infrastructură energetică afectată în Poltava, Chernihiv, Sumî și Kiev # Europa Liberă România
Під час екстрених відключень графіки енергопостачання не діють
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) realizează, joi, 19 percheziții în București, inclusiv la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” și la domicilii private.
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că premierul indian Narendra Modi l-a asigurat că India va înceta să mai cumpere petrol rusesc după ce Statele Unite au anunțat dublarea tarifelor vamale pentru importurile produselor indiene.
Volodimir Zelenski numește un administrator militar al orașului Odesa după retragerea cetățeniei fostului primar # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit miercuri un nou administrator al orașului-port Odesa de la Marea Neagră, după ce a revocat cetățenia fostului primar, Hennadi Truhanov. Pierderea cetățeniei a dus la demiterea automată a acestuia.
Miniștrii Apărării din statele membre NATO și UE au analizat miercuri cum să îmbunătățească capacitatea de apărare a alianței împotriva dronelor. Discuțiile vin pe fondul eforturilor țărilor europene de a contracara amenințarea Rusiei după o serie de incursiuni aeriene. NATO a lansat o nouă misiune și și-a întărit forțele la granița sa de est, dar încearcă să folosească experiența Ucrainei pentru a face față amenințării dronelor rusești.Șeful Alianței, Mark Rutte, a declarat că NATO...
Raport al Consiliului Europei după o vizită în spitale de psihiatrie din România: maltratare, neglijență mortală, condiții de închisoare # Europa Liberă România
Tratament inuman, neglijență mortală, folosirea electroșocurilor, bătăi, sedare permanentă, umilințe, condiții de închisoare, personal insuficient-sunt neregulile găsite de experții Comitetului European de prevenire a torturii, afiliat Consiliului Europei, la patru spitale de psihiatrie din România.
Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, avertizează Moscova că SUA vor „impune costuri” dacă războiul din Ucraina nu se încheie # Europa Liberă România
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Rusia că SUA vor „impune costuri” dacă războiul din Ucraina nu se încheie. Avertismentul a fost lansat la sediul NATO, de la Bruxelles, la reuniunea miniștrilor aliați ai Apărării din Alianța Nord-Atlantică.
De ce unii profesori au primit mai puțini bani la salariu. Formula de calcul s-a schimbat peste noapte # Europa Liberă România
Când au primit salariile pentru luna septembrie, profesorii au observat în cont o sumă mai mică decât s-ar fi așteptat. În unele cazuri – leafa a fost și cu 300 de lei mai mică. De ce?
Pakistanul a lansat atacuri aeriene împotriva Afganistanului. Explozii auzite în capitala Kabul # Europa Liberă România
Pakistanul a efectuat lovituri aeriene în provincia Kandahar din sudul Afganistanului, au declarat localnicii pentru Radio Azadi al RFE/RL, în contextul izbucnirii unor noi lupte între cele două țări vecine.
DIICOT: 17 percheziții în București și șapte județe. 3,2 milioane de lei încasați ilegal din programul rabla pentru electrice și electronice # Europa Liberă România
Poliţiştii şi procurorii DIICOT Craiova au făcut, miercuri, 17 percheziţii, în municipiul Bucureşti şi în şapte judeţe într-un dosar penal de colectare și reciclare fictivă de deșeuri electronice al unei grupări care a încasat ilegal 3,2 milioane de lei de la Administrația Fondului de Mediu.
Ce este „Zidul de drone” – planul UE pentru a contracara incursiunile rusești # Europa Liberă România
Jurnalistul Europei Libere, Rikard Jozwiak, analizează propunerea de a construi un așa-numit zid anti-drone de-a lungul frontierei estice a UE, după ce drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez
Prețul petrolului e în scădere continuă și se apropie de minimul ultimilor patru ani # Europa Liberă România
Prețul petrolului continuă să scadă, apropiindu-se de cel mai mic nivel din ultimii patru ani. Evoluția este influențată de perspectivele de pace în Orientul Mijlociu și de creșterea producției mondiale de țiței.
Un român, suspectat că ar fi fost în recunoaștere la Muzeul Drents cu câteva zile înainte de furtul Coifului de la Coțofenești # Europa Liberă România
Cu doar cinci zile înainte de furtul spectaculos al Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Muzeul Drents din Assen, un român, identificat ca Andrei B., a fost surprins infiltrându-se în muzeu fără bilet.
Israelul urmează să redeschidă punctul de frontieră Rafah pentru ajutor umanitar în Gaza. Donald Trump cere dezarmarea Hamas # Europa Liberă România
După doi ani de război, Israelul urmează să redeschidă punctul Rafah pentru ajutoare, Hamas predă trupurile ostaticilor, pe fondul unui armistițiu marcat deja de tensiuni.
Stațiunile de la malul mării își mențin activitatea și în extrasezon, mizând pe turismul balnear. Tot mai mulți pacienți ajung la bazele de tratament de pe litoral cu trimitere de la medic, beneficiind de proceduri decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, notează Știrile ProTV.În prezent, din cele 14 baze de tratament existente, cinci funcționează și în această perioadă. În Mamaia, hotelurile care oferă servicii medicale atrag clienți special pentru tratamente, iar gradul de ocupare a...
Summit NATO–UE la Bruxelles. Pe agendă, consolidarea apărării în fața Rusiei. UE propune un „zid de drone” # Europa Liberă România
Miniștrii Apărării din statele membre NATO și ai Uniunii Europene participă la reuniuni organizate la Bruxelles, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Rusia, al înmulțirii încălcărilor spațiului aerian NATO și al dezbaterilor privind nevoia de sprijin militar suplimentar pentru Ucraina.
Atacurile rusești duc la evacuări în masă în Harkov. Ucraina lovește din nou un terminal petrolier din Crimeea # Europa Liberă România
Autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea în masă a familiilor din zeci de sate din jurul orașului din nord-estul Ucrainei, Kupiansk, devastat de război. Evacuarea a fost explicată de autorități prin „ înrăutățirea situației de securitate” într-o regiune supusă atacurilor intense rusești.Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Sinehubov, a scris pe Telegram că 409 familii cu 601 copii au fost instruite să părăsească 27 de localități din zonă..Un alt oficial din zona afectată a declarat...
Trump spune că este „foarte dezamăgit” de Putin, în timp ce analizează dacă să ofere Ucrainei rachete Tomahawk # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump s-a arătat din nou frustrat de președintele rus Vladimir Putin și lipsa de progrese pentru obținerea păcii în Ucraina, cu puține zile înainte să îl primească pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă.
După ce l-a deposedat pe primarul Odesei de cetățenie, Zelenski spune că orașul va fi pusă sub administrație militară # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că intenționează să plaseze orașul-port strategic Odesa sub administrație militară.Anunțul a venit în timpul discursului video de noapte al lui Zelenski și a fost făcut după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că primarul din Odesa, Hennadi Truhanov, a fost deposedat de cetățenia ucraineană. Asta înseamnă că nu mai poate ocupa această funcție.SBU a declarat într-un comunicat de presă pe 14 octombrie că cetățenia lui...
Israel: Punctul de trecere a frontierei dintre Gaza și Egipt rămâne închis pentru că Hamas nu a predat toate cadavrele ostaticilor # Europa Liberă România
Punctul de trecere a frontierei Rafah dintre Gaza și Egipt va rămâne închis până miercuri, iar fluxul de ajutoare către enclava palestiniană va fi redus, au declarat marți trei oficiali israelieni.
Șeful diplomației germane, la București: Vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO. Flancul nostru estic va fi apărat împreună # Europa Liberă România
„Vom apăra fiecare centimetru pătrat al teritoriului NATO. Suntem uniți în țările baltice, în Polonia, în România. Flancul nostru estic va fi apărat împreună”, a declarat șeful diplomației germane, Johann David Wadephul, aflat în vizită la București.
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va începe executarea unei pedepse de 5 ani de închisoare # Europa Liberă România
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, va începe să ispășească o pedeapsă de cinci ani de închisoare la penitenciarul La Santé din Paris, începând cu 21 octombrie 2025, potrivit unor surse judiciare citate de AFP și RTL.
„Moldova este neglijată din punct de vedere militar”, avertizează organizația Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei # Europa Liberă România
Organizația Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) avertizează că regiunea de est a României este vulnerabilă din punct de vedere miliar și este tratată ca o zonă de sacrificiu în planurile de apărare ale statului român.
Polonia. Doi cetățeni ruși, judecați pentru spionaj în favoarea Rusiei. Acuzații de colaborare cu FSB și tentativă de atac cu explozibil # Europa Liberă România
Un cuplu căsătorit e judecat în Polonia pentru acuzații de spionaj în favoarea Rusiei. Soțul e acuzat și de implicare într-o tentativă de trimitere a unui colet cu explozibili.
Atacuri rusești asupra Ucrainei: Zeci de mii de familii din Harkov, fără energie electrică. Victime în Donețk, Zaporojie și Herson # Europa Liberă România
Armata Rusiei a atacat mai multe regiuni ucrainene cu bombe ghidate, drone și alte tipuri de armament, provocând victime, distrugeri ale infrastructurii civile și pene de curent de amploare. În Harkov, al doilea cel mai mare oraș al țării, un atac cu bombe ghidate a oprit furnizarea de energie electrică pentru 30.000 de gospodării. În Donețk, Kirovograd, Zaporojie și Herson au fost anunțate victime și daune semnificative.Primarul orașului, Ihor Terehov, a declarat pentru televiziunea...
