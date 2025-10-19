Gigi Becali a anunțat obiectivul incredibil de la FCSB, după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: „Fac și eu ca Rotaru”

14:10

Jandarmeria anunţă că 39 de suporteri ai echipei gazdă şi 31 de suporteri ai echipei oaspete se află sub interdicţia participării la meciurile de fotbal. Derby-ul dintre Dinamo şi Rapid se va disputa duminică, de la 20:30, pe Arena Naţională. Spectatorii vor avea acces în stadion începând cu ora 18:30, doar pe baza biletelor sau […] The post Măsurile anunţate de Jandarmerie înainte de Dinamo – Rapid. 70 de suporteri, interzişi pe Arena Naţională appeared first on Antena Sport.