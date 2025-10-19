Leylah Fernandez a câştigat turneul de la Osaka
Bursa, 19 octombrie 2025 11:20
Sportiva canadiană Leylah Fernandez, cap de serie numărul 4 şi locul 27 WTA, a câştigat turneul WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari
• • •
Acum 10 minute
11:40
Nivelul de civilizaţie se prăbuşeşte în SUA: Lui Trump i-ar conveni să-şi golească maţele în capul concetăţenilor # Bursa
Donald Trump are o coroană de rege pe cap, pilotează un avion şi îşi goleşte maţele în jeturi, de acolo, în zbor, în capul concetăţenilor lui, care tocmai protestează, într-un clip video imaginat cu inteligenţă artificială, postat astăzi pe pagina sa de pe TruthSocial - reţeaua de socializare al cărei proprietar este preşedintele american
Acum 30 minute
11:30
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a şaptea din Serie A
11:30
Echipa bucureşteană Metaloglobus a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 13-a din Superligă
11:30
Echipa engleză Arsenal Londra a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, de formaţia londoneză Fulham, în etapa a opta din Premier League
11:30
Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Borussia Dortmund, în etapa a 7-a din Bundesliga
11:20
11:20
La fel ca în 2024, Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam, foarte profitabil, învingându-l în finală, sâmbătă, pe Carlos Alcaraz (6-2, 6-4). El a obţinut premiul de şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur
Acum o oră
11:00
Organizatorii protestelor 'No Kings' afirmă că peste şapte milioane de oameni au participat la manifestaţii # Bursa
Aproape şapte milioane de americani au ieşit sâmbătă în stradă, în cadrul celei de-a doua serii de proteste and #8222;No Kings and #8221; (Fără regi), o mişcare de opoziţie faţă de ceea ce manifestanţii descriu drept tendinţele autoritare ale preşedintelui Donald Trump
Acum 2 ore
10:10
Constructorul auto chinez BYD a anunţat cea mai amplă campanie de rechemare din istoria sa, vizând peste 115.000 de vehicule din seriile Tang şi Yuan Pro, produse între anii 2015 şi 2022
10:00
Grupul danez Vestas a decis să îngheţe planurile pentru construcţia celei mai mari fabrici a sale din Polonia, invocând scăderea cererii de turbine eoliene pe piaţa europeană
Acum 4 ore
09:50
Benjamin Netanyahu a confirmat, sâmbătă seară, că intenţionează să candideze pentru un nou mandat de prim-ministru al Israelului, la viitoarele alegeri legislative
09:40
Pakistanul şi Afganistanul au convenit asupra unui armistiţiu imediat, după negocierile purtate sâmbătă în Qatar, încercând astfel să restabilească ordinea la graniţa comună, unde confruntările recente au provocat zeci de victime. Anunţul a fost făcut duminică de autorităţile de la Doha
Acum 24 ore
21:50
Inspectoratul de Stat în Construcţii recomandă demolarea scării afectate din blocul explodat în Rahova # Bursa
Raportul întocmit de Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) după explozia produsă vineri dimineaţă în cartierul Rahova arată că scara a doua a blocului 32 nu mai poate fi utilizată şi trebuie demolată în întregime. Experţii avertizează că imobilul and #8222;nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de rezistenţă mecanică şi stabilitate and #8221; şi prezintă risc ridicat de prăbuşire.
21:40
Guvernatorul Băncii Angliei avertizează că efectele Brexit rămân un semnal de alarmă pentru economia globală # Bursa
Ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va continua să afecteze creşterea economică a ţării, oferind un avertisment global privind riscurile ridicării barierelor comerciale, a declarat sâmbătă guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, citat de Reuters.
20:50
Serviciile de securitate din Georgia au confiscat peste 7 milioane de dolari de la foşti oficiali # Bursa
Serviciile de securitate din Georgia au efectuat percheziţii la domiciliile mai multor foşti oficiali de rang înalt, printre care fostul premier Irakli Garibashvili, fostul şef al Serviciului de Securitate al Statului Grigol Liluashvili şi fostul procuror general Otar Partskhaladze.
20:10
Hamas acuză Israelul de 47 de încălcări ale armistiţiului şi susţine că 38 de palestinieni au fost ucişi # Bursa
Guvernul Hamas din Fâşia Gaza a acuzat sâmbătă Israelul că a încălcat de 47 de ori acordul de încetare a focului aflat în vigoare din 10 octombrie, prin atacuri care ar fi dus la moartea a 38 de palestinieni, potrivit unui comunicat citat de EFE.
19:50
Mii de americani sunt aşteptaţi sâmbătă să protesteze în Washington şi în alte oraşe din SUA sub sloganul and #8222;Fără Regi and #8221;, manifestând împotriva politicilor preşedintelui Donald Trump, transmite The Associated Press.
19:50
Primăria Sectorului 5 a acordat sprijin logistic şi financiar pentru victimele exploziei din Rahova # Bursa
Primăria Sectorului 5 a anunţat că a oferit sprijin persoanelor afectate de explozia produsă vineri la blocul din cartierul Rahova, prin echipamente şi utilaje de mare tonaj puse la dispoziţia ISU Bucureşti-Ilfov, precum şi prin distribuirea de alimente, apă şi alte produse de strictă necesitate, transmite Agerpres.
19:40
Punctul de trecere Rafah dintre Gaza şi Egipt se redeschide luni pentru palestinienii din Egipt # Bursa
Punctul de frontieră Rafah, care leagă Fâşia Gaza de Egipt, se va redeschide luni, a anunţat sâmbătă ambasada palestiniană la Cairo, citată de Reuters.
19:10
Spionajul ucrainean susţine că peste 25.000 de militari ruşi au dezertat în mai puţin de un an # Bursa
Serviciul ucrainean de informaţii militare (HUR) a anunţat sâmbătă că peste 25.000 de soldaţi şi ofiţeri ruşi din Districtul Militar Central au dezertat între noiembrie 2024 şi iulie 2025, potrivit unui comunicat publicat pe canalul oficial de Telegram, citat de TVP World.
18:40
Europarlamentarul Diana Iovanovici-Şoşoacă, preşedinta partidului S.O.S. România, a participat la Moscova la gala organizată de canalul Russia Today (RT) cu ocazia aniversării a 20 de ani de existenţă, potrivit imaginilor publicate pe pagina sa de Facebook. Pe scenă s-a aflat şi preşedintele rus Vladimir Putin, care, potrivit formaţiunii, i-a mulţumit personal europarlamentarului român pentru prezenţă.
18:20
Locatarii din blocul afectat de explozia din Rahova au primit acces pentru a-şi recupera bunurile şi animalele de companie # Bursa
Mai mulţi locatari din blocul afectat de explozia produsă vineri în cartierul Rahova au primit permisiunea de a intra în locuinţe pentru a-şi recupera bunurile, banii şi animalele de companie, a declarat sâmbătă chestorul de poliţie Marius Andrei, director general adjunct al Poliţiei Capitalei, citat de Agerpres.
18:10
Corpul de Control al premierului descoperă nereguli majore la Salrom şi Apele Române după inundaţia de la Praid # Bursa
Corpul de Control al prim-ministrului a constatat nereguli grave la Societatea Naţională a Sării (Salrom) şi Administraţia Naţională Apele Române, după verificările efectuate în urma inundaţiei de la Salina Praid din luna mai, a anunţat sâmbătă Guvernul.
18:10
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat sâmbătă că a cerut conducerii Societăţii Naţionale a Sării (Salrom) să îşi dea demisia de onoare, în urma concluziilor raportului Corpului de Control al Primului Ministru privind dezastrul de la Salina Praid, însă aceasta a refuzat. Întrucât a fost respinsă şi solicitarea de convocare a unei şedinţe pentru demitere, Ministerul Economiei a acţionat compania în instanţă.
18:00
Sorin Grindeanu a discutat cu preşedintele Consiliului European despre viitorul buget al Uniunii Europene # Bursa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, pentru a discuta despre viitorul buget al Uniunii Europene, a anunţat sâmbătă social-democratul pe platforma X.
17:50
O instanţă federală din Statele Unite a dispus ca firma israeliană NSO Group să înceteze definitiv orice încercare de a accesa ilegal serviciul de mesagerie WhatsApp, deţinut de Meta Platforms, decizie care ar putea duce compania la faliment, transmite Reuters.
17:20
Austria a anunţat sâmbătă că va sprijini cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, eliminând astfel un obstacol-cheie înaintea votului de luni, când miniştrii de externe din statele membre se vor reuni la Luxemburg, transmite Reuters.
16:30
Ministrul Mediului: Raportul privind Salina Praid confirmă corectitudinea demiterii fostului director al Apelor Române # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat sâmbătă că raportul Corpului de Control al premierului privind Salina Praid confirmă decizia de demitere a fostului director al Apelor Române şi necesitatea unor reforme profunde în instituţie.
16:20
O rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU, susţinută de Europa şi Statele Unite, aflată în pregătire, prevede formarea unei forţe internaţionale de stabilizare cu atribuţii ferme de securitate în Fâşia Gaza, Egiptul fiind favorit să preia conducerea acesteia, relatează The Guardian.
15:50
Administraţia Trump analizează în secret o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un în timpul vizitei în Asia # Bursa
Oficialii administraţiei Trump poartă discuţii neoficiale privind organizarea unei întâlniri între preşedintele Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul turneului asiatic al liderului american programat pentru luna viitoare, potrivit unor surse citate de CNN.
15:20
Justiţia federală americană începe concedierile din lipsă de fonduri, după blocajul bugetar din Congres # Bursa
Sistemul federal de justiţie din Statele Unite va reduce activităţile neesenţiale şi va trimite în concediu fără plată o parte dintre angajaţi, începând de luni, după epuizarea fondurilor necesare funcţionării, potrivit unui memo intern citat de Reuters.
15:20
Forţele ruse au lansat în noaptea de 17 spre 18 octombrie trei rachete şi 164 de drone de atac asupra teritoriului Ucrainei, dintre care 136 au fost doborâte de apărarea antiaeriană, potrivit Forţelor Aeriene ale Ucrainei.
15:10
Distrigaz Sud Reţele a anunţat prelungirea măsurii de întrerupere a alimentării cu gaze naturale pentru clienţii de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina, din Sectorul 5 al Capitalei, întrucât zona în care a avut loc explozia de vineri este încă securizată de autorităţi, transmite Agerpres.
15:00
Papa Leon al XIV-lea apără căsătoria creştină în faţa and #8222;uniunilor trecătoare şi egoiste and #8221; # Bursa
Papa Leon al XIV-lea a pledat sâmbătă pentru apărarea căsătoriei creştine, criticând and #8222;modelele false de uniuni, adesea trecătoare şi egoiste and #8221;, care, potrivit lui, sunt promovate tinerilor şi pot face ca familia tradiţională să pară and #8222;demodată şi plictisitoare and #8221;, relatează agenţia EFE.
15:00
SUA a capturat doi supravieţuitori după atacul unei nave suspecte de trafic de droguri în Caraibe # Bursa
Marina Statelor Unite a salvat doi supravieţuitori dintr-o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri, lovită de o rachetă americană în Marea Caraibilor, aceştia aflându-se acum la bordul unui distrugător american, au declarat pentru Reuters trei surse familiare cu situaţia. Alte două persoane aflate pe navă au murit în atac.
14:20
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică anunţă începerea reparaţiilor la liniile electrice avariate ale centralei nucleare Zaporojie # Bursa
Reparaţiile la liniile externe de alimentare cu energie ale centralei nucleare Zaporojie (ZNPP) au început după patru săptămâni de întrerupere, a declarat directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, citat de RIA Novosti.
14:10
Mai multe ambarcaţiuni mici care transportau migranţi au fost observate traversând Canalul Mânecii în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, potrivit PA News Agency. Condiţiile meteo favorabile au făcut posibilă reluarea călătoriilor şi în cursul dimineţii, iar autorităţile britanice se aşteaptă la noi traversări pe parcursul zilei.
14:10
Direcţia Principală de Informaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) a anunţat că, între noiembrie 2024 şi iulie 2025, peste 25.000 de soldaţi şi ofiţeri ai Districtului Militar Central al armatei ruse au părăsit voluntar unităţile lor, transmite Servodirecţie, citând datele obţinute de serviciile de informaţii.
14:00
China a expulzat nouă oficiali militari de top, printre care He Weidong - vicepreşedintele Comisiei Militare Centrale (CMC) - şi Miao Hua, membru al aceleiaşi structuri, pentru and #8222;încălcări grave ale disciplinei şi ale legii and #8221;, a anunţat publicaţia Global Times.
13:50
Proteste anti-Trump în SUA sub sloganul and #8222;Fără Regi and #8221;, criticate dur de liderii republicani # Bursa
Mii de americani sunt aşteptaţi sâmbătă să protesteze în Washington şi în alte oraşe din SUA sub sloganul and #8222;Fără Regi and #8221;, manifestând împotriva politicilor preşedintelui Donald Trump, transmite The Associated Press.
13:50
După explozia produsă vineri, 17 octombrie, în cartierul Rahova din Bucureşti, 66 de persoane au fost cazate în unităţi hoteliere, iar peste 280 au beneficiat de evaluare şi consiliere psihologică, a anunţat primarul interimar Stelian Bujduveanu pe Facebook.
13:40
Primarul staţiunii Sinaia, Vlad Oprea, a anunţat sâmbătă pe Facebook că luni îşi va relua activitatea la primărie, după ce măsura arestului la domiciliu a încetat, potrivit unei decizii a Tribunalului Bucureşti.
13:10
Afganistanul şi Pakistanul reiau negocierile de pace la Doha după cele mai grave confruntări de la frontieră din ultimii ani # Bursa
O delegaţie de rang înalt din Afganistan, condusă de ministrul Apărării Mullah Muhammad Yaqoob, a plecat sâmbătă spre Doha pentru negocieri de pace cu Pakistanul, după prelungirea armistiţiului convenit în urma luptelor violente de la graniţă, transmite Reuters.
13:10
Romgaz a depus la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene o acţiune împotriva Comisiei Europene, solicitând anularea Regulamentului NZIA şi a actelor complementare care obligă producătorii de petrol şi gaze să asigure până în 2030 o capacitate totală de stocare a dioxidului de carbon de 50 milioane tone pe an.
13:10
Instagram va introduce controale parentale pentru a bloca accesul adolescenţilor la conversaţiile cu personaje AI # Bursa
Instagram va lansa în curând noi funcţii de siguranţă care le vor permite părinţilor să împiedice adolescenţii să discute cu personajele bazate pe inteligenţă artificială ale platformei, a anunţat compania-mamă Meta, citată de CNN.
12:50
Corpul de Control al prim-ministrului a constatat nereguli grave la Societatea Naţională a Sării (Salrom) şi Administraţia Naţională Apele Române, după verificările efectuate în urma inundaţiei de la Salina Praid din luna mai, a anunţat sâmbătă Guvernul.
12:30
Parlamentul Portugaliei aprobă proiectul de lege care interzice burqa şi alte văluri integrale în spaţiul public # Bursa
Parlamentul Portugaliei a adoptat un proiect de lege care interzice purtarea vălurilor ce acoperă integral faţa din and #8222;motive de gen sau religioase and #8221; în spaţiul public, o măsură considerată a viza în special femeile musulmane, relatează The Guardian.
12:30
Moody and #39;s: Sistemul bancar american rămâne solid, în ciuda creşterii îngrijorărilor privind creditele neperformante # Bursa
Sistemul bancar şi pieţele de credit privat din Statele Unite continuă să fie solide, în pofida temerilor tot mai mari privind creditele neperformante ale băncilor regionale, a declarat Marc Pinto, şeful departamentului global de credit privat al Moody and #39;s Ratings, într-un interviu pentru CNBC.
12:30
Compania chineză de vehicule autonome Pony.ai va colabora cu grupul auto Stellantis pentru lansarea în Europa a unui program de taxiuri fără şofer, marcând un pas semnificativ în extinderea globală a tehnologiei robotaxi, relatează CNBC.
12:30
Temerile privind creditele neperformante afectează pieţele europene, acţiunile bancare scad cu peste 2% # Bursa
Pieţele europene au închis săptămâna în scădere semnificativă, pe fondul amplificării îngrijorărilor legate de calitatea creditelor şi stabilitatea sistemului bancar, transmite CNBC.
