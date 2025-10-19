Studenți, la un pas de tragedie în SUA. Balconul pe care sărbătoreau finalul unui examen s-a prăbușit

07:50

Aseară, specialiştii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii au prezentat şi primul raport. Unul făcut doar vizual, de la exterior, pentru că riscul de a intra în imobil este unul uriaş, şi în orice clipă, zidurile se pot prăbuşi. Inspectorii au concluzionat că utilizarea blocului în starea actuală este imposibil de făcut. De altfel, la o primă evaluare aceştia consideră că ar costa mai mult consolidarea, decât ridicarea unui alt bloc. Începând de săptămâna viitoare, însă, municipalitatea va contracta o companie care va avea rolul de a îndepărta elementele cu risc de desprindere. Şi tot în şedinţa de aseară, Primăria Capitalei a decis ca fiecare membru din familiile afectate să primească un ajutor financiar în valoare de 1.500 de lei.