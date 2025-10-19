Doliu imens în lumea rockului. Fondatorul unei trupe legendare a murit la doar 48 de ani
Click.ro, 19 octombrie 2025 11:20
Lumea muzicii rock este în doliu după moartea lui Sam Rivers, basistul și unul dintre membrii fondatori ai trupei americane Limp Bizkit, care s-a stins din viață la vârsta de doar 48 de ani. Trupa a confirmat vestea tristă printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
11:20
Ce relație are Gina Pistol cu familia lui Florin Dumitrescu. Ce spune despre restul juraților de la MasterChef: „Ne-am conectat foarte frumos” # Click.ro
Gina Pistol, Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea formează o echipă de zile mari pe platourile de filmare de la PRO TV, în cadrul reality show-ului culinar MasterChef. Relația vedetelor este una apropiată, iar în afara camerelor de filmat lucrurile stau puțin diferit.
11:20
Lumea muzicii rock este în doliu după moartea lui Sam Rivers, basistul și unul dintre membrii fondatori ai trupei americane Limp Bizkit, care s-a stins din viață la vârsta de doar 48 de ani. Trupa a confirmat vestea tristă printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.
11:20
Previziuni numerologice pentru țara noastră. Numerolog Mihaela Artene: „România va fi împinsă să-și privească umbrele” # Click.ro
Previziuni numerologice pentru țara noastră.
Acum 2 ore
10:40
Imagini cutremurătoare! A avut loc o altă explozie într-un apartament: „Fusese verificată instalaţia de către operatorul de gaze” # Click.ro
Imagini cutremurătoare! A avut loc o altă explozie într-un apartament.
10:40
Cum și-a găsit Mihai Mitoșeru puterea să-și ierte tatăl care l-a abandonat în copilărie. L-a căutat când a aflat că suferă de cancer # Click.ro
Mihai Mitoșeru a vorbit despre relația cu tatăl care l-a abandonat încă de când s-a născut. Omul de televiziune și-a cunoscut părintele după 20 de ani, atunci când l-a iertat și a ales să îl susțină în lupta cu cancerul.
10:40
Gabriela Firea a devenit bunică! Ce nume a primit nepoțica sa: „Bine ai venit în familia noastră” # Click.ro
Gabriela Firea a devenit bunică! Ce nume a primit nepoțica sa.
10:40
Explozia devastatoare produsă vineri dimineață în cartierul Rahova, soldată cu moartea a trei persoane și rănirea altor 15, scoate la iveală un lanț alarmant de erori și neglijențe care implică, potrivit experților, atât furnizorul de gaze, cât și firma de intervenție și administratorul blocului.
10:30
Performanță istorică: ambele echipe de tenis de masă ale României luptă azi pentru titlul european! # Click.ro
Tenisul de masă românesc trăiește zile istorice! Echipele feminine și masculine ale României au reușit o performanță fără precedent: calificarea simultană în finala Campionatelor Europene pe echipe. E pentru prima dată când ambele reprezentative ajung în ultimul act al competiției continentale.
Acum 24 ore
22:10
Cum a reacționat Andra Măruță când a aflat că mama ei are o tumoră: „Am simțit că îmi cade cerul peste mine” # Click.ro
Andra Măruță a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața familiei sale. S-a întâmplat acum ani în urmă, când mama iubitei cântărețe a fost operată de urgență, după ce medicii i-au depistat o tumoare de 15 cm pe rinichi.
20:40
Horoscop duminică, 19 octombrie. Un nativ intră într-o relație serioasă cu o persoană pe care și-o dorea demult # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 19 octombrie.
20:40
Val de indignare după tragedia din Rahova. Oamenii sunt revoltați: „Punem sigiliu și plecăm?” # Click.ro
Explozia produsă în Cartierul Rahova a stârnit un val de indignare în rândul românilor, care acuză statul și instituțiile implicate că nu au luat măsuri concrete pentru a proteja cetățenii.
20:20
O explozie devastatoare a zguduit vineri dimineață blocul 32 din cartierul Rahova, sector 5 al Capitalei, distrugând apartamente și provocând pagube considerabile.
20:10
Mădălin Ionescu, dezvăluiri sincere de ziua fratelui său, Dragoș: „Suntem diferiți, dar uniți” # Click.ro
Mădălin Ionescu, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune, transmite o urare de La mulți ani fratelui său, Dragoș Ionescu. Între cei doi este o diferență de doi ani de zile, însă au o relație extraordinară. Dacă Mădălin este o persoană cunoscută de întreaga țară, fratele său este o persoa
20:10
Bianca Drăgușanu, marea surpriză de la petrecerea de nuntă a Claudiei Puican cu Armin Nicoară. Ce rol va avea vedeta? # Click.ro
Una dintre cele mai așteptate nunți ale showbiz-ului românesc este cea dintre Armin Nicoară și Claudia Puican. Cei doi artiști urmează să organizeze petrecerea de nuntă, iar cea care le va prezenta evenimentul va fi Bianca Drăgușanu.
19:40
Vedeta din România care va deveni mamă pentru a doua oară. Și-a ținut luni de zile sarcina ascunsă. Foto # Click.ro
Maria Vigheciu, una dintre influencerițele din România, a anunțat recent că va deveni mamă pentru a doua oară. Tânăra este deja mămica unei fetițe de 10 ani, pe nume Anays.
18:40
Planificarea unei vacanțe poate fi o provocare, dar pentru un cuplu de tineri aventurieri, s-a transformat într-un experiment despre viitorul tehnologiei – și al relațiilor. În loc să apeleze la agenții de turism sau la site-uri de specialitate.
18:40
Destinația de vacanță în care Dana Săvuică a revenit după 15 ani: „Este și pe harta milionarilor” # Click.ro
Momente emoționante pentru Dana Săvuică, una dintre cele mai cunoscute femei din România. Vedeta a revenit de curând într-o destinație pe care a mai vizitat-o acum 15 ani, iar cuvintele sunt de prisos.
18:30
Nicoleta Luciu este considerată una dintre cele mai atrăgătoare și emblematice prezențe feminine din showbizul românesc. Fosta Miss România, actriță și vedetă TV, a reușit să atragă atenția publicului nu doar prin frumusețea sa, ci și prin aparițiile îndrăznețe și carisma de pe micile ecrane.
17:10
Cum arată prima soție a lui CRBL, de care a divorțat înainte de Elena Vîșcu. Mulți au uitat de ea # Click.ro
Viața lui CRBL a trecut prin mai multe schimbări în ultimul an: a divorțat de Elena Vîșcu, apoi și-a refăcut viața în brațele Olgăi Guțanu, o tânără cu care are planuri serioase de viitor. Totuși, mulți au uitat că CRBL nu se află la primul divorț, deoarece a mai bifat un mariaj înainte de cel cu El
17:10
Ce s-a întâmplat cu victima a cărei mână a fost văzută sub dărâmăturile blocului din Rahova: „Nu mai există persoane rămase în interiorul clădirii” # Click.ro
O femeie prinsă sub dărâmăturile blocului din Rahova a fost salvată după ce un martor a observat mișcarea mâinii sale și a alertat echipele de salvare.
17:00
Ștefan von Korch și secretele meseriei! Care estea cealaltă mare pasiune a sa pe lângă muzică # Click.ro
Ștefan von Korch și secretele meseriei!
17:00
Zodia care se va întoarce la o iubire din trecut, în luna noiembrie. Nu mai poate să reziste singură # Click.ro
Astrologii spun că o zodie guvernată de Venus va fi copleșită de dor și nostalgie în luna noiembrie 2025. Pentru ea, trecutul bate la ușă, iar inima e pregătită să răspundă.
17:00
Ce pui la rădăcina merilor din grădină, în noiembrie, ca să fie feriți de omizi și alți dăunători. Trucul știut doar de bunicii noștri # Click.ro
Grădinarii cu experiență știu că o simplă intervenție făcută toamna poate salva pomii de la invazii de insecte în primăvară.
15:30
Cele 13 trucuri care o ajută pe Andreea Raicu să slăbească. Așa își menține silueta la cei 48 de ani # Click.ro
Andreea Raicu și-a transformat stilul de viață în urmă cu mai mulți ani, alegând să investească constant în propria dezvoltare personală, emoțională și spirituală. Pe blogul său, vedeta împărtășește frecvent fragmente din viața de zi cu zi, iar într-unul dintre articole abordează subiectul dietelor
15:10
Mărturiile cutremurătoare ale locatarilor din blocul de pe Calea Rahovei. O mamă trebuia să își mărite fiica astăzi: „Se chinuie să intre să ia rochia de mireasă” # Click.ro
Mărturiile cutremurătoare ale locatarilor din blocul de pe Calea Rahovei
15:10
Doliu în România. Un mare artist a fost găsit mort în camera sa de hotel, după un concert # Click.ro
România este în doliu după ce Mircea Tiberian, pianist și compozitor de jazz de renume internațional, a fost găsit mort sâmbătă dimineață în camera sa de hotel din Galați, la vârsta de 70 de ani.
15:00
Arsenie Boca, unul dintre cei mai importanți duhovnici români ai secolului XX, urmează să fie proclamat sfânt în cadrul unei ceremonii religioase ce va avea loc la Mănăstirea Prislop, loc de pelerinaj pentru mii de credincioși.
15:00
Ce s-a întâmplat cu celebrul Salt Bae. Vindea fripturi cu 2.000 de dolari, dar acum are restaurantele goale # Click.ro
Nusret Gökçe, cunoscut în mediul online drept Salt Bae, a trecut de la a fi un fenomen viral la un personaj antipatic multor persoane. Iată ce s-a întâmplat cu cheful devenit viral când presăra sare pe un friptură într‑un stil teatral, devenind rapid un meme global.
14:30
Reacția Marei Bănică după explozia din cartierul Rahova a devenit virală: „Povestea asta tragică nu ne va învăța nimic” # Click.ro
Tragedia petrecută ieri dimineață în cartierul Rahova din București, unde o explozie devastatoare a distrus mai multe etaje ale unui bloc și a curmat vieți nevinovate, a stârnit un val de emoție și revoltă în mediul online.
14:10
Mara Bănică și accidentul care i-a marcat viața. Vedeta a postat imagini din perioada recuperării: „Am stat 6 luni în scaun cu rotile” # Click.ro
Mara Bănică este una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din România, cu o carieră solidă în domeniul care a consacrat-o. De-a lungul vieții, a trecut prin momente fericite, dar și prin încercări grele – printre care un grav accident de mașină, urmat de luni întregi de recuperare.
13:30
Incendiu în zona Grozăvești din Capitală. Mai multe clădiri afectate printre care și blocul vedetelor. A fost emis mesaj Ro-Alert # Click.ro
Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață, în cartierul Grozăvești din București. Din primele informații, mai multe clădiri de locuințe ar fi fost afectate, iar autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru informarea și protejarea populației din zonă.
13:20
Misterul fotografiei care i-a convins pe români că sunt urmașii dacilor. Un scoțian a surprins-o într-un sat uitat din munți. Foto # Click.ro
O fotografie realizată în urmă cu aproape un secol, în Ținutul Pădurenilor, continuă să stârnească emoție și dezbateri despre moștenirea dacilor. În imagine, câțiva țărani din Lunca Cernii, un sat izolat din Munții Poiana Ruscă, par coborâți direct de pe Columna lui Traian.
12:10
Cronologia tragediei din București: cum s-a ajuns la explozia blocului de pe Calea Rahovei. Audieri maraton la Poliție # Click.ro
Autoritățile încearcă să reconstituie, pas cu pas, lanțul de evenimente care a dus la tragedia din cartierul Rahova, acolo unde, în urma exploziei unui bloc, vineri dimineață, trei oameni și-au pierdut viața, iar alți 17 au fost răniți.
12:10
Dragoș Bucur revine la o dragoste mai veche, după plecarea de la Românii au talent. Actorul a început deja filmările # Click.ro
Dragoș Bucur, unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori și oameni de televiziune, revine pe micile ecrane cu un proiect de suflet. Dacă în luna august a acestui an anunța că echipa „Românii au talent” va continua fără el, iată că acum vine cu noi vești. Unde va putea fi văzut în scurt timp?
12:10
Cum se descurcă în rolul de mamă Cabiria, fiica celebrei actrițe Maia Morgenstern. Cine i-a oferit cel mai mare ajutor # Click.ro
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a vorbit pentru prima dată despre experiența maternității. La 26 de ani, tânăra trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, după ce a devenit mamă pentru prima oară. Ea și actorul Adrian Ciobanu se bucură acum de venirea pe lume a unui băieț
12:10
Autostrada Moldovei (A7) mai face un pas important spre finalizare. De vineri, 17 octombrie, șoferii pot circula pe tronsonul Mizil – Pietroasele, parte a Lotului 2 al Autostrăzii Ploiești – Buzău, cu o lungime totală de 28,35 kilometri.
Ieri
10:40
Secretul tinereții fără bătrânețe al Savetei Bogdan, la 79 de ani: „Rar mănânc friptură”. Recomandările nutriționiștilor pentru vârstnici: „Carne de curcan și pește” # Click.ro
Secretul tinereții fără bătrânețe al Savetei Bogdan, la 79 de ani: „Rar mănânc o friptură”. Ce spun însă nutriționiștii, sfaturi pentru vârstnici
10:30
Specia agricolă care a rezistat înghețurilor, arșiței și ploilor torențiale. Producția, aproape identică cu cea din 2024 # Click.ro
La Stațiunea de Cercetare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, locul unde se testează anual zeci de specii, soiuri și hibrizi adaptați la condiții climatice dificile, cercetătorii au tras o concluzie clară: curmalul chinezesc (Ziziphus jujuba) este una dintre cele mai promițătoare culturi.
10:20
Medicul pneumolog Flavia Groșan, cunoscută pentru pozițiile sale controversate față de vaccinare și tratamentele anti-COVID, ar fi ajuns în comă profundă, la Spitalul Județean din Bihor, potrivit publicației eBihoreanul. Informațiile din surse medicale indică un diagnostic extrem de grav.
10:10
Zodiile pe care nu trebuie să le contrazici niciodată. Nu vei avea niciodată sorți de izbândă # Click.ro
O explozie puternică a afectat un bloc aflat pe Calea Rahovei, în București, în cursul zilei de vineri. În urma acestei tragedii, trei persoane și-au pierdut viața, alte 13 au fost rănite, iar blocul afectat va trebui demolat.
10:10
Denise Rifai, despre trei nume cunoscute din spațiul public. Cuvinte neașteptate despre Traian Băsescu, Teo Trandafir și Andreea Marin: „O calitate rară” # Click.ro
Prezentatoarea Denise Rifai, cunoscută pentru stilul său direct și întrebările incisive, a fost invitată în podcastul „The News Man România”. În cadrul discuției, realizatoarea de la Kanal D a primit o provocare interesantă din partea gazdei: să spună câte o calitate și câte un defect pentru trei po
10:10
Planta-minune pe care o recomandă Mihaela Bilic. O putem mânca în salate, dar și în mâncăruri de tot felul # Click.ro
Medicul nutriționist Mihaela Bilic ne atrage din nou atenția asupra beneficiilor nutritive a alimentelor simple, de zi cu zi. De această dată, ea vorbește cu entuziasm despre o plnată aromatică folosită cel mai des în mâncăruri, dar care poate fi consumată și sub formă de salată: pătrunjelul.
09:10
Obiectul banal din dormitor care poate da somnul peste cap. De ce spune Feng Shui să scapi de el # Click.ro
Nenumărați oameni din întreaga lume se ghidează după sfaturile Feng Shui atunci când își decorează interiorul casei. Iar potrivit acestei tradiții antice din China, există un obiect aparent banal care, de fapt, poate să ne dea somnul peste cap atunci când este pus în dormitor.
08:10
Adevărul despre Black Friday 2025: reduceri uriașe sau păcăleală bine ambalată? Ce spun analiștii economici # Click.ro
Black Friday 2025 este cel mai așteptat moment de shopping al anului, iar promisiunile de reduceri uriașe revin în prim-plan. Însă într-o perioadă în care prețurile cresc accelerat, românii devin tot mai prudenți.
07:10
De ce se îmbracă Carmen Brumă numai de la designeri români?! „Nu mă interesează trendurile” # Click.ro
Carmen Brumă preferă creatorii de modă autohtoni.
06:40
Roasters, o cafenea de lux din Dubai, a stabilit recent recordul mondial pentru cea mai scumpă ceașcă de cafea, 2.500 de dirhami (680 $).
06:10
Mihaela Bilic, despre adaptogeni și nootropice. Ce alimente conțin aceste două substanțe și ce beneficii aduc organismului: „Combat orice formă de oboseală, ne dau echilibru și vitalitate” # Click.ro
Nutriționistul Mihaela Bilic a vorbit, într-o postare publicată pe Facebook, despre una dintre tendințele importante ale alimentației moderne: utilizarea nootropicelor și adaptogenilor, substanțe naturale cu efecte pozitive asupra corpului și minții.
05:10
Într-o perioadă în care mulți români caută alternative la sistemele tradiționale de încălzire pe gaz, centralele electrice devin o soluție tot mai des întâlnită, mai ales în zonele neracordate la rețelele de distribuție.
04:10
S-au descoperit sute de virusuri necunoscute care trăiesc în intestinul uman. Ele pot fi „trezite” de un îndulcitor natural # Click.ro
O cercetare recentă a scos la iveală sute de virusuri necunoscute care trăiesc în intestinul uman, iar unele dintre ele pot fi „trezite” de îndulcitorul natural stevia, utilizat zilnic de milioane de oameni.
03:10
Te-ai confruntat vreodată cu un duș care, în loc să-ți ofere un jet de apă constant și reconfortant, se comportă mai degrabă precum o cascadă din anii ’80, cu jeturi sporadice și neuniforme?
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.