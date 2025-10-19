METEO. Alertă de vreme rea de la meteorologi. Vânt puternic în 4 județe: vor fi rafale de 120 km/oră

Newsweek.ro, 19 octombrie 2025 11:20

Meteorologii au emis alerte de vânt puternic pentru 4 județe. Vor fi rafale de 120 km/oră, conform p...

Acum 15 minute
11:40
Pericol de explozie la un hotel din Pipera după ce două mașini au luat foc. Sunt scăpări de gaze Newsweek.ro
Este pericol de explozie la un hotel din Pipera după ce două mașini au luat foc în parcare. Sunt scu...
Acum 30 minute
11:30
Unii români ar putea primi cu 187€/ lună mai mult la salariu. În ce țară trăiesc? Newsweek.ro
Începând cu ianuarie 2026, milioane de oameni vor primi salarii mai mari. Schimbarea nu se aplică do...
Acum o oră
11:20
11:00
Ce i-a cerut Putin lui Trump ca să încheie războiul? „E ca și cum ți-ai vinde un picior pe nimic” Newsweek.ro
Putin a făcut o solicitare care ar dezavantaja semnificativ Ucraina și ar putea fi un obstacol în ca...
Acum 2 ore
10:40
Examinare medicală obligatorie pentru unii bărbați. „Precauție pentru siguranța națională” Newsweek.ro
Ministrul german al Apărării din Germania vrea să reintroducă examinarea medicală obligatorie a tine...
10:20
Doliu, în lumea muzicii. A murit Sam Rivers, unul dintre fondatorii Limp Bizkit. Avea 48 de ani Newsweek.ro
Este doliu în lumea muzicii. A murit basistul Sam Rivers, unul dintre fondatorii trupei Limp Bizkit....
10:20
Românii din Germania nu mai găsesc acest de zahăr în magazine. A fost retras de urgență Newsweek.ro
Un produs din zahăr vândut în Germania prezintă un risc pentru consumatori. A fost reatras de urgenț...
10:10
Povestea uitată a primei mărci de mașini de pe teritoriul României de astăzi a început în 1909 Newsweek.ro
Primele mașini făcute pe teritoriul României de astăzi nu au fost nici Malaxa, nici IMS / ARO, nici ...
Acum 4 ore
09:50
Veste bună, pentru părinți! Copiii nu vor mai putea conversa în privat cu AI-ul Meta Newsweek.ro
Copiii nu vor mai putea conversa în privat cu AI-ul Meta. Compania a anunțat că părinții vor putea s...
09:40
„Familia Samsung” nu are bani pentru impozitul pe moștenire. Vinde acţiuni de de 1.200.000.000 $ Newsweek.ro
„Patriarhul” Grupului Samsung, Lee Kun-hee, a murit în 2020 și familia sa nu are bani pentru impozit...
09:10
VIDEO Proteste „No Kings”, în SUA. Circa 7.000.000 de oameni au ieșit în stradă împotriva lui Trump Newsweek.ro
Circa 7.000.000 de oameni au ieșit în stradă, în peste 2.700 de oraşe şi localităţi din SUA, împotri...
09:00
Un apartament dintr-un bloc din Bistrița a sărit în aer. Revizia la gaze era abia făcută Newsweek.ro
O nou tragedie ca cea din Calea Rahovei din București era să se întâmple în acestă dimineață la Bist...
08:30
VIDEO Moment istoric! Echipa masculină a României, în finala Campionatelor Europene de tenis de masă Newsweek.ro
Echipa masculină a României s-a calificat în premieră în finala Campionatelor Europene de tenis de m...
08:10
VIDEO Cât costă o repatriere medicală și de ce sunt mai expuși șoferii de camioane. Cine plătește? Newsweek.ro
Singurul medic român acreditat pentru repatrieri în cazuri medicale grave a explicat la Newsweek Rep...
Acum 6 ore
07:50
Concluzii ISC în cazul exploziei din Rahova. Lucrările de consolidare pot depăși valoarea înlocuirii Newsweek.ro
Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) vine cu primele concluzii în cazul exploziei din cartieru...
07:30
Geamuri aburite la mașină? Folosește acest truc și scapi. Ingredientele le găsești în bucătărie Newsweek.ro
Parbrizul și geamurile mașinii curate sunt cruciale pentru siguranța la volan. Dacă din cauza vremii...
07:20
Horoscop 20 octombrie. Luna în Balanță îi face ambițioși pe Gemeni. Scorpionii sunt descurajați Newsweek.ro
Horoscop 20 octombrie. Luna în Balanță îi face ambițioși pe Gemeni. Scorpionii sunt descurajați. Cap...
07:00
Un pensionar cere anularea CASS la pensie în instanță. Primul termen, în decembrie. Ce șanse are? Newsweek.ro
Un pensionar curajos. El cere anularea CASS la pensie în instanță. Primul termen pe care l-a dat in...
Acum 24 ore
21:10
Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea renunță la toate titlurile și onorurile regale Newsweek.ro
Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea renunță la toate titlurile și onorurile regale, i...
20:50
Un tunel de 20 de metri a fost descoperit la granița cu Belarus. Pasajul folosit de migranți Newsweek.ro
Un tunel de 20 de metri a fost descoperit la granița cu Belarus. Pasajul folosit de migranți pentru ...
20:30
Reorganizare teritorială majoră. Bragadiru, Chiajna, Popeşti Leordeni şi Floreşti devin municipii Newsweek.ro
Reorganizare teritorială majoră. Bragadiru, Chiajna, Popeşti Leordeni şi Floreşti devin municipii. G...
20:20
Dominic Fritz propune data de 7 decembrie pentru alegerile din București: &#34;Este o zi potrivită&#34; Newsweek.ro
Dominic Fritz propune data de 7 decembrie pentru alegerile din București: "Este o zi potrivită". Pre...
20:00
Instituții publice pe &#34;lista rușinii&#34; ANAF. Cancelaria premierului și Curtea de Conturi sunt datoare Newsweek.ro
Instituții publice pe "lista rușinii" ANAF. Cancelaria premierului și Curtea de Conturi sunt datoare...
19:40
Ministrul Economiei: Conducerea SALROM a refuzat demisia după raportul despre dezastrul de la Praid Newsweek.ro
Ministrul Economiei: Conducerea SALROM a refuzat demisia după raportul despre dezastrul de la Praid....
19:30
Și cauciucurile s-au scumpit! Cât costă dotarea unei mașini mici cu anvelope de iarnă? Newsweek.ro
Totul s-a scumpit mult față de anul trecut și, evident, și cauciucurile. Newsweek a analizat ofertel...
19:20
Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, anchetat pentru corupţie din ianuarie, își reia activitatea Newsweek.ro
Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, anchetat pentru corupţie din ianuarie, își reia activitatea. V...
19:10
Brigitte Bardot, la 91 de ani, este grav bolnavă. A fost operată. Cum se simte? Newsweek.ro
Celebra actriţă Brigitte Bardot, azi ajunsă la 91 de ani, este grav bolnavă. A fost operată reecent....
19:10
Un general american de top spune că folosește ChatGPT pentru a lua decizii la nivelul armatei Newsweek.ro
Un general american de top spune că folosește ChatGPT pentru a lua decizii la nivelul armatei. Gener...
19:00
O altă tragedie era să se întâmple. Alt caz de scurgere de gaze. Unde? Newsweek.ro
O altă tragedie era să se întâmple, dar a fost oprită în ultimul moment. Alt caz de scurgere de gaze...
18:30
VIDEO Andrea Bocelli i-a cântat lui Trump „Time to Say Goodbye”, în Biroul Oval Newsweek.ro
Renumitul tenor Andrea Bocelli i-a cântat lui Donald Trump „Time to Say Goodbye”, în Biroul Oval....
18:10
Incendiu în Ilfov. Un azil de bătrâni era lipit de o magazie. Ce s-a întâmplat Newsweek.ro
Incendiu în Ilfov. Un azil de bătrâni era lipit de o magazie. Ce s-a întâmplat mai departe este trag...
17:50
Lider surprinzător în Liga 1. FC Botoşani continuă seria de victorii, învingând U Cluj Newsweek.ro
Avem un lider surprinzător în Liga 1. FC Botoşani, echipă care până de curând se lupta să evite retr...
17:30
Austria sprijină noul pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei Newsweek.ro
Austria a anunţat sâmbătă că va susţine cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împot...
17:00
Blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat ancheta Newsweek.ro
Deflagrația blocului din Capitală amintește de tragedia petrecută la Iași în vara lui 2016, la imobi...
16:40
130 milioane lei aprobați ieri de Consiliul Local, împrumut pentru încălzirea unui oraș Newsweek.ro
Consiliul Local (CL) a dat undă verde primarului Mihai Chirica să contracteze un nou credit pentru s...
16:20
730.000 km la bord și 13 ani vechime - cea mai veche mașină de salvare care merge Newsweek.ro
În parcul auto al SAJ, chiar și cele mai „bătrâne” ambulanțe continuă să își facă treaba cot la cot ...
16:10
Oficiali ai administraţiei Trump discută în secret o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un Newsweek.ro
Oficialii administraţiei Trump poartă discuţii neoficiale privind organizarea unei întâlniri între p...
15:50
Cutremur cu magnitudinea 3 pe Richter în judeţul Vâlcea Newsweek.ro
Un cutremur slab cu magnitudinea 3 pe Richter s-a produs sâmbătă, la ora locală 14:31, în zona seism...
15:30
Distrigaz prelungeşte măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona exploziei Newsweek.ro
Distrigaz Sud Reţele prelungeşte măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienţilor de pe...
15:10
Rusia îşi continuă loviturile aeriene în Ucraina în paralel cu eforturile diplomatice ale SUA Newsweek.ro
Rusia a continuat să atace vineri noaptea sistemul energetic din Ucraina, după ce preşedintele ameri...
15:10
DOCUMENT Cum e blocată creșterea pensiilor militare în Parlament? Avize negative, fără număr Newsweek.ro
Un proiect de lege care ar trebui să crească pensiile militare de la 1 ianuarie 2026 este blocat în ...
14:50
O baterie a luat foc în timpul unui zbor între China şi Coreea de Sud Newsweek.ro
O baterie cu litiu a luat foc în mod spontan, sâmbătă, în timpul unui zbor de la Hangzhou, provincia...
14:30
Explozie în Capitală. Oamenii cazaţi în weekend în hoteluri vor fi relocaţi de luni în apartamente Newsweek.ro
Oamenii afectaţi de explozia care a avut loc, vineri, în blocul din Rahova, care sunt găzduiţi în we...
14:10
Intervenţie la un bloc din Târgu Mureş, după ce au fost semnalate scurgeri de gaze Newsweek.ro
Un bloc din Târgu Mureş a rămas sâmbătă fără gaz, după ce locatarii au cerut pompierilor să intervin...
13:50
Raport dur la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat cu măsuri de precauție mici Newsweek.ro
Raport dur la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat cu măsuri de precauție mici. Corpu...
13:40
Pianistul de jazz Mircea Tiberian a murit la 70 de ani într-un hotel din Galați. Un coleg a anunțat Newsweek.ro
Pianistul de jazz Mircea Tiberian a murit la 70 de ani într-un hotel din Galați. Un coleg a anunțat,...
13:20
Locatarii blocului distrus din Rahova, însoțiți de polițiști pentru a-și recupera lucrurile Newsweek.ro
Locatarii blocului distrus din Rahova, însoțiți de polițiști pentru a-și recupera lucrurile. Primaru...
13:10
Foamete severă în nordul Gazei. Convoaiele ONU sunt blocate pe drumurile distruse de război Newsweek.ro
Foamete severă în nordul Gazei. Convoaiele ONU sunt blocate pe drumurile distruse de război. Tom Fle...
12:50
Sociologul Vasile Dîncu spune că PSD a pierdut între 10 şi 15 % din electorat în favoarea AUR Newsweek.ro
Sociologul Vasile Dîncu spune că PSD a pierdut între 10 şi 15 % din electorat în favoarea partidului...
12:40
Aproximativ 22 de kilograme de canabis descoperite pe aeroportul Otopeni. Droguri aduse din Atena Newsweek.ro
Aproximativ 22 de kilograme de canabis descoperite pe aeroportul Otopeni. Droguri aduse din Atena de...
