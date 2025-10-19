George Simion face rugăciuni la Muntele Athos: „Ajută-ne, Doamne”
George Simion, liderul AUR, se află în aceste momente la muntele Athos, din Grecia. El a pus pe Facebook o poză care îl înfățișează într-o biserică, rugându-se. De altfel, George Simion spune tot pe Facebook că s-a rugat mult în aceste zile pentru victime și pentru țară. „M-am rugat mult în aceste zile, pentru victime […]
Ion Cristoiu: Nicușor Dan i-a prezentat Sprîncenistei viziunea sa asupra viitorului României! # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre întâlnirea dintre Anastasia Soare și președintele Nicușor Dan. „În jurnalul meu video pe care îl țin seară de seară, de 5 ani, am ironizat, dacă se poate spune așa, întâlnirea istorică dintre Anastasia Soare și președintele Nicușor Dan. Am […]
Proteste „No Kings” împotriva lui Trump în marile orașe din SUA. Milioane de oameni au ieșit în stradă # Gândul
Mulțimi uriașe au participat la protestele „No Kings” („Fără regi”, n. red.) împotriva politicilor președintelui Donald Trump în marile orașe din SUA, inclusiv New York, Washington DC, Chicago, Miami și Los Angeles. Mii de oameni au umplut emblematicul Times Square din New York și străzile din jur, oameni ținând pancarte cu sloganuri precum „Democrație, nu […]
Andrei Caramitru, atac la adresa medicului Flavia Groșan: „Femeia era, clar, dusă cu pluta” # Gândul
Atacurile la adresa medicului Flavia Groșan continuă. După ce influencerul Lucian Mîndruța a acuzat că doctoriței i-ar fi fost afectat creierul din cauza metastazelor și nu ar mai fi gândit logic, Andrei Caramitru spune, mai direct, ce crede, susținând că aceasta era „dusă cu pluta”. „Mulți m-au rugat să îmi zic părerea despre Groșan, “medicul” […]
Apartamentul în care a izbucnit explozia devastatoare din București aparținea avocatei Vasilica Enache. Chiar fina ei confirmă, iar o nouă IPOTEZĂ apare în scenariu # Gândul
Explozia produsă în data de 17 octombrie 2025, într-un bloc din cartierul Rahova al Capitalei, a avut ca punct de pornire apartamentul avocatei Vasilica Enache. Potrivit MEDIAFAX, explozia s-a produs la etajul 5 al blocului nr. 32 de pe strada Vicina, în apropiere de Calea Rahovei nr. 317. Deflagarația ar fi fost provocată de o […]
Zodiile care au oportunități financiare și o perioadă prosperă în săptămâna 20-26 octombrie 2025 # Gândul
Săptămâna care vine, adică 20-26 octombrie 2025, se anunță intensă și cu oportunități financiare și profesionale. La data de 20 octombrie, conjuncția dintre Mercur, planeta comunicării, și Marte, planeta acțiunii, ambele în transit prin Scorpion, le confer nativilor energie, ambiție și claritate în luarea deciziilor. Acest context astrologic favorizează negocierile, inițiativele și planurile strategice. Evenimentul […]
Furtună în Iran: Ali Shamkhani, consilierul principal al liderului suprem, la nunta fiicei sale. Iranienii, indignați de ipocrizia lipsei tradițiilor islamice # Gândul
Nunta fiicei lui Ali Shamkhani, consilierului liderului suprem Khamenei, în valoare de 1,4 miliarde de tomani, organizată la hotelul Espinas Parsian din Teheran, a devenit un punct central al criticilor din rețelele sociale iraniene. Imaginile surprind ceremonia fiicei lui Ali Shamkhani, fost secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională și actual consilier al liderului suprem […]
Ți se frânge sufletul. Cine locuia în apartamentul din care se spune că a izbucnit explozia din Rahova. „Nimeni nu merită un asemenea sfârșit” # Gândul
Explozia din Rahova a îndurerat o întreagă comunitate. În urma tragediei care a avut loc vineri, 17 octombrie 2025, trei persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite. În spațiul public au apărut informații cu privire la locatarii care au murit în deflagrație. Printre acestea se numără și o femeie, Vasilica Enache, avocată de […]
Ce spun „tricolorii”, dar și președintele federației înaintea finalelor EUROPENE. Zi istorică pentru tenisul de masă românesc # Gândul
Fetele și băieții din lotul național au transformat un vis în realitate, reușind, pentru prima dată, calificarea în finala Campionatelor Europene pe echipe cu ambele loturi. „Tricolorii” luptă azi în Croația pentru aur cu Germania, echipa feminină, respectiv Franța, echipa masculină. Bernadette Szocs, Eliza Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia, pregătite de Andrei Filimon […]
Benjamin Netanyahu nu renunță. Vrea să candideze anul viitor pentru un nou mandat: „Voi câștiga” # Gândul
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a confirmat oficial intenția de a candida la alegerile viitoare și de a solicita un nou mandat în funcția de șef al guvernului, potrivit unui interviu acordat Channel 14 sâmbătă. Când a fost întrebat dacă este încrezător că va câștiga, el a dat un răspuns scurt: „Da, voi câștiga”. Cel mai […]
Arsenie Boca, canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Data la care are loc ceremonia oficială la Mănăstirea Prislop # Gândul
Arsenie Boca va fi canonizat la Mănăstirea Prislop, locul unde mii de credincioși vin anual pentru reculegere. Data aleasă are și o semnificație profundă. Iată care este! Arsenie Boca va fi canonizat la data de 28 noiembrie, iar data aleasă are o semnificație deosebită: este ziua în care duhovnicul a trecut la cele veșnice, în anul […]
Cum este afectat traficul Wikipedia de AI. Semnal de alarmă, mai puțin oameni află informațiile direct de la sursă # Gândul
Potrivit Wikimedia Foundation, traficul uman al Wikipedia din ultimele luni a scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 8%. Mai puțini oameni află informațiile direct de la sursă, avertizează reprezentanții celebrei enciclopedii online. Trebuie precizat că Wikipedia folosește filtre speciale pentru a măsura traficul făcut de oameni, separat de cel realizat de boții […]
Orașul european unde oricine poate să plătească 1 euro pentru a mânca la restaurante cu stele Michelin # Gândul
Într-un oraș european, clienții au posibilitatea să plătească doar 1 euro pentru o masă completă într-un restaurant cu stele Michelin. Acest „fenomen” se află într-un local care este, de fapt, o întreprindere socială dedicată incluziunii și sprijinului comunitar. În Marsilia (Franța), la un restaurant cu stele Michelin, persoanele care îi calcă pragul ar putea să […]
Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a şaptea din Serie A. Este a șasea izbândă consecutivă pentru echipa milaneză, finalistă a Ligii Campionilor în sezonul trecut. Cristi Chivu, lider în Serie A! „Tot meritul este al acestor băieți” Celelalte rezultate pozitive […]
Războiul din Ucraina, între realitate și FICȚIUNE. Cum influențează social media percepția ucrainenilor despre conflictul cu Rusia. „Dacă statul monopolizează informațiile, ar putea submina încrederea” # Gândul
Așa cum se întâmplă în cea mai mare parte a lumii, nici canalele tradiționale ucrainene – televiziunea, ziarele și radioul – nu fac excepție și joacă un rol din ce în ce mai mic. Ucrainenii s-au orientat din ce în ce mai mult către Telegram, YouTube și Facebook, chiar dacă încrederea în aceste platforme digitale […]
Rebelii Houthi au lansat un nou atac, iar de data aceata a fost vizată o clădire ONU din Sanna, capitala Yemenului. Atacul a avut loc sâmbătă, iar un oficial a declarat că tot angajații din clădirea respectivă sunt în siguranță. Jean Alam – purtător de cuvânt al reprezentantului ONU pentru Yemen – a spus că […]
Explozie la un bloc din Bistriţa. Un bărbat de 77 de ani a fost rănit, iar ceilalţi oameni s-au autoevacuat # Gândul
O explozie s-a produse duminică dimineața la un bloc din municipiul Bistrița. Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost rănit, iar ceilalți oameni s-au autoevacuat. Explozia nu a fost urmată de un incendiu, potrivit Antena 3. Deflagrația a avut loc în apartamentului omului rănit. Victima a fost preluată de un echipaj de […]
Rămâne FCSB fără Elias Charalambous și Pintilii? „Domnule nea Gigi, poate e bine să plecăm noi, să vină alt antrenor” # Gândul
După un nou eșec în Superliga, Gigi Becali a fost întrebat dacă e o variantă să schimbe banca tehnică, iar omul de afaceri a spus că nu se gândește la acest scenariu acum și că Pintilii, „secundul” lui Charalambous, i-ar fi spus recent că ar vrea să plece de la FCSB. După ce FCSB a […]
Gigi Becali i-a făcut praf pe jucători după înfrângerea FCSB cu Metaloglobus. „Miștocăreală, miuță. Să pui mâna pe minge în fața la piticanie?” # Gândul
Gigi Becali i-a distrus pe jucătorii de la FCSB după ce aceștia au pierdut cu ultima clasată din Superliga, Metaloglobus. Echipa nou-promovată nu avea nicio victorie în acest sezon. Patronul FCSB crede că eșecul de la Clinceni are ca una dintre cauze faptul că le-a plătit primele jucătorilor pentru calificarea în Europa League. FCSB pierde […]
Milioane de americani, în stradă în marile orașe ale SUA la manifestațiile „Fără Regi”, ca protest față de Donald Trump # Gândul
Sâmbătă, milioane de americani au ieși pe străzi în peste 2.600 de orașe din Statele Unite, în cadrul protestelor denumite „Fără Regi”, denunțând ceea ce participanții consideră a fi tendințe autoritare ale administrației președintelui Donald Trump. Manifestațiile, care au fost organizate în marile orașe, de la New York, Washington D.C. și Chicago, până la Los […]
(P) Peste 1.900 de copii și peste 100 de cadre didactice, în noul campus școlar din Chiajna # Gândul
În contextul migrației școlare spre Capitală, campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna este o construcție nouă în care învață și predau peste 1.900 de elevi și peste 100 de cadre didactice. „Un proiect modern, construit pentru viitorul copiilor din Ilfov” așa este definită construcția de către oficialii CJ Ilfov. „Dotările sale moderne transformă educația într-o […]
Primăria Sectorului 5 demarează ample lucrări de modernizare și reamenajare a parcurilor și locurilor de joacă din sector, începând cu zona Panduri. De asemenea, proiectul include reabilitarea spațiilor verzi, refacerea/reabilitarea infrastructurii pietonale, montarea de mobilier urban nou și modernizarea iluminatului public, prin montarea corpurilor de iluminat LED, care sunt eficiente energetic și asigură vizibilitatea, respectiv […]
Metaloglobus a reușit prima victorie în Superliga după ce a învins FCSB, 2-1, în etapa 13-a. FCSB a deschis scorul prin Florin Tănase (34 – penalty), dar echipa lui Mihai Teja a egalat prin Desley Ubbink (48) și Dragoș Huiban (55 – penalty) a adus victoria. Gazdele au primit penalty în minutul 23, dar după […]
Sam Rivers, basistul și membrul fondator al trupei americane Limp Bizkit, a murit la vârsta de 48 de ani. Anunțul a fost făcut de către trupă pe rețelele de socializare. „Astăzi ne-am pierdut fratele. Colegul nostru de trupă. Inima noastră,. Sam Rivers nu era doar basistul nostru — era magie pură. Pulsul din spatele fiecărui […]
Știai că se dau amenzi mari pentru românii care fac grătar în curte? Iată ce spune legea! Pe cei care locuiesc la casă îi paște o amendă de 2.000 de lei. Pentru românii care fac grătar pe 1 mai, spre exemplu, legea e foarte strictă și poate să vină cu mai multe amenzi. Se pare, […]
BANC | Bulă și cofetăreasa. Iată bancul savuros al zilei de duminică, 19 octombrie 2025. Bulă intră într-o cofetărie, cu o hârtie în mână: – Tanti, aș vrea 300 grame caramele a 45 lei kilogramul, 500 grame biscuiți a 29 lei kilogramul. – Atât, băiatule? – Ar mai trebui 280 grame bomboane fondante a 65 […]
Bancul zilei. Încheiem săptămâna cu un nou banc spumos. Este vorba despre predicția macabră a clarvăzătorului. Totul se întâmplă la o înmormântare. Iată bancul! Astăzi, am fost la înmormântarea tatălui unui prieten drag și, conform tradiției religiei lor, a venit un clarvăzător pentru a identifica „următoarea persoană care va muri”. După ce s-a concentrat, văzătorul […]
În ediția din 14 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Diaconescu a oferit o analiză dură și sinceră asupra uneia dintre cele mai mari probleme sociale și politice ale României, pe care o consideră teama bărbaților români, în special a celor politici, de închisoare. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Dan Diaconescu […]
Antena 1 a modificat schimbarea! Am aflat pe ce dată va fi difuzată marea finală Asia Express 2025, de fapt # Gândul
Antena 1 a modificat schimbarea! Iată pe ce dată va fi difuzată marea finală Asia Express 2025, de fapt. Asia Express 2025 este una dintre cele mai urmărite emisiuni de televiziune. Dornici de aventură, participanții acestui show au pășit pe Drumul Eroilor, unde îndeplinesc diverse sarcini care mai de care mai inedite. Emisiunea se află […]
Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani. Mariana Cojocaru: „Veniturile vor crește și cel mai înalt munte va fi la picioarele tale” # Gândul
Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani. Mariana Cojocaru: „Veniturile vor crește și cel mai înalt munte va fi la picioarele tale”. Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani Nimeni nu va fi mai ambițios ca un Vărsător în următorii 7 ani. Vărsătorii vor lupta zilnic pentru lucrurile în care cred […]
Încheiem săptămâna cu un nou banc haios, care se numește sugestiv „Prima întâlnire”. Cu toții ne aducem aminte de ea. Oare cât adevăr se ascunde în acest banc? Prima întâlnire Te duci la unghii, epilat, machiaj, păr. Îți cauți cel mai decoltat tricou și cea mai strâmtă pereche de blugi. Efort maxim. Și cred că […]
Orașul cu cea mai ieftină chirie din România: 500 lei/lună acum, în octombrie 2025. Orașul cu cea mai ieftină chirie din România: 500 lei/lună acum, în octombrie 2025 Un proprietar oferă spre închiriere o garsonieră confort 3, situată în Călărași, la etajul 3. Garsoniera are o suprafață de 12 metri pătrați și este compusă din […]
19 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Evander Holyfield împlinește 63 de ani. Filaret devine prima gară a Bucureștilor # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 19 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Evander Holyfield, născut pe 19 octombrie 1962 în Atmore, Alabama, SUA, este unul dintre cei mai respectați și apreciați boxeri din istoria sportului. Și-a început cariera profesionistă în 1984, după ce a […]
STB va monta camere pe autobuze ca să-i amendeze pe șoferii care intră pe banda unică de transport. Primăria vrea să facă un culoar pe tot Iuliu Maniu # Gândul
Andrei Dinculescu, director general STB, a declarat în exclusivitate în emisiunea „Cu Gândul la București” că autobuzele vor fi dotate cu camere video, astfel încât șoferii care intră pe banda unică de transport public să fie identificați și amendați. „Foarte multă lume se plânge de faptul că există întârzieri în trafic. Îmi doresc să rezolv […]
Blocul groazei din Rahova, flancat de polițiști și jandarmi. Oamenii sunt strigați de pe liste să-și strângă lucrurile: „Nu știm când ne întoarcem acasă”/„Copilul meu e traumatizat” # Gândul
În jurul blocului groazei din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei, sunt făcute mai multe perimetre de către polițiști și jandarmi. Doar locatarilor li se permite accesul și asta după o lungă așteptare. Aceștia sunt strigați pe rând de către un ofițer, pentru a merge în apartamente să-și strângă lucrurile. Evident, doar strictul necesar. O […]
Te simți HĂRȚUIT de angajator la locul de muncă? CNCD a sancționat o mare companie din România cu o amendă drastică. Cristian Jura: „Cadru intimidant, ostil, degradant” # Gândul
În spațiul public se discută foarte intens, în ultima perioadă, despre hărțuire, fie că este vorba despre locul de muncă, fie de viața personală a unei persoane. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a sancționat o companie din România cu o amendă drastică, într-un astfel de caz, iar speța a ajuns până la Curtea de […]
Șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, „căutată” de procurorii militari ai DNA și la Hotelul de pe plaja Venus. DGIA a declasificat documente # Gândul
DNA lucrează de 2 ani în dosarul care este instrumentat chiar de șeful structurii militare anticorupție, generalul de brigadă Adrian Mircea Florentina Ioniță ar fi luat decizii în locul ministrului Apărării și în locul șefului Statului Major al Apărării Procurorii militari acuză un cumul de funcții și plăți totale de 8,2 milioane de lei într-un […]
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Lista orașelor din România în care vin ninsorile săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather. Cum va fi vremea, de fapt, în toată țara. Lista orașelor din România în care vin ninsorile săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather Luni și marți vom avea ninsori în orașele de la altitudine mare (peste 1.000 de metri). De exemplu, la Predeal, […]
Mulți români care locuiesc la casă se întreabă adesea cât zgomot pot face în curte fără să riște o amendă. Fie ca vorbim despre o petrecere, lucrări de construcție sau de o simplă activitate în gospodărie, legea stabilește limite clare, atât pentru orele de liniște, cât și pentru nivelul maxim de zgomot admis. Cât zgomot […]
Care e condiția lui Putin să oprească războiul. Discuția, în telefonul de peste 2 ore cu Trump # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, el a cerut Kievului să predea controlul deplin asupra Donețkului, o regiune strategic vitală din estul Ucrainei, drept condiție pentru încheierea războiului. Oficialii au spus despre cererea lui Putin că ar dezavantaja semnificativ Ucraina, dar și că ar putea fi un […]
Performanță incredibilă la tenis de masă! România joacă finalele Euro și la feminin, și la masculin. Partidele sunt programate duminică # Gândul
Ambele echipe, feminină și masculină a României, s-au calificat, sâmbătă, în finala Campionatul European de seniori, de la Zadar (Croaţia). Duminică, în finală, la masculin, România va întâlni Franţa, de la ora 18:00. Performanță incredibilă la tenis de masă la Campionatul European! România joacă finalele și la feminin, și la masculin, partidele sunt programate duminică […]
Stresul a devenit o problemă tot mai vizibilă pentru Generația Z, amplificată de presiunea de a avea performanțe școlare și așteptări sociale continue. Mulți tineri se simt epuizați de cerințele de la școală, de nesiguranța locurilor de muncă, dar și de ritmul alert al vieții moderne. Un studiu realizat recent a arătat că anxietatea și […]
Finalul lunii octombrie 2025 va aduce un val puternic de transformări karmice, pentru unele zodii, universul pregătește o recompensă mult așteptată. După o perioadă de încercări și obstacole, energia cosmică se schimbă complet. Planetele aduc echilibru și noroc, iar cei care au acționat cu bunătate și răbdare, primesc ce merită. Zodiile pe care karma le […]
Vlad Craioveanu îl toacă „mărunt” pe Makaveli, după ce influencerul a făcut scandal în Rahova, locul exploziei devastatoare, care a curmat trei vieți. Scenele cu Makaveli în Rahova au stârnit comentarii aprinse. Influencerul a mers printre cei ieșiți în stradă din cauza exploziei blocului din Sectorul 5 și le-a reamintit că guvernul dă bani pentru […]
Harta României se va schimba. 150 de orașe ar putea deveni comune, iar Chiajna și Florești municipii # Gândul
Guvernul vrea să facă o reorganizare teritorială: apar orașe noi, dispar orașe vechi. Bragadiru, Chiajna, Popeşti Leordeni şi Floreşti devin municipii. Pe de altă parte, alte localități, aproape 150, cad în rang de la oraș la comună. Sunt numeroase localități care nu se mai încadrează în numărul de locuitori. Proiectul Ministrului Dezvoltării ar putea fi […]
Mulți oameni se întreabă de ce răcesc iarna, mai ales când temperaturile scăzute aduc numeroase viroze și gripă. Medicii explică limpede faptul că nu frigul este cauza directă, ci contactul cu virusurile respiratorii care circulă mai intens. În sezonul rece, oamenii stau mai mult timp în spații închise, unde transmiterea microbilor devine mult mai ușoară […]
