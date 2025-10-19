F1: Max Verstappen, victorie în cursa de sprint și pole position în SUA

07:40

În 2023, Marc Lichte (fostul șef de design al germanilor de la Audi) vorbea despre posibilitatea lansării unui model care să rivalizeze direct cu Mercedes-Benz Clasa G și Defender. La acea vreme, Lichte susținea că există loc pentru un astfel de model în portofoliu.Tot atunci, acesta susținea că, cel mai probabil, un astfel de off-roader va fi echipat cu un sistem de propulsie pur electric.Anii au trecut, însă Audi pare că nu a uitat de acest off-roader, chiar...