Raport alarmant: Peste o treime dintre copiii români trăiesc în sărăcie. Victor Negrescu: Este un eşec colectiv
PSNews.ro, 19 octombrie 2025 11:20
Mai mult de o treime (33,8%) dintre copiii români trăiau în continuare în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2024, peste media din Uniunea Europeană, de 24,2%. (news.ro.) Copiii din mediul rural au un risc mult mai ridicat de sărăcie sau excluziune socială, de 41,7%1, iar situaţia copiilor ai căror părinţi au un nivel […] Articolul Raport alarmant: Peste o treime dintre copiii români trăiesc în sărăcie. Victor Negrescu: Este un eşec colectiv apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
11:20
Militarii din R. Moldova și România participă la exercițiul „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET). Acesta va avea loc în perioada 20-31 octombrie și se va desfășura la Centrele de Instruire ale Armatei Naţionale. Conform scenariului, precizează Ministerul Apărării, militarii vor executa trageri din diferite tipuri de armament de infanterie, vor desfășura acțiuni care antrenează rezistenţa […] Articolul Deschide.MD – Soldații din R. Moldova și România participă la exercițiul JCET-2025 apare prima dată în PS News.
11:20
Raport alarmant: Peste o treime dintre copiii români trăiesc în sărăcie. Victor Negrescu: Este un eşec colectiv # PSNews.ro
Mai mult de o treime (33,8%) dintre copiii români trăiau în continuare în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2024, peste media din Uniunea Europeană, de 24,2%. (news.ro.) Copiii din mediul rural au un risc mult mai ridicat de sărăcie sau excluziune socială, de 41,7%1, iar situaţia copiilor ai căror părinţi au un nivel […] Articolul Raport alarmant: Peste o treime dintre copiii români trăiesc în sărăcie. Victor Negrescu: Este un eşec colectiv apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
10:20
Avertismentul lui Dominic Fritz: Decembrie, data limită pentru București. Cât rezistă coaliția? # PSNews.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a vorbit, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, despre alegerile din Capitală, tensiunile din coaliție și reforma pensiilor speciale. După luni de blocaj, Fritz salută decizia premierului Ilie Bolojan de a stabili data scrutinului. „Mă bucur că în sfârșit bucureștenii pot să-și aleagă din nou un primar. Cred că 7 decembrie […] Articolul Avertismentul lui Dominic Fritz: Decembrie, data limită pentru București. Cât rezistă coaliția? apare prima dată în PS News.
10:20
Peiu, despre economia României: „IT-ul ne duce cu 40% peste UE, dar industria și serviciile profesionale rămân în urmă” # PSNews.ro
Mediul de afaceri al Uniunii Europene include, în 2023, o vastă rețea de 33 de milioane de companii, generând o cifră de afaceri totală de $38.500$ miliarde de euro și o valoare adăugată brută (VAB) de $10.500$ miliarde de euro. Informațiile prezentate mai jos, extrase dintr-o analiză a mediului de afaceri, au fost publicate de […] Articolul Peiu, despre economia României: „IT-ul ne duce cu 40% peste UE, dar industria și serviciile profesionale rămân în urmă” apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
23:40
România scrie istorie la Europenele de tenis de masă. Finală atât la feminin cât şi la masculin # PSNews.ro
Echipa masculină a României s-a calificat, sâmbătă, în finala Campionatul European de seniori, de la Zadar (Croaţia). “MOMENT ISTORIC! Echipa masculină a României s-a calificat în premieră în finala unui Campionat European destinat echipelor, iar performanţa a fost reuşită la ediţia din 2025, în Zadar, Croaţia! România se mândreşte cu echipa care a atins o […] Articolul România scrie istorie la Europenele de tenis de masă. Finală atât la feminin cât şi la masculin apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
22:10
Război deschis pe salariul minim! Cine sapă la temelia Coaliției și de ce cererea lui Drulă aruncă în aer PNL (Analiza Indicelui de Rezistență a Coaliției). Coaliția PNL-PSD se prăbușește din interior: atacul lui Câciu pe salariul minim și ultimatumul lui Cătălin Drulă privind Primăria Capitalei au adus Pilonul de Disciplină (Indicele de Rezistență a […] Articolul IRC PS NEWS: Război deschis pe salariul minim! Cine sapă la temelia coaliției apare prima dată în PS News.
21:00
Explozie în Rahova. ISC propune interzicerea accesului în clădire şi o demolare controlată. Ce arată raportul ISC # PSNews.ro
Inspectoratul de Stat în Construcţii propune în raportul elaborat în urma exploziei din Calea Rahova interzicerea accesului în clădirea avariată, precum şi pe o zonă de siguranţă de 30 m în jurul acesteia, demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8, pe zona avariată ca urmare a exploziei şi instalarea unor popi de siguranţă. […] Articolul Explozie în Rahova. ISC propune interzicerea accesului în clădire şi o demolare controlată. Ce arată raportul ISC apare prima dată în PS News.
21:00
Explozie în Rahova. Unde se pot muta sinistraţii. Primăria oferă un ajutor de 1.500 de lei pentru fiecare # PSNews.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunţat că locatarii au trei modalităţi de relocare, fie să aleagă o chirie, un apartament puse la dispoziţie de ONG-uri sau apartamente ale Primăriei Capitalei sau ale primăriilor de sector. În plus, el a mai spus că Primăria generală va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană […] Articolul Explozie în Rahova. Unde se pot muta sinistraţii. Primăria oferă un ajutor de 1.500 de lei pentru fiecare apare prima dată în PS News.
20:00
România, la un pas de aurul european la tenis de masă. Tricolorele vor înfrunta în finală Germania # PSNews.ro
Echipa feminină a României ţinteşte titlul continental, după o nouă evoluţie la înălţime din partea tricolorelor, sâmbătă, în sala din Zadar, Croaţia. În semifinala Campionatului European, tricolorele au învins selecţionata Olandei, scor 3-0. Bernadette Szocs a adus primul punct în confruntarea dintre cele două echipe, iar în faţa apărătoarei Jie Li a fost nevoie de […] Articolul România, la un pas de aurul european la tenis de masă. Tricolorele vor înfrunta în finală Germania apare prima dată în PS News.
19:00
Răspunsul neașteptat al Casei Albe la întrebarea „cine a ales Ungaria” pentru întâlnirea Trump-Putin: „Mă-ta” # PSNews.ro
Cei mai importanți reprezentanți ai Casei Albe – Karoline Leavitt și Steven Cheung – i-au răspuns unui reporter cu „Mama ta”, când au fost întrebați cine a ales Ungaria drept locație pentru întâlnirea viitoare a președintelui Donald Trump cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit The Independent. Reporterul HuffPost a întrebat-o apoi pe purtătoarea de cuvânt, Karoline […] Articolul Răspunsul neașteptat al Casei Albe la întrebarea „cine a ales Ungaria” pentru întâlnirea Trump-Putin: „Mă-ta” apare prima dată în PS News.
19:00
Rogobete anunţă semnarea contractului de lucrări pentru Spitalul Regional de Urgență Iași # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat semnarea contractului de lucrări pentru Spitalul Regional de Urgență Iași, marcând începutul efectiv al construcției. „S-a semnat contractul de lucrări pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași! La sediul Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, a fost semnat contractul de lucrări – faza a doua – […] Articolul Rogobete anunţă semnarea contractului de lucrări pentru Spitalul Regional de Urgență Iași apare prima dată în PS News.
19:00
Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Pot primi un bonus de 75.000 de dolari # PSNews.ro
Un bonus de 75.000 de dolari ar putea fi acordat angajaților din marile corporații din Coreea de Sud, în condițiile în care aceștia decid să devină părinți. O astfel de decizie vine pe fondul dorinței de a inversa tendința care poate să conducă la reducerea cu 50% a forței de muncă din țară în următoarea […] Articolul Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Pot primi un bonus de 75.000 de dolari apare prima dată în PS News.
19:00
Ministrul Economiei: Am cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare. Au refuzat. I-am acţionat în instanţă # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, declară, după concluziile raportului Corpului de Control al Primului Ministru privind dezastrul de la Salina Praid că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare şi au refuzat, a cerut convocarea unei şedinţe, au refuzat şi i-a acţionat în instanţă. Ministrul subliniază că răbdarea are o limită şi că lucrează […] Articolul Ministrul Economiei: Am cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare. Au refuzat. I-am acţionat în instanţă apare prima dată în PS News.
19:00
Cseke Attila: Casele de până la 150 mp din mediul rural și anexele mici vor putea fi construite fără autorizație # PSNews.ro
Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele din mediul rural și urban vor putea fi ridicate fără autorizație. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat cum vor funcționa mecanismele de simplificare din noul Cod al Urbanismului pe care l-a propus. Acesta a precizat, într-o declarație pentru Alba24, că autoritățile publice nu […] Articolul Cseke Attila: Casele de până la 150 mp din mediul rural și anexele mici vor putea fi construite fără autorizație apare prima dată în PS News.
17:40
Explozie în Rahova. Primele informații de la anchetatori. Două femei, făcute scrum. Poliția face analize ADN # PSNews.ro
Autoritățile au transmis în cadrul unei conferințe de presă privind intervenția autorităților în urma exploziei produse pe Calea Rahovei, Sector 5, București, că toate cele trei victime decedate sunt de sex femin. Pentru identificarea a două dintre trupurile carbonizate, este nevoie de analize ADN. Poliția a declarat că pentru două dintre cele trei femei decedate […] Articolul Explozie în Rahova. Primele informații de la anchetatori. Două femei, făcute scrum. Poliția face analize ADN apare prima dată în PS News.
17:40
Instabilitatea politică și incertitudinea bugetară din Franța au determinat S&P Global să retrogradeze ratingul țării de la AA- la A+. Agenția S&P Global a retrogradat vineri ratingul de credit al Franței cu o treaptă, într-o mișcare neașteptată privind a doua economie ca mărime din Uniunea Europeană. Decizia vine pe fondul instabilității politice care pune în […] Articolul Criză politico-economică, în Franța. S&P a retrogradat ratingul țării de la AA- la A+ apare prima dată în PS News.
17:40
Budăi avertizează că înghețarea salariului minim este o eroare gravă. ”Îmi fac datoria de a arăta premierului” # PSNews.ro
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, consideră că îngheţarea salariului minim este o „greşeală enormă” atât în plan politic, cât şi economic. „Rămân la convingerea fermă că îngheţarea salariului minim este o greşeală enormă atât în plan politic, cât şi în plan economic. Îmi fac datoria de a arăta premierului acest lucru înainte […] Articolul Budăi avertizează că înghețarea salariului minim este o eroare gravă. ”Îmi fac datoria de a arăta premierului” apare prima dată în PS News.
17:40
Alegerile la Capitală vor fi organizate sigur în acest an. Partidele de coaliție au bătut palma. Candidații coaliției # PSNews.ro
Partidele de coaliție au „bătut palma” și ar fi luat decizia ca alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei să fie organizate cu siguranță în acest an. Variantele vehiculate pentru data scrutinului din București sunt 30 noiembrie sau 7 decembrie. Candidații partidelor de guvernământ pentru fotoliul de Primar General al Capitalei ar fi Daniel Băluță (PSD), […] Articolul Alegerile la Capitală vor fi organizate sigur în acest an. Partidele de coaliție au bătut palma. Candidații coaliției apare prima dată în PS News.
17:40
USR acceptă solicitarea PSD ca fiecare partid să aibă candidat unic la Primăria București. Fritz: Nu ne e frică # PSNews.ro
Președintele USR a vorbit, în cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, care va fi difuzat sâmbătă, de la ora 20.30, despre viitoarele alegeri de la Primăria Capitalei. „Ce era de semnat, am semnat când am format coaliţia. Atunci, nu era o astfel de condiție pe masă”, a afirmat Dominic Fritz după […] Articolul USR acceptă solicitarea PSD ca fiecare partid să aibă candidat unic la Primăria București. Fritz: Nu ne e frică apare prima dată în PS News.
17:40
Un liceu militar din Polonia a introdus în programa elevilor un curs de pilotare a dronelor, parte a unui program pilot coordonat de Ministerul Apărării de la Varșovia. Tinerii învață să folosească simulatoare pentru misiuni tactice, pregătindu-se astfel să intervină împotriva eventualelor amenințări aeriene. Tinerii se antrenează pe un simulator, dar pentru Polonia ameninţarea pare […] Articolul Țara din Europa în care elevii de liceu învață să piloteze drone militare apare prima dată în PS News.
17:40
Europarlamentarul român Victor Negrescu a anunţat sâmbătă că a fost reales în funcţia de vicepreşedinte al Partidului Socialiştilor Europeni (PES), în cadrul Congresului formaţiunii. Negrescu a anunţat pe reţelele de socializare că este „onorat” de această reconfirmare şi a subliniat rolul PES ca forţă politică ce susţine coeziunea europeană, solidaritatea socială şi dezvoltarea echitabilă. „Partidul […] Articolul Victor Negrescu a fost reales vicepreşedinte al Partidului Socialiştilor Europeni apare prima dată în PS News.
17:40
Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide la 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori # PSNews.ro
„Cea mai frumoasă poveste de iarnă se scrie, și anul acesta, la Craiova, având ca temă principală „Spărgătorul de nuci”, este mesajul transmis de organizatorii celui mai votat târg de Crăciun, nu doar din țara noastră și din Europa. Milioane de turiști sunt așteptați și anul acesta să ajungă la Craiova, astfel că pregătirile sunt […] Articolul Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide la 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori apare prima dată în PS News.
17:40
Cele 17 mașini noi au ajuns în curtea Guvernului. Este vorba despre Dacia Duster, model Pick-up pe care Executivul le va folosi pe o perioadă de trei luni și despre care spunea premierul Ilie Bolojan că se fac economii la buget, însă angajații Executivului au avut o serie de reacții negative cu privire la această […] Articolul Noua flotă auto a Guvernului. Cum arată cele 17 mașini Dacia Duster, model Pick-up apare prima dată în PS News.
16:40
Explozie în Rahova. Prefectul Capitalei a convocat Comitetul Municipiului pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00 # PSNews.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00, el arătând că a invitat şi locatarii scării unde s-a produs explozia, pentru a discuta şi a le oferi cele mai recente informaţii, în urma exploziei blocului din Rahova. Prefectul mai anunţă că tot blocul rămâne sigilat, […] Articolul Explozie în Rahova. Prefectul Capitalei a convocat Comitetul Municipiului pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00 apare prima dată în PS News.
16:40
Sondaj CNBC: Rata de aprobare a lui Trump privind economia SUA scade puternic. Care sunt cauzele # PSNews.ro
Americanii devin tot mai pesimişti în privinţa economiei, pe fondul inflaţiei persistente, al temerilor privind locurile de muncă şi al blocajului guvernamental, potrivit celui mai recent sondaj CNBC All-America Economic Survey. Percepţiile negative au dus la o scădere semnificativă a ratei de aprobare a preşedintelui Donald Trump în privinţa economiei, care a coborât la 42% […] Articolul Sondaj CNBC: Rata de aprobare a lui Trump privind economia SUA scade puternic. Care sunt cauzele apare prima dată în PS News.
16:40
Explozie în Rahova. Pericol iminent ca imobilul să se prăbuşească. Maşinile parcate în zonă au fost mutate # PSNews.ro
Primarul general interimar al municipiului Bucureşti, Stelian Bujduveanu, anunţă că toate autovehiculele parcate în zona unde a avut loc explozia, în blocul din sectorul 5, sunt ridicate în condiţiile în care blocul construit din plăci care s-au distanţat una de cealaltă în momentul deflagraţiei riscă să se prăbuşească. Potrivit edilului, aproape 100 dintre locuitorii blocului […] Articolul Explozie în Rahova. Pericol iminent ca imobilul să se prăbuşească. Maşinile parcate în zonă au fost mutate apare prima dată în PS News.
16:40
Președintele Consiliului Fiscal a tras un semnal de alarmă și a subliniat că impactul deplin al noilor măsuri fiscal adoptat anul acesta va devein evident abia în anul 2026. Cu toate că modificările au intrat în vigoare spre finalul lui 2025, efectele actuale sunt reduse. Consecințele cele mai vizibile în 2026, mai ales, din creșterea […] Articolul Adevăratele scumpiri se vor vedea la anul. Ce ne așteaptă în 2026 apare prima dată în PS News.
16:40
Un incendiu a izbucnit sâmbătă la o construcție din localitatea Cornetu, în județul Ilfov. Focul s-a manifestat la o magazie pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. După stingerea incendiului, în magazia anexată căminului de bătrâni a fost identificată o persoană decedată. În total au fost evacuate 34 de persoane (31 de pacienti […] Articolul Incendiu în Ilfov. O persoană găsită moartă și 34 evacuate dintr-un cămin de bătrâni apare prima dată în PS News.
16:40
Meloni, dispută cu liderul celui mai mare sindicat din Italia, care s-a referit la ea drept „curtezana” lui Trump # PSNews.ro
Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump, relatează The Guardian. Maurizio Landini, liderul CGIL, care a organizat mai multe proteste pro-palestiniene înainte de acordul de încetare a focului din Gaza, a făcut remarcile la TV marţi, la o […] Articolul Meloni, dispută cu liderul celui mai mare sindicat din Italia, care s-a referit la ea drept „curtezana” lui Trump apare prima dată în PS News.
16:40
Tragedia din Sectorul 5 al Capitalei a curmat viețile a trei persoane: o avocată cu peste 25 de ani de experiență în Baroul București, o tânără de 24 de ani însărcinată și un bărbat de aproximativ 60 de ani, proiectat de suflul deflagrației într-un bloc vecin. O explozie devastatoare a zguduit vineri dimineață blocul 32, […] Articolul Victimele exploziei din Rahova: o avocată, o tânără gravidă și un bărbat de 60 de ani apare prima dată în PS News.
16:40
Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a avut interdicţia de a-şi exercita funcţia şi a fost şi în arest preventiv într-un dosar în care este anchetat pentru fapte de corupţie, anunţă că revine la Primărie. „Adevărul e simplu, oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice […] Articolul Primarul din Sinaia, vizat într-un dosar de luare de mită, revine la Primărie apare prima dată în PS News.
16:40
Companiile de stat devin și mai greoaie pentru economia României. Sectorul public aduce doar 6% din profitul total # PSNews.ro
Companiile românești de stat, care sunt unul din stâlpii de lichiditate de pe piața de capital românească, au înregistrat rezultate financiare sub așteptări în 2024, potrivit unor date recente care s-au aflat inclusiv pe masa guvernanților în timpul ultimei ședințe de Guvern. Cu toate că au cele mai mari efective de angajați din țară, companiile […] Articolul Companiile de stat devin și mai greoaie pentru economia României. Sectorul public aduce doar 6% din profitul total apare prima dată în PS News.
16:40
Prima fabrică de ouă lichide a fost deschisă în România. De ce este importantă pasteurizarea # PSNews.ro
Prima fabrică de ouă lichide pasteurizate a fost deschisă în România, în urma unei investiții de 5 milioane de euro, a anunțat ministrul Agriculturii Florin Barbu, precizând că fabrica se află în Costeștii din Vale, județul Dâmbovița. „Producția românească este din ce în ce mai puternică, iar producătorii care dezvoltă afaceri în România demonstrează în fiecare zi […] Articolul Prima fabrică de ouă lichide a fost deschisă în România. De ce este importantă pasteurizarea apare prima dată în PS News.
15:30
Alertă la un bloc din Târgu Mureş. Locuitorii au simţit miros de gaz şi au solicitat intervenţia autorităţilor # PSNews.ro
Locuitorii unui bloc din municipiul Târgu Mureş au solicitat, sâmbătă, intervenţia autorităţilor după ce au sesizat miros de gaz pe scara imobilului. Pompierii care au făcut măsurători au constatat că se produc scurgeri de gaz „minore”, alimentarea în bloc fiind sistată. Intervenţia autorităţilor din judeţul Mureş a avut loc, sâmbătă, pe strada Cugir din municipiul […] Articolul Alertă la un bloc din Târgu Mureş. Locuitorii au simţit miros de gaz şi au solicitat intervenţia autorităţilor apare prima dată în PS News.
15:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor iar asta este misiunea ANAF. Şeful Executivului a precizat că vor fi publicate săptămâna viitoare datoriile companiilor de stat. ”Astăzi finanţele au publicat, cred că în jurul prânzului, […] Articolul Bolojan: Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală apare prima dată în PS News.
15:30
Explozie în Rahova. Distrigaz prelungeşte perioada în care opreşte alimentarea cu gaze în zonă. Străzile afectate # PSNews.ro
Distrigaz Sud Reţele prelungeşte măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienţilor de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti, întrucât zona în care a avut loc explozia este încă securizată de autorităţi, conform Agerpres. Pentru a pune în siguranţă consumatorii din perimetrul […] Articolul Explozie în Rahova. Distrigaz prelungeşte perioada în care opreşte alimentarea cu gaze în zonă. Străzile afectate apare prima dată în PS News.
15:30
Un român și doi ucraineni au fost aduși vineri în fața magistraților britanici sub acuzația de implicare în incendierea, în mai, a mai multor proprietăți ale premierului Keir Starmer, potrivit Agerpres, care citează AFP. Cazul a fost anchetat inițial de departamentul antiterorist al poliției britanice. Ulterior, procuratura a indicat că dosarul nu este tratat ca […] Articolul Un român, în fața justiției britanice după ce a incendiat casa premierului Keir Starmer apare prima dată în PS News.
15:30
Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri: Blocul din Rahova s-a comportat bine la explozie # PSNews.ro
Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri consideră că blocul din cartierul Rahova unde s-a produs ieri dimineață o explozie din cauza unei acumulări de gaze a rezistat bine la deflagrație. AIPCS susține că un astfel de moment reprezintă un exemplu concret pentru importanța respectării normelor de proiectare, execuție și exploatare în construcții, precum și responsabilitatea […] Articolul Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri: Blocul din Rahova s-a comportat bine la explozie apare prima dată în PS News.
15:30
Cum poate deveni România o variantă ca Putin să ajungă cu „Kremlinul zburător” la Budapesta # PSNews.ro
Summitul nu a fost încă definitivat, dar dacă Vladimir Putin se va deplasa la Budapesta pentru a se întâlni cu Donald Trump în următoarele două săptămâni, va trebui să depăşească mai întâi câteva obstacole, relatează BBC. Când Putin s-a deplasat în Alaska pentru summitul de la Anchorage din august, Statele Unite au acordat o autorizaţie […] Articolul Cum poate deveni România o variantă ca Putin să ajungă cu „Kremlinul zburător” la Budapesta apare prima dată în PS News.
15:30
Economişti: “Dacă America tușește, Europa face gripă, iar România se trezește la terapie intensivă” # PSNews.ro
Economia americană este foarte aproape de a intra într-o contracție dăunătoare, iar multe state se confruntă deja cu o recesiune, a avertizat în urmă cu o săptămână Mark Zandi, economist-șef la Moody’s Analytics. Acesta a estimat că 22 de state plus Districtul Columbia se confruntă acum cu o slăbiciune economică persistentă și pierderi de locuri […] Articolul Economişti: “Dacă America tușește, Europa face gripă, iar România se trezește la terapie intensivă” apare prima dată în PS News.
14:20
Proiect iniţiat de parlamentari PNL: Drept de şedere temporară în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro # PSNews.ro
Mai mulţi parlamentari liberali au iniţiat un proiect de lege prin care investitorii străini pot obţine drept de şedere temporară, în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro. Senatorul PNL Lucian Rusu, unul dintre iniţiatori, afirmă că ”acest instrument este utilizat cu succes în Europa”. ”Am iniţiat, alături de colegii mei din PNL, […] Articolul Proiect iniţiat de parlamentari PNL: Drept de şedere temporară în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro apare prima dată în PS News.
14:20
Partidul Social Democrat a pierdut între 10 şi 15% din electoratul tradiţional în favoarea Alianţei pentru Unirea Românilor, e de părere sociologul şi profesorul Vasile Dîncu. Acesta spune că scăderea PSD la ultimele alegeri e cauzată de faptul că mulţi dintre votanţii partidului nu au mai mers la vot, dar şi de reducerea „pe cale […] Articolul Cum a pierdut PSD „între 10 și 15 la sută din electoratul tradițional” în favoarea AUR apare prima dată în PS News.
14:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că toți cei responsabili de explozia din Calea Rahovei, „vor răspunde în fața legii, inclusiv penal”. Printre posibilii vinovați, ministrul a menționat și compania Distrigaz, care intervenise cu o zi înainte la blocul afectat. „Cei responsabili atât de la compania respectivă, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde […] Articolul Explozia din Rahova. Bogdan Ivan: Toți cei vinovați vor plăti, inclusiv penal apare prima dată în PS News.
14:20
Explozie în Capitală. Bujduveanu: Ne pregătim pentru etapa cea mai grea, de luni. Trebuie să relocăm fiecare familie # PSNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că peste 80 de persoane dintre cele care locuiau În blocul afectat de explozia puternică produsă vineri, în sectorul 5, au fost cazate în hoteluri. Bujduveanu spune că etapa cea mai grea, cazarea „pe termen mediu şi lung a familiilor”, începând de luni, abia urmează, el precizând […] Articolul Explozie în Capitală. Bujduveanu: Ne pregătim pentru etapa cea mai grea, de luni. Trebuie să relocăm fiecare familie apare prima dată în PS News.
14:20
Grindeanu, întâlnire cu preşedintele Consiliului European: Bugetul Europei trebuie să fie în folosul cetăţenilor # PSNews.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu preşedintele Consiliului European Antonio Costa și au discutat despre viitorul buget al UE. Liderul PSD a avut o întrevedere și cu Iratxe Garcia Perez, preşedinta Grupului Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) din Parlamentul European. „O întâlnire excelentă cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, pe tema viitorului buget al […] Articolul Grindeanu, întâlnire cu preşedintele Consiliului European: Bugetul Europei trebuie să fie în folosul cetăţenilor apare prima dată în PS News.
14:20
Prinţul Andrew al Marii Britanii a anunţat vineri că renunţă la titlul de duce de York, după ani de critici privind comportamentul său şi legăturile cu defunctul infractor sexual american Jeffrey Epstein, relatează Reuters. Reputaţia lui Andrew, fratele mai mic al regelui Charles şi al doilea fiu al regretatei regine Elizabeth, a avut de suferit […] Articolul Prinţul Andrew a renunţat la titlurile regale apare prima dată în PS News.
14:20
Flavia Groșan, medicul controversat pentru teoriile privind COVID, este în comă profundă # PSNews.ro
Faimoasa pneumoloagă orădeancă Flavia Groșan, care și-a dobândit notorietatea prin afirmații scandaloase făcute în pandemia de Covid, potrivit cărora în spitale medicii omoară pacienții, în timp ce ea avea tratamente miraculoase, a fost internată în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean cu diagnostic extrem de grav. Ea este în comă și i-au fost […] Articolul Flavia Groșan, medicul controversat pentru teoriile privind COVID, este în comă profundă apare prima dată în PS News.
13:20
Trump și Zelenski au discutat la Casa Albă. Trump: Am prefera să putem încheia războiul din Ucraina fără Tomahawk # PSNews.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC. Zelenski a declarat, după întrevederea cordială, că el şi Trump au discutat despre rachete cu rază […] Articolul Trump și Zelenski au discutat la Casa Albă. Trump: Am prefera să putem încheia războiul din Ucraina fără Tomahawk apare prima dată în PS News.
13:20
Daniel David: Combaterea drogurilor trebuie coordonată între școli, familii și autorități # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, vineri seară, 17 octombrie, că este important să existe un control în afara școlii privind consumul de droguri, astfel încât să nu existe dealeri, relatează Adevărul. „Asta poți să o faci prin colaborare cu autoritățile locale, mai ales cele de ordine publică, astfel încât în jurul școlilor mediul să […] Articolul Daniel David: Combaterea drogurilor trebuie coordonată între școli, familii și autorități apare prima dată în PS News.
13:20
Sâmbătă avem o zi cam mohorâtă, cu ploi slabe în centrul, în estul și în sud-estul țării. E posibil să picure și în celelalte regiuni, iar temperaturile încep să scadă. Vor fi doar 10…11 grade în estul Transilvaniei și în jur de 18 grade în Moldova, în Oltenia și în sudul Munteniei. În Dobrogea și […] Articolul METEO Vremea azi, 18 octombrie 2025. Temperaturile scad, iar la munte revin ninsorile apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.