Raport alarmant: Peste o treime dintre copiii români trăiesc în sărăcie. Victor Negrescu: Este un eşec colectiv

13:20

Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC. Zelenski a declarat, după întrevederea cordială, că el şi Trump au discutat despre rachete cu rază […] Articolul Trump și Zelenski au discutat la Casa Albă. Trump: Am prefera să putem încheia războiul din Ucraina fără Tomahawk apare prima dată în PS News.