Summitul Trump–Putin de la Budapesta, o victorie strategică pentru Kremlin. Accentuează fisurile din interiorul Uniunii Europene - El Pais
Adevarul.ro, 19 octombrie 2025 11:30
O eventuală întâlnire între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programată să aibă loc la Budapesta, ridică serioase semne de întrebare în capitalele europene.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
11:45
Scurgere de gaz în Pipera: două maşini au ars, iar 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel din cauza pericolului de explozie # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a izbucnit duminică dimineaţă în parcarea unui bloc de pe Bulevardul Pipera, în Voluntari, Ilfov.
11:45
Jannik Sinner, câștigător la Six Kings Slam! Premiu record pentru italian: bani gheață și o rachetă realizată integral din aur # Adevarul.ro
Jannik Sinner l-a învins, aseară, pe Carlos Alcaraz, în două seturi. Nici urmă de emoție în actul italianului.
Acum 30 minute
11:30
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile specialiștilor # Adevarul.ro
Pe măsură ce anii trec, multe cupluri observă o diminuare a pasiunii din primele luni de relație.
11:30
Summitul Trump–Putin de la Budapesta, o victorie strategică pentru Kremlin. Accentuează fisurile din interiorul Uniunii Europene - El Pais # Adevarul.ro
O eventuală întâlnire între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programată să aibă loc la Budapesta, ridică serioase semne de întrebare în capitalele europene.
Acum o oră
11:15
Formația din Ardeal s-a despărțit de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, în urma unor rezultate negative în competiția internă.
11:15
Bank of America și JPMorgan, acuzate că au manipulat dobânda la credite timp de peste 30 de ani # Adevarul.ro
JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo şi alte mari instituţii financiare americane se confruntă cu un nou proces colectiv în care sunt acuzate că ar fi conspirat pentru a fixa dobânda de bază a creditării (”prime rate”) în Statele Unite timp de mai bine de trei decenii.
11:00
Festivalul Național de Teatru, cel mai mare eveniment de acest fel dedicat iubitorilor de artă dramatică din România, are loc la București, între 17 și 26 de octombrie.
11:00
Departamentul de Stat al SUA susține că deține „informații credibile” potrivit cărora Hamas ar fi planificat un atac împotriva civililor din Fâșia Gaza.
11:00
Noul nod rutier de pe A1 a dat mari bătăi de cap șoferilor: unii au ajuns pe contrasens. „Ne aşteptam" # Adevarul.ro
Noul nod rutier de pe A1, către Timișoara, deschis la începutul săptămânii, a dat mari bătăi de cap șoferilor. Aceștia au fost surprinși fie conducând pe contrasens, fie staționând pe banda de urgență sau oprind în sensul giratoriu.
11:00
Loteria Română organizează duminică, 19 octombrie, Tragerile Speciale Loto ale Toamnei şi suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 cu 100.000 de lei, respectiv cu 50.000 de lei şi 25.000 de lei.
Acum 2 ore
10:30
Romii protestează că li se încalcă tradițiile prin interzicerea căsătoriilor între minori. „Măcar la 16 ani” # Adevarul.ro
O parte a comunității rome din Târgu Jiu protestează împotriva unui proiect de lege care interzice căsătoriile între minori.
10:30
Întâlnirea de la Budapesta, ultima şansă pentru Putin de a salva Rusia de la un colaps economic şi militar # Adevarul.ro
Sunt mai multe argumente care justifică afirmaţia din titlu.
10:15
Un bărbat s-a trezit cu mașina înghițită de Dunăre, după ce a uitat să tragă frâna: autoturismul, de negăsit # Adevarul.ro
Un bărbat care venise să-și lanseze barca la apă, în zona portului Zimnicea, s-a trezit cu mașina alunecând de pe rampă și dispărând în Dunăre.
10:00
Meteorologii au anunțat duminică, 19 octombrie, că temperaturile continuă să scadă și vremea devine rece.
Acum 4 ore
09:45
Putin i-ar fi cerut lui Trump regiunea Donețk în schimbul păcii. „Este ca şi cum le-ai vinde propriul picior” # Adevarul.ro
Liderul de la Kremlin ar fi făcut propunerea într-o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump.
09:45
Aproape șapte milioane de oameni au ieșit în stradă la manifestațiile „No Kings” împotriva lui Donald Trump # Adevarul.ro
Aproape șapte milioane de americani au participat, sâmbătă, la a doua rundă de proteste „No Kings” („Fără regi”).
09:15
BNR: Recuperarea tezaurului românesc din Rusia e „o datorie morală”. Ce mai poate face România după un secol de așteptare # Adevarul.ro
Cristian Păunescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), a declarat, într-un interviu acordat publicației poloneze TVP World, că recuperarea tezaurului românesc aflat de peste un secol în Rusia rămâne o datorie morală și istorică.
09:15
Cristi Chivu, în centrul atenției după ce Inter a redevenit lider în Serie A. Reacția italienilor și notă de top pentru tehnicianul român # Adevarul.ro
Tehnicianul român le-a furat inimile italienilor.
08:45
Pakistanul și Afganistanul au convenit un armistițiu imediat după confruntările sângeroase de la graniță # Adevarul.ro
După mai multe zile de violențe care au provocat zeci de morți, Pakistanul și Afganistanul au ajuns la un acord de „încetare imediată a focului”.
08:45
Mircea Lucescu, despre secretele succesului în sport. Cum au reușit David Popovici și Simona Halep, explicat pe înțelesul tuturor # Adevarul.ro
Selecționerul și-a exprimat aprecierea față de unii dintre cei mai puternici campioni din țara noastră.
08:30
Explozie într-un bloc din Bistrița, în apartamentul unui bărbat de 77 de ani. Locatarii s-au autoevacuat # Adevarul.ro
Un apartament a fost grav afectat după o explozie produsă duminică dimineață într-un bloc din municipiul Bistrița.
08:30
M-am născut în Asia, am trait în Europa. Asia este începutul, tăcerea dinaintea cuvântului, respirația cosmică în care omul și universul nu sunt încă despărțiți.
08:30
România, lăsată de izbeliște în fața Poloniei lui Swiatek. Cele mai bune tricolore nu vor să audă de națională # Adevarul.ro
Alexandra Dulgheru a anunțat lotul României pentru play-off-ul de calificare la Billie Jean King Cup 2026.
08:30
Sam Rivers, basistul și membrul fondator al trupei americane Limp Bizkit, a murit la vârsta de 48 de ani, a anunțat trupa sa pe rețelele de socializare.
08:15
„Nu sunați la Distrigaz!”. De ce a devenit acest mesaj periculos o normalitate în blocurile din București # Adevarul.ro
„Dacă sunați la Distrigaz, rămânem fără gaze” – astfel de avertismente între vecini au devenit obișnuite, potrivit unei dezbateri online.
08:00
FCSB, alias Circul Globus. Tirada lui Gigi Becali după ce campioana a suferit cea mai mare rușine din istoria clubului # Adevarul.ro
Metaloglobus a obținut prima victorie din istorie în Superliga, în fața roș-albaștrilor.
Acum 6 ore
07:45
Top 15 cele mai calde orașe europene unde iarna poți sta în tricou, la 20 de grade, la câteva ore de zbor din România # Adevarul.ro
Descoperă top 15 cele mai calde destinații de iarnă din Europa, unde poți sta în tricou și în sezonul rece, la doar câteva ore de zbor din România. Orașe însorite perfecte pentru plimbări, terase și vacanțe relaxante!
07:15
Tudor Giurgiu, despre Masacrul de la Fântâna Albă: „Destinul nostru este amprentat de marea Istorie pe care câteodată nu o înțelegem“ # Adevarul.ro
Istoria este o Matrioșka și o Enigma la un loc: când crezi că ai terminat de descifrat și ai ajuns la ultima păpușă, ai parte de o surpriză. Un astfel de capitol este Masacrul de la Fântâna Albă, din 1 aprilie 1941, când peste 3.000 de români au fost împușcați fără remușcare de trupele URSS.
07:15
Cei cinci fantastici se bat pentru aur! România e în premieră în finala Campionatului European de tenis de masă # Adevarul.ro
După un parcurs entuziasmant, tricolorii joacă astăzi în ultimul act, contra Franței, de la ora 18.00.
06:30
Explozia din Rahova scoate la iveală un lanț de erori. Expert: Toți au greșit - instituțiile, furnizorul de gaze și administratorul # Adevarul.ro
Explozia din Rahova, soldată cu moartea a trei persoane și rănirea altor 15, pare să fi avut la bază o multitudine de greșeli în care pare să fi fost implicați deopotrivă toți actorii, atât Distrigaz și firma chemată să constate și să repare defecțiunile, cât și administratorul blocului.
06:15
Rusia a declanșat „faza zero” a războiului cu NATO: „Scopul e să ne facă să ne fie frică” # Adevarul.ro
Rusia a accelerat „faza zero” a unui viitor război cu NATO, iar elementul-cheie al acestei perioade este inducerea fricii în populația europeană. Analistul de securitate Nicolae Țîbrigan explică cum poate România să se pregătească pentru războiul psihologic cu Rusia.
Acum 8 ore
05:30
Delicatesele românești care dau clasă omletei. Preparatele tradiționale moldovenești și ardelenești care transformă micul dejun în dezmăț # Adevarul.ro
Omleta a fost importată de gastronomia românească tocmai din Franța. Tot mai puțini români știu însă că și românii au rețete tradiționale asemănătoare omletei, ba chiar mai delicioase și mai neaoșe. Acestea au denumiri și rețete diferite în funcție de regiunea etnografică.
05:15
De ce se tem rușii de rachetele Tomahawk. Pot zbura ore întregi în așteptarea momentului propice pentru a lovi ținta: „Vor face diferența” # Adevarul.ro
Temutele rachete Tomahawk ar fi o problemă atât de mare pentru ruși încât aceștia s-au oferit să răscumpere sisteme aeriene pe care le-au vândut Turciei, spune experta Iulia Joja. Va conta enorm câte astfel de rachete primesc, în contextul în care o unitate costă circa 2,2 milioane de dolari.
04:15
Momentul în care Trump și-ar fi schimbat părerea despre Putin. Greșeala făcută de președintele rus # Adevarul.ro
Summitul din Alaska a fost definitoriu pentru relațiile între Donald Trump și Vladimir Putin, relatează Financial Times, citând persoane informate cu privire la discuțiile cu ușile închise.
Acum 12 ore
03:30
Bombardamente rusești tot mai intense evidențiază exacerbarea unui război aerian ce capătă proeminență pe măsura ce bătălia la sol intră în impas, relatează The Guardian.
03:15
Creșterea costurilor și nesiguranța economică îi forțează pe tot mai mulți români să-și regândească bugetul. Economisirea nu mai e un lux, ci o strategie de supraviețuire. Specialiștii în finanțe personale vorbesc despre un nou tip de echilibru: acela care îți permite să-ți acoperi nevoile.
02:45
Când Melania Medeleanu a fondat Asociația Zi de BINE, în februarie 2020, România se pregătea, fără să știe, pentru o perioadă de izolare și incertitudine. Ideea ei părea, la prima vedere, una simplă: să transforme zilele de naștere ale oamenilor în prilejuri de a face bine.
02:15
Armele terifiante folosite de cei mai de temut războinici ai Pacificului. Filosofia de viață care transforma orice nedreptate în motiv măcel # Adevarul.ro
Unele dintre cele mai războinice populații din istorie au fost triburile maori, polinezieni care au colonizat Noua Zeelandă. Conflictele între triburi izbucneau frecvent din cauza conceptului de „utu” – o formă de compensație sau reciprocitate.
01:45
Trauma prin omisiune. Când maturizarea precoce a copilului ascunde o absență dureroasă # Adevarul.ro
Uneori, independența precoce e un simptom al absenței. Copilul care se adaptează singur nu e neapărat puternic, ci format în lipsa unei protecții afective și a unei prezențe stabile.
01:15
Alertă în psihologie. Lipsa timpului personal, un nou factor de risc pentru demență. Avertismentul experților # Adevarul.ro
Lipsa de timp pentru sine nu mai este doar un disconfort modern, ci un factor de risc real pentru sănătatea creierului. Cercetările recente arată că presiunea continuă de a performa, fără perioade de refacere, favorizează declinul cognitiv și chiar demența.
00:45
Cruciadele, războaiele sfinte ale intereselor: cine le-a început și de ce au durat 200 de ani # Adevarul.ro
Timp de aproape două secole, Europa Occidentală a organizat, cu întreruperi, ample campanii militare împotriva statelor islamice din Orientul Apropiat, cunoscute sub numele de Cruciade.
00:15
19 octombrie, ziua în care Spania a prins contur prin căsătoria dintre Ferdinand de Aragon și Isabella de Castilia # Adevarul.ro
La 19 octombrie 1469, căsătoria dintre Ferdinand de Aragon și Isabella de Castilia a unit dinastic cele două coroane iberice. Această alianță a dus la formarea nucleului viitorului stat spaniol și a creat cadrul pentru expansiunea politică, militară și colonială a Spaniei.
18 octombrie 2025
23:15
Transalpina bicicliștilor, pista-fantomă devenită o atracție turistică stranie, fără bicicliști # Adevarul.ro
Două sate ascunse în munți care numără împreună mai puțin de 100 de locuitori sunt legate printr-o pistă de biciclete, care ar pune la grea încercare chiar și pe cicliștii antrenați. De doi ani, cea mai înaltă pistă din vestul României este folosită ca drum și stârnește uimirea călătorilor.
23:00
Nouă teorie despre autism. Prețul pe care omenirea îl plătește pentru evoluția prea rapidă a creierului # Adevarul.ro
Un studiu realizat de doi specialiști americani în biologie aduce o nouă ipoteză în cazul originii autismului la specia umană. Aceștia bănuiesc că tulburările din spectrul autist sunt o consecință a evoluției accelerate a celulelor cerebrale umane, în comparație cu alte specii.
Acum 24 ore
22:15
Horoscop duminică, 19 octombrie. Ziua aduce energie suplimentară Gemenilor şi probleme de sănătate Leilor # Adevarul.ro
Ziua de duminică, 19 octombrie le reaminteşte Berbecilor pasiunea lor pentru muzică şi le dă energie Gemenilor, în timp ce Fecioarele sunt focusate pe rezultate. Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale.
22:00
Cele cinci analize de sânge esențiale pe care orice persoană de peste 40 de ani ar trebui să le facă regulat # Adevarul.ro
După vârsta de 40 de ani, corpul începe să dea semnale că lucrurile nu mai funcționează ca la 20-30 de ani. Oboseala inexplicabilă, kilogramele în plus și scăderea energiei sunt doar câteva dintre ele. Din fericire, câteva analize simple de sânge pot dezvălui ce se întâmplă în interior.
22:00
Casele de la sate vor putea fi construite fără autorizație. Ministrul Cseke Attila explică în ce condiții # Adevarul.ro
Casele de până la 150 de metri pătrați din mediul rural și anexele aferente ar putea fi construite fără autorizație, conform noilor propuneri ale Ministerului Dezvoltării. Ministrul Cseke Attila a explicat mecanismele de simplificare a procedurilor în cadrul noului Cod al Urbanismului.
22:00
„Cine mă salvează?” O fetiță vorbea la telefon în momentul exploziei din Rahova: „Spunea că căzut uşa de la apartament” # Adevarul.ro
Bunicul unei fetițe povestește că nepoata sa se afla în convorbire telefonică cu mătușa atunci când a avut loc explozia de la blocul din Rahova. „Sunt singură, cine mă salvează?”, a strigat speriată copila. Polițiștii au intervenit rapid și au găsit-o în siguranță, evitând o tragedie ș
21:45
„Mama ta a făcut-o!”. Limbaj suburban la Casa Albă la o întrebare despre locul stabilit pentru întâlnirea dintre Trump și Putin # Adevarul.ro
Limbaj suburban la Casa Albă. „Mama ta a făcut-o!”, a răspuns purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, după ce un reporter al publicației HuffPost a întrebat cine a ales Budapesta pentru întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin.
21:45
Alexandru Rogobete, la sediul Băncii Mondiale de la Washington: „Pacienții trebuie să aibă acces la tratamente moderne” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății a avut sâmbătă o întâlnire oficială la sediul central al Băncii Mondiale din Washington, unde a discutat cu vicepreședintele instituției, Antonella Bassani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.