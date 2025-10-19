Gigantii europeni fac legea, România încearcă să ţină pasul. Cum putem să concurăm pe termen lung cu firmele mature din UE ? VIDEO

Ziarul Financiar, 19 octombrie 2025 11:30

Acum 30 minute
11:30
Acum o oră
11:15
11:00
11:00
Acum 4 ore
09:15
09:15
Acum 12 ore
00:15
00:15
Acum 24 ore
22:15
21:45
21:15
20:15
19:15
18:00
16:45
14:15
13:15
12:15
Ieri
11:15
10:15
10:15
09:15
09:15
00:15
Ţara lui Mai Bine, o platformă lansată în urmă cu un an de Edenred şi HORA, care vrea să fie o punte între restaurante şi producători ro­mâni pentru aprovizionarea cu ingre­diente locale, a adus împreună peste 200 de companii, din care 120 de pro­ducători şi 85 de restaurante.
00:15
Ivatherm, companie românească de dermatocosmetice, ia în calcul atragerea unui fond de investiţii pentru accelerarea expansiunii companiei.
17 octombrie 2025
22:30
20:45
20:15
19:30
19:15
19:15
19:00
19:00
18:45
La o cutie de medica­mente care costă 20.000 de lei, o farmacie are un câştig fixat de autorităţi de 30 de lei. Peste aceste marje mici, se adaugă şi taxele din ultimii ani, care au influ­enţat direct piaţa.
18:30
18:00
17:45
Companiile din România îşi construiesc ac­ce­lerat echipe interne de inteligenţă artifi­cială (AI), iar cererea pentru candidaţi cu astfel de competenţe este în creştere. Deşi 80% dintre joburile din AI sunt încă pentru specialişti tehnici seniori, apar tot mai multe roluri pentru oameni fără background IT, în marketing, SEO sau operaţiuni.
17:45
17:45
17:15
17:15
Premierul Ilie Bolojan a susţinut că explozia din Sectorul 5 din Bucureşti care a provocat trei morţi şi 13 răniţi a fost cauzată, cel mai probabil, de o scăpare de gaz, iar ancheta preliminară arată că alimentarea ar fi fost redeschisă.
17:15
Apetitul românilor pentru creditele de consum noi în lei s-a temperat vizibil în august, luna intrării în vigoare a majorării TVA şi a accizelor, volumul finanţărilor de acest tip coborând sub pragul de 4 mld. lei, la 3,8 mld. lei, după cum indică datele BNR.
17:15
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că 32 de bucureşteni sunt în drum spre hotelurile identificate de Primăria Capitalei. Autorităţile vor acoperi toate costurile şi nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă, a mai spus Bujduveanu.
17:00
16:45
Cele trei luni de vară din acest an nu au fost cele mai bune pentru turismul local, care a înregistrat o scădere faţă de sezonul estival de anul trecut. În perioada iunie – august, unităţile locale au înregistrat 5,1 milioane de turişti, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost 5,3 milioane de persoane, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.
16:30
16:15
16:15
14:30
14:30
