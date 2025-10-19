Debitul Dunării la intrarea în ţară, în scădere până la 2.200 mc/s / Media lunii octombrie – 3.850 mc/s
G4Media, 19 octombrie 2025 13:00
Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere pe parcursul săptămânii viitoare până la valoarea de 2.200 mc/s, situându-se sub media... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
13:10
Ministra culturii a Franței, Rachida Dati, a scris duminică pe X: “În această dimineață, la deschiderea a avut loc o spargere. Nu sunt victime. Mă... © G4Media.ro.
13:10
Explozia din Rahova. Administratoarea blocului a ajuns la audieri la Parchetul Curții de Apel București / Ea susține că reprezentantii firmei recomandate de Distrigaz au rupt sigiliul # G4Media
Administratoarea blocului din Rahova a ajuns la audieri la Parchetul Curții de Apel București. Ea le-a declarat jurnaliștilor ca reprezentantii firmei recomandate de Distrigaz au... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:00
Debitul Dunării la intrarea în ţară, în scădere până la 2.200 mc/s / Media lunii octombrie – 3.850 mc/s # G4Media
Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere pe parcursul săptămânii viitoare până la valoarea de 2.200 mc/s, situându-se sub media... © G4Media.ro.
13:00
Ministerul de Interne: Clipurile create cu inteligenţă artificială devin periculoase atunci când manipulează adevărul / Ştim că, în această perioadă, borcanele cu gem ‘fac rating’ # G4Media
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a făcut, duminică, o serie de recomandări privind protejarea împotriva dezinformării, atrăgând atenţia că se creează clipuri cu inteligenţă artificială care... © G4Media.ro.
13:00
Prefectul Capitalei: Atenție la informațiiel care circulă online! Imaginile ce prezintă oameni ce ar intra într-un bloc afectat de o explozie nu sunt din Rahova # G4Media
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a lansat un apel la responsabilitate duminică, după ce pe internet au apărut filmări cu persoane care intră într-un bloc care... © G4Media.ro.
Acum o oră
12:50
Protest în stradă din partea comunităţii rome, la Târgu Jiu, din cauza proiectului de lege care interzice căsătoriile între minori # G4Media
Proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori provoacă nemulţumire în unele comunităţi de romi. La Târgu Jiu, o parte dintre membrii comunităţii a u... © G4Media.ro.
12:40
Potrivit ministrului francez al culturii, a avut loc un jaf la Muzeul Luvru din Paris, transmite Euronews. Ministrul francez al culturii a confirmat că a... © G4Media.ro.
12:30
Extremista pro-rusă Diana Şoşoacă a participat la aniversarea postului de televiziune Russia Today, la care a fost prezent Vladimir Putin / Şoşoacă, la Russia Today: Vor să mă bage la ospiciu pentru că spun adevărul # G4Media
Europarlamentarul Diana Şoşoacă politician cu discurs extremist, pro-rus și anti-occidental, a fost prezentă la Moscova, unde a participat la a 20-a aniversare a postului Russia... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:20
Şofer amendat cu 3.000 de lei, după ce a condus cu 227 km/h pe Autostrada București – Ploiești # G4Media
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost sancţionat cu amendă de 3.037 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120... © G4Media.ro.
12:10
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a fost reales în funcția de vicepreședinte al social-democraților europeni # G4Media
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a fost reales în funcția de vicepreședinte al social-democraților europeni (PES). ”Le mulțumesc colegilor din Partidul Social Democrat și PES activists... © G4Media.ro.
12:10
Imagini revoltătoare la un restaurant celebru din Capitală. O capră legată de stâlp, fără apă și mâncare, folosită ca reclamă pentru clienți: „Nu vă bateți joc de ea” # G4Media
Pe Strada Mătăsari, lângă sediul Pro TV din București, o imagine revoltătoare a stârnit discuții aprinse și indignare în mediul online: o capră stă legată... © G4Media.ro.
12:10
Brânza elvețiană de la Gheorghieni, premiată la World Chesse Awards de la Lisabona / Producător: „Am vrut doar să vedem cum e apreciată calitatea produselor și am câștigat medalia de aur” # G4Media
O mică fermă didactică din Gheorghieni se poate mândri cu medalia de aur câștigată în 2024 la World Chesse Awards de la Lisabona. Totul a... © G4Media.ro.
12:10
c a apărut în ultimul episod al podcastului „New Heights” alături de frații Jason și Travis Kelce, iar actorul a dezvăluit că era să-și ia... © G4Media.ro.
12:00
Autoritatea olandeză RDW, care certifică modelele Tesla pentru vânzare în Uniunea Europeană, a anunțat că va întări reglementările privind siguranța ușilor după o serie de... © G4Media.ro.
12:00
Directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a declarat că nu crede că actualul val de investiții în inteligența artificială reprezintă o bulă speculativă, deși... © G4Media.ro.
11:50
SONDAJ Majoritatea germanilor se opun ideii de a organiza un sistem de tip loterie pentru a stabili cine să efectueze serviciul militar # G4Media
Majoritatea germanilor sunt împotriva ideii de a utiliza o loterie pentru a stabili cine trebuie să efectueze serviciul militar în baza unei noi legi, potrivit... © G4Media.ro.
11:50
Un atac cu drone ucrainene a provoacat un incendiu la o rafinărie de gaz din Rusia, anunţă guvernatorul regiunii Orenburg # G4Media
Drone ucrainene au atacat o instalaţie de procesare a gazului din regiunea rusă Orenburg, provocând un incendiu într-un atelier al uzinei, a declarat duminică guvernatorul... © G4Media.ro.
11:40
Incendiu pe Bulevardul Pipera: Două autoturisme au ars, iar focul s-a extins la o conductă de gaze. 40 de persoane evacuate dintr-un hotel # G4Media
Un incendiu a izbucnit în urmă cu puțin timp pe Bulevardul Pipera din Voluntari, județul Ilfov, unde două autoturisme au fost cuprinse de flăcări. Potrivit... © G4Media.ro.
11:40
„Sunt o specie foarte greu de observat”: efortul de 10 ani de a fotografia hiena rară care bântuie un oraș fantomă minier de diamante (Reportaj BBC) # G4Media
Noaptea, orașul minier de diamante Kolmanskop, abandonat de mult timp, este aproape pustiu. Turiștii care vizitează această așezare de la începutul secolului al XX-lea, situată... © G4Media.ro.
11:30
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze ar urma să înregistreze un declin anual de aproximativ 21% în octombrie, la 950 miliarde de ruble... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:20
Lando Norris, „aproape surprins” de locul secund în calificările de la Austin: „Mașina a fost imposibil de condus, nu știu de ce” / Reacțiile lui Verstappen și Leclerc # G4Media
Lando Norris s-a declarat plăcut surprins că s-a calificat pe locul al doilea pentru Marele Premiu al Statelor Unite la Formula 1, deoarece a simțit... © G4Media.ro.
11:10
Singurul centru de salvare a ţestoaselor din Bulgaria strânge fonduri pentru sectorul dedicat speciilor mari / Unele ajung să cântărească 50 de kilograme # G4Media
Singurul centru din Bulgaria dedicat salvării şi reabilitării ţestoaselor strânge fonduri pentru extinderea sectorului destinat exemplarelor mari. Centrul, situat în satul de coastă Banya, găzduieşte... © G4Media.ro.
11:10
MAI anunţă licitaţie pentru infrastructură de comunicaţii în vederea implementării cărţii electronice / Valoarea totală a proiectului se ridică la 9 milioane de euro # G4Media
Ministerul Afacerilor Interne anunţă pe SEAP licitaţie pentru infrastructură de comunicaţii în vederea punerii în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate... © G4Media.ro.
11:00
STATISTICA Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 7,7%, în primele opt luni din 2025 / Importurile s-au majorat cu 19,2% # G4Media
România a produs, în primele opt luni ale acestui an, o cantitate de ţiţei de 1,669 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 139.300 tep mai... © G4Media.ro.
10:50
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică dimineaţa, două avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zonele de munte ale judeţelor Braşov, Argeş, Prahova... © G4Media.ro.
10:40
Este serialul care a devenit sinonim cu șepcile plate, vestele și costumele din tweed, dar la 12 ani de la prima difuzare a Peaky Blinders,... © G4Media.ro.
10:40
Hamas respinge acuzaţiile Statelor Unite privind o presupusă încălcare a armistiţiului cu Israelul # G4Media
Mişcarea palestiniană Hamas a respins duminică declaraţia Departamentului de Stat al SUA, care invocase ”rapoarte credibile” potrivit cărora gruparea ar urma să încalce iminent acordul... © G4Media.ro.
10:30
Închis pe nedrept timp de peste 40 de ani, un cetăţean american riscă acum expulzarea în India # G4Media
După ce a ispăşit 43 de ani de închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, Subramanyam „Subu” Vedam a fost în sfârşit eliberat.... © G4Media.ro.
10:20
VIDEO Reușitele legendelor: Leo Messi, triplă de senzație în ultimul meci din sezonul regulat al MLS / Cristiano Ronaldo înscrie al 949-lea gol cu o execuție imparabilă # G4Media
Legendele care au împărțit scena fotbalului în ultimii 20 de ani – Leo Messi și Cristiano Ronaldo – au ieșit la rampă în această dimineață,... © G4Media.ro.
10:10
Un islamist legat de organizarea unui pogrom antisemit pe un aeroport din Rusia a fost găsit mort la Istanbul cu multiple răni prin înjunghiere # G4Media
Abakar Abakarov, acuzat de incitarea mulțimii care a vizat pasagerii evrei de pe aeroportul Makhachkala, a fost găsit mort într-o vilă închiriată, cu multiple răni... © G4Media.ro.
10:00
Industria tehnologică pare să fi urcat, în această vară, într-un tren al nebuniei care poartă numele inteligenței artificiale — și nimeni nu pare să știe... © G4Media.ro.
10:00
Armele hipersonice, rachete capabile să atingă viteze de peste 6.000 km/h și să zboare la altitudini joase, ar putea schimba complet regulile războiului modern. Ele... © G4Media.ro.
09:50
Spaniolul Raul Fernandez a câștigat Marele Premiu al Australiei de MotoGP / Este prima sa victorie în clasa regină # G4Media
Spaniolul Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Australiei de MotoGP, pe circuitul Phillip Island, notează News.ro. La 24 de ani, pilotul spaniol... © G4Media.ro.
09:40
Pakistanul şi Afganistanul au convenit duminică asupra unei „încetări a focului imediate” în urma unor lungi discuţii purtate în Qatar după cele mai grave ciocniri... © G4Media.ro.
09:30
Meta oferă părinţilor mai mult control asupra conversaţiilor adolescenţilor cu chatboturile AI, după critici privind comportamente nepotrivite # G4Media
Meta Platforms va permite părinţilor să dezactiveze conversaţiile private ale adolescenţilor cu personajele sale AI, ca parte a unui nou set de măsuri menite să... © G4Media.ro.
09:30
Jannik Sinner câștigă cea de-a doua ediție a Six Kings Slam după finala cu Carlos Alcaraz: „Aș minți dacă aș spune că nu există o motivație financiară” # G4Media
Jannik Sinner a repetat performanța din 2024 și a câștigat a doua ediție a turneului demonstrativ Six Kings Slam după ce l-a învins pe Carlos... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:20
Max Verstappen își continuă dominația din SUA și va pleca din pole position în cursa finală de la Austin # G4Media
Max Verstappen (Red Bull Racing) a fost cel mai rapid în calificările de la miezul nopții de pe circuitul din Austin (1:32.510) și va pleca... © G4Media.ro.
09:10
ISU Bistriţa-Năsăud: Persoanele din blocul unde s-a produs explozia duminică dimineaţa au revenit în locuinţe # G4Media
Persoanele care locuiesc în blocul din municipiul Bistriţa în care s-a produs o explozie duminică dimineaţa, cel mai probabil ca urmare a unei acumulări de... © G4Media.ro.
09:10
Putin ar fi cerut, într-o discuţie cu Trump, controlul deplin asupra Doneţkului drept condiţie pentru încetarea războiului din Ucraina – presă # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului,... © G4Media.ro.
08:50
Familia fondatoare a Samsung Electronics vinde acţiuni de 1,2 miliarde de dolari pentru a acoperi taxe şi împrumuturi / Ar fi vorba de o taxa pe moștenire de câteva miliarde # G4Media
Mama şi cele două surori ale preşedintelui Samsung Electronics, Jay Y. Lee, intenţionează să vândă acţiuni în valoare de aproximativ 1,73 trilioane de woni (1,22... © G4Media.ro.
08:40
Caz real la Iași: Un ursuleț de pluș găsit în stomacul unui ciobănesc german. Câte astfel de cazuri apar lunar (VIDEO&FOTO) # G4Media
Curiozitatea câinilor nu are limite, iar uneori instinctul de a explora lumea cu gura îi poate duce direct pe masa de operație. Fie că este... © G4Media.ro.
08:40
Misterul se adâncește: O școlărița dispărută a fost găsită moartă în portbagajul Tesla al starului pop D4vd / O lună mai târziu, autoritățile n-au nici un răspuns # G4Media
La o zi după ce un cadavru a fost găsit în mașina sa la Hollywood, cântărețul D4vd cânta în fața unei săli arhipline din Minneapolis... © G4Media.ro.
08:10
Departamentul de Stat a anunţat, sâmbătă, că dispune de „informaţii credibile” potrivit cărora mişcarea islamistă palestiniană Hamas pregătea un atac iminent împotriva civililor din Gaza,... © G4Media.ro.
08:10
Există sau nu mezeluri sănătoase? / Nutriționistul Tania Fântână îți spune ce alternative mai bune există și cum le poți prepara acasă # G4Media
Știm că avem pentru micul dejun o serie de variante foarte hrănitoare și diverse de mâncat. Putem apela cu încredere la lactate, ouă, cereale, zacuscă,... © G4Media.ro.
08:10
Preşedintele columbian acuză Washingtonul că i-a încălcat spaţiul maritim şi că a ucis un pescar # G4Media
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat, sâmbătă, că Statele Unite au încălcat suveranitatea spaţiului maritim al ţării şi au ucis un pescar în timpul desfăşurării... © G4Media.ro.
08:00
BYD retrage peste 115.000 de maşini din cauza unor probleme de design şi la baterie / Este cea mai mare rechemare din istoria companiei # G4Media
Producătorul auto chinez BYD va efectua cea mai amplă rechemare din istoria sa, vizând peste 115.000 de vehicule din seriile Tang şi Yuan Pro, fabricate... © G4Media.ro.
08:00
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa / Un pensionar de 77 de ani a fost scos pe propriile picioare din apartament de către echipele de intervenție # G4Media
O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa, transmite Agerpres. ”Pompierii militari intervin în municipiul Bistriţa, strada Rodnei, la un bloc... © G4Media.ro.
07:50
Echipa bucureşteană Metaloglobus a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 13-a din Superligă, transmite News.ro. Arbitrul Robert... © G4Media.ro.
07:40
EXCLUSIV Parchetul European a trimis în judecată al treilea dosar din acest an din seria Delta Dunării / Program european de peste 1 miliard de euro, suspect de mari fraude, inclusiv pe linie politică # G4Media
La începutul acestei săptămâni, la Tribunalul București a fost înregistrat de către Parchetul European al treilea rechizitoriu din acest an derivat dintr-o anchetă de proporții:... © G4Media.ro.
07:30
Mobilizare pentru pisicile pierdute în urma exploziei din Rahova. Asociația TNR cere ajutorul comunității: ‘’Nu lăsați mâncare în zonă! Pentru a putea prinde pisicile, care sunt speriate, este nevoie să iasă în căutarea hranei’’ # G4Media
După explozia produsă vineri în cartierul Rahova din Capitală, mai multe familii și-au pierdut animalele de companie, iar pisicile speriate au fugit din apartamente și... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.