China acuză Statele Unite de atacuri cibernetice asupra Centrului Naţional al Timpului

Municipiul Bucureşti, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti vor dispune măsurile necesare pentru intervenţia de urgenţă şi punerea în siguranţă a amplasamentului, măsuri de intervenţie la imobiluldin Sectorul 5 afectat de o explozie, dezafectarea imobilului şi refacerea domeniului public şi privat afectat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, a decis sâmbătă Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, caew a luat act de concluziile Raportului tehnic privind stabilirea condiţiilor de utilizare în continuare ori de dezafectare a clădirii avariate. Toţi locatarii afectaţi beneficiază de până la 7 zile de cazare la hotel, iar după finalizarea anchetei, va fi analizată posibilitatea ca locatarii din scările neafectate direct de explozie să se poată întoarce în siguranţă în locuinţele lor.