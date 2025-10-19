China acuză Statele Unite de atacuri cibernetice asupra Centrului Naţional al Timpului
News.ro, 19 octombrie 2025 13:00
China a acuzat duminică Statele Unite că ar fi desfăşurat operaţiuni de spionaj cibernetic asupra Centrului Naţional de Servicii de Timp, instituţie responsabilă cu menţinerea orei standard a ţării, afirmând că breşele descoperite ar fi putut perturba reţelele de comunicaţii, sistemele financiare, alimentarea cu energie şi chiar ora internaţională oficială, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
13:20
Dâmboviţa: Explozie neurmată de incendiu, într-o locuinţă din localitatea Ulmi. Două persoane au nevoie de îngrijiri medicale # News.ro
Două persoane au fost rănite, duminică, fiind duse la spital în urma unei explozii produse într-o casă din localitatea Ulmi, judeţul Dâmboviţa. Deflagraţia, produsă la o centrală termică, nu a fost urmată de incendiu.
13:20
Patru persoane au fost rănite, duminică, după ce patru autovehicule în care se aflau şapte ocupanţi au fost implicate într-un accident rutier produs în municipiul Slobozia.
13:20
Un mort şi zeci de migranţi dispăruţi într-un naufragiu în largul insulei italiene Lampedusa # News.ro
O ambarcaţiune cu aproximativ 35 de migranţi plecaţi din Libia s-a scufundat în Marea Mediterană centrală, lăsând o persoană confirmată decedată şi peste 20 dispărute, a anunţat duminică coordonatorul UNICEF pentru Italia, Nicola Dell’Arciprete, citat de Reuters.
13:20
Nataţie: Australianca Molly O'Callaghan a stabilit un record mondial la 200 metri liber în bazin scurt # News.ro
Australianca Molly O'Callaghan a doborât, sâmbătă, la etapa Cupei Mondiale de la Westmont (Illinois, Statele Unite), recordul mondial la 200 m liber în bazin scurt, cu un timp de 1'49'77.
Acum 15 minute
13:10
Anchetă a Poliţiei, după ce la locuinţa unei persoane din Argeş au fost găsite două exemplare de râs african. Conform legii, cu privire la acest animal există restricţii severe privind comerţul, transportul şi deţinerea în afara arealului natural - FOTO # News.ro
Poliţiştii de la Biroul Protecţia Animalelor Argeş anchetează modul în care o persoană din acest judeţ a ajuns să deţină două exemplare de râs african, specie în privinţa căreia legislaţia românească impune restricţii severe. În urma unei percheziţii, poliţiştii au găsit un mascul şi o femelă, ambii mai tineri de un an, pentru care proprietarul asigura hrană, îngrijire şi adăpost. Cele două exemplare de râs au rămas în grija proprietarului, urmând ca Garda de Mediu să stabilească dacă animalele sunt deţinute legal.
Acum 30 minute
13:00
China a acuzat duminică Statele Unite că ar fi desfăşurat operaţiuni de spionaj cibernetic asupra Centrului Naţional de Servicii de Timp, instituţie responsabilă cu menţinerea orei standard a ţării, afirmând că breşele descoperite ar fi putut perturba reţelele de comunicaţii, sistemele financiare, alimentarea cu energie şi chiar ora internaţională oficială, relatează Reuters.
13:00
Formaţia CSM Slatina a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Bihor, în etapa a 10-a a Ligii a II-a.
Acum o oră
12:50
Şeful PSD Iaşi, despre moţiunea AUR împotriva ministrului Agriculturii: Inflaţia de moţiuni nu ţine loc de soluţii pentru fermieri. Agricultura are nevoie de programe, nu de pancarte # News.ro
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine, referindu-se la moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii, că inflaţia de moţiuni AUR nu ţine loc de soluţii pentru fermieri. El a precizat că agricultura are nevoie de programe, nu ”de pancarte”.
12:40
Protest în stradă din partea comunităţii rome, la Târgu Jiu, din cauza proiectului de lege care interzice căsătoriile între minori # News.ro
Proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori provoacă nemulţumire în unele comunităţi de romi. La Târgu Jiu, o parte dintre membrii comunităţii a u eşit în stradă, explicând că „logodna este o arvunire, să se cunoască tinerii”, iar căsătoria poate avea loc după„ doi-trei ani”.
12:30
UPDATE - Zeci de oameni evacuaţi în Voluntari, judeţul Ilfov, după ce un incendiu izbucnit la două autoturisme s-a extins la o ţeavă de alimentare cu gaz - FOTO, VIDEO # News.ro
Aproape 60 de persoane au fost evacuate, duminică, dintr-un hotel din Voluntari, judeţul Ilfov, după ce un incendiu care a cuprins două autoturisme s-a extins la o ţeavă de alimentare cu gaz. Măsura preventivă a fost luată în condiţiile în care forţele de intervenţie au constatat că ţeava de gaze este fisurată.
12:30
Partidul Liberal Democrat din Japonia şi partidul Ishin formează o coaliţie de guvernare, deschizând calea pentru prima femeie prim-ministru a ţării # News.ro
Partidul Liberal Democrat (LDP) din Japonia şi Partidul Inovaţiei din Japonia (Ishin) au ajuns la un acord de principiu pentru formarea unui guvern de coaliţie, a relatat duminică agenţia Kyodo, citând surse politice. Înţelegerea pavează drumul pentru desemnarea primei femei prim-ministru din istoria Japoniei, Sanae Takaichi, lidera conservatoare a LDP, transmite Reuters.
Acum 2 ore
12:20
WRC: Un accident suferit de Thierry Neuville a dus la anularea unei probe speciale din Raliul Europei Centrale # News.ro
Prima probă specială de duminică a Raliului Europei Centrale a fost întreruptă şi apoi anulată după un accident suferit de belgianul Thierry Neuville, care a lovit parapetul unui pod cu Hyundai-ul său încă din primii kilometri.
12:10
SOS România: Diana Şoşoacă, la Moscova, în calitate de invitat la aniversarea postului de televiziune Russia Today, la care a fost prezent Vladimir Putin / Şoşoacă, la Russia Today: Vor să mă bage la ospiciu pentru că spun adevărul # News.ro
Europarlamentarul Diana Şoşoacă a fost prezentă la Moscova, unde a participat la a 20-a aniversare a postului Russia Today, la care a fost prezent şi preşedintele Rusiei Vladimir Putin, anunţă SOS România, partid al cărui lider este Şoşoacă. Diana Şoşoacă a acordat şi un interviu postului Russia Today în care a susţinut că, după ce i-a fost interzisă candidatura la Preşedinţie, acum autorităţile vor să o ”bage la ospiciu”, fiindcă spune adevărul.
11:50
Un atac cu drone ucrainene a provoacat un incendiu la o rafinărie de gaz din Rusia, anunţă guvernatorul regiunii Orenburg # News.ro
Drone ucrainene au atacat o instalaţie de procesare a gazului din regiunea rusă Orenburg, provocând un incendiu într-un atelier al uzinei, a declarat duminică guvernatorul regional Evgheni Solnţev pe canalul său oficial de Telegram, citat de Reuters.
11:40
Zeci de oameni evacuaţi în Voluntari, judeţul Ilfov, după ce un incendiu izbucnit la două autoturisme s-a extins la o ţeavă de alimentare cu gaz - FOTO, VIDEO # News.ro
Patruzeci de persoane au fost evacuate, duminică, dintr-un hotel din Voluntari, judeţul Ilfov, după ce un incendiu care a cuprins două autoturisme s-a extins la o ţeavă de alimentare cu gaz. Măsura preventivă a fost luată în condiţiile în care forţele de intervenţie au constatat că ţeava de gaze este fisurată.
Acum 4 ore
11:20
Lionel Messi a reuşit un hattrick pentru Inter Miami şi a câştigat titlul de cel mai bun marcator al sezonului regulat din MLS - VIDEO # News.ro
Starul argentinian Lionel Messi a strălucit cu un nou hattrick în victoria echipei Inter Miami, scor 5-2, de sâmbătă, împotriva formaţiei Nashville SC, ceea ce i-a permis să fie desemnat cel mai bun marcator al MLS la sfârşitul sezonului regulat.
11:20
Ministrul de Externe Oana Ţoiu participă luni la reuniunea miniştrilor afacerilor externe din statele UE / Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situaţia din Orientul Mijlociu şi relaţiile UE - Indo - Pacific, pe agendă # News.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu participă luni la reuniunea miniştrilor afacerilor externe din statele UE,. care are pe agendă agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situaţia din Orientul Mijlociu şi relaţiile UE - Indo - Pacific.
11:00
Alba: Acţiune dificilă, pe timp de noapte, a Salvamont pentru coborârea a doi alpinişti care au pornit seara pe un traseu de escaladă # News.ro
Salvamontiştii din judeţul Alba au participat, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, la recuperarea a doi alpinişti care au solicitat sprijin după ce i-a prins întunericul în timp ce se aflau pe un traseu de escaladă. Salvatorii recomandă celor care urcă pe munte ca în această perioadă în care ziua este mai scurtă să calculeze corect timpul de care au nevoie pentru finalizarea traseelor pe care şi le propun.
11:00
Israelul menţine închis punctul de trecere a frontierei Rafah, acuzând Hamas de încălcarea armistiţiului # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat sâmbătă seara că punctul de frontieră Rafah dintre Fâşia Gaza şi Egipt va rămâne închis până la noi ordine, precizând că redeschiderea acestuia va depinde de predarea de către Hamas a corpurilor ostaticilor decedaţi, transmite Reuters.
10:20
Sportiva canadiană Leylah Fernandez, cap de serie numărul 4 şi locul 27 WTA, a câştigat turneul WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.
10:20
Hamas respinge acuzaţiile Statelor Unite privind o presupusă încălcare a armistiţiului cu Israelul # News.ro
Mişcarea palestiniană Hamas a respins duminică declaraţia Departamentului de Stat al SUA, care invocase ”rapoarte credibile” potrivit cărora gruparea ar urma să încalce iminent acordul de încetare a focului cu Israelul, transmite Reuters.
10:20
Creşterea aportului de fibre vegetale ar putea reprezenta o strategie simplă şi eficientă pentru prevenirea şi chiar inversarea bolii hepatice asociate disfuncţiei metabolice (MASLD), cunoscută anterior ca boala ficatului gras non-alcoolic, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea California, Irvine (UC Irvine). Aceştia au demonstrat că o fibră naturală prezentă în numeroase legume poate modifica compoziţia bacteriilor intestinale într-un mod care protejează ficatul de efectele nocive ale fructozei, un zahăr frecvent consumat în alimentaţia modernă.
09:50
Închis pe nedrept timp de peste 40 de ani, un cetăţean american riscă acum expulzarea în India # News.ro
După ce a ispăşit 43 de ani de închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, Subramanyam „Subu” Vedam a fost în sfârşit eliberat. La începutul acestei luni, noi dovezi l-au exonerat de acuzaţia de ucidere a fostului său coleg de cameră. Dar înainte de a ajunge în braţele familiei sale, Vedam a fost reţinut de Serviciul de Imigrare şi Vamă al Statelor Unite (ICE), care doreşte să-l expulzeze în India – o ţară în care nu a mai locuit de când era copil.
09:30
Spaniolul Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Australiei de MotoGP, pe circuitul Phillip Island.
Acum 6 ore
09:20
Meta oferă părinţilor mai mult control asupra conversaţiilor adolescenţilor cu chatboturile AI, după critici privind comportamente nepotrivite # News.ro
Meta Platforms va permite părinţilor să dezactiveze conversaţiile private ale adolescenţilor cu personajele sale AI, ca parte a unui nou set de măsuri menite să sporească siguranţa minorilor pe platformele sale sociale, după criticile legate de comportamentul ”provocator” al unor chatboturi, transmite Reuters.
09:00
Dispeceratul Naţional Salvamont - 19 persoane salvate în ultimele 24 de ore, una fiind transportată la spital # News.ro
Salvamontiştii au recuperat de pe munte 19 persoane în ultimele 24 de ore, o persoană fiind transportată la spital.
09:00
Putin ar fi cerut, într-o discuţie cu Trump, controlul deplin asupra Doneţkului drept condiţie pentru încetarea războiului din Ucraina # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează Washington Post.
08:50
UPDATE - Explozie într-un bloc din municipiul Bistriţa. Toţi locatarii s-au autoevacuat. O persoană în vârstă din apartamentul în care s-a produs explozia a fost transportată la spital # News.ro
O explozie s-a produs duminică, într-un bloc din municipiul Bistriţa. Deşi informaţii iniţiale indicau drept posibilă cauză o acumulare de gaz, la sosirea echipajelor de intervenţie, nu au fost identificate acumulări de gaze sau monoxid de carbon în urma măsurătorilor făcute cu detectoare. Toţi locatarii s-au autoevacuat. O persoană în vârstă din apartamentul în care s-a produs explozia, conştientă şi cooperantă, a fost transportată la spital.
08:30
Israelul anunţă că a identificat un ostatic decedat predat de Hamas sâmbătă seară: Ronen Engel avea 54 de ani şi a fost ucis la 7 octombrie 2023 # News.ro
Autorităţile israeliene au anunţat, duminică dimineaţă, că au identificat rămăşiţele lui Ronen Engel, unul dintre cei doi ostatici decedaţi, predaţi cu o zi înainte de Hamas, informează AFP.
08:30
Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam. El a primit şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur - VIDEO # News.ro
La fel ca în 2024, Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam, foarte profitabil, învingându-l în finală, sâmbătă, pe Carlos Alcaraz (6-2, 6-4). El a obţinut premiul de şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur.
08:30
Familia fondatoare a Samsung Electronics vinde acţiuni de 1,2 miliarde de dolari pentru a acoperi taxe şi împrumuturi # News.ro
Mama şi cele două surori ale preşedintelui Samsung Electronics, Jay Y. Lee, intenţionează să vândă acţiuni în valoare de aproximativ 1,73 trilioane de woni (1,22 miliarde de dolari) din gigantul tehnologic sud-coreean, potrivit unei notificări depuse vineri la Bursa din Coreea, transmite Reuters.
08:20
Aproape şapte milioane de persoane au participat la demonstraţiile „No Kings” din SUA - organizatori # News.ro
Aproape şapte milioane de protestatari, cu aproximativ două milioane mai mulţi decât în iunie, s-au adunat, sâmbătă, pentru a doua rundă de demonstraţii „No Kings” (Fără regi), în semn de opoziţie faţă de ceea ce au descris drept agenda „autoritară” a preşedintelui Donald Trump, au anunţat organizatorii, citaţi de CNN.
08:10
Explozie într-un bloc din municipiul Bistriţa, posibil cauzată de o acumulare de gaze. Toţi locatarii s-au autoevacuat # News.ro
O explozia s-a produs duminică, într-un bloc din municipiul Bistriţa, posibil cauzată de o acumulare de gaze. Toţi locatarii s-au autoevacuat.
07:50
BYD retrage peste 115.000 de maşini din cauza unor probleme de design şi la baterie – cea mai mare rechemare din istoria companiei # News.ro
Producătorul auto chinez BYD va efectua cea mai amplă rechemare din istoria sa, vizând peste 115.000 de vehicule din seriile Tang şi Yuan Pro, fabricate între 2015 şi 2022, din cauza unor defecte de design şi a riscurilor de siguranţă legate de baterii, potrivit autorităţii chineze pentru reglementarea pieţei, citată de Reuters.
07:40
Preşedintele columbian acuză Washingtonul că i-a încălcat spaţiul maritim şi că a ucis un pescar # News.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat, sâmbătă, că Statele Unite au încălcat suveranitatea spaţiului maritim al ţării şi au ucis un pescar în timpul desfăşurării militare în Caraibe, prezentată ca o operaţiune împotriva traficanţilor de droguri.
Acum 8 ore
07:20
Departamentul de Stat a anunţat, sâmbătă, că dispune de „informaţii credibile” potrivit cărora mişcarea islamistă palestiniană Hamas pregătea un atac iminent împotriva civililor din Gaza, ceea ce ar constitui o „încălcare a armistiţiului”, informează AFP.
07:10
Vestas amână deschiderea unei fabrici de turbine eoliene în Polonia din cauza cererii slabe în Europa # News.ro
Producătorul danez de turbine eoliene Vestas a suspendat planurile de a construi cea mai mare fabrică a sa în Polonia, invocând cererea redusă pe piaţa europeană, potrivit unui raport publicat sâmbătă de Financial Times.
07:00
Papa Leon al XIV-lea va canoniza, duminică, şapte noi sfinţi ai Bisericii Catolice, printre care primul originar din Papua Noua Guinee, un arhiepiscop executat în timpul genocidului armean şi „medicul celor mai slabi” din Venezuela, relatează AFP.
07:00
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc: Echipele feminină şi masculină luptă pentru aurul continental # News.ro
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Ambele loturi naţionale şi-au asigurat calificarea în finalele europene, iar duminică vor juca pentru trofeul suprem, la Zadar, în Croaţia.
06:40
Basistul trupei Limp Bizkit, Sam Rivers, a murit. El avea 48 de ani. Cauza morţii sale nu a fost dezvăluită.
06:30
Netanyahu anunţă că va candida pentru un nou mandat de prim-ministru la următoarele alegeri # News.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat, sâmbătă seară, că va candida pentru un nou mandat la următoarele alegeri.
06:30
Mari bănci americane, date în judecată pentru presupusă manipulare a dobânzii de bază a creditării, timp de peste 30 de ani # News.ro
JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo şi alte mari instituţii financiare americane se confruntă cu un nou proces colectiv în care sunt acuzate că ar fi conspirat pentru a fixa dobânda de bază a creditării (”prime rate”) în Statele Unite timp de mai bine de trei decenii, ceea ce ar fi determinat milioane de consumatori şi mici afaceri să plătească costuri de împrumut mai mari, relatează Reuters.
06:10
Pakistanul şi Afganistanul au convenit, duminică, asupra unui „armistiţiu imediat” după negocierile de sâmbătă din Qatar, în încercarea de a restabili calmul durabil la graniţa lor, după o confruntare care a provocat zeci de morţi, a anunţat Doha, informează AFP.
05:50
Israelul a recuperat cadavrele a doi ostatici predate de Hamas în Fâşia Gaza, în cadrul acordului de încetare a focului susţinut de Statele Unite, informează AFP.
05:40
Max Verstappen, mereu excepţional pe circuitul din America, a obţinut al 47-a pole position din cariera sa şi va pleca din prima poziţie în grila de start a Marelui Premiu al Statelor Unite la Formula 1 de duminică.
05:30
„No Kings” - Sute de mii de persoane au manifestat împotriva lui Trump în toată America- VIDEO # News.ro
Mii de persoane s-au adunat pentru a protesta la adresa politicilor preşedintelui Donald Trump în oraşe din întreaga SUA - printre care New York, Washington DC, Chicago, Miami şi Los Angeles, relatează BBC.
Acum 24 ore
00:10
Echipa spaniolă Atletico Madrid a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia Osasuna, în etapa a 9-a din La Liga.
18 octombrie 2025
23:50
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a şaptea din Serie A.
23:30
Florin Tănase, jucătorul echipei FCSB, este dezamăgit de prestaţia lui şi a colegilor în meciul cu ultima clasată şi spune că este ruşinat de jocul făcut.
23:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Municipiul Bucureşti, Administraţia pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Sectorul 5 vor dispune măsuri pentru punerea în siguranţă a amplasamentului, de intervenţie la imobil, dezafectarea imobilului # News.ro
Municipiul Bucureşti, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti vor dispune măsurile necesare pentru intervenţia de urgenţă şi punerea în siguranţă a amplasamentului, măsuri de intervenţie la imobiluldin Sectorul 5 afectat de o explozie, dezafectarea imobilului şi refacerea domeniului public şi privat afectat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, a decis sâmbătă Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, caew a luat act de concluziile Raportului tehnic privind stabilirea condiţiilor de utilizare în continuare ori de dezafectare a clădirii avariate. Toţi locatarii afectaţi beneficiază de până la 7 zile de cazare la hotel, iar după finalizarea anchetei, va fi analizată posibilitatea ca locatarii din scările neafectate direct de explozie să se poată întoarce în siguranţă în locuinţele lor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.