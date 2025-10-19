Să nu trecem nepăsători pe lângă suferința altora, a îndemnat PS Paisie Sinaitul la Catedrala Patriarhală  

18:30

Sfințirea Catedralei Naționale a intrat în linie dreaptă: peste doar zece zile, românii vor putea participa la slujba de târnosire, care va fi oficiată de Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic. În acest context, se lucrează la ultimele detalii astfel încât Catedrala Mântuirii Neamului să fie gata la ora rânduită pentru slujire. Un astfel de…