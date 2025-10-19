Să nu trecem nepăsători pe lângă suferința altora, a îndemnat PS Paisie Sinaitul la Catedrala Patriarhală
Basilica.ro, 19 octombrie 2025 13:00
„Să nu trecem nepăsători pe lângă suferința altora, să ne oprim, să privim, să atingem cu blândețe, să mângâiem, să îi iubim și să fim milostivi cu cei aflați în suferință”, a îndemnat Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul în predica rostită duminică la Catedrala Patriarhală. Preasfinția Sa a oferit acest îndemn, explicând textul Evangheliei citite…
Acum 30 minute
13:00
Acum 4 ore
09:40
A început sărbătoarea Sf. Dimitrie cel Nou: Cinstitele moaște, așezate spre închinare în pridvorul Catedralei Patriarhale # Basilica.ro
Manifestările dedicate sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au debutat duminică dimineață la Catedrala Patriarhală din Capitală. Cinstitele moaște au fost așezate spre închinare în pridvorul lăcașului de cult. Primii pelerini s-au putut închina la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați…
Acum 24 ore
00:00
Sf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila; Duminica a 20-a după Rusalii # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 19 octombrie Sfântul Proroc Ioil A profețit în regatul Iuda pe la anul 850 î.Hr., iar numele său înseamnă ‘dragostea lui Dumnezeu’. În cartea alcătuită de el, din trei capitole și cuprinsă în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, vestește o secetă cumplită și patru invazii de lăcuste care aveau să pustiască țara. Ioil…
18 octombrie 2025
21:50
Încă doi cuvioși români din Sfântul Munte Athos au fost trecuți în rândul sfinților de Patriarhia Ecumenică. Este vorba despre Ieroschimonahul Nifon Ionescu Prodromitul și Cuviosul Nectarie Crețu Protopsaltul. Canonizările au fost aprobate în ședința Sinodului Patriarhiei Ecumenice desfășurată sâmbătă. În cadrul aceleași ședințe a fost ales Episcopul vicar de Simy, Preasfințitul Părinte Antonie Rodostol.…
18:30
În Duminica a 20-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în…
16:20
Suflet românesc: Radio Trinitas prezintă poveștile de viață ale românilor din Marea Britanie, Irlanda și Islanda # Basilica.ro
Radio Trinitas prezintă poveștile de viață ale românilor din cele mai noi eparhii din diaspora înființate de Patriarhia Română, în cadrul emisiunii „Suflet românesc”. Emisiunea este rodul Proiectului „Departe de România. Aproape de români” desfășurat de Radio Trinitas între iulie și octombrie 2025 și finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. În cadrul acestui proiect…
15:10
Intrarea în Catedrala Națională se face prin 27 de uși de bronz pe care sunt reprezentați Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului, Sfinții Apostoli, dar și sfinți români. Ușile reprezintă un element deosebit al lăcașului de cult, acestea cântăresc aproximativ 800 de kilograme fiecare și sunt acționate de un sistem automat de deschidere și închidere. Pentru…
14:00
PS Ieronim a sfințit piatra de temelie pentru paraclisul Centrului Episcopal din Vârșeț # Basilica.ro
Episcopul Ieronim al Daciei Felix a sfințit vineri piatra de temelie pentru Paraclisul Centrului Eparhial din Vârșeț, Serbia. Viitorul paraclis eparhial va fi pus sub ocrotirea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a Sfântului Ierarh Niceta de Remesiana. Preasfinția Sa a arătat că procesul de construire a sediului administrativ al…
Ieri
12:40
Moaștele Sf. Dometie, așezate spre închinare în Catedrala Reîntregirii, de sărbătoarea Sf. Mărturisitori Ardeleni # Basilica.ro
Moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț vor fi așezate spre închinare în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia între 20 și 22 octombrie cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni. Manifestarea reprezintă primul pelerinaj cu moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv în afară Mănăstirii Râmeț. Sfinții Mărturisitori Ardeleni sunt Cuvioșii Visarion și Sofronie, Sf. Mc.…
11:00
Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane este marcată în data de 18 octombrie # Basilica.ro
Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane este marcată anual în data de 18 octombrie, pentru a atenționa populația asupra pericolului acestei forme de crimă organizată. Ziua a fost instituită în 2007, la recomandarea Parlamentului European și a Comisiei Europene, pentru a atrage atenția fenomenului extrem de grav. Traficul de persoane reprezintă o infracțiune…
00:00
Calendar Ortodox, 18 octombrie Sfântul Apostol și Evanghelist Luca Era de originar din Antiohia Siriei, oraș zidit pe la anul 300 î.Hr. de Seleucus Nicator în amintirea tatălui său Antiohus. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca s-a născut într-o familie păgână. Numele de Luca este o prescurtare de la Lucanus, Lucianus sau Lucilius. Înainte de a…
17 octombrie 2025
23:40
21:00
Sf. Liviu Galaction, pictat printr-o tehnică inedită în spațiile non-liturgice ale parohiei din satul natal # Basilica.ro
Anul acesta, o parohie din orașul natal l-a pictat printr-o tehnică inedită pe Sf. Pr. Mc. Liviu Galaction de la Cluj: pe unul din pereții muzeului parohiei brașovene Cristian I, precum și la poartă, o imprimantă verticală a reprodus o icoană a sfântului realizată de artista Elena Muraru. De asemenea, pe zidul de lângă poarta…
19:10
Arheologii turci au descoperit mormântul unui rege georgian care a influențat destinul Caucazului # Basilica.ro
Arheologii turci au descoperit, în regiunea Artvin din Munții Pontici de Nord, în apropiere de Georgia, mormântul unui rege georgiana care, în secolul al IX-lea, a unificat principatele georgiene sub dinastia Bagratidă, a reconstruit mănăstiri creștine și a restabilit stabilitatea politică după secole de invazii. Cunoscut sub numele de Așot I Curopalatul sau Așot cel…
18:40
PS Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, felicitat de către Ambasada României la Dublin # Basilica.ro
Ambasada României în Irlanda l-a felicitat pe Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, pentru includerea în clasamentul „Top 100 Români de Pretutindeni”, realizat de Repatriot. Potrivit unei postări a Ambasadei, această distincție reprezintă o recunoaștere dedicării, credinței și implicării sale în viața comunităților românești din Irlanda. „Cu bucurie am aflat că Preasfințitul Părinte Nectarie,…
18:30
Arhiepiscopia Bucureștilor organizează o colectă pentru victimele accidentului din Capitală # Basilica.ro
Arhiepiscopia Bucureștilor va organiza duminică, 19 octombrie, o colectă în beneficiul victimelor exploziei de pe Calea Rahovei din Capitală. Anunțul a fost făcut de Părintele Ionuț Tutea, coordonatul Sectorului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Donațiile vor fi strânse după Sfânta Liturghie în toate parohiile din eparhie și vor fi virate în Contul pentru sinistrați al Arhiepiscopie…
17:30
17:20
Arhiepiscopul Irineu a săvârșit slujba punerii pietrei de temelie a noii biserici în județul Alba # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul de Alba Iulia, a sâvârșit, joi, slujba punerii pietrei de temelie a noii biserici ce se va zidi în localitatea Ghioncani, județul Alba. Noua biserică este o necesitate, având în vedere că filia Ghioncani, parohia Întregalde I, nu are lăcaș de cult, după ce vechea biserică din localitate a ars în…
16:50
Hirotesii și înaintări în rang la Reședința Patriarhală: Încununare pentru comunități și slujitorii lor, spune Patriarhul Daniel # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a hirotesit vineri un arhimandrit și trei arhidiaconi și a ridicat la rangul de iconom stavrofor șapte preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor. „V-ați învrednicit în această zi să fiți promovați în ranguri diferite ca urmare a constatărilor făcute privind activitatea pe care ați arătat-o în viața Bisericii”, le-a spus Patriarhul României celor…
16:50
Părintele Constantin Necula, invitat la Congresul Nepsis UK 2025. Programul evenimentului # Basilica.ro
Părintele Constantin Necula va fi invitatul special al Congresului Nepsis UK 2025, eveniment care va avea loc între 7-9 noiembrie la parohia „Sf. Ap. Andrei” și „Sf. Nectarie” din Birmingham (Marea Britanie), informează Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord. Părintele Necula va susține conferința intitulată: „Cu Hristos prin Tainele Bisericii”. „În lumea lipsei de…
16:10
O parohie românească din Bavaria devine partener al prefecturii în promovarea culturii și tradițiilor locale # Basilica.ro
Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Traunreut, Germania, va fi inclusă, începând cu anul 2026, în structura prefecturii locale din Bavaria, ca partener în proiecte dedicate păstrării și promovării culturii, tradițiilor și identității comunităților locale. Decizia a fost luată în urma unei vizite oficiale a unei delegații formate din zece reprezentanți ai prefecturii, care au dorit…
15:40
Mănăstirea Sfânta Parascheva din Vilaller a anunțat finalizarea achiziției unui imobil destinat românilor din Spania # Basilica.ro
Mănăstirea Sfânta Cuvioasă Parascheva din Vilaller (Spania) a anunțat, miercuri, finalizarea implementării proiectului de achiziție a unui imobil (clădire și teren) destinat românilor din regiunea respectivă a Spaniei și din întreaga Peninsulă Iberică. Proiectul achiziției a fost implementat în perioada 17 martie – 15 octombrie 2025 și a fost finanțat de Departamentul pentru Românii de…
15:20
Calendarul creștin-ortodox pentru anul 2026 a fost tipărit și poate fi achiziționat de la pangarele bisericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, de la librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și de pe site-ul colportaj.ro. Calendarul creștin-ortodox pentru anul 2026 a fost editat, ca în fiecare an, în 6 formate de prezentare: 1. Calendarul…
15:10
Primul centru de îngrijiri paliative pediatrice din România a fost inaugurat în județul Cluj # Basilica.ro
Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din localitatea Sânnicoară, județul Cluj, a fost inaugurat joi. Este primul de acest fel din România care oferă, în mod gratuit, asistență medicală, socială și spirituală copiilor cu boli cronice progresive. Centrul „Sfântul Hristofor”, situat la 12 kilometri de Cluj-Napoca, este construit de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.…
15:00
Sfaturi pentru persoanele care vor participa la pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou # Basilica.ro
Patriarhia Română, prin Biroul de presă, și Direcția de Jandarmi a Municipiului București au organizat vineri o conferință de presă comună pe Dealul Patriarhiei, pentru a veni în ajutorul pelerinilor care vor participa la evenimentele prilejuite de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Din partea Patriarhiei Române a participat părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal…
14:50
Arheologii din sudul Turciei au scos la lumină cinci pâini bizantine uimitor de bine conservate, vechi de aproape o mie trei sute de ani — una dintre ele purtând o inscripție greacă și imaginea Mântuitorului Hristos, informează Greek Reporter. Descoperirea a fost făcută în vechiul oraș grec Eirenopolis (Εἰρηνούπολις), situat pe locul actualei localități Topraktepe,…
14:50
14:30
Mai sunt nouă zile până când clopotele Catedralei Mântuirii Neamului vor suna la inaugurarea sfântului lăcaș, moment în care Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul României vor sfinți pictura. Arhiepiscopia Bucureștilor a realizat o serie de pliante de prezentare a Catedralei Naționale, pe care poporul român încearcă să o construiască de peste un secol. În textul…
14:10
13:40
Arheologii din sudul Turciei au scos la lumină cinci pâini bizantine uimitor de bine conservate, vechi de aproape o mie trei sute de ani — una dintre ele purtând o inscripție greacă și imaginea lui Iisus Hristos. Descoperirea a fost făcută în vechiul oraș grec Eirenopolis (Εἰρηνούπολις), situat pe locul actualei localități Topraktepe, în districtul…
13:30
Episcopul Hușilor: Să dăm dovadă de credibilitate, de cinste și să fim oameni ai credinței # Basilica.ro
„Să dăm dovadă, fiecare dintre noi, cei ce ne aflăm în oastea lui Hristos, de credibilitate, de cinste, și mai ales să fim oameni ai credinței”, a îndemnat joi PS Ignatie la Capela Batalionului 202 Apărare C.B.R.N. „General Gheorghe Teleman” din municipiul Huși. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătorii Sfântului Mucenic…
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Cu profundă întristare am aflat despre tragicul eveniment petrecut în această dimineață pe Calea Rahovei din Capitală, unde o puternică explozie într-un bloc de locuințe a provocat prăbușirea a două etaje și a afectat viața a numeroase familii. În aceste momente de încercare, Patriarhia Română se alătură prin rugăciune și își exprimă compasiunea față de…
11:40
Tradițiile și meșteșugurile românești, celebrate de Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial # Basilica.ro
Ziua patrimoniului cultural imaterial este celebrată anual în data de 17 octombrie, care amintește de adoptarea de către Adunarea Generală a UNESCO a Convenției pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. Patrimoniul cultural imaterial este un concept creat şi promovat de UNESCO ca urmare a interesului pentru protejarea culturii tradiţionale manifestat de diverse state membre ale acestei…
10:30
Parohia românească din Borås, Suedia, a finalizat restaurarea lăcașului de cult achiziționat anul trecut # Basilica.ro
Parohia românească din Borås, regatul Suediei, a finalizat recent restaurarea și modernizarea lăcașului de cult achiziționat în 2024. Lucrările au cuprins schimbarea completă a acoperișului, repararea și zugrăvirea fațadei, repararea și vopsirea ușilor de acces, a balustradelor, a scărilor de acces, a soclului precum și restaurarea ferestrelor care datează din anul 1916. Zeci de familii…
09:50
Un muzeu dedicat fluierului, unic în lume, va fi deschis până la sfârșitul anului în comuna Mălaia, județul Vâlcea. Noul spațiu cultural va prezenta o colecție internațională de instrumente tradiționale de suflat și va oferi vizitatorilor o experiență interactivă dedicată patrimoniului sonor și meșteșugului fluierului. Deschiderea muzeului are loc în cadrul unui amplu proiect cultural…
09:20
Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei 2025: Sprijin și respect pentru familiile vulnerabile # Basilica.ro
Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei este marcată anual în 17 octombrie, pentru a reaminti nevoia unui efort global comun în lupta împotriva excluziunii sociale și a lipsurilor materiale. Tema stabilită de Organizația Națiunilor Unite pentru anul 2025 este „Încetarea maltratării sociale și instituționale prin asigurarea respectului și sprijinului eficient pentru familii”. Aceasta subliniază că eradicarea…
09:00
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Unde va fi altarul de vară al Catedralei Naționale (PDF) Marile sărbători adună mii de persoane pentru Sfânta Liturghie, după cum s-a putut observa în recentul pelerinaj la Sfânta Parascheva de la Iași, unde aproximativ 30.000 de oameni au asistat la slujba oficiată la un altar…
02:10
00:00
Calendar ortodox, 17 octombrie Sfântul Proroc Oseea Misiunea profetică a a lui Oseea, fiul lui Beeri din seminția lui Isahar, s-a desfășurat în regatul Israel în timpul regelui Ieroboam al II-lea și a urmașilor lui, precum și în regatul Iuda în timpul regilor Uzia, Iotam, Ahaz și Ezechie (790-725 î. Hr.), fiind contemporan cu Prorocul…
16 octombrie 2025
20:30
PS Nichifor Botoșăneanul, recunoștință pentru sărbătoarea Sf. Parascheva: Odihnă sufletească, oprire din grijile noastre # Basilica.ro
„Un cuvânt de mulțumire adus lui Dumnezeu pentru bucuria acestui praznic, pentru odihna pe care ne-o pune înainte, o odihnă sufletească ce presupune și o oprire din grijile noastre, pentru a pătrunde în noi lumina și taina pe care Dumnezeu o pune înaintea noastră, taina binelui”, a spus Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al…
20:10
Primul Liceu pentru Deficienți de Vedere din țară a împlinit 125 de ani: Mitropolitul Andrei a participat la aniversare # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat miercuri la ceremonia aniversară prilejuită de împlinirea a 125 de ani de la înființarea Liceului Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca, prima instituție de acest fel din România. Părintele Mitropolit Andrei a vorbit despre puterea credinței și a educației, care luminează din interior, dincolo…
20:00
19:40
Asociația Tinerilor Ortodocși Români din Germania, Austria și Luxemburg (ATORG) a organizat, în perioada 10-12 octombrie, cea de-a 18-a întâlnire anuală, la Burg Rothenfels, cu sprijinul Parohiei românești din Aschaffenburg. Evenimentul a avut loc sub deviza: „Mărturie prin prietenie”. Vineri seara, după cazarea participanților, a avut loc deschiderea oficială. Mesaje de bun venit au fost…
19:20
Expoziția „Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, la ICR Viena # Basilica.ro
Institutul Cultural Român de la Viena și Muzeul Județean de Istorie Brașov, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Austria, a inaugurat, miercuri, expoziția „Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, potrivit unui comunicat al instituției. Evenimentul marchează împlinirea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria și poate fi…
19:00
IPS Ioachim s-a rugat împreună cu copiii beneficiari ai serviciilor socio-educaționale oferite de o parohie băcăuană # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a vizitat joi Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Bacău, unde a binecuvântat, la început de an școlar, activitățile desfășurate la Centrul de zi „Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail”. Ierarhul a fost însoțit de Părintele Eugen-Ciprian Ciuche, Protoiereu de Bacău, Părintele Ciprian-Mihai Olteanu, secretarul Prototoieriei Bacău, de preoții…
18:30
Sfințirea Catedralei Naționale a intrat în linie dreaptă: peste doar zece zile, românii vor putea participa la slujba de târnosire, care va fi oficiată de Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic. În acest context, se lucrează la ultimele detalii astfel încât Catedrala Mântuirii Neamului să fie gata la ora rânduită pentru slujire. Un astfel de…
18:20
Filiala Alba Iulia a Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) a organizat luni o nouă conferință duhovnicească, intitulată „Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț – model pentru lumea de astăzi”. Evenimentul s-a desfășurat în Aula Mare „Sf. Pr. Mărt. Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și a reunit numeroși tineri,…
17:50
O expoziție în aer liber intitulată „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj – mărturisitor în temnițele comuniste” poate fi vizitată în perioada 13 octombrie – 10 noiembrie 2025, în zona pietonală a Bulevardului Eroilor din Cluj-Napoca. Expoziția, realizată de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității…
17:10
Patriarhul Neofit al Bulgariei comemorat la 80 de ani de la naștere: Evenimente cultural-liturgice la Sofia # Basilica.ro
Biserica Ortodoxă Bulgară l-a comemorat pe vrednicul de pomenire Patriarh Neofit al Bulgariei miercuri, la împlinirea a 80 de ani de la naștere. Preafericitul Părinte Daniil, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare, a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu membri ai Sfântului Sinod ai Bisericii Bulgariei și cu slujitorii catedralei. Liturghia a fost urmată de slujba Parastasului pentru…
17:00
Descoperire arheologică importantă în Turcia: o biserică bizantină construită pe structura unui spital # Basilica.ro
Săpăturile arheologice din orașul antic Kaunos, situat în provincia Muğla din sud-vestul Turciei, au scos la iveală o transformare arhitecturală rară, desfășurată pe parcursul a peste o mie de ani, informează publicația Anatolian Archeology. Cercetătorii au descoperit o biserică bizantină ridicată direct peste un complex medical din perioada romană, oferind o nouă perspectivă asupra felului…
