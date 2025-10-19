Cinci tineri reținuți la Oradea, după ce și-au jefuit un prieten în propria locuință. Judecătorii au refuzat să-i trimită după gratii

15:10

Un fost primar din Bihor, pe care Agenția Națională de Integritate îl acuzase în urmă cu patru ani că și-ar fi favorizat soția, angajată ca asistent personal permanent al propriului copil, cu handicap grav de gradul I, a câștigat definitiv procesul intentat instituției. Fostul edil a demonstrat în justiție că n-a fost în conflict de interese, din simplul motiv că handicapul copilului a fost atestat înainte de a deveni primar, de către o comisie, și - chiar dacă salariile asistenților persoanelor cu handicap sunt achitate de primării - acestea nu sunt stabilite de primari, ci prin lege, astfel că prin semnătura sa a îndeplinit o simplă formalitate atunci când soției i-a fost majorat salariul.