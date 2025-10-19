Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus

16:30

FCSB are parte de un meci extrem de important cu Metaloglobus, iar bucureştenii trebuie să se impună pentru a continua lupta pentru a reveni în cursa pentru câştigarea campionatului. David Miculescu a vorbit desre inportanta celor trei puncte, cu toate că echipa se confruntă cu accidentări. "Avem multe accidentări, dar până la urmă, toți jucătorii […] De ce se teme David Miculescu în meciul cu Metaloglobus: "Ați văzut și cu Dinamo"