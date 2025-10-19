Energia abundenței: cele trei zodii chinezești favorizate de astre în săptămâna 20–26 octombrie

20:30

Papa Leon al XIV-lea a apărat sâmbătă căsătoria creştină în faţa modelelor de uniuni "adesea trecătoare şi egoiste", care, a avertizat el, sunt prezentate tinerilor de astăzi şi care pot face ca modelul familiei să pară "demodat şi plictisitor", transmite agenţia EFE.