Energia abundenței: cele trei zodii chinezești favorizate de astre în săptămâna 20–26 octombrie
Jurnalul.ro, 19 octombrie 2025 13:10
În cultura chineză, unele perioade ale anului poartă o energie specială — iar săptămâna 20–26 octombrie 2025 este una dintre ele.
• • •
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova # Jurnalul.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, avertizează asupra apariției unor informații și imagini false despre blocul din Rahova, distrus de o explozie. Imaginile cu oameni care intră în clădire sunt de la un alt eveniment, nu vă riscați viața încercând să faceți la fel, susține prefectul.
Asia Express ajunge diseară în orașul luminilor: Hoi An, una dintre cele mai spectaculoase destinații din Vietnam # Jurnalul.ro
Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1, începe prima ediție a etapei a șaptea din Asia Express – Drumul Eroilor.
„Dansul pașilor de catifea”, Opera Națională București și Asociația Kinetobebe deschid scena pentru publicul cu nevoi speciale # Jurnalul.ro
Duminică, 16 noiembrie, ora 12:00, Opera Națională București prezintă în premieră „Dansul pașilor de catifea”, un spectacol de balet accesibilizat pentru copii și adulți cu dizabilități. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Asociația Kinetobebe, cu sprijinul E.ON Energie România.
Incendiu și țeavă de gaze fisurată în Voluntari. Zeci de persoane au fost evacuate dintr-un hotel # Jurnalul.ro
Pompierii anunță că un incident grav a avut loc duminică pe Bld. Pipera, Voluntari, Ilfov. Un incendiu a distrus două mașini, iar flăcările s-au extins la o țeavă de gaze. Aceasta s-a fisurat și pompierii au decis să evacueze zeci de oameni aflați într-un hotel.
Intrarea în Catedrala Națională se face prin 27 de uși de bronz pe care sunt reprezentați Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului, Sfinții Apostoli, dar și sfinți români. Ușile cântăresc aproximativ 800 de kilograme fiecare și sunt acționate de un sistem automat de deschidere și închidere.
Horoscop zilnic, 20 octombrie 2025: Racii sunt ambițioși, iar Săgetătorii spun lucrurilor pe nume # Jurnalul.ro
O nouă săptămână începe cu un val de energie proaspătă și o claritate mentală remarcabilă. Ziua de luni aduce dorința de acțiune, dar și nevoia de echilibru între impuls și prudență.
Scenariu șoc! Celebrul naist Nicolae Voiculeț lansează o ipoteză-bombă: Explozia din Rahova ar fi urmărit uciderea avocatei de la Colectiv, Vasilica Enache # Jurnalul.ro
După explozia din cartierul Rahova, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața și alte 15 au fost grav rănite, au aparut pe rețelele sociale numeroase teorii ale conspirației.
Procesiune în cinstea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, duminică, pe străzile Capitalei # Jurnalul.ro
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti organizează, duminică, tradiţionala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei.
Descoperă cele mai frecvente motive pentru care oamenii aleg să rămână într-o căsnicie toxică, de la frica de singurătate până la presiunea socială și vinovăție.
Prof. Cristian Socol: Blocarea creșterii salariului minim înseamnă intrarea în sărăcie a 838.429 români # Jurnalul.ro
Blocarea creșterii salariului minim înseamnă intrarea în sărăcie a 838.429 lucrători români.
Curtarea, galanteria, romantismul — termeni care par demodați astăzi, dar care au fost cândva nucleul relațiilor autentice. Ce înseamnă astăzi să faci curte unei femei?
Test de personalitate. Partenerul ideal pentru tine: suflet-pereche sau provocare karmică? # Jurnalul.ro
Unii oameni intră în viața noastră ca o îmbrățișare caldă după o zi grea. Alții — ca un uragan care răstoarnă totul și ne obligă să ne reinventăm.
Meteorologii au extins avertizările cod galben până duminică, la ora 15.00.
Descoperă cele trei zodii care își manifestă prieteniile de suflet mai târziu în viață. Află de ce Scorpionul, Capricornul și Peștii atrag cele mai profunde conexiuni abia la maturitate.
Mai multe persoane au fost evacuate din locuințele lor din cauza unei avarii la o țeavă de gaze. Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în localitatea Băgaciu din județul Mureș.
Cum să fii irezistibilă: 6 calități simple ale femeilor care exercită o atracție puternică # Jurnalul.ro
Picioarele elegante și un abdomen tonifiat nu sunt totul din perspectiva unui bărbat, indiferent ce te-ar face să crezi reclamele ori postările pe Instagram.
Toamna este momentul decisiv pentru sănătatea trandafirilor tăi.
O explozie s-a produs duminică dimineața într-un bloc din Bistrița. Pompierii cred ca deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze. Toți locuitorii s-au evacuat.
Prima impresie, în funcție de zodie: Cum influențează semnul solar percepția celorlalți # Jurnalul.ro
Când întâlnim oamenii pentru prima dată, vibrațiile pe care le emitem pot varia în funcție de zodie. Energia pe care o proiectăm în interacțiunile sociale diferă de la un semn la altul.
Winston Churchill a salvat-o pe Coco Chanel de închisoare: Acuzată de spionaj, după iubirea cu un ofițer nazist # Jurnalul.ro
Coco Chanel – numele care a schimbat pentru totdeauna felul în care femeile se îmbracă – a fost nu doar un simbol al eleganței, ci și o figură controversată a istoriei secolului XX.
„The Sweet Idleness” marchează începutul unei noi ere cinematografice — una în care omul și mașina pot crea împreună povești diferite.
Săptămâna abundenței: trei zodii dau lovitura financiară între 20 și 26 octombrie 2025 # Jurnalul.ro
Universul le oferă o nouă șansă pentru independență financiară și prosperitate.
Lumina care trece prin sticla colorată nu doar că desenează umbre și reflexii spectaculoase, ci spune povești.
Un preparat care se savurează încet, cu sufletul deschis.
Săptămâna miracolelor: 3 zodii primesc daruri karmice și șanse neașteptate între 20–26 octombrie 2025 # Jurnalul.ro
Universul a pregătit totul pentru binele tău suprem. Ai răbdare — recompensele pe care le meriți sunt pe drum.
„Kremlinul zburător”: Putin, rută secretă spre Budapesta, pentru a evita sancțiunile europene # Jurnalul.ro
Președintele rus Vladimir Putin ar urma să efectueze un zbor neobișnuit de lung pentru a ajunge la Budapesta, unde este planificată o întâlnire oficială cu liderul american Donald Trump.
Cât costă chiria pentru „Palatul Împăratului”, vila pregătită inițial pentru Iohannis de RA-APPS # Jurnalul.ro
„Palatul Împăratului”, vila renovată recent de RA-APPS, a fost scos oficial la închiriere, cu un preț de pornire de 35.000 de euro pe lună, potrivit informațiilor furnizate de Profit.ro.
Guvernul pregătește o reorganizare teritorială amplă. Zeci de localități își pot schimba statutul, iar pentru locuitori se anunță noi taxe și impozite.
După o perioadă tensionată, plină de încercări și momente dificile, Universul pare să își fi amintit de echilibru. Începând cu 19 octombrie 2025, trei zodii vor simți în sfârșit că viața le lasă să respire din nou.
Locatarii din Rahova afectaţi de explozie beneficiază de până la şapte zile de cazare la hotel # Jurnalul.ro
Locatarii afectaţi de explozia din Rahova beneficiază de până la şapte zile de cazare la hotel.
18 octombrie 2025
Expoziția „Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, vernisată la ICR Viena # Jurnalul.ro
Institutul Cultural Român de la Viena și Muzeul Județean de Istorie Brașov, în colaborare cu Ambasada României în Republica Austria, prezintă la sediul ICR Viena expoziția „Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, un eveniment dedicat vieții, personalității și contribuției esențiale a Reginei Maria la formarea României moderne.
Un bărbat suspectat că şi-ar fi ucis mama prin sugrumare, după ce a consumat alcool, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a declarat sâmbătă seara, pentru AGERPRES, procurorul şef al Secţiei judiciare, Dan Octavian Simion, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
Moment istoric: Echipa masculină de tenis de masă, calificată în premieră în finala Campionatelor Europene # Jurnalul.ro
Selecţionata masculină a României s-a calificat în premieră în finala Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe, după ce a învins Slovenia cu 3-0, sâmbătă seara, în semifinale, la Zadar (Croaţia).
FCSB a fost învinsă în deplasare de Metaloglobus București într-o partidă din etapa a XIII-a a Superligii de fotbal. Meciul s-a disputat sâmbătă seara.
5 zodii lasă o amprentă de neuitat în viața ta. Magia și farmecul lor nu se stinge niciodată # Jurnalul.ro
Unii oameni intră în viața ta și lasă o amprentă permanentă. Energia, farmecul și profunzimea lor îi fac de neuitat, chiar și mult timp după ce au plecat.
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) anunță începerea înscrierilor în Programul FIV 2025.
Cele patru zodii cele mai norocoase din horoscop: soarta le surâde în dragoste, sănătate și succes # Jurnalul.ro
Descoperă cele patru zodii considerate cele mai norocoase din horoscop. Află cum Balanța, Săgetătorul, Leul și Taurul atrag dragostea, sănătatea și succesul prin influența astrelor.
Prințul Andrew credea că „a face sex cu mine era dreptul său din naștere”, susține Virginia Giuffre # Jurnalul.ro
Victima traficului sexual, Virginia Giuffre, a afirmat în memoriile sale că prințul Andrew era „îndreptățit” și „credea că a face sex cu mine era dreptul său din naștere”, relatează Sky News.
Misiune contracronometru în Maramureș: Tineri ucraineni, blocați de trei zile pe munte # Jurnalul.ro
Salvamontiștii și polițiștii de frontieră încearcă să salveze trei tineri ucraineni blocați de trei zile într-o zonă montană periculoasă.
Inspectoratul de Stat în Construcții consideră că blocul din Rahova, afectat de explozia de vineri, trebuie demolat, potrivit Gândul.
Casa Albă pregătește o întâlnire a lui Donald Trump cu președintele din Coreea de Nord, Kim Jong-un. Informația nu a fost confirmată de Trump sau de membrii administrației sale. Luna viitoare, liderul SUA va face o călătorie în Asia unde se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping.
Clujeanul care a pus România pe coperta Nature Chemistry: Dr. Paul Nicu a reprodus „viața” în laborator # Jurnalul.ro
Un român semnează una dintre cele mai spectaculoase descoperiri științifice ale anului, publicată pe coperta prestigioasei reviste Nature Chemistry.
Visele pot fi mai mult decât simple imagini trecătoare – pentru anumite zodii, ele devin adevărate ferestre către subconștient și chiar către viitor. Peștii, Scorpionii și Racii sunt semnele de apă cele mai conectate la lumea viselor, primind adesea avertismente, revelații și soluții ascunse prin intermediul somnului.
Avocata Vasilica Enache, printre victimele exploziei din Rahova. Rudă: Explozia a avut loc în apartamentul ei # Jurnalul.ro
Tragedia care a zguduit cartierul Rahova capătă o nouă dimensiune emoțională odată cu confirmarea identității uneia dintre victime.
Calificare pentru România! Echipa feminină de tenis de masă, în finala Campionatului European # Jurnalul.ro
Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat în finala Campionatului European după ce a depășit Olanda cu 3-0 în semifinale. Și băieții vor evolua contra Sloveniei în semifinalele Campionatului European de tenis de masă masculin.
Un bărbat a sărit de la etaj și a ajuns la spital. Incidentul s-a produs sâmbătă, în timpul unui incendiu. Victima s-a speriat de fumul din clădire și a sărit în gol.
Milioane de americani, așteptați la protestele „Fără Regi” împotriva președintelui Trump # Jurnalul.ro
Peste 2.600 de manifestații „Fără Regi” sunt programate sâmbătă în toate cele 50 de state americane, într-o amplă mobilizare împotriva politicilor președintelui Donald Trump privind imigrația, educația și securitatea, notează Reuters.
Ioan Ovidiu Sabău a demisionat din funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal Universitatea Cluj, a anunţat clubul, sâmbătă seara, pe pagina sa de Facebook.
Papa Leon al XIV-lea apără căsătoria creştină în faţa modelelor de uniuni "trecătoare şi egoiste" # Jurnalul.ro
Papa Leon al XIV-lea a apărat sâmbătă căsătoria creştină în faţa modelelor de uniuni "adesea trecătoare şi egoiste", care, a avertizat el, sunt prezentate tinerilor de astăzi şi care pot face ca modelul familiei să pară "demodat şi plictisitor", transmite agenţia EFE.
