VIDEO Romii protestează în stradă faţă de proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori

21:30

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susţine că 200 de persoane se află în prezent în analiza instituţiei având averi ce nu pot justificate, el precizând că ”fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină că poate veni ANAF să o confişte. Şeful ANAF Adrian Nica a … Articolul Avertismentul șefului ANAF: „Fiecare bombardier să se gândească de trei ori înainte de a se urcă într-o maşină şi nu are venituri” apare prima dată în Main News.