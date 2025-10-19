Raportul Inspectoratului în Construcții despre blocul din Rahova: Consolidarea clădirii nu este justificată. Ar fi prea scumpă
Buletin de București, 19 octombrie 2025 14:20
Tronsonul din blocul din Rahova care a explodat nu mai poate fi folosit de cei care locuiau acolo, deoarece structura de rezistență este puternic afectată și prezintă risc major de prăbușire, arată raportul Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), realizat după analizarea imobilului. Pe de altă parte, instituția nu recomandă nici consolidarea clădirii, deoarece procedurile […]
• • •
Acum o oră
14:20
Tronsonul din blocul din Rahova care a explodat nu mai poate fi folosit de cei care locuiau acolo, deoarece structura de rezistență este puternic afectată și prezintă risc major de prăbușire, arată raportul Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), realizat după analizarea imobilului. Pe de altă parte, instituția nu recomandă nici consolidarea clădirii, deoarece procedurile […]
14:20
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi în perioada 20-26 octombrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone: Sector 1 20 octombrie-lipsă apă în intervalul orar 09:00 – 17:00 21 octombrie-lipsă apă în intervalul orar 09:00 – 16:00 22 octombrie-lipsă apă în intervalul […]
14:00
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 20-26 octombrie 2025. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în bune condiții. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, […]
Acum 2 ore
13:00
Meciul dintre Dinamo și Rapid, de pe Arena Națională, poate modifica traseele liniilor 86, 90, 104 și 143 # Buletin de București
Societatea de Transport Public București (STB) a anunțat că traseele mai multor linii de transport în comun din Capitală ar putea fi modificate în contextul meciului dintre Dinamo București și Rapid București, care va avea loc astăzi, 19 octombrie, de la 20:30. La partida de fotbal s-au vândut peste 30.000 de bilete până acum. STB […]
Acum 4 ore
11:50
Procesiunea cu relicva fostului papă Ioan Paul al II-lea oprește circulația pe mai multe străzi din centrul orașului # Buletin de București
Arhiepiscopia Romano-Catolică București organizează duminică procesiunea tradițională cu relicva fostului papă Ioan Paul al II-lea, care a vizitat România în 1999. Autoritățile din Capitală au informat că pentru ca procesiunea să se desfășoare în siguranță traficul rutier va fi restricţionat în intervalul orar 14:30 – 15:30, pe str. Pictor Stahi (segmentul de drum cuprins între […]
11:40
VIDEO | O conductă de gaze s-a fisurat în urma unui incendiu la două mașini din Pipera, Voluntari # Buletin de București
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) a intervenit, în urmă cu puțin timp, pentru a singe un incendiu izbucnit la două autoturisme din Pipera, orașul Voluntari. Până la intervenția pompierilor incendiul s-a extins și la țeavă de gaz care se află în apropierea unui hotel. În continuare sunt scăpări de gaze în partea din […]
11:30
Cea de-a 11-a ediție a Marșului Împreună pentru Siguranța Femeilor va avea loc în Piața Universității, Duminică la ora 15:00 # Buletin de București
Centrul FIlia, o organizație care militează pentru drepturile femeilor din România, alături de alte patru asociații organizează cea de-a 11-a ediție a „Marșului Împreună pentru Siguranța Femeilor". Ediția din acest an va avea loc astăzi, 19 octombrie, la ora 15:00. Locul de întâlnire va fi „La statui", în Piața Universității. Organizatorii vin și cu mai […]
Acum 6 ore
10:20
Restricții de trafic în Capitală pentru procesiunea organizată de Arhiepiscopia Romano-Catolică # Buletin de București
Traficul rutier din Capitală va fi întrerupt pentru scurtă vreme pe mai multe străzi din zona centrală a orașului, unde se va desfășura procesiunea tradițională cu relicva unui fost suveran pontif, Ioan Paul al II-lea, care a vizitat România în 1999. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Romano-Catolică București. Autoritățile din Capitală au informat că pentru […]
Acum 8 ore
08:00
Compania de Trafic cumpără stâlpi de semaforizare cu 6.500 € bucata, în timp ce Primăria Capitalei amână suprailuminarea trecerilor de pietoni # Buletin de București
Compania Municipala Managementul Traficului București (CMMTB), aflată în subordinea Consiliului General, a achiziționat opt stâlpi de semaforizare din aluminiu cu LED-uri integrate, destinați intersecțiilor din Capitală. Contractul de achiziție prevede două tipuri de stâlpi, cu sau fără sistem de iluminare pentru trecerile de pietoni, la prețuri de peste 6.500 de euro bucata. Achiziția a fost […]
07:40
Sector 2 | S- a lansat licitația pentru achiziționarea a cinci ambulanțe și a unei autospeciale CBRN. Prețul depășește 1,2 milioane de euro # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 a lansat licitația pentru a cumpăra o autospecială CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear), cinci ambulanțe performante, dar și un echipament pentru salvarea persoanelor încarcerate, în spații înguste. Valoarea contractului se ridică la peste 1,2 milioane de euro. Licitația a fost lansată la aproape un an de la aprobare proiectului de hotărâre […]
Acum 24 ore
23:50
Va fi demolat blocul din Rahova care a explodat? Prefectul Bucureștiului vorbește de soluții de consolidare. Primarul Capitalei estimează că va fi dărâmat # Buletin de București
Nu este clar în acest moment dacă va fi demolat sau nu blocul din Rahova care a explodat vineri. Prefectul Capitalei vorbește despre căutarea unor soluții de consolidare, în timp ce primarul general interimar a scris că se analizează varianta în care va fi dărâmat. „Primăria Municipiului București va asigura punerea în siguranță a clădirii. […]
22:20
Ce a decis Comitetul București pentru Situații de Urgență cu privire la locuitorii din blocul care a explodat în Rahova # Buletin de București
Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a fost convocat sâmbătă și a luat mai multe decizii pentru a sprijini pe locuitorii din blocul care a explodat în Rahova. Printre acestea se numără asigurarea de cazare temporară (toți locatarii afectați beneficiază de până la 7 zile de cazare la hotel), revenirea în locuințe, după finalizarea […]
15:00
Starea victimelor la o zi de la explozia din Rahova. Un pacient transferat în Austria, un copil externat și unul stabil la ATI # Buletin de București
Ministerul Sănătății informează, la o zi de la explozia cumplită din Cartierul Rahova, că starea de sănătate a victimelor internate la spitalele din Capitală este sub control. Autoritățile informează și că unul dintre pacienți, cu arsuri multiple, a fostr transferat la un spital din Austria pentru tratament de specialitate, în timp ce unul dintre copii […]
Ieri
13:00
Vila pregătită pentru Iohannis a fost scoasă la închiriere cu 35.000 de euro pe lună, prețul de pornire | Profit # Buletin de București
Vila pregătită de către RAAPPS pentru fostul președinte Klaus Iohannis pe Bulevardul Aviatorilor din București, în care acesta ar fi urmat să se mute după terminarea celui de al doilea mandat, a fost scoasă la închiriere, scrie Profit. Prețul de pornire a licitației pentru închirierea clădirii în care RAAPPS a investit circa 7 milioane de […]
12:30
Muzeele din București au intrare liberă pentru toată lumea în anumite zile ale lunii, iar cei interesați trebuie doar să verifice programul. Printre acestea se numără și Muzeul Național de Artă Contemporană al României, dar și Muzeul BNR. Anumite instituții au intrare liberă zilnic, în timp ce altele oferă o zi pe lună în care […]
11:40
VIDEO | Incendiu cu degajări mari de fum la un centru de spa de pe Calea Plevnei # Buletin de București
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISUBIF) intervin pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la subsolul unui imobil situat pe Calea Plevnei. Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă. Inspectoratul informează printr-un comunicat de presă că pentru localizarea și lichidarea incendiului s-a constituit dispozitivul de intervenție de pe două […]
10:20
Bilanțul Primăriei Generale la o zi după explozia din Rahova. 286 de persoane evaluate psihologic și 66 cazate în hoteluri partenere primăriei # Buletin de București
Primăria Municipiului București a publicat, la o zi de la explozia care a avut loc la un imobil din Rahova, bilanțul acțiunilor întreprinse de echipele primăriei și ale Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului București (DGASMB). Sute de persoane au fost consiliate psihologic, iar zeci de persoane au fost cazate în unități hoteliere, printre […]
09:10
Expoziția „Contrast: Natura în urban" va avea loc pe 23 octombrie, de la ora 19:00 și va aduce în prim-plan o selecție de imagini realizate de fotograful Alexandru Busuioceanu și de Rangerii Urbani ai Asociației Parcul Natural București (APNB). Vernisajul va avea loc la Cărturești Carusel, iar accesul este liber. Lucrările expuse provin dintr-o selecție […]
09:10
Ultimul târg de adopții în aer liber din acest an, organizat de ASPA București, are loc sâmbătă, 25 octombrie, la Hornback Balotești. Ultimul târg de adopții în aer liber, organizat de ASPA Cățeii ASPA vor fi prezenți în parcarea magazinului, între orele 10:00 și 16:00, în speranța că-și vor găsi o familie. Toți blănoșii sunt […]
07:30
Robofest se întoarce la Politehnica la finalul lunii octombrie, potrivit datelor furnizate de către universitate într-o postare pe Facebook. Evenimentul dedicat roboticii, industriei și automatizării este programat să înceapă pe 31 octombrie. Astfel, timp de trei zile, campusul Universității Politehnica se va transforma într-un hub tehnologic cu roboți și tehnologii de ultimă generație ce vor […]
07:30
De ce cursurile de la Arhitectură nu s-au mutat în online după sesizarea privind prezența ploșnițelor. Răspunsul conducerii UAIUM # Buletin de București
După ce studenții de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu" (UAUIM) au semnalat prezența ploșnițelor în instituția de învățământ, Buletin de București a solicitat un răspuns din partea conducerii. Studenții universității au lansat o petiție și au cerut dezinsecție în întreaga clădire. Unul dintre studenți susține că ar fi adus și acasă insecte. Potrivit […]
07:00
REPORTAJ | „Răcan” Stan, reporter cetățean, raportez: Am găsit mitraliere, fasole cu cârnați și onoare, în „Poligonești” de lângă București # Buletin de București
Atmosferă de cazarmă la 30 de minute depărtare de Ploiești și la 40 de kilometri de București, în „Orașul Rezerviștilor". Situat în Poligonul de Tragere „Coada Izvorului", departe de ochii curioși ai publicului, terenul de instruire reunește de aproape o săptămână mii de militari din București și Ilfov, trecuți în rezervă, cărora m-am alăturat și […]
17 octombrie 2025
19:50
Cealapa, cățelușa-veteran care a participat și la căutările după seismul din Albania, a venit să ajute victimele exploziei din Rahova # Buletin de București
Câinii de salvare de la Clubul Câinilor Utilitari au fost solicitați pentru căutarea victimelor, după explozia de vineri, de la blocul din Rahova. Cealapa, cățelușa-veteran care a participat și la căutările după seismul din Albania, a căutat victime printre bucățile căzute din imobil. Buletin de București a discutat cu Vlad Popescu, directorul Clubului Câinilor Utilitari, […]
19:10
Încă o tamponare între un tramvai și un autobuz STB. 4 persoane, transportate la spital # Buletin de București
Informare de presă Societatea de Transport București informează că astăzi, 17 octombrie, în jurul orei 17:45, a avut loc o tamponare între un tramvai al liniei 1 și un autobuz al liniei 182, în Pasajul Victoriei, pe sensul de mers către Bd. Banu Manta.Potrivit informațiilor preliminare, tramvaiul care se deplasa prin pasaj către Str. Dr. […]
18:40
Câinii de salvare, chemați la fața locului după explozia din Rahova. „Totul se face în așa fel încât să nu riscăm viața nimănui” # Buletin de București
Câinii de salvare de la Clubul Câinilor Utilitari au fost solicitați pentru căutarea victimelor, după explozia de vineri, de la blocul din Rahova. Intervenția este una foarte dificilă, mai ales pentru că este vorba despre o clădire în risc de colaps. Buletin de București a discutat cu Vlad Popescu, directorul Clubului Câinilor Utilitari, instructor canin […]
18:10
REPORTAJ | Filmul unei zile care a zguduit Bucureștiul: „Am crezut că a început războiul” # Buletin de București
Vineri, la ora 9:07 dimineața, Bucureștiul s-a cutremurat. O bubuitură scurtă, puternică, care a spart geamuri pe străzile din jur și a paralizat întregul oraș. „Am crezut că e o rachetă", spune un bărbat evacuat în hainele de casă, privind spre blocul de pe strada Vicina. „Am crezut că a început războiul", a spus el, […]
17:00
Persoanele evacuate după explozie, cazate în regim hotelier până luni. Cursurile la Bolintineanu se mută în online # Buletin de București
În urma tragediei de pe Calea Rahovei, Comitetul pentru Situații de Urgență a Municipiului București a aprobat un set de măsuri pentru a sprijini persoanele evacuate după explozie, printre care se numără și cazarea locatarilor blocului distrus în regim hotelier și ulterior, relocarea în apartamente închiriate prin Direcția Situații de Urgență a Primăriei Capitalei. Totodată, […]
16:40
Cine a închis și cine a deschis gazul la blocul din Rahova. Neconcordanțe în declarațiile Distrigaz, ale lui Raed Arafat și ale ANRE # Buletin de București
Există mai multe neconcordanțe între declarațiile publice ale companiei Distrigaz, ale Autorității Naționale pentru Reglementarea în Energie (ANRE) și ale șefului Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) cu privire la cine a închis și cine a d
16:20
EXCLUSIV | „Istoricul corupției” de la blocul care a explodat. Contractul pentru reabilitarea termică a ajuns la o firmă trimisă în judecată într-un dosar de-al lui Marian Vanghelie # Buletin de București
Corupția din trecutul blocului care a explodat O explozie de amploare a avut loc în dimineața zilei de 17 octombrie la un bloc în cartierul Rahova din Sectorul 5 al Capitalei. Incidentul, cel mai probabil cauzat de o acumulare de gaze de la o centrală de apartament, a avut loc după ora 9 și a […] The post EXCLUSIV | „Istoricul corupției” de la blocul care a explodat. Contractul pentru reabilitarea termică a ajuns la o firmă trimisă în judecată într-un dosar de-al lui Marian Vanghelie appeared first on Buletin de București.
15:50
Blocul din Rahova nu poate fi demolat direct. Expert: S-ar impune o intervenție de urgență, să nu cadă colțul clădirii peste celelalte etaje # Buletin de București
Tragedia din București unde explozia cauzată de o scurgere de gaze a distrus două etaje și a ucis 3 persoane, se adâncește. Blocul din Rahova este în risc iminent de colaps, potrivit evaluării Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), ceea ce pune în pericol atât cetățenii, cât și echipele de intervenție. Buletin de București a discutat […] The post Blocul din Rahova nu poate fi demolat direct. Expert: S-ar impune o intervenție de urgență, să nu cadă colțul clădirii peste celelalte etaje appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
1 milion de lei cauțiune pentru directoarea Spitalului Militar București. Acuzată că a comis 222 de fapte de corupție # Buletin de București
DNA a impus o cauțiune de 1 milion de lei (200.000 de euro) pentru directoarea Spitalul Militar București, Florentina Ioniță, acuzată de 22 de fapte de coruție. Managera unitățoo penale este urmărită penal, sub control judiciar, pentru uzurparea funcției dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată […] The post 1 milion de lei cauțiune pentru directoarea Spitalului Militar București. Acuzată că a comis 222 de fapte de corupție appeared first on Buletin de București.
13:30
Explozia din Rahova | ANRE deschide un control la Distrigaz: „Ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30” # Buletin de București
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) deschide un control la Distrigaz după explozia din Rahova petrecută vineri dimineață, pe 17 octombrie. Potrivit informațiilor instituției, Distrigaz ar fi găsit sigiliul rupt după de gazele au fost oprite în ziua precedentă, în urma problemelor sesizate. ANRE, control la Distrigaz după explozia din Rahova „ANRE transmite […] The post Explozia din Rahova | ANRE deschide un control la Distrigaz: „Ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30” appeared first on Buletin de București.
13:20
Distrigaz Sud despre explozia din Rahova: Gazul a fost oprit, dar sigilul a fost rupt vineri dimineață # Buletin de București
În ceea ce privește derularea evenimentelor din zilele premergătorare deflagrației din strada Vicina, nr. 1, blocul 32, scara 2, din sectorul 5 al municipiului București, aducem următoarele precizări: În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența […] The post Distrigaz Sud despre explozia din Rahova: Gazul a fost oprit, dar sigilul a fost rupt vineri dimineață appeared first on Buletin de București.
13:00
Explozie în Rahova | O persoană a fost proiectată zeci de metri în peretele blocului de vizavi # Buletin de București
O explozie de o violență rară a spulberat dimineața zilei de 17 octombrie un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5. Deflagrația, cel mai probabil cauzată de o acumulare de gaze, a generat nu doar distrugeri structurale masive, ci și un bilanț tragic. Până la acest moment, sunt înregistrate 16 victime, dintre care trei […] The post Explozie în Rahova | O persoană a fost proiectată zeci de metri în peretele blocului de vizavi appeared first on Buletin de București.
11:50
Explozia din Rahova | Transportul în comun nu mai circulă pe Calea Rahovei. Măsura este temporară # Buletin de București
Deviere temporară a mai multor linii STB, în urma exploziei de pe Calea Rahovei STB informează că, urmare a intervenției autorităților în zona Calea Rahovei, circulația mijloacelor de transport STB se desfășoară pe trasee modificate, astfel : • Linia 32 – tramvaiele funcționează pe un traseu modificat de la intersecția Calea Rahovei cu Calea Ferentari, […] The post Explozia din Rahova | Transportul în comun nu mai circulă pe Calea Rahovei. Măsura este temporară appeared first on Buletin de București.
11:50
Explozie în Rahova | Şedinţă de Consiliu General pentru acordarea de sprijin financiar pentru cei care şi-au pierdut locuința # Buletin de București
Consilierii generali se vor întruni astăzi, 17 octombrie, de la ora 14:00 într-o ședință de îndată pentru a aproba proiectul privind acordarea unui ajutor financiar persoanelor/familiilor din blocul afectat de explozie, ale căror locuințe au devenit inutilizabile. Explozia de pe Calea Rahovei a lăsat în urmă un bilanț de 16 victime și a impus activarea Planului Roșu. […] The post Explozie în Rahova | Şedinţă de Consiliu General pentru acordarea de sprijin financiar pentru cei care şi-au pierdut locuința appeared first on Buletin de București.
11:30
În urma exploziei de vineri, 17 octombrie, la un bloc din cartierul Rahova, 13 persoane sunt transportate la spital, iar alte două și-au pierdut viața. Incidentul ar fi avut loc din cauza unei acumulări de gaze la o centrală din apartament și a distrus o parte din bloc. 13 persoane, transportate la spital după explozia […] The post Explozie în Rahova | 13 persoane sunt transportate la spital, două au murit appeared first on Buletin de București.
11:20
Explozie în Rahova | Arafat: „ISC a dat verdict că blocul este în risc de colaps. Echipele medicale au fost retrase” # Buletin de București
Tragedia de pe Calea Rahovei, unde o explozie a distrus o secțiune de bloc, se adâncește. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a confirmat că structura imobilului este în risc de colaps, conform verdictului Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC). Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare sub un pericol major. Prezent […] The post Explozie în Rahova | Arafat: „ISC a dat verdict că blocul este în risc de colaps. Echipele medicale au fost retrase” appeared first on Buletin de București.
10:50
Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT după explozia din Rahova. Deflagrația a avut loc în vineri dimineață, 17 octombrie, la un bloc de locuințe situat pe Calea Rahovei, Sectorul 5. Incidentul, cel mai probabil rezultat din acumularea de gaze la o centrală de apartament, a generat un dezastru la fața locului și a determinat mobilizarea […] The post A fost emis mesaj RO-ALERT după explozia din Rahova: „Evitați zona!” appeared first on Buletin de București.
10:50
Explozie în Rahova | Vecinii susțin că blocul a fost recent debranșat de la gaze: „Cineva ar fi dat drumul” # Buletin de București
Dezastrul provocat de explozia de pe Calea Rahovei, soldat cu 11 victime și distrugeri majore la structura unui bloc, este amplificat de acuzațiile venite din partea locatarilor. Vecinii susțin că deflagrația a survenit la scurt timp după ce alimentarea cu gaze a imobilului fusese oprită, din cauza unor scurgeri. Conform declarațiilor obținute de Buletin de […] The post Explozie în Rahova | Vecinii susțin că blocul a fost recent debranșat de la gaze: „Cineva ar fi dat drumul” appeared first on Buletin de București.
10:20
O explozie devastatoare a avut loc în vineri dimineață, 17 octombrie, la un bloc de locuințe situat pe Calea Rahovei, Sectorul 5. Incidentul, cel mai probabil rezultat din acumularea de gaze la o centrală de apartament, a generat un dezastru la fața locului și a determinat mobilizarea forțelor de intervenție. Autorităților emiterea unui mesaj de […] The post Explozie în Rahova | A fost emis mesaj RO-ALERT: „Evitați zona!” appeared first on Buletin de București.
10:00
O explozie de mare intensitate a zguduit un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 al Capitalei. Incidentul, probabil generat de o acumulare de gaze la o centrală de apartament, a provocat distrugeri semnificative unei părți a imobilului. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar bilanțul provizoriu indica 11 victime. Forța exploziei a […] The post Explozie în Rahova | Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu” a fost evacuat appeared first on Buletin de București.
09:40
O explozie de amploare a avut loc în dimineața zilei de 17 octombrie 2025 în cartierul Rahova din Sectorul 5 al Capitalei. Incidentul, cel mai probabil cauzat de o acumulare de gaze, a afectat în mod grav o parte semnificativă a unui bloc de locuințe de pe Calea Rahovei. Imaginile surprinse la fața locului arată […] The post FOTO | Explozie de amploare la un bloc din Rahova appeared first on Buletin de București.
08:20
Sector 4 | Licitație de peste 4 milioane euro pentru sortarea deșeurilor reciclabile. Documentația de atribuire, aprobată abia după desemnarea câștigătorului # Buletin de București
Cu toate că licitația pentru sortarea deșeurilor reciclabile din Sectorul 4 a fost lansată la începutul lui septembrie 2024, documentația de atribuire a contractului a fost aprobată de Consiliul Local abia anul acesta, în ședința de joi, 16 octombrie. Contractul are o valoare estimată de peste 4 milioane euro, fără TVA, și vizează „sortarea deșeurilor […] The post Sector 4 | Licitație de peste 4 milioane euro pentru sortarea deșeurilor reciclabile. Documentația de atribuire, aprobată abia după desemnarea câștigătorului appeared first on Buletin de București.
07:50
Autostrada Moldovei | Azi se deschide circulația până la Buzău. La ce oră „se taie panglica” # Buletin de București
Vineri, 17 octombrie 2025, Lotul 2 Mizil-Pietroasele din Autostrada A7 (Ploiești – Buzău) va fi deschis circulației, după o serie lungă de întârzieri. Surse citate de Asociația Pro Infrastructura au confirmat ora inaugurării, iar informația a fost validată și de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu. Asociația Pro Infrastructură, care citează surse din […] The post Autostrada Moldovei | Azi se deschide circulația până la Buzău. La ce oră „se taie panglica” appeared first on Buletin de București.
07:00
A început sezonul „senzorilor roșii” în Capitală. Poluare de trei ori peste limita legală, vineri dimineață # Buletin de București
Bucureștiul a înregistrat vineri dimineață, la ora 6:00, un episod major de poluare a aerului. Datele colectate de rețeaua independentă de monitorizare uRADMonitor, indică o deteriorare semnificativă a calității aerului și marchează începutul așa-numitului „sezon al senzorilor roșii” care însoțește scăderea temperaturilor. Media la nivelul rețelei de monitorizare București-Ilfov, care cuprinde 149 de senzori, a […] The post A început sezonul „senzorilor roșii” în Capitală. Poluare de trei ori peste limita legală, vineri dimineață appeared first on Buletin de București.
05:30
Aplicația eSector6 are o variantă îmbunătățită, anunță autoritatea locală. Este mai rapidă, are o interfață mai prietenoasă, are o funcție nouă, de programări online la Evidența Persoanelor și se pot face mai multe tipuri de sesizări. Mai mult decât atât, noua aplicație permite o comunicare mai bună între cetățeni și autorități, prin trimiterea de mesaje […] The post Sector 6 | Programări online la Evidența Persoanelor, pe aplicația eSector6 appeared first on Buletin de București.
05:00
Piața volantă din Sectorul 1 se mută, weekendul acesta, în Piața Amzei. nr. 13. Evenimentul are loc în perioada 17‑19 octombrie, în fața Teatrului Ion Creangă. Timp de trei zile, vizitatorii vor putea degusta și cumpăra produse proaspete, aduse direct din gospodării și ferme: fructe și legume de sezon, carne și produse din carne, lactate […] The post Sector 1 | Piața volantă se mută în zona Amzei, weekendul acesta appeared first on Buletin de București.
16 octombrie 2025
18:00
ILFOV | Lucrările la „drumurile strategice” din Domnești sunt aproape finalizate # Buletin de București
Consiliul Județean Ilfov a anunțat că lucrările pentru străzile Narciselor și Salviei din Domnești sunt aproape finalizate. Stadiul lucrărilor pentru acestea este de 90%. „Stadiul lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere pe cele două drumuri strategice din Ilfov este la 90 la sută – urmează realizarea marcajelor rutiere, acostamentele, mai departe, se va face recepția […] The post ILFOV | Lucrările la „drumurile strategice” din Domnești sunt aproape finalizate appeared first on Buletin de București.
17:20
Mandatul directoarei Spitalului Militar Central nu a mai fost prelungit. Două dosare mari deschise de DNA în cinci luni # Buletin de București
Mandatul directoarei Spitalului Militar Central nu a mai fost prelungit, a anunțat ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu. Florentina Ioniță este vizată de un dosar penal deschis de către DNA. „În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central. Mandatul se încheie la finalul lunii. Am luat această decizie […] The post Mandatul directoarei Spitalului Militar Central nu a mai fost prelungit. Două dosare mari deschise de DNA în cinci luni appeared first on Buletin de București.
