Mihaela, finalista de la Mireasa, sezonul 11, replică acidă la adresa doamnei Dorina. Ultimul ei mesaj a scos-o din sărite pe fosta concurentă: „Nu dorești să-ți vezi de viață”
SpyNews, 19 octombrie 2025 15:20
Mihaela și doamna Dorina de la Mireasa nu s-au înțeles foarte bine pe când erau în competiție. Chiar dacă sezonul 11 s-a terminat în luna iulie, cele două se pare că mai au încă ceva de împărțit. Doamna Dorina a scris un mesaj în care spune despre Mihaela că a mințit în competiție și că a jucat teatru, postare la care bruneta a reacționat.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
15:20
Mihaela, finalista de la Mireasa, sezonul 11, replică acidă la adresa doamnei Dorina. Ultimul ei mesaj a scos-o din sărite pe fosta concurentă: „Nu dorești să-ți vezi de viață” # SpyNews
Mihaela și doamna Dorina de la Mireasa nu s-au înțeles foarte bine pe când erau în competiție. Chiar dacă sezonul 11 s-a terminat în luna iulie, cele două se pare că mai au încă ceva de împărțit. Doamna Dorina a scris un mesaj în care spune despre Mihaela că a mințit în competiție și că a jucat teatru, postare la care bruneta a reacționat.
Acum o oră
14:40
Fratele Mirelei, tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova, a fost externat. În ce stare sunt ceilalți șapte oameni # SpyNews
Tânăra însărcinată care a murit în explozia Rahova era singură acasă atunci când a avut loc tragedia. Fratele ei, un adolescent de 17 ani, s-a numărat printre cei răniți, iar ieri a fost externat. În spital mai sunt alte șapte persoane, victime ale dezastrului.
Acum 2 ore
14:00
Iubita lui CRBL, pregătită să devină mamă, la 24 de ani? Cum decurge relația cântărețului cu Olga Guțanu # SpyNews
CRBL și iubita lui sunt împreună de mai bine de un an. Cei doi s-au cunoscut la o lună după ce artistul a anunțat divorțul de fosta soție, Elena, cu care are împreună și o fiică adolescentă. Între cei doi există o diferență de 23 de ani, însă pare că nu a fost o problemă în relația lor. Olga Guțanu a răspuns la întrebarea dacă se vede curând mamă.
Acum 4 ore
13:20
Francesca Sarao și Cristi Pungă de la Insula iubirii au stabilit data nunții! Modul inedit în care au anunțat ziua în care se vor căsători # SpyNews
După o relație de 10 ani și doi ani de logodnă, Francesca Sarao și Cristi Pungă de la Insula iubirii se căsătoresc. Foștii concurenți ai sezonului 9 au dat vestea de curând, iar evenimentul va avea loc anul viitor.
12:40
Sam și Antoni sunt stabiliți de un an în România. Cei doi locuiesc în București, după ce toată viața și-au petrecut-o în America. Cei doi încă se adaptează la viața lor de aici, iar de curând, americanii s-au declarat surprinși de un lucru pe care spun că nu l-au văzut nici măcar în New York.
11:50
Alertă în Pipera. Un incendiu a izbucnit în parcarea unui bloc. Două mașini au ars, iar 40 de persoane au fost evacuate # SpyNews
Alertă în Pipera, după un incendiu care a izbucnit într-o parcare. În apropiere se află un bloc, iar flăcările s-au extins la o țeavă de gaze. Traficul în zonă este blocat.
11:40
Jorge a anunțat ieri că va aduce pe cineva în casa lui. Astăzi, cântărețul l-a prezentat așa cum se cuvine pe noul membru al familiei. Copiii lui au fost cei mai încântați de acest moment.
Acum 6 ore
10:50
O româncă stabilită în Suedia spune că nu mai consideră țara un loc sigur pentru copii. Femeia, mamă a doi copii de 5 și 6 ani, a povestit că se teme pentru siguranța lor, în condițiile în care apar tot mai multe grupări care îi racolează pe cei mici de la vârste fragede.
10:50
Asia Express ajunge diseară în orașul luminilor: Hoi An, una dintre cele mai spectaculoase destinații din Vietnam # SpyNews
Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1, începe prima ediție a etapei a șaptea din Asia Express – Drumul Eroilor. Concurenții ajung într-unul dintre cele mai fermecătoare și spectaculoase orașe din Vietnam – Hoi An, locul unde timpul pare să curgă altfel, printre felinare colorate, canale line și tradiții păstrate cu sfințenie. După o cursă istovitoare, echipele ajung în inima centrului vechi, inclus în patrimoniul UNESCO, unde vor descoperi nu doar farmecul străduțelor străjuite de clădiri coloniale și temple vechi de secole, ci și obiceiuri locale pline de simbolism.
10:20
Explozia din Rahova i-a speriat pe români. Locatarii a două blocuri din Galați au semnalat scurgeri de gaze # SpyNews
Explozia din blocul din Rahova i-a speriat pe români. Locatarii din două blocuri din Galați au semnalat scurgeri de gaze. O situație asemănătoare a avut loc și în Târgu Mureș, acolo unde au fost chemați pompierii.
09:50
Iulia Vântur, în lacrimi. Un celebru culturist din India a murit la 42 de ani. Inclusiv Salman Khan a fost prezent la înmormântare # SpyNews
Un culturist celebru în India a murit în urmă cu mai bine de o săptămână. Iulia Vântur și Salman Khan au fost prezenți la înmormântarea lui, atunci când vedeta a fost văzută în lacrimi. Bărbatul a murit la 42 de ani, în urma unui stop cardiac în timpul unei intervenții chirurgicale.
Acum 24 ore
00:20
Când se căsătoresc Simona Trașcă și Marian! Vedeta i-a schimbat planurile iubitului: ”Așa nu vreau eu” # SpyNews
Simona Trașcă se pregătește să îmbrace rochia de mireasă! Vedeta va ajunge în fața altarului alături de Marian Buzilă, bărbatul cu care se afișează după 20 de ani! Cei doi au stabilit deja data nunții și sunt nerăbdători să se căsătorească.
18 octombrie 2025
23:40
Ce se întâmplă cu locatarii din etajele blocului din Rahova, care vor fi demolate. Autoritățile au anunțat ce soluții au găsit # SpyNews
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat ce măsuri se vor lua pentru protejarea locatarilor din etajele blocului din Rahova, care vor fi demolate. Sute de persoane vor rămâne, temporar, fără locuințe, după ce Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) a constatat că structura etajelor afectate de explozie nu mai pot fi reabilitate.
22:50
Mioara Velicu urmează să devină străbunică de băiețel! Cântăreața a dezvăluit ce nume va purta micuțul # SpyNews
Mioara Velicu se pregătește pentru un nou capitol în viața ei! Cântăreața va deveni străbunică de băiețel și este nerăbdătoare să îl cunoască pe bebeluș! Mioara Velicu a dezvăluit la Xtra Night Show ce nume va purta micuțul.
22:00
Imagini rare cu Traian Băsescu! Cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro pe fostul preşedinte # SpyNews
Pensionat de mai bine de zece ani, Traian Băsescu are treburi administrative chiar și după ce nu mai este fostul președinte al României! Dacă în perioada de glorie existau ”oamenii președintelui”, iată că acum responsabilitățile personale au revenit în... sarcina lui! Iată unde a fost filmat de paparazzii Spynews.ro!
22:00
A făcut parada modei! Săndel Mihai a luat magazinele la rând. Ce a făcut soția lui, în tot acest timp # SpyNews
Săndel Mihai, fratele Andrei Măruță, este mare „fashionist”! Cunoscutul interpret de muzică populară se pare că are și altă pasiune în afară de muzică. Acestuia îi place să ia magazinele la rând, în timpul liber. Și...nu oricum. Cu soția lângă el.
22:00
Indiferență crasă a unor locatari din blocul explodat din cartierul Rahova din Capitală: ca să revină în casele lor, unii s-au arătat dispuși să mintă în privința daunelor cauzate de deflagrația devastatoare.
22:00
O problemă nu vine niciodată singură! Cornel Păsat, atacat din toate părțile: "Sunt într-o perioadă de acomodare" # SpyNews
O problemă nu vine niciodată singură, spune o vorbă din popor care pare să i se potrivească și lui Cornel Păsat. Coregraful este atacat din toate părțile, după ce s-a despărțit de curând de soție și de mama copilului său. Cu ce problemă se confruntă, mai nou, bărbatul!
22:00
Fosta concurentă de la Mireasa devine mamă pentru a doua oară! Primele declarații despre sarcină # SpyNews
Fosta concurentă de la „Mireasa” a făcut un anunț emoționant! Urmează să fie mămică pentru a doua oară și speră ca Dumnezeu să-i îndeplinească dorința de a avea o fetiță. Claudia Shik și soțul ei au anunțat că urmează să devină din nou părinți, iar, în exclusivitate pentru Spynews.ro, fosta concurentă face primele declarații despre sarcină.
22:00
Este oficial! Patru etaje ale blocului din Rahova, care a explodat vineri, vor fi demolate! Sute de persoane rămân, pentru moment, fără locuințe. Structura blocului a fost afectată foarte grav și nu mai poate fi reabilitată.
21:50
Anca Serea și-a cumpărat mașina nouă! Vedeta a făcut o schimbare drastică, pentru prima dată: ”Să nu rămân cu ea în drum” # SpyNews
Anca Serea a făcut o achiție de aproape 100.000 de euro! Vedeta și-a cumpărat o mașină nouă, de care este foarte încântată! Totuși, noua mașină vine cu o schimbare pentru Anca Serea, fapt care o pune pe gânduri.
21:10
Incendiu la un bloc din Tecuci! Un bărbat a sărit de la etaj de frică, opt persoane au fost evacuate # SpyNews
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, la un imobil din orașul Tecuci. Opt persoane au fost evacuate, iar un bărbat a sărit de la etajul al doilea, speriat de fumul din casă. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Tecuci.
20:40
Dovadă supremă de iubire după explozia din Rahova! Un bărbat și-a riscat viața pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei soții # SpyNews
Un bărbat din București a făcut un gest impresionant după exploxia din Rahova! Deși riscul de a-și pierde viața a fost foarte mare, din dragoste pentru viitoarea lui soție a trecut prin infern pentru a recupera rochia de mireasă, pe care urmează să o îmbrace în fața altarului.
20:10
Jennifer Lopez a dezvăluit că nu s-a simțit niciodată iubită, deși a fost căsătorită de patru ori! Ce relații are cu foștii soți # SpyNews
Jennifer Lopez a fost căsătorită de patru ori și a avut opt relații de iubire, însă a mărturisit că nu s-a simțit niciodată cu adevărat iubită! Iată lista bărbaților cu care superstarul a ajuns în fața altarului și ce relație are, în prezent, cu foștii soți.
19:30
Rețeta Gabrielei Cristea de saramură pentru murături. Sfaturi pentru gospodine în sezonul de toamnă # SpyNews
Gabriela Cristea a prezentat rețeta ei de saramură pentru murăturile de toamnă. Vedeta, cunoscută și datorită pasiunii pentru gătit, a venit cu sfaturi importante pentru gospodine în sezonul de toamnă.
18:50
Marilu Dobrescu a renunțat la facultatea în Australia! Influencerița a anunțat că are alte planuri # SpyNews
Marilu Dobrescu s-a mutat în Australia în urmă cu câteva luni și a anunțat că va studia acolo. Influencerița a renunțat, însă, la facultate și a anunțat că are alte planuri în acest moment, dar nu exclude să reia studiile în viitor.
18:00
Mama gravidei moarte în explozia din Rahova, declarații tulburătoare! Femeia nu își revine din suferință: ”De 2 zile lăsăm ușile de la intrare deschise” # SpyNews
Familia gravidei care a murit în explozia din Rahova trece prin momente cumplite. Mama fetei de 24 de ani a făcut declarații dureroase, în care și-a exprimat suferința și revolta pe care o simte față de dezastrul din Rahova.
17:10
Tensiuni mari în Rahova, după explozie. Locatarii nu sunt lăsati să între în bloc, din cauza riscului de prăbușire. Nu a fost găsit nici sigiliul # SpyNews
Lovitură după lovitură în Rahova. La o zi de la explozia devastatoare, specialiștii continuă expertizele blocului distrus. Riscul de prăbușire este tot mai mare, motiv pentru care locatarii nu sunt lăsați, pentru moment, să pătrundă în interior și să își ia lucrurile.
16:50
Constantin Gâlcă, declarații în lacrimi, după explozia de pe Calea Rahovei. Tatăl și frații antrenorului locuiesc în zona în care s-a produs tragedia # SpyNews
Constantin Gâlcă a crescut în cartierul Rahova, acolo unde se află în continuare tatăl și frații lui. Antrenorul echipei Rapid a făcut declarații în lacrimi, după explozia în urma căreia au murit trei oameni, iar 14 au fost răniți.
16:40
De când se cunosc, de fapt, Irina Columbeanu și Andreea Bostănică! Imagini rare cu cele două de acum 10 ani # SpyNews
Irina Columbeanu și Andreea Bostănică au o relație mai veche decât ar fi crezut fanii! Cele două s-au afișat împreună recent, dar sunt prietene de peste zece ani. Iată imagini vechi cu influencerița și fiica Monicăi Gabor!
15:50
Scurgere de gaze la un bloc din Târgu Mureș. Locatarii au alertat autoritățile. Ce au descoperit pompierii # SpyNews
Au fost clipe de panică pentru locatarii unui bloc din Târgu Mureș. Oamenii au sesizat o scurgere de gaze, așa că a fost necesară intervenția autorităților. Alimentarea în bloc a fost sistată.
Ieri
15:30
Incendiu în Ilfov. O magazie a fost cuprinsă de flăcări. 30 de persoane dintr-un cămin de bătrâni au fost evacuate # SpyNews
Incendiu în Cornetu, Ilfov, acolo unde o magazie a fost cuprinsă de flăcări. 30 de persoane de la un cămin de bătrâni au fost evacuate, iar pompierii intervin în aceste momente.
14:50
Sore, surprinsă de gestul iubitului pentru ea, după o săptămână grea. Ce a făcut bărbatul din viața ei pentru cântăreață # SpyNews
Sore a recunoscut în urmă cu câteva săptămâni că trece printr-o perioadă mai complicată, însă fără a dezvălui despre ce este vorba. Cântăreața a fost surprinsă de gestul pe care l-a făcut iubitul pentru ea, care știa că în ultimele săptămâni au apărut provocări în viața artistei.
14:20
Cine este cea de-a doua persoană găsită decedată, după explozia din Rahova. Fina ei a făcut declarații dureroase: „Nimeni nu merită un asemenea sfârșit” # SpyNews
Trei persoane și-au pierdut viața, în urma exploziei din Rahova. O femeie însărcinată de 24 de ani a fost găsită sub un planșeu de beton, în timp ce o altă persoană a fost proiectată în blocul din apropiere, la aproximativ 50 de metri distanță. O avocată și-a pierdut viața, în urma tragediei.
13:40
În ce stare este femeia care a făcut semne cu mâna pentru a fi salvată de sub dărâmături, în urma exploziei din Rahova. Tânăra a fost prinsă între plăcile de beton # SpyNews
O tânără de 24 de ani a fost prinsă între plăcile de beton, după explozia dintr-un bloc din Rahova. Femeia a avut doar o mână liberă și a reușit să le facă semne salvatorilor că este în viață.
13:10
Alex Bodi și iubita lui, o nouă vacanță, după ce s-au împăcat. În ce destinație au plecat afaceristul și Anca # SpyNews
Alex Bodi și iubita lui s-au împăcat, la scurt timp după ce s-au despărțit. Anca a fost cea care a dat de înțeles că ar fi fost vorba de infidelitate, însă afaceristul și partenera lui nu au putut sta prea mult timp despărțiți. Cei doi se află în prezent într-o nouă vacanță.
12:30
Cum recunoști o eventuală scurgere de gaze. Semnele ale unei posibile explozii pe care să nu le ignori niciodată # SpyNews
În locuințele vechi, în care instalația de gaze nu a fost verificată de mulți ani, pot să apară scurgeri de gaze, care pot duce la un dezastru. Mirosul puternic este unul dintre semnele pe care nimeni nu ar trebui să le ignori. O flacără galbenă sau portocalie în loc de albastră poate fi un alt semn care arată o eventuală scurgere de gaze.
11:50
Incendiu în cartierul Grozăvești din Capitală! Mai multe clădiri ar fi afectate. A fost emis mesaj Ro-Alert # SpyNews
Un incendiu a izbucnit în Sectorul 6 al Capitalei. Pompierii intervin în aceste momente. Potrivit primelor informații, mai multe clădiri ar fi fost afectate. 45 de persoane au fost deja evacuate.
11:10
STS confirmă că locatarii blocului unde s-a produs explozia din cartierul Rahova au anunțat o posibilă scurgere de gaze. Primul apel, efectuat cu o zi înainte # SpyNews
STS a confirmat că locatarii din blocul unde a avut loc explozia din cartierul Rahova au anunțat o posibilă scurgere de gaze. Un prim apel a fost efectuat în dimineața zilei de 16 octombrie, cu o zi înainte de dezastru. Alte 43 de apeluri au urmat, în care a fost anunțată explozia.
10:40
Ce se întâmplă cu cei 400 de locatari afectați de explozia din Rahova. Anunțul Primăriei Capitalei la o zi de la dezastru # SpyNews
400 de oameni au rămas fără casă, în urma exploziei de pe Calea Rahovei. Primăria Capitalei a anunțat că toți cei care au fost afectați vor fi ajutați. Locatarii și-au petrecut noaptea la hoteluri, urmând ca de luni să fie mutați în apartamente închiriate de Primăria Capitalei.
10:10
Una din victimele exploziei din Rahova, transferată la o clinică din Austria. În ce stare sunt ceilalți nouă oameni, internați în spitalele din București # SpyNews
O persoană afectată de explozia de la blocul de pe Calea Rahovei este transferată, în această dimineață, la o clinică din Austria. Victima are în stare gravă și este intubată. Alți nouă oameni sunt internați în spitalele din București.
09:40
Tatăl unui fost fotbalist este administratorul blocului afectat de explozia din cartierul Rahova. Inclusiv sportivul a copilărit acolo: „Îi era teamă de ceva rău” # SpyNews
Tatăl unui fost fotbalist, în prezent antrenor, este administratorul blocului afectat de explozia din cartierul Rahova. Sportivul a copilărit în blocul respectiv și și-a făcut griji că familia lui a pățit ceva.
17 octombrie 2025
23:20
Descoperire macabră într-o localitate din Vaslui! Doi copii au fost găsiți morți într-o baltă, dezbracați # SpyNews
Un alt caz a șocat România! Doi copii au fost găsiți morți într-o baltă, în județul Vaslui. Aceștia erau dezbrăcați, hainele lor aflându-se la malul apei. Cine a alertat autoritățile.
23:00
Carmen de la Sălciua, mesaj emoționant, la 4 luni de când și-a pierdut tatăl. Cântăreața a mers la mormântul lui: "Un dor..." # SpyNews
Carmen de la Sălciua, în ipostaze emoționante, la mormântul tatălui său. Cântăreața și-a pierdut părintele în urmă cu aproximativ 4 luni. De atunci, are un gol imens în suflet, pe care nimeni nu-l va putea umple. Iată ce mesaj a transmis!
22:30
Ce i s-a întâmplat Oanei Monea de la Insula Iubirii în vacanță. Ispita supremă și-a ieșit din minți: "Acum e doar o străină..." # SpyNews
Oana Monea a vorbit deschis despre o întâmplare recentă din viața ei, care a făcut-o să se enerveze la maximum. Ispita supremă de la Insula Iubirii nu s-a așteptat la una ca asta!
22:30
Mireasa – Capriciile Iubirii. Alexandra, declarații în lacrimi înainte să părăsească emisiunea! Un admirator i-a trimis o surpriză # SpyNews
Eliminare la Mireasa, sezonul 12! Alexandra a plecat acasă din emisiune, după ce a intrat în cursa pentru eliminare și a primit cele mai multe voturi. Înainte de a părăsească emisiunea, concurenta a făcut declarații în lacrimi, dar a și primit un cadou de la un admirator secret!
22:10
Se topește după el! Flavia de la „Neatza” și Andrei Ciobanul, mai îndrăgostiți ca niciodată. Cum îl privește vedeta | PAPARAZZI # SpyNews
Flavia de la „Neatza” trăiește din nou emoțiile iubirii și emana acest acest lucru, parcă prin toți porii. Vedeta TV este îndrăgostită până peste cap și nu se sfiește să își manifeste dragostea.
22:10
Riscă viaţa copilului! Vlad Chiricheş şi fiul, prin loc nepermis şi printre maşini! Unde se grăbeau # SpyNews
Vlad Chiricheș, cum rar l-ai mai văzut! Fotbalistul, împreună cu unul dintre cei doi fii ai săi, au ieșit la o plimbare... cu peripeții! Sportivul și băiatul său au mers în ritm alert, printr-un loc nepermis și printre mașini. Iată unde se grăbeau atât de tare!
22:10
A fost victima malpraxisului și a trecut printr-un șoc anafilactic! Acum, Anda Ghiță face tot posibilul să amâne intervențiile chirurgicale necesare # SpyNews
A fost victima malpraxisului și a trecut printr-un șoc anafilactic! Acum, Anda Ghiță face tot posibilul să amâne intervențiile chirurgicale necesare, la care era programată. Cu ce problemă se confruntă cea mai cunoscută soacră din showbiz-ul românesc! Declarații exclusive.
22:10
Au luat o pauză în relație! Fosta soție a lui Lino Golden și Auday, esteticianul vedetelor, probleme în paradis. Ce se întâmplă cu cei doi. Exclusiv # SpyNews
După despărțirea de Lino Golden, Delia, fosta soție a cântărețului, a fost surprinsă la brațul medicului estetician Auday, iar cei doi și-au asumat rapid relația. În ultimele zile însă, fanii au observat că cei doi nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare, ba chiar Delia postează mesaje care par să trimită la o problemă în cuplu. Da, ceva s-a întâmplat între ei, au luat o pauză în relație, iar Spynews.ro știe tot!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.