Mihaela, finalista de la Mireasa, sezonul 11, replică acidă la adresa doamnei Dorina. Ultimul ei mesaj a scos-o din sărite pe fosta concurentă: „Nu dorești să-ți vezi de viață”

22:10

După despărțirea de Lino Golden, Delia, fosta soție a cântărețului, a fost surprinsă la brațul medicului estetician Auday, iar cei doi și-au asumat rapid relația. În ultimele zile însă, fanii au observat că cei doi nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare, ba chiar Delia postează mesaje care par să trimită la o problemă în cuplu. Da, ceva s-a întâmplat între ei, au luat o pauză în relație, iar Spynews.ro știe tot!