Reconstrucția Fâșiei Gaza, misiune grea. Războiul a produs pagube de 70 de miliarde de dolari. „Este mai rău decât să o iei de la zero”
Digi24.ro, 19 octombrie 2025 15:20
În timp ce mii de locuitori din Gaza se întorceau în cartierele lor după încetarea focului, cei mai mulți se așteptau să-și găsească locuințele în ruine. Perspectiva reconstruirii acestor clădiri, a afacerilor și a tuturor instituțiilor și serviciilor necesare pentru revenirea la o viață normală în Gaza este descurajantă din orice punct de vedere: ONU estimează că pagubele se ridică la 70 de miliarde de dolari. BBC îl citează, în cadrul unui reportaj, pe Andreas Krieg, expert în securitate în Orientul Mijlociu la King's College London: „Este mai rău decât să începi de la zero - aici nu începi de la zero, ci de la moloz”.
Acum 30 minute
15:20
Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor" a ajuns la cea de-a XI-a ediție și are ca temă principală siguranța femeilor și combaterea violenței de gen. În peste zece orașe din România, inclusiv București, Cluj, Timișoara, Iași și Sibiu, sunt organizate duminică, de la ora 15:00, manifestații pentru conștientizarea violenței domestice, a femicidului și a importanței sprijinirii victimelor.
15:10
Xi Jinping cere „reunificarea” Chinei, într-un mesaj adresat noii lidere a opoziţiei din Taiwan # Digi24.ro
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a făcut apel duminică la „avansarea reunificării naţionale”, într-un mesaj de felicitare trimis noii lidere a principalului partid de opoziţie din Taiwan, Cheng Li-wun, recent aleasă în fruntea Partidului Kuomintang (KMT). Kuomintang este principalul interlocutor preferat de Beijing, care refuză dialogul cu actualul preşedinte taiwanez, Lai Ching-te.
15:10
Primăria Capitalei: 82 de locatari ai blocului din Rahova, cazați la hotelurile din Capitală # Digi24.ro
Peste 320 de persoane care locuiau în blocul în care s-a produs explozia din Sectorul 5 au fost consiliate, potrivit Primăriei Capitalei. De asemenea, 82 de persoane au fost cazate în șase hoteluri. Dintre acestea 8 sunt minori și 21 sunt persoane în vârstă. În total, sunt disponibile 440 de locuri de cazare pentru cei rămași fără locuință.
15:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 19 octombrie
Acum 2 ore
14:30
Armata israeliană a lansat duminică un atac asupra Fâşiei Gaza, potrivit relatărilor presei israeliene, diminuând speranţele că armistiţiul mediat de Statele Unite, intrat în vigoare acum o săptămână, ar putea duce la o pace durabilă în enclavă. Israelul şi Hamas îşi aruncă reciproc acuzaţii de încălcare a acordului.
14:10
Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în Parlament, îi rup picioarele” # Digi24.ro
Diana Șoșoacă susține a fost invitată de Asociația Internațională „Prietenii Rusiei” – Pietro Stramezzi să participe, în calitate de vorbitor principal, la o întâlnire deschisă cu tineri formatori de opinie din toate colțurile lumii. Eurodeputata SOS România s-a lăudat și a povestit cum l-a oprit pe Volodimir Zelenski să susțină un discurs în Parlament, când a venit în România, în octombrie 2023. „Dacă îndrăznește să vină în Parlamentul meu, îi rup picioarele!”, a spus ea.
13:50
CCR dezbate pe 5 noiembrie sesizările ÎCCJ și AUR pe legea privind plata pensiilor private # Digi24.ro
Curtea Constituțională discută pe 5 noiembrie sesizare Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și cea a AUR referitoare la legea privind plata pensiilor private adoptată pe 8 octombrie de Camera Deputaților, ca for decizional.
Acum 4 ore
13:30
Jaf ca în filme la Muzeul Louvre din Paris. Mai mulți hoți au păstrus în clădire cu un lift pentru marfă și au reușit să fugă cu mai multe bijuterii. Totul a durat doar 10 minute și s-a petrecut între 10:30 și 10:40, ora României. Ministrul Culturii din Franța a anunțat că muzeul va rămâne închis pentru restul zilei, potrivit Agerpres, care citează AFP.
13:30
12:50
Prefectul Capitalei: Apar imagini cu oameni care intră într-un bloc afectat de explozie, dar nu sunt din Rahova. Avertisment de la MAI # Digi24.ro
Prefectul Capitalei Andrei Nistor a atenționat, duminică, asupra unul fake news și a faptului că imaginile care au apărut pe rețelele de socializare cu oameni care intră într-un bloc afectat de o explozie nu sunt de la deflagrația din Rahova, cu de la un eveniment mai vechi. Între timp, Ministerul de Interne avertizează asupra unei imagini false create cu ajutorul AI în care polițiști ar aresta o vârstnică din cauză că vinde legume pe marginea trotuarului.
12:50
Cu ce viteză a fost prins un șofer pe Autostrada A0. „Nu mai contează dacă se afla pe autostradă, drum național, drum județean” # Digi24.ro
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost amendat cu 3.037 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile, după ce poliția l-a înregistrat conducând cu 227 km/h pe Autostrada A0 (autostrada de centură a Capitalei).
12:20
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze au scăzut cu peste 20% în primele zece luni ale anului # Digi24.ro
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze ar urma să înregistreze un declin anual de aproximativ 21% în octombrie, la 950 miliarde de ruble (11,7 miliarde de dolari), pe fondul preţurilor mai scăzute şi a aprecierii rublei, arată o prognoză Reuters, potrivit Agerpres .
12:20
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Punerea în siguranță ar trebui să aibă loc zilele astea sau maxim într-o săptămână # Digi24.ro
Punerea în siguranță a blocului afectat de explozia din Rahova trebuie să aibă loc cât mai repede, susține inginerul structurist Matei Sumbasacu. Potrivit acestuia, etapa ar trebui să aibă loc în cel mult o săptămâna de la producerea exploziei. Inginerul a explicat la Digi24 că intervenția este una extraordinară și trebuie proiectată foarte bine pentru „a nu crește dimensiunea dezastrului”.
11:40
Incendiu în Pipera. Două mașini au luat foc. Sunt scurgeri de gaze în zona, iar 40 de persoane de la un bloc au fost evacuate # Digi24.ro
Două mașini au luat foc pe bulevardul Pipera, iar incendiul s-a extins la o țeavă de gaze, iar gazul nu a fost oprit și sunt scurgeri. Au fost evacuate 40 de persoane de la un bloc de lângă zona în care s-a petrecut incidentul.
Acum 6 ore
11:30
Noi mărturii ale locatarilor afectați de explozia din Rahova: Toată casa praf, n-am mai văzut absolut nimic GALERIE FOTO # Digi24.ro
Noi mărturii ale locatarilor din blocul în care a avut loc explozia din Capitală. Un bărbat povește cum s-a simțit totul chiar din blocul din fața exploziei. "Toată casa era praf, am fugit afară și plângea lumea", mărturiseste bărbatul. Nu doar apartamentul i-a fost făcut praf, ci și cele două mașini aflate în parcare. Acum, toți cei afectați au de ales între case sociale sau apartamente în chirie, asta până când autoritățile decid ce se va alege cu blocul afectat.
11:00
„Am avut marea onoare.” Donald Trump publică imagini cu distrugerea unui „submarin foarte mare care transporta droguri” spre SUA # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a publicat pe rețeaua sa socială imagini declasificate cu distrugerea unui mini-submarin care, potrivit liderului de la Casa Albă, era încărcat cu droguri și se îndrepta spre Statele Unite. „Cel puțin 25.000 de americani ar fi murit dacă aș fi permis acestui submarin să ajungă la țărm”, susține președintele SUA.
11:00
Mintea umană este o linie de front. Războiul cognitiv câştigă tot mai mult teren, o bătălie tăcută, unde asaltul nu se face cu tancul sau drona, ci cu o ploaie neîntreruptă de naraţiuni toxice. Suntem invadaţi zilnic cu ştiri false, teorii ale conspiraţiei şi propagandă strategică. Scopul este subminarea încrederii în instituţii, dar mai ales, erodarea coeziunii sociale. Pur şi simplu se doreşte să fim divizaţi. Creierul nostru a devenit câmpul de luptă suprem. Discutăm despre toate acestea alături de Olexander Yavtushenko, consilierul regiunii administrative Kiev.
10:10
Pakistanul şi Afganistanul au convenit duminică asupra unei „încetări a focului imediate”, în urma unor lungi discuţii purtate în Qatar, după cele mai grave ciocniri la frontieră din ultimele decenii între cele două state vecine.
09:40
Mișcarea islamistă palestiniană Hamas pregătea un atac iminent împotriva civiililor din Gaza, susține departamentul de Stat al SUA, care dispune„informații credibile”, potrivit News.ro, care citează AFP. Atacul ar fi constituit o „încălcare a armistițiului” și ar fi compromis progresele dintre cele două state.
Acum 8 ore
09:30
Romii se opun interzicerii căsătoriilor între minori: „Nu suntem barbari”. Ministrul Muncii: „Trebuie oprite abuzurile asupra copiilor” # Digi24.ro
Protest al romilor la Târgu Jiu. Supărați din cauza unei inițiative legislative care ar putea interzice căsătoriile între minori, oamenii ar putea ieși în stradă. Ei spun că o astfel de lege i-ar obliga să abandoneze tradiții vechi de sute de ani și cer Guvernului să nu se amestece în treburile comunității. Proiectul de lege este semnat și de către ministrul Muncii, deputatul PSD, Petre Florin Manole. „Nu mai poți continua în 2025 cu astfel de metode și asfel de tradiții aproape medievale”, a precizat sociologul Adrian Marcu.
09:10
Tragerile speciale ale toamnei LOTO 6/49, Joker, 5/40 - Duminică, 19 octombrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro la 6 din 49 # Digi24.ro
Loteria Română organizează duminică, 19 octombrie, tragerile speciale ale toamnei. Este suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. La tragerile loto de joi, 16 octombrie, Loteria Română a acordat peste 27.900 de câștiguri în valoare totală de peste 2,09 milioane de lei.
09:00
Imaginile de la locul exploziei care a avut loc într-un bloc din municipiul Bistrița arată că geamurile apartamentului de la etajul 2 au fost sparte, iar câteva obiecte din casă au fost aruncate în stradă de suflul exploziei.
08:20
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti organizează, duminică, tradiţionala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei. Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic în ziua de 22 octombrie, data la care și-a inaugurat pontificatul.
08:00
Basistul trupei Limp Bizkit, Sam Rivers, a încetat din viață la 48 de ani, au anunțat membrii formației. Cauza morţii sale nu a fost dezvăluită.
Acum 12 ore
07:20
O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa, toate persoanele din imobil autoevacuându-se.
07:10
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală” # Digi24.ro
Consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, Cristian Păunescu, repune pe tapet, într-un interviu pentru postul public de televiziune polonez, TVPWorld, chestiunea Tezaurului României, nerecuperat de la Rusia. Acesta afirmă că pentru români, recuperarea lui este o chestiune de datorie morală. S-au încercat toate căile posibile de negociere, dar URSS și, ulterior, Rusia au ignorat această datorie. Valoarea Tezaurului se ridică acum la 8 miliarde de euro.
07:10
Topul orașelor fruntașe la încărcarea mașinilor electrice în stațiile publice. De ce Capitala nu se regăsește în clasament # Digi24.ro
Timișorenii sunt campioni la încărcarea mașinilor electrice. Datele autorităților arată că stațiile publice de încărcare din Timișoara sunt cele mai folosite din toată țara. Drept urmare, aproximativ 5.000 de tone de dioxid de carbon nu au mai ajuns în aer, spun reprezentanții primăriei. Topul este completat de Cluj-Napoca, Satu Mare, Pitești și Reșița. Din clasament lipsește, însă, Capitala. Explicația este simplă: în București nu există stații publice de încărcare, toate sunt private.
07:10
Rusia a găsit o nouă soluție ca să distrugă trenurile din Ucraina. „Șinele vor fi intacte, dar nu o să avem cu ce să circulăm pe ele” # Digi24.ro
Rusia lansează acum atacuri asupra infrastructurii Ucrainei cu mai multă precizie datorită tehnologiei mai performante folosite de dronele rusești cu rază lungă de acțiune, ceea ce le-a permis forțelor ruse să perturbe logistica militară și comercială vitală a Kievului. Oficialii și analiștii ucraineni avertizează că noile soluții tehnice găsite de ruși și ritmul tot mai intens al atacurilor prezintă o amenințare gravă.
07:10
În discuția cu Trump, Putin a cerut ca Ucraina să cedeze teritorii-cheie, ca o condiție pentru încetarea războiului (Washington Post) # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a cerut, în convorbirea telefonică de săptămâna aceasta cu președintele Donald Trump, ca Ucraina să cedeze controlul total asupra Donețkului, o regiune strategică vitală din estul țării, ca condiție pentru încheierea războiului, au declarat doi înalți oficiali familiarizați cu conversația, citați în exclusivitate de cotidianul The Washington Post. Interesul liderului rus pentru Donețk, o regiune strategică vitală din estul Ucrainei, sugerează că acesta nu renunță la cererile anterioare care au dus conflictul într-un impas, în ciuda optimismului lui Trump cu privire la încheierea unui acord, comentează ziarul american.
07:10
Când se deschid târgurile de Crăciun din Europa și România în 2025. Ce program au în acest an evenimentele festive # Digi24.ro
An de an, târgurile de Crăciun devin puncte de atracţie culturală şi turistică, prin care centrele oraşelor capătă o nouă identitate, dominată de tradiţie, gastronomie şi patrimoniu european. Când se deschid târgurile de Crăciun din Europa și România în 2025. Ce program au în acest an evenimentele festive
07:10
Românii cred în energii misterioase. Care sunt locurile din țară care atrag anual mii de turiști dornici să se „încarce energetic” # Digi24.ro
Tot mai mulți români spun că au simțit „energie specială” în anumite locuri din țară - fie pe vârf de munte, fie în păduri sau peșteri, unde legenda se împletește cu misterul. Peste jumătate dintre români cred în existența „locurilor încărcate energetic”, arată un sondaj INSCOP. „Dacă crezi, este. Dacă nu, nu este”, susțin unii dintre români. Aceste credințe sunt răspândite la scară largă, fără legătura cu vârsta sau educația, spun sociologii, care avertizează și că astfel de convingeri pot deveni periculoase. În România ar fi șapte astfel de locuri „încărcate energetic”, printre care Sfinxul din Bucegi, Peștera Polovragi din Gorj sau Pădurea Hoia-Baciu, din județul Cluj.
07:10
Curajul soldaților ucraineni de pe linia frontului, precum și capacitatea poporului ucrainean de a rezista eficient agresiunii ruse, l-au convins pe președintele SUA, Donald Trump, că Ucraina „deține cărțile”.
07:10
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul din cei mai mari magnați imobiliari ai Europei # Digi24.ro
Imperiul imobiliar de 27 de miliarde de dolari al lui Rene Benko cuprindea cândva proprietăți precum clădirea Chrysler din New York și magazinul universal Selfridges de la Londra, atrăgând investitori de marcă din toată lumea. La doi ani de la prăbușirea spectaculoasă a grupului Signa, magnatul austriac trebuie acum să se apere în fața instanței în primul dintr-o serie mai lungă de procese de fraudă cu care Benko se va confrunta cel mai probabil în viitorul apropiat.
07:10
„Muzee naturale” ascunse în stânci. Artefacte medievale în stare perfectă descoperite în cuiburile vulturilor din Spania # Digi24.ro
Oameni de știință spanioli au descoperit artefacte medievale în cuiburile vulturilor bărbosi din sudul Spaniei, unele vechi de peste 600 de ani. În straturile de oase și resturi acumulate de generații întregi de păsări au fost găsite sandale împletite, o bucată de piele decorată, o săgeată de arbaletă și alte obiecte confecționate de oameni. Cercetătorii spun că aceste cuiburi au funcționat ca adevărate „muzee naturale”, conservând dovezi prețioase despre istoria locală și relația dintre om și mediu de-a lungul secolelor.
07:10
Când îți poate pune ANAF poprire pe salariu. Ce procent din venitul lunar se poate reține # Digi24.ro
Poprirea veniturilor salariale reprezintă una dintre cele mai utilizate măsuri de executare silită utilizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru recuperarea datoriilor bugetare.
07:10
Delfinii, afectați de Alzheimer? Studiu alarmant: boala le-ar putea deteriora memoria și orientarea, explicând eșuările misterioase # Digi24.ro
Un studiu realizat în Florida a descoperit semne ale bolii Alzheimer în creierele a 20 de delfini eșuați, indicând posibile legături între neurodegenerare și schimbările climatice. Cercetătorii au identificat acumulări de proteine similare celor observate la pacienții umani cu Alzheimer, precum și niveluri extrem de ridicate ale unei neurotoxine asociate înfloririlor algale. Potrivit specialiștilor, încălzirea globală favorizează proliferarea acestor alge toxice, care pot afecta atât fauna marină, cât și sănătatea umană.
07:10
„Ne e frică!”. Coșmarul trăit de mii de oameni din satele terorizate de șacali. Animalele s-au înmulțit alarmant în ultimii 5 ani # Digi24.ro
Sate întregi din Oltenia sunt terorizate, seară de seară, de șacali. Animalele își fac apariția la lăsarea întunericului, iar numărul lor crește alarmant, de la un an la altul. Oamenii mărturisesc că le este frică să mai iasă din case, iar ciobanii și fermierii se plâng că șacalii le omoară vitele și oile pe capete. Potrivit Direcției Silvice, numai pe fondurile cinegetice din Olt numărul prădătorilor a ajuns acum la peste 150.
07:10
Anunțul așteptat de turiști: plaje fără șezlonguri. Ce spun primarii din stațiunile de pe litoral despre proiectul votat de Parlament # Digi24.ro
Vestea că ar putea merge la plajă, din 2026, fără să plătească șezlonguri sau baldachine îi bucură deopotrivă și pe localnici, și pe turiști. „Ar fi trebuit să fie așa încă de la început”, spun aceștia. Și primarii din stațiunile de litoral spun că proiectul e de bun augur și fac deja planuri de amenajare. Miercuri, Parlamentul a votat un proiect de lege prin care 20% din plajele litoralului pot deveni publice, fără activități comerciale. Primăriile vor fi responsabile de curățenie, cabine de schimb, dușuri și accesul persoanelor cu dizabilități. Proiectul merge la promulgare la președintele României.
Acum 24 ore
00:40
Zece persoane au fost evacuate din locuințe în urma unei avarii la o țeavă de gaz, în județul Mureș # Digi24.ro
Zece persoane au fost evacuate, sâmbătă seară, din cinci locuinţe amplasate într-o comună din judeţul Mureş, din cauza unei avarii produse la o ţeavă de alimentare cu gaz. Avaria la conducta de gaz a survenit din cauze necunoscute, transmit autorităţile.
00:00
Israelul a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori, ucigând 38 de palestinieni şi rănind alţi 143, acuză autoritățile din Gaza # Digi24.ro
Biroul de presă al autorităților din Gaza a acuzat Israelul că a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori de la intrarea în vigoare a acestuia, ucigând 38 de palestinieni şi rănind alţi 143, relatează The Guardian.
18 octombrie 2025
23:00
„Printre cele mai bizare structuri cosmice”: Ce sunt inelele uriașe ce înconjoară întregi galaxii, descoperite recent de astronomi # Digi24.ro
În spațiul cosmic îndepărtat, astronomii au descoperit cel mai puternic „cerc radio bizar” (odd radio circle) detectat până acum, ceea ce ar putea duce la o mai bună înțelegere a acestor inele misterioase care cuprind întregi galaxii și cum se formează ele.
22:50
Secretele filosofului care a fondat Stoicismul au fost descifrate după ce un papirus recuperat din cenușă a fost citit de cercetători # Digi24.ro
La mai bine de 2.200 de ani de la moartea sa, unul dintre cei mai influenți și evazivi filosofi ai Antichității vorbește din nou. Folosind o tehnică inovativă de imagistică, cercetătorii italieni au citit părți dintr-un sul de papirus carbonizat care deveniseră ilizibile în urma celui mai notoriu dezastru natural care a lovit lumea clasică: erupția vulcanului Vezuviu în anul 79 d.Hr, potrivit The Times.
22:30
SUA interzice companiei israeliene NSO, care deține programul de spionaj Pegasus, să mai acceseze WhatsApp # Digi24.ro
O instanţă federală din Statele Unite a ordonat companiei israeliene NSO Group să înceteze definitiv orice încercare de a accesa ilegal serviciul de mesagerie WhatsApp al Meta Platforms, decizie despre care firma a avertizat că ar putea-o scoate din afaceri, transmite Reuters.
22:20
Estonia construiește ocolitoare după închiderea drumurilor care traversează teritoriul rus # Digi24.ro
Estonia a închis definitiv două drumuri din sud-estul țării care traversează teritoriul rus, din motive de securitate, și a început construirea de ocolitoare în jurul zonelor afectate, relatează TVPWorld.
21:40
Ce arată raportul Inspectoratului de Stat pentru Construcții despre pagubele produse liceului Bolintineanu de explozia din Rahova # Digi24.ro
Raportul Inspectoratului de Stat pentru Construcţii (ISC) despre efectele exploziei de la blocul de apartamente din Rahova cuprinde şi concluziile privind pagubele provocate clădirii Liceului Bolintineanu, în urma deflagrației fiind afectat stâlpul de beton armat în care a fost proiectat panoul de perete provenit din bloc şi fiind produse avarii la ferestrele şi plafoanele suspendate, dar fără să existe risc de colaps, scrie News.ro.
21:30
Replică scandaloasă a purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, la întrebarea unui jurnalist. „Maică-ta a ales-o” # Digi24.ro
Budapesta, capitala Ungariei, stabilită ca loc de întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, a stârnit un întreg scandal în presa americană. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, este acuzată de un jurnalist de la Huff Post că i-a răspuns într-un mod obraznic când a întrebat cine a ales Budapesta ca loc de întâlnire.
21:10
Misterul statuilor Moai de pe Insula Paștelui, dezvăluit: cum au fost mutate capetele uriașe de piatră # Digi24.ro
Timp de mai mulți ani, cercetătorii s-au întrebat cum au reușit vechii locuitori ai insulei Rapa Nui să realizeze ceea ce părea imposibil și să mute statuile Moai, simbolul insulei. Utilizând o combinație de fizică, modelare 3D și experimente pe teren, o echipă formată din membri ai Universității Binghamton, Universitatea de Stat din New York, a confirmat că statuile au fost de fapt mutate, conform Binghamton University.
20:50
Primul raport al ISC legat de blocul din Rahova afectat de explozie: „Prezintă risc ridicat”. Bujduveanu: Demolarea, luată în calcul # Digi24.ro
Raportul preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru locuitori.
20:40
Diana Șoșoacă a participat la un eveniment unde Putin a ținut un discurs. Dictatorul a vorbit despre promovarea Rusiei în alte țări # Digi24.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă se laudă că l-a întâlnit pe Vladimir Putin, la un eveniment dedicat aniversării a 20 de ani de când a fost lansat postul de propagandă rusească Russia Today. În imagini se vede că șefa SOS România este în public, la discursul ținut de președintele Rusiei, în cadrul evenimentului. Eurodeputata prorusă apare în fotografii alături de tatăl lui Elon Musk, dar și alături de personaje controversate, cum ar fi Chay Bowes, un jurnalist irlandez, cunoscut pentru opiniile sale pro-Kremlin.
