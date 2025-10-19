„Sfidează legile medicinei” Ronaldo șochează fotbalul. La 40 de ani, încă un pas spre golul 1.000: „Lumea m-a crezut nebun”

15:30

Dinamo - Rapid. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor” a vorbit despre derby-ul care va avea loc pe 19 octombrie, de la 20:30. Meciul Dinamo - Rapid se joacă pe Arena Națională, va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.