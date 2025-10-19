„Sfidează legile medicinei” Ronaldo șochează fotbalul. La 40 de ani, încă un pas spre golul 1.000: „Lumea m-a crezut nebun”

Golazo.ro, 19 octombrie 2025 15:20

Cristiano Ronaldo a mai înscris trei goluri în această săptămână. Două pentru Portugalia și altul sâmbătă, spectaculos, la Al-Nassr. „Va juca până la 45 de ani”, spune un fost internațional englez

Acum 30 minute
15:20
15:20
„Mi-aș da palme să mă trezesc” Concluzie dură după umilința suferită de FCSB: „Fiecare vrea să demonstreze, nu îi interesează echipa” Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Foștii jucători de la Steaua, Basarab Panduru (55 de ani) și Marius Baciu (50 de ani), au analizat și comentat eșecul surprinzător suferit de campioana României.
Acum 2 ore
14:30
Furia lui Flick l-a exclus din El Clasico! FOTO. Antrenorul Barcelonei a fost eliminat cu Girona și a făcut gesturi obscene. Cum s-a apărat Golazo.ro
Hansi Flick, reacție furibundă la 2-1 cu Girona. Eliminat, a răbufnit după golul lui Araujo, în prelungiri. Susține că nu a făcut gesturile obscene împotriva arbitrului Gil Manzano, dar ar putea fi pedepsit după imaginile TV
14:10
„Olaru, lasă-te de fotbal” Finanțatorul FCSB își atacă dur vedeta: „Distrugi echipa. Stai pe bancă!” Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul roș-albaștrilor, l-a criticat pe căpitanul Darius Olaru (27 de ani). Becali i-a transmis jucătorului să se lase de fotbal, dezamăgit de felul în care acesta executa loviturile de colț.
Acum 4 ore
13:30
U Cluj și-a găsit antrenor Cine l-ar putea înlocui pe Ioan Ovidiu Sabău Golazo.ro
Universitatea Cluj a rămas fără antrenor după demisia lui Ovidiu Sabău, survenită în urma înfrângerii cu Botoșani, scor 0-2. Conducerea echipei este acum foarte aproape să numească un nou tehnician, care are experiență în Superliga.
13:10
Blănuță, „agentul 007” Românul nu se integrează în Ucraina. Cu el, Dinamo Kiev nu mai bate pe nimeni » Câte șuturi are în 7 meciuri Golazo.ro
Vladislav Blănuță, 23 de ani, a jucat al 7-lea meci la Dinamo Kiev, dar nici sâmbătă nu a ieșit în evidență. Așteaptă încă primul gol sau prima pasă decisivă. Câte șuturi are pe poartă vârful în campionatul ucrainean
12:50
Cel mai mare premiu din istorie! Jannik Sinner l-a învins categoric pe Alcaraz în finala Six Kings Slam și a primit o rachetă din aur » Suma fabuloasă obținută de italian Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) a cucerit titlul la turneul demonstrativ „Six Kings Slam”, desfășurat la Riyadh, după o victorie clară în fața lui Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP), scor 6-2, 6-4.
11:50
Dinamo - Rapid LIVE de la 20:30, derby-ul etapei 13 » „Câinii” nu i-au mai învins pe giuleșteni de 10 ani! Golazo.ro
Dinamo va juca împotriva celor de la Rapid, astăzi, de la 20:30, în etapa #13 din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Acum 6 ore
11:30
Chivu explică marea victorie Toată Italia îl apreciază după 1-0 la Roma: „Modelul de urmat” » Ce spune românul și ce i-au făcut jucătorii lui Inter Golazo.ro
Cristi Chivu, în mijlocul bucuriei Interului, după ce a învins Roma pe „Olimpico”. Antrenorul descrie puterea nerazzurrilor, dar jucătorii îi mulțumesc antrenorului
11:30
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Kyros Vassaras, de 11 ani șef la CCA, perioadă în care n-a descoperit niciun arbitru care azi să fie în top.
11:10
„Rușinos! Ne-am bătut joc” Adrian Șut, tăios  după înfrângerea cu Metaloglobus: „E vina tuturor” » Ce s-a discutat în vestiarul FCSB la pauză Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Adrian Șut (26 de ani) a vorbit despre partida dezamăgitoare de la Clinceni.
10:30
Cine transmite finalele România luptă azi pentru aur atât la masculin, cât și la feminin » Unde poți urmări meciurile de la Europeanul de tenis de masă Golazo.ro
Naționalele României de tenis de masă sunt la un pas de o performanță istorică la ediția din 2025 a Campionatului European pe echipe.
10:00
„Suntem singura țară din Europa care are asta” Zi fantastică pentru România: finale la feminin și masculin, la tenis de masă. Ce spun Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu Golazo.ro
România scrie istorie la tenis de masă. Echipele de feminin și masculin s-au calificat în finala Europenelor.
09:50
„Surpriza campionatului” Anghel Iordănescu, șocat de înfrângerea FCSB: „E greu de înțeles comportamentul lor” » Reacția lui Stoichiță Golazo.ro
Metaloglobus-FCSB 2-1. Mihai Stoichiță (71 de ani), director tehnic al FRF, Anghel Iordănescu (75 de ani), fost selecționer al României, și Sorin Paraschiv (44 de ani), fost jucător al roș-albaștrilor, au comentat rezultatul dezamăgitor înregistrat de campioana României.
Acum 8 ore
09:20
Barcelona a plătit ca să ascundă dovezi Catalanii, acord fictiv cu Atletico! Suma oferită pentru a închide gura madrilenilor » Judecătorul a descoperit tot Golazo.ro
Barcelona și Atletico, suspectate de infracțiune la transferul lui Antoine Griezmann, în 2019. Catalanii le-au achitat madrilenilor 15 milioane de euro în plus
Acum 24 ore
00:10
Elias nu vrea să plece Charalambous după ce fanii i-au cerut demisia : „Nu renunț la slujba mea” + „Este ceva ce nu înțeleg deloc!” Golazo.ro
Metaloglobus-FCSB 2-1. Elias Charalambous (45 de ani) a declarat că nu vrea să plece de la echipa campioană, chiar dacă fanii i-au cerut demisia.
00:00
Teja a dezvăluit secretul Ce le-a spus antrenorul lui Metaloglobus la pauza meciului istoric cu FCSB + Imagini cu bucuria jucătorilor Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Mihai Teja (47 de ani) a vorbit despre prima victorie din istoria gazdelor în Liga 1, chiar în fața campioanei României.
00:00
METALO VS CIRCUL GLOBUS  4 concluzii după ce FCSB s-a făcut de rușine: doar Becali și arbitrul au fost la fel de penibili! Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Prima victorie din istoria gazdelor în Liga 1 a venit chiar în fața campioanei României.
18 octombrie 2025
23:30
„Miștocăreală” Patronul FCSB face dezvăluiri după înfrângerea cu Metaloglobus: „Pintili mi-a zis «Poate e mai bine să plecăm»” Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după înfrângerea surprinzătoare a echipei sale.
23:20
„Am fost o rușine!”  Tănase cere o analiză dură la FCSB: „Cine nu rezistă, la revedere!”. Olaru, șocat de rezultat Golazo.ro
Metaloglobus-FCSB 2-1. Florin Tănase susține că trebuie să se producă schimbări la echipa sa după rezultatele negative din campionat.
23:10
I-au cerut demisia lui Charalambous  VIDEO Fanii celor de FCSB, extrem de nervoși după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: l-au înjurat pe Alibec Golazo.ro
Metaloglobus-FCSB 2-1. Fanii campioanei României i-au cerut demisia lui Elias Charalambous (45 de ani) la finalul partidei.
23:10
Candidat-supriză la United Antrenorul care a scris istorie la Manchester City e gata de revenirea în Premier League Golazo.ro
Conform presei internaționale, Roberto Mancini (60 de ani) le-ar fi spus apropiaților că ar putea deveni antrenorul lui Manchester United, dacă gruparea de pe Old Trafford îl va demite pe Ruben Amorim (40 de ani).
22:20
Patru momente ratate de camerele TV Metaloglobus - FCSB: replici ironice, cum a fost peticit stadionul din Clinceni și fanul-surpriză al lui Metaloglobus Golazo.ro
Atmosferă tensionată și replici cu subînțeles la Clinceni, înaintea și meciului dintre Metaloglobus și FCSB.
22:20
Fică a semnat contractul  Unde va evolua până în 2028 jucătorul dorit de Rapid Golazo.ro
Alin Fică (24 de ani) și-a prelungit contractul cu CFR Cluj, după ce a fost aproape de Rapid în această vară.
22:00
Seară grea pentru Avram Arbitrul de la Metaloglobus - FCSB, urmărit de șeful CCA: un penalty anulat și alte 2 acordate Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB. Arbitrul Robert Avram (37 de ani) a acordat lovitură de la 11 metri pentru gazde, în minutul 19 al partidei.
21:50
„Prefer să fiu furat decât ajutat”  Mirel Rădoi, despre  tirada sa la adresa lui Lucescu: „Poate sunt nebun, dar asta am încercat să fac” Golazo.ro
U Craiova - Unirea Slobozia 3-1. Mirel Rădoi (44 de ani) a declarat că a încercat să profite de scandalul cu Mircea Lucescu (80 de ani) pentru a-și motiva jucătorii.
21:40
Calificare istorică Echipa masculină de tenis de masă, în premieră în finală la Europene! Golazo.ro
România va evolua pentru prima dată în finala masculină la Campionatele Europene de tenis de masă, după ce a trecut și de Slovenia, scor 3-0.
21:20
Gesturi incredibile VIDEO și FOTO Cum a reacționat Giovanni Simeone după ce a marcat cu Napoli: și-a pus mâinile în cap și aproape a plâns Golazo.ro
Giovanni Simeone (30 de ani), atacantul celor de la Torino, a fost la un pas să izbucnească în lacrimi după ce a punctat decisiv în fața fostei sale echipe, Napoli
20:40
Lucescu, înjurat la Craiova Selecționerul României, apostrofat de fanii oltenilor în timpul meciului cu Unirea Slobozia Golazo.ro
U CRAIOVA - UNIREA SLOBOZIA 3-1. Fanii olteni au avut o reacție ostilă la adresa selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani).
20:30
Dobre, folosit ca motivație Florentin Petre, după ce jucătorul Rapidului a înjurat-o pe Dinamo  la galerie: „Omul ăsta are o frustrare, o problemă” Golazo.ro
Florentin Petre (49 de ani), legenda lui Dinamo și actual antrenor secund, a reacționat după ce Alex Dobre (27 de ani) a înjurat echipa antrenată de Zeljko Kopic.
20:20
U Cluj a rămas fără antrenor Ioan Ovidiu Sabău și-a reziliat contractul cu ardelenii! Anunțul clubului Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) și-a reziliat contractul cu U Cluj, după înfrângerea, 0-2, cu Botoșani.
20:20
„Aveam nevoie de bani pentru spitalizare” Drama prin care a trecut Dani Coman și eforturile de a-și ajuta părinții: „Stăteam prin service-uri și apoi prin târguri” Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a vorbit despre greutățile prin care a trecut atunci când era adolescent.
19:50
„De ce trebuia să facă asta?” Gesturile lui Baiaram de după gol l-au nemulțumit pe Rădoi + „Decarul” oltenilor, scos cu targa de pe teren Golazo.ro
U CRAIOVA - UNIREA SLOBOZIA. Ștefan Baiaram (22 de ani) a deschis scorul pentru olteni, iar gesturile sale la adresa suporterilor l-au nemulțumit pe Mirel Rădoi (44 de ani).
19:40
„TASE”-mania FCSB, așteptată cu multă căldură la Clinceni: jucătorii campioanei asaltați de juniorii lui Metaloglobus pentru poze și autografe Golazo.ro
Autocarul echipei FCSB a fost primit cu mult interes la sosirea în Clinceni, acolo unde campioana întâlnește Metaloglobus.
19:30
România, din nou în finală! Echipa feminină de tenis de masă va înfrunta Germania pentru aur la Europene: „Vrem revanșa” Golazo.ro
România va înfrunta Germania în finala feminină a Campionatelor Europene de tenis de masă de la Zadar, Croația.
19:20
Apare un nou stadion în România VIDEO. Va putea găzdui meciuri din preliminariile cupelor europene » Cât costă și când va fi inaugurat  Golazo.ro
Un nou stadion din România este foarte aproape de inaugurare. Este vorba despre noua arenă a celor de la CSM Alexandria, formație ce evoluează în Liga 3.
18:50
Demis după 39 de zile! Postecoglou, dat afară și de Nottingham. Nimeni ca el. A doua concediere în 5 luni: 17 minute de la eșec! Golazo.ro
Ange Postecoglou, 60 de ani, a rezistat puțin mai mult de o lună la Nottingham Forest. După opt meciuri, out! 0-3 cu Chelsea, ultima sa apariție pe „City Ground”
18:50
Record de asistență la derby  Câte bilete s-au vândut pentru Dinamo-Rapid, capul de afiș al etapei #13 Golazo.ro
Dinamo-Rapid. Derby-ul etapei #13 din Liga 1 va stabili noul record al actualului sezon privind asistența la un meci.
18:20
De ce nu joacă mai mult Dennis Politic Situația fotbalistului de la FCSB: „Ar fi trebuit să-i scoată din echipă pe Cisotti şi Miculescu!” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al FCSB, a vorbit despre situația lui Dennis Politic (25 de ani).
18:10
„Vă dați demisia?” Sabău e gata să renunțe! Ședință la U Cluj după eșecul cu Botoșani Golazo.ro
U Cluj - FC Botoșani 0-2. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), tehnicianul „șepcilor roșii”, e gata să demisioneze după un nou pas greșit.
18:00
Ce o îngrijorează pe FCSB  MM Stoica, Miculescu și Cisotti, înaintea partidei cu Metaloglobus: „Este o lipsă de respect” Golazo.ro
Metaloglobus-FCSB. David Miculescu (24 de ani) și Juri Cisotti (32 de ani) au prefațat partida cu echipa antrenată de Mihai Teja (47 de ani).
17:50
Protestul interzis la TV Ce se întâmplă la meciurile din La Liga și ce a stârnit revolta Golazo.ro
Asociația Fotbaliștilor Spanioli (AFE) a emis un comunicat în care a anunțat că jucătorii din La Liga vor refuza sa joace timp de 15 secunde, la startul fiecărei partide din runda #9.
17:00
Revanșa lui Cîmpanu Atacantul celor de la Botoșani a reușit un GOLAZO împotriva fostei sale echipe Golazo.ro
U Cluj - Botoșani. Alexandru Cîmpanu (25 de ani), atacantul moldovenilor, a înscris un gol superb în etapa #13 din Liga 1.
16:20
„Nu prea ai ce căuta la sportul acesta” Eddy Gnahore, mesaj înainte de Dinamo - Rapid: „E nevoie de o pregătire mentală specială” Golazo.ro
Dinamo - Rapid. Eddy Gnahore (31 de ani), fundașul „câinilor”, vede derby-ul ca pe unul dintre motivele pentru care ales să joace fotbal.
15:50
Cristian Geambașu Rapidistul Golazo.ro
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre povestea unui rapidist, înainte de Dinamo - Rapid.
15:50
Arbitru lovit! Joc oprit! Incidente grave la un meci încins în Belgia. „Arbitrii sunt vedete. Să fluieri finalul pentru atât?” Golazo.ro
Standard - Antwerp a fost suspendat definitiv spre final, după ce arbitrul Lothar D’Hondt a fost lovit în spate cu un obiect lansat din tribune. Ce se întâmplă acum!
Ieri
15:30
Kopic, răspuns pentru Gâlcă Tehnicianul lui Dinamo, înainte de derby: „E normal să fie optimiști. Rapid are calități, dar și defecte” Golazo.ro
Dinamo - Rapid. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor” a vorbit despre derby-ul care va avea loc pe 19 octombrie, de la 20:30. Meciul Dinamo - Rapid se joacă pe Arena Națională, va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
15:10
„Asta voia Ramzan Kadyrov”  Cum și-a schimbat Mărgăritescu părerea despre dictatorul cecen. De la „m-am speriat, am vrut să plec” la „a fost super” Golazo.ro
Andrei Mărgăritescu (45 de ani) a rememorat primele sale întâlniri cu liderul cecen Ramzan Kadyrov, din perioada în care românul juca la Terek Grozny.
15:10
Scandal cu Israel în Europa Fanii lui Maccabi, interziși în Anglia. Protest la Tel Aviv: „Lașitate”. Reacția premierului britanic: „E greșit” Golazo.ro
Aston Villa a anunțat că suporterii lui Maccabi Tel Aviv nu pot veni la meciul de la Birmingham, pe 6 noiembrie, în Europa League
15:00
Metaloglobus - FCSB LIVE de la 20:30 , în etapa #13 din Liga 1 » Nevoie disperată de puncte pentru ambele echipe Golazo.ro
Metaloglobus și FCSB se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, într-un meci din Liga 1, etapa #13. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
