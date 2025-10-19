Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy afirmă că „nu se teme”, înainte de începerea executării sentinţei de închisoare
Rador, 19 octombrie 2025 15:50
Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, care urmează să înceapă marți executarea unei pedepse de cinci ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru încercarea de a obține fonduri de campanie din Libia în 2007, a declarat că nu se teme de închisoare, potrivit publicației La Tribune Dimanche. Sarkozy, care va fi încarcerat la închisoarea […]
Acum 15 minute
16:10
Autorităţile din Iran au executat sâmbătă o persoană acuzată de spionaj în favoarea Israelului, a relatat duminică agenția de presă Mizan, care l-a citat pe un procuror iranian. Persoana avea legături cu serviciul de informații israelian Mossad și divulgase informații clasificate, a transmis Mizan, citându-l pe procuror. Implicate într-un război din umbră cu Israelul, care […]
Acum o oră
15:50
15:40
Un fost „preot satanic” se numără printre cele şapte persoane care vor fi canonizate astăzi de Papa Leon. Bartolo Longo, fost avocat italian, a fost atras de ocultism înainte de a reveni la catolicism când avea 25 de ani. Ulterior, şi-a dedicat întreaga viaţă actelor de caritate. Pe lângă el, alte şase persoane vor fi […]
15:30
Armata israeliană a anunţat că a bombardat o zonă din Fâşia Gaza, ca urmare a unor „atacuri repetate” ale Hamas. Un oficial militar israelian a spus că atacurile grupării militante reprezintă o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului. Locuitori şi martori au declarat pentru BBC că oraşul Rafah, din sudul enclavei, a fost […]
Acum 2 ore
14:40
Blocul în care s-a produs explozia din cartierul bucureștean Rahova este grav afectat, iar oamenii nu se mai pot întoarce la locuințele lor # Rador
Blocul în care s-a produs explozia din cartierul bucureștean Rahova este grav afectat, iar oamenii nu se mai pot întoarce la locuințele lor, arată raportul preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcții. În plus, specialiștii apreciază că o eventuală consolidare nu este justificată economic și ar implica riscuri majore pentru echipele de intervenție. Primarul interimar […]
14:30
Numărul turiștilor care vin în Clisura Dunării și la Băile Herculane a scăzut din cauza diminuării valorii voucherelor de vacanță și a majorării TVA-ului. Proprietarii de pensiuni din zonă spun că dacă în anii trecuți, în lunile septembrie și octombrie, aveau turiști care veneau într-un sejur, pe care îl achitau cu vouchere de vacanță, acum […]
Acum 4 ore
13:30
Muzeul Luvru a anunțat pe rețelele de socializare că va fi închis pentru restul zilei de duminică din motive „excepționale”, în urma unui jaf. Detaliile sunt încă neclare, însă presa franceză relatează că trei bărbați mascați au pătruns în muzeul Luvru la scurt timp după deschiderea de duminică dimineață. Se pare că hoţii au folosit […]
Acum 6 ore
11:20
Creșterea salariului minim pentru anul 2026 urmează să fie discutată în cadrul Consiliului Național Tripartit # Rador
Creșterea salariului minim pentru anul 2026 urmează să fie discutată săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului Național Tripartit, care reunește sindicate, patronate și reprezentanți ai Guvernului, potrivit unor surse politice. Premierul Ilie Bolojan a lăsat să se înțeleagă că salariul minim ar urma să rămână neschimbat și anul viitor, având în vedere că o eventuală majorare […]
10:30
Hamas respinge acuzaţiile SUA potrivit cărora gruparea s-ar pregăti să încalce acordul de încetare a focului cu Israelul # Rador
Hamas a respins duminică un comunicat al Departamentului de Stat al SUA, în care acesta cita „informaţii credibile” ce indicau că gruparea militantă palestiniană ar urma să încalce în curând acordul de încetare a focului cu Israelul. Hamas a afirmat că aceste acuzații sunt false./mbrotacel/dsirbu REUTERS – 19 octombrie
Acum 8 ore
08:40
A doua ediție a Târgului de Oferte de Formare va avea loc mâine în capitală. Este organizat de Ministerul Muncii și este dedicat adulților care doresc să își dezvolte competențele profesionale și personale. Evenimentul reunește peste 20 de furnizori de formare profesională, cu o ofertă de peste 500 de programe în diverse domenii, de la […]
Acum 12 ore
05:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 octombrie) – La Salina Praid, reprezentanţii Societăţii Naţionale a Sării au subevaluat, în mod constant, riscul de inundare a subteranului şi de afectare a zăcământului de sare – este concluzia prezentată, astăzi, de Corpul de Control al Premierului. În plus, titularul licenţei de exploatare nu a avut nicio strategie de protejare […]
04:20
Ana Trisic Babic a fost numită preşedinte interimar în Republica Srpska după retragerea lui Milorad Dodik # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 octombrie) – Parlamentul Republicii sârbe din Bosnia a numit-o sâmbătă pe Ana Trisic Babic în funcția de președinte interimar, recunoscând oficial pentru prima dată că fostul președinte Milorad Dodik se retrage după ce o instanță de stat i-a interzis să facă politică. Ana Trisic Babic, aliată apropiată a lui Dodik, va […]
Acum 24 ore
00:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 octombrie) – Multă vreme stigmatizate ca aducătoare de ghinion sau ca având legături cu ocultismul, pisicile negre și-au găsit salvarea într-un oraș spaniol. Autorităţile din oraşul spaniol Terrassa din regiunea Catalonia au declarat sâmbătă că vor interzice temporar adopţia de pisici negre de la adăposturile de animale, pentru a preveni eventuale […]
00:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (18 octombrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Laurenţiu Văduva – Austria a anunţat sâmbătă că va fi de acord cu cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Astfel, singura ţară care îşi mai menţinea rezervele exprimate cu privire la aceste noi sancţiuni rămâne Slovacia. Domeniile vizate de această dată […]
00:00
Oameni din toate mediile societăţii americane protestează şi resping agenda lui Donald Trump (primarul din Minneapolis) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 octombrie) – Mii de demonstranți care participă la mitingurile „No Kings” din Minneapolis, în Statele Unite, reprezintă oameni din toate mediile societăţii americane care „resping agenda lui Trump”, a declarat primarul orașului, Jacob Frey, pentru Fredricka Whitfield de la CNN. Jacob Frey, care a fost prezent la demonstrații, a declarat că […]
18 octombrie 2025
23:20
București – Autoritățile s-au reunit pentru a stabili viitoarele măsuri în legătură cu deflagrația de la blocul din cartierul Rahova # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (18 octombrie) – Emisiunea: „Radiojurnal”- Realizator: Laurenţiu Văduva – Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență s-a reunit sâmbătă seară pentru a stabili următoarele măsuri în legătură cu explozia de la blocul din cartierul Rahova din București. Potrivit unui raport preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcții, imobilul prezintă risc de prăbușire și […]
23:20
Ordonanţa de urgenţă care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuilei pentru reparaţii şi achiziţii va fi modificată # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 octombrie) – Autorităţile urmează să definitiveze până la începutul săptămânii viitoare modificările la Ordonanţa de Urgenţă 52, care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuieli excesive pentru reparaţii şi achiziţii pe final de an. Forma finală a documentului va intra în circuitul de avizare şi va fi ulterior publicată în transparenţă […]
22:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 octombrie) – Lotul 3 al Autostrăzii Ploieşti – Buzău este gata în proporţie de 85%, darea în trafic fiind estimată la sfârşitul lunii noiembrie, anunţă directorul general al Companiei de Drumuri Cristian Pistol. Investiţia de peste un miliard de lei, finanţată prin PNRR, include un pasaj peste calea ferată, două noduri […]
21:00
Blocul din cartierul Rahova în care s-a produs explozia este serios afectat, arată datele preliminare ale autorităților # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (18 octombrie) – Realizator: Laurenţiu Văduva – Din datele preliminare ale Inspectoratului de Stat în Construcții, blocul în care s-a produs explozia de vineri este serios afectat, iar oamenii nu se mai pot întoarce la locuințele lor. Primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat cu puțin timp în urmă, în timpul […]
21:00
Milioane de americani participă la peste 2.500 de mitinguri şi demonstraţii împotriva administraţiei Trump # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 octombrie) – Peste 2.500 de demonstraţii au fost organizate sâmbătă sub titlul „No Kings” în oraşele din Statele Unite. Potrivit informaţiilor, mai multe milioane de demonstranţi participă la protestele „No Kings” împotriva administrației președintelui Donald Trump. Demonstranţii din Washington DC, New York, Chicago, Boston şi altele susţin că printre motivele organizării […]
19:50
Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat că punctul de trecere Rafah din Gaza va rămâne închis până la o nouă notificare. Comunicatul a fost transmis la scurt timp după ce Ambasada Palestinei în Egipt a anunțat că punctul de trecere Rafah se va redeschide luni. „Deschiderea punctului de trecere va fi luată în considerare […]
19:50
Ministrul francez al Economiei consideră că decizia S&P de a retrograda ratingul de țară este un apel la deșteptare # Rador
Ministrul francez al Economiei a etichetat decizia unei agenții de rating de a retrograda ratingul de țară al Franței drept un apel la deșteptare. Roland Lescure a declarat presei de stat franceze că decizia Agenției Standard & Poor’s de a retrograda ratingul de țară al Franței nu poate fi ignorată. Ministrul Lescure a cerut politicienilor […]
18:10
Armata Națională a Republicii Moldova desfășoară exercițiul multinațional „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET), în perioada 20-31 octombrie. La activități vor participa și militari români, în cadrul unei tradiționale cooperări care are loc în contextul acestui exercițiu din anul 2009. Ministerul Apărării atenționează cetățenii că pe durata exercițiului, tehnica militară se va deplasa din unități către […]
17:30
Marele compozitor și pianist de jazz Mircea Tiberian a încetat din viață la vârsta de 70 de ani și după cinci decenii de carieră, a anunțat, astăzi, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Mircea Tiberian a avut un rol esențial în pedagogia jazz-ului și a muzicii improvizate din România, fiind inițiatorul primei și cele mai […]
17:10
11 palestinieni au fost uciși, vineri seară, în Gaza City, după ce au trecut așa-numita „linie galbenă” # Rador
Agenția de apărare civilă din Gaza, condusă de gruparea Hamas, a anunțat că 11 persoane din cadrul aceleiași familii au fost ucise, vineri noaptea, când un obuz de tanc israelian a lovit un autobuz. Autobuzul care transporta familia respectivă a fost lovit într-o suburbie a orașului Gaza. Potrivit Agenției de apărare civilă din Gaza, aceștia […]
17:00
Sfatul dat de Papa Leon romilor: „Fiți protagonişti, dărâmați zidurile neîncrederii și fricii”. # Rador
Sâmbătă, la Vatican, în prezenţa Papei Leon a avut loc spectacolul de muzică şi dans „Speranța este itinerantă”, care face parte din „Jubileului Romilor, Sintilor și Itineranţilor”, organizat de Dicasterul pentru Dezvoltare Umană Integrală în colaborare cu Fundația Migrantes (CEI), Comunitatea Sant’Egidio și Vicariatul Diecezei de Roma. Pelerinii i-au dedicat un cântec special Papei, care […]
16:50
O persoană a murit în urma unui incendiu la o magazie din comuna Cornetu, în județul Giurgiu # Rador
O persoană a murit în urma unui incendiu produs în această după-amiază la o magazie din comuna Cornetu, în județul Giurgiu, aflată în apropierea unui azil de bătrâni. Focul a fost lichidat, dar ca măsură preventivă, 34 de persoane, dintre care 31 sunt pacienți cu probleme psihice, au fost evacuate, transmite reporterul RRA, Alex Buzică./denisse/amirea […]
Ieri
15:50
Deputatul PSD, Marius Budăi, fost ministru al Muncii, consideră că înghețarea salariului minim reprezintă, „o greșeală enormă” atât în plan politic, cât și economic. Într-o postare pe o rețea de socializare, el a anunțat că îi va prezenta premierului consecințele unei asemenea decizii, care ar încălca o directivă europeană în domeniu. În opinia sa, menținerea […]
15:30
A fost aleasă ruta de zbor pentru aeronava prezidenţială la bordul căreia se va afla Putin, în drum spre Ungaria (AirLive şi MAE turc) # Rador
Pe ce rută o să zboare preşedintele rus, Vladimir Putin, în drumul spre Ungaria? Cu detalii şi precizări vin portalul AirLive, citând Ministerul turc de Externe. Potrivit estimărilor experilor a fost aleasă ruta de zbor pentru aeronava prezidenţială la bordul căreia se va afla preşedintele rus, Vladimir Putin, în drum spre Ungaria, unde va participa […]
15:20
Unul dintre cei doi copii răniți în urma exploziei de la blocul din sectorul 5 al Capitalei a fost externat # Rador
Unul dintre cei doi copii răniți în urma exploziei de ieri, de la blocul din sectorul 5 al Capitalei, a fost externat, anunță Ministerul Sănătății. Celălalt pacient, o fată de 17 ani, se află în secția ATI, în stare stabilă însă. Potrivit medicilor, ea s-a trezit după intervenția chirurgicală și poate vorbi. Cu puțin timp […]
15:20
Oficiali ai Administrației Trump discută despre o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un, luna viitoare, în Asia (CNN) # Rador
Oficiali din cadrul Administrației Trump au discutat în privat despre stabilirea unei întâlniri între președintele Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong Un, în cadrul vizitei pe care președintele Donald Trump o va efectua în Asia, luna viitoare, a relatat sâmbătă CNN. Reuters nu a putut verifica imediat informația./cstoica/amirea (REUTERS – 18 octombrie)
14:30
Administraţia Prezidenţială a Bulgariei rămâne fără transport, din cauza modificărilor adoptate de Parlament privind activitatea Serviciului Naţional de Pază (NSO). Legea pentru modificarea Legii privind Serviciul Naţional de Pază, adoptată pe 3 octombrie de deputaţii din cel de-al 51-lea Parlament al Bulgariei, a fost publicată în Monitorul Oficial, pe 17 octombrie, prin decretul nr. 180. […]
14:20
În Bucureşti, a fost lichidat incendiul care izbucnise astăzi într-un centru spa, aflat la subsolul unei clădiri de pe Calea Plevnei. Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, o persoană a fost asistată medical la faţa locului, dar a refuzat transportul la spital. 45 de oameni au fost evacuaţi din clădirea aflată într-un ansamblu de blocuri cu zece etaje. […]
14:20
Marşul „Împreună pentru Siguranţa Femeilor” are loc mâine în 11 oraşe, inclusiv la Bucureşti, dar şi în comuna Valea Seacă din judeţul Bacău. Manifestarea de anul acesta vine în contextul în care întreaga societate a fost zguduită de crimele comise împotriva femeilor, de violenţa extremă a agresorilor, de multe ori chiar în spaţiul public şi […]
13:10
Peste 170 dintre locuințele aflate în zona afectată de explozia produsă în cartierul Rahova din capitală sunt protejate de o asigurare facultativă # Rador
Peste 170 dintre locuințele aflate în zona afectată de explozia produsă ieri în cartierul Rahova din capitală sunt protejate de o asigurare facultativă, spune Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, după ce a adunat date de la companiile membre. Într-un comunicat, organizația precizează că explozia este unul dintre riscurile de bază […]
13:00
45 de oameni au fost evacuați după ce un incendiu a izbucnuit în această dimineață la subsolul unei clădiri dintr-un ansamblu de blocuri cu 10 etaje de pe Calea Plevnei din București. O persoană cu arsuri se află în grija echipajelor medicale de la fața locului, transmite ISU București Ilfov. Forțe importante au fost trimise […]
12:00
Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, și preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-au întâlnit, vineri, 17 octombrie, la Casa Albă. Cei doi lideri nu au anunțat nimic despre decizia cu privire la furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Potrivit președintelui ucrainean, SUA nu doresc o escaladare. Sursa: publicaţia Meduza. Pe 17 octombrie, președintele american, Donald […]
11:50
Aproape 300 de oameni au fost evaluați și consiliați psihologic după explozia care s-a produs într-un bloc de pe Calea Rahovei # Rador
Aproape 300 de oameni au fost evaluați și consiliați psihologic după explozia care s-a produs ieri într-un bloc de pe Calea Rahovei, în care 3 oameni au murit. 66 de locatari au fost cazați în noaptea care a trecut în unități hoteliere. Primarul general interimar ale capitalei, Stelian Bujduveanu, a mai scris pe Facebook în […]
10:50
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a sunat pe liderii europeni, după întâlnirea sa de la Washington cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a declarat o sursă din delegația ucraineană pentru BBC. Potrivit sursei, a fost un apel de grup, fără ca sursa respectivă să facă publică lista participanților la această convorbire telefonică. BBC SERVICIUL […]
10:40
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat că această problemă este cea mai sensibilă în momentul de faţă. ‘Rușii ar dori într-adevăr să ocupe întregul teritoriu. Dar înainte de un armistițiu, trebuie să se ajungă la unele acorduri privind teritoriile și alte aspecte… Consider că este important să se facă primul pas – un armistițiu’, a […]
09:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a relatat pe scurt despre rezultatele discuțiilor sale purtate la Washington cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump, pe conturile sale de pe socializare și a distribuit, de asemenea, imagini de la Casa Albă. ‘Mai mult de două ore de convorbiri substanțiale cu președintele SUA, Donald Trump, care poate cu […]
08:50
Un simplu test de sânge poate detecta peste 50 de tipuri de cancer în stadiu incipient (studiu nord-american) # Rador
Un nou studiu efectuat în America de Nord relevă că o simplă analiză de sânge poate identifica peste 50 de tipuri de cancer în stadiu incipient, când acestea sunt mai uşor de tratat. Testul Galleri poate detecta fragmente de ADN canceros care s-au desprins din tumoare şi circulă în sânge. Studiul a urmărit 25 de […]
08:40
Donald Trump afirmă că preşedintele Venezuelei a oferit concesii majore pentru a atenua tensiunile cu SUA # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că preşedintele Venezuelean, Nicolas Maduro, a oferit concesii majore pentru a atenua tensiunile cu Washingtonul. De asemenea, domnul Trump a confirmat că a avut loc un nou raid american asupra unui „submarin care transporta droguri” în Marea Caraibelor. Statele Unite îl acuză pe domnul Maduro de coordonarea unui cartel […]
08:40
Ambasadorul Bulgariei în România, Radko Vlaikov, şi-a exprimat solidaritatea cu poporul român, după explozia de la Bucureşti, soldată cu victime. „Exprim solidaritatea statului şi poporului bulgar cu statul şi poporul român, şi în special cu locuitorii din Bucureşti, afectaţi de incidentul petrecut vineri dimineaţă, în urma căruia au fost înregistrate victime şi numeroşi răniţi într-un […]
08:30
Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de două stații seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului # Rador
Explozia puternică din cartierul bucureștean Rahova a fost înregistrată de două stații seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului – una instalată în cartierul Ferentari și cealaltă aflată la observatorul seismologic Cuțitul de Argint. Explozia a mișcat pământul la fel ca un cutremur cu magnitudinea de 1,2. Institutul atrage atenția într-un mesaj online […]
07:10
Orice femeie a simțit, cel puțin o dată în viață, că nu are ce să poarte, chiar și atunci când stătea „dezamăgită” în fața unui dulap plin cu haine. Există multe motive pentru care ne confruntăm cu această problemă, însă puține dintre noi ne dăm seama cât de simple sunt aceste motive. Unele femei fac […]
17 octombrie 2025
23:10
Președintele Donald Trump îl găzduieşte la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, care speră să obțină un sprijin american sporit în războiul cu Rusia. Ucraina dorește să achiziționeze rachete de croazieră americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune, însă Trump a evitat până acum să-și asume un angajament clar. Înaintea discuțiilor, președintele Trump […]
19:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 octombrie) – În această după-amiază a fost dat în folosință încă un segment al autostrăzii A7, autostrada Moldovei. Este vorba despre lotul al doilea de pe sectorul Ploiești-Buzău, cei 28 de km dintre Mizil și Pietroasele, care se adaugă altor 21 de km deschiși deja dinspre A3. Secretarul de stat în […]
19:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 octombrie) – Salariul minim nu va fi majorat, dă de înțeles premierul Ilie Bolojan. El spune că a avut loc o discuție de principiu pentru a păstra și la anul actuala valoare, iar în aproape două săptămâni chestiunea va fi tranșată. Premierul amintește că pentru 2026 s-a decis plafonarea de salarii […]
19:20
