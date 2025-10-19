Râși africani, crescuți într-o curte din Argeș. Proprietarul îi ţinea ca animale de companie
ObservatorNews, 19 octombrie 2025 15:50
Poliţiştii de la Biroul Protecţia Animalelor Argeş anchetează modul în care o persoană din acest judeţ a ajuns să deţină două exemplare de râs african, specie în privinţa căreia legislaţia românească impune restricţii severe.
• • •
Acum 15 minute
16:10
Tenis de masă: România, medalie de argint la Europene. Tricolorele au pierdut finala cu Germania, scor 3-0 # ObservatorNews
România a cucerit medalia de argint la Campionatele Europene pe Echipe de Seniori. Tricolorele au fost învinse clar de Germania, scor 0-3, în finala transmisă live pe AntenaPLAY.
Acum 30 minute
16:00
Un nou trend câștigă teren în rândul părinților: "dumbphone-ul" - sau, cum îi spun mulți, telefonul cu butoane. Acesta îi ține pe copii departe de ecrane, de aplicații, de notificări şi alte distrageri, doar apeluri și SMS-uri.
16:00
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Sondaj CURS: Daniel Băluţă - 25%, Cătălin Drulă - 18%, Ciprian Ciucu - 18% # ObservatorNews
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă (PSD), ar întruni 25% din voturi, dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei, fiind urmat de deputatul Cătălin Drulă (USR) şi primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 18%, relevă un sondaj CURS dat publicităţii duminică.
Acum o oră
15:50
Râși africani, crescuți într-o curte din Argeș. Proprietarul îi ţinea ca animale de companie # ObservatorNews
Poliţiştii de la Biroul Protecţia Animalelor Argeş anchetează modul în care o persoană din acest judeţ a ajuns să deţină două exemplare de râs african, specie în privinţa căreia legislaţia românească impune restricţii severe.
Acum 2 ore
15:20
Explozie într-un apartament din Bistrița. Senzorul de gaz nu s-a declanșat, centrala fusese verificată recent # ObservatorNews
O nouă explozie a avut loc, în această dimineaţă, În Bistriţa. Un apartament a sărit în aer, deşi centrala termică fusese verificată recent, iar senzorul de gaz nu s-a declanşat. Salvatorii au găsit înăuntru un bărbat de 77 de ani, conştient, pe care l-au transportat la spital. Restul locatarilor au ieşit singuri din case, de teama pericolului.
15:10
Fetiţă de 3 ani, găsită de un brăilean rătăcind pe stradă desculţă, doar în rochie. Poliţiştii au adus-o acasă # ObservatorNews
O fetiţă de 3 ani, care se afla singură pe o stradă din municipiul Brăila, a fost identificată şi încredinţată familiei sale, sâmbătă seară, după ce persoana care a găsit-o a alertat autorităţile.
14:40
Romii din Târgu Jiu, în stradă pentru a-și apăra tradițiile. O lege privind căsătoria i-a revoltat # ObservatorNews
Proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori a stârnit reacții aprinse în rândul comunității rome. La Târgu Jiu, zeci de persoane au ieșit în stradă pentru a protesta față de inițiativa legislativă, pe care o consideră "o lege împotriva romilor", scrie News.ro. Manifestanții cer respect pentru tradiții și spun că logodna timpurie nu înseamnă neapărat căsătorie.
14:30
Comisarul UE pentru Afaceri Interne şi Migraţie vine luni la Bucureşti. Întâlniri cu Bolojan şi Nicuşor Dan # ObservatorNews
Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, se va afla luni în vizită la Bucureşti, având programate întâlniri cu premierul Ilie Bolojan şi cu preşedintele Nicuşor Dan şi o conferinţă de presă comună cu Cătălin Predoiu.
14:30
Asfalt surpat lângă o țeavă de gaze, la Galați. Localnicii se tem că ar putea exploda oricând # ObservatorNews
Teama de explozii a ajuns şi la Galaţi. Pe o stradă din oraş, asfaltul s-a surpat, dar locuitorii sunt îngrijoraţi. Zona afectată este situată în apropierea unei conducte de gaze. Autoritățile au împrejmuit locul cu o bandă şi-au plecat. Oamenii din zonă sunt speriaţi şi cred că măsura nu poate să prevină un incident grav.
Acum 4 ore
14:20
Supravieţuitorii din Rahova rămân fără locuințe. Primăria le oferă sprijin pentru chirie sau cazare temporară # ObservatorNews
Blocul din cartierul Rahova, afectat de explozia de vineri, e un adevărat pericol. Nici anchetatorii nu pot intra în zonele puternic afectate, până când nu va fi securizat de către specialişti. Urmează alte expertize, în urma cărora se vor lua noi decizii. Experţii au două variante. Consolidarea blocului, care este extrem de costisitoare sau demolarea imobilului. Până atunci, locatarii încearcă să mai recupereze din bunuri. Nimeni nu poate intra însă neînsoţit.
14:10
O nouă regulă pentru stăpânii de animale. Ce riscă românii care-şi ţin câinii în lanţ sau cuşti prea mici # ObservatorNews
Vechea tradiţie de a ţine câinii în lanţ va fi dată uitării. O nouă lege care protejează animalele schimbă cu totul regulile. Proprietarii patrupedelor trebuie să se asigure că animalele trăiesc în condiţii bune şi că în acelaşi timp nu deranjează nici vecinii, în caz contrar, aceştia riscă să ia amenzi. Legea a fost îndelung aşteptată atât de reprezentanţii asociaţilor pentru protecţia animalelor, cât şi de iubitorii de animale.
14:00
Un avion militar de antrenament, la un pas de prăbușire la Baza Aeriană Boboc. Doi militari, la spital # ObservatorNews
Momente de panică la Baza Aeriană Boboc, din județul Buzău. Un avion militar de antrenament, aflat într-un zbor de instruire, a fost la un pas de prăbușire, după un exercițiu scăpat de sub control, potrivit Mediafax. La bord se aflau doi militari, un instructor și un elev, care au fost transportați la spital pentru evaluare. Aeronava a fost avariată, iar Statul Major al Forțelor Aeriene a dispus deschiderea unei anchete pentru a stabili cauzele incidentului.
14:00
A început pelerinajul la moaştele Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou. Schimbări la programul liturgic şi procesiune # ObservatorNews
A început cel mai aşteptat pelerinaj din zona Munteniei! Credincioşii sunt aşteptaţi la Catedrala Patriarhală din Bucureşti pentru a se închina la moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Pelerinajul va ţine 10 zile.
13:40
Descoperirile care le dau speranță pacienților cu boli de inimă. Inovația poate rescrie viitorul medicinei # ObservatorNews
Inovația poate rescrie viitorul medicinei cardiovasculare. Terapiile asistate de inteligența artificială, implanturile fără fir și regenerarea țesutului cardiac cu celule stem - sunt doar câteva dintre descoperirile care dau o nouă speranță pacienților cu boli de inimă. Despre provocările și soluțiile din cardiologia modernă s-a discutat la Congresul "East Meets West", desfășurat zilele acestea în Capitală.
13:00
Muzeul Luvru, scena unui jaf. Instituţia a fost închisă pentru restul zilei din "motive excepţionale" # ObservatorNews
Ministrul Culturii din Franța a confirmat, duminică, faptul că a avut loc un jaf la Muzeul Luvru din Paris, unul dintre cele mai renumite muzee din lume. Nu este clar încă în ce circumstanţe s-a produs jaful şi ce obiecte s-ar fi furat din incinta muzeului, relatează BBC şi Le Figaro.
13:00
România - Franţa, finala Campionatului European de tenis de masă. Meciul e live la ora 18:00, pe AntenaPLAY # ObservatorNews
România dispută duminică, de la ora 18:00, finala Campionatului European pe echipe de tenis de masă împotriva Franţei, într-un meci transmis în direct de AntenaPLAY.
12:40
România - Germania, LIVE pe AntenaPLAY, de la ora 14:00. Tricolorele, la un pas de titlul european # ObservatorNews
România joacă duminică finala Campionatului European pe Echipe de tenis de masă împotriva Germaniei, formație care s-a impus în ultimul act al competiției din urmă cu doi ani. Partida începe la ora 14:00 și este transmisă în direct de AntenaPLAY.
12:30
Șofer vitezoman, prins de radar în timp ce conducea cu 227 km/h pe A0, în zona Corbeanca. Amenda primită # ObservatorNews
Un șofer a fost prins de radar în timp ce conducea pe Autostrada A0, în zona Corbeanca, având viteza de 227 km/h.
Acum 6 ore
12:10
Exercițiul de mobilizare al armatei s-a încheiat. După o săptămână de cozi, nemulțumiri și trageri în poligon, mai marii armatei recunosc că organizarea putea fi mai bună, dar spun că astfel de exerciții sunt esențiale pentru verificarea rezervei. Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, acuză că în spatele campaniilor de denigrare a imaginii Armatei Române stă Rusia, care împrăştie narative menite să destabilizeze societatea.
11:50
SONDAJ: Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? # ObservatorNews
Tot mai mulţi tineri ai Generației Z se plâng că sunt copleşiţi de stres. Un studiu recent arată că presiunea de la şcoală, locul de muncă sau aşteptările familiei îşi pun tot mai mult amprenta asupra vieţii de zi cu zi a celor născuţi între 1998 şi 2012. Şi reţelele sociale contribuie din plin la starea de epuizare şi anxietate. Psihologii atrag atenţia că, fără terapie, până la depresie e doar un pas.
11:50
Incendiu în Pipera: 2 maşini au ars, iar flăcările s-au extins la o conductă de gaze. 40 de persoane, evacuate # ObservatorNews
Un incendiu a izbucnit, duminică, în parcarea unui bloc din Pipera. Potrivit primelor informaţii, au luat foc două autoturisme. Flăcările au fost stinse, însă există posibilitatea de reaprindere din cauza scurgerilor de gaz şi combustibil. Cel mai apropiat bloc este la o distanţă de 3 metri.
11:40
Insula de Agrement din Bacău, luminată de peste 3.000 de lumânări la Festivalul Luminii # ObservatorNews
Au fost momente de neuitat, aseară, în Bacău. Cu ocazia Festivalului Luminii, Insula de Agrement a fost transformată într-un loc magic, în care lumina, dansul şi muzica s-au îmbinat perfect.
11:30
Cod galben de vânt în zonele montane din sudul ţării, valabil până la ora 15. Rafale de până la 120 km/h # ObservatorNews
Turiştii care urcă la munte trebuie să fie atenţi: vântul va sufla cu putere pe crestele din Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa. ANM a emis o avertizare Cod galben, cu rafale de până la 120 km/h la altitudini de peste 1.800 de metri.
11:20
Studenți, la un pas de tragedie în SUA. Balconul pe care sărbătoreau finalul unui examen s-a prăbușit # ObservatorNews
Mai mulţi studenţi au fost la un pas de tragedie în Statele Unite! Zece persoane au fost rănite după ce balconul de la etajul trei al unui bloc din apropierea Universităţii din Cincinnati, Ohio, s-a prăbuşit. Incidentul a avut loc în timp ce studenţii sărbătoreau finalul unui examen. Balconul s-a desprins la şase metri deasupra unei parcări. Cauza prăbuşirii nu a fost încă stabilită.
11:20
Horoscop 20 octombrie 2025. Ziua de astăzi pune accent pe comunicare, echilibru și introspecție. Stelele ne invită să fim mai atenți la felul în care ne exprimăm și la nevoile noastre emoționale. Fiecare zodie primește o lecție subtilă despre răbdare, ascultare și adaptare - cheia unei zile armonioase stă în echilibru între minte și inimă.
11:10
Rezultate LOTO 6/49, duminică 19 octombrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 19 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 27.900 de câştiguri în valoare totală de peste 2,09 milioane de lei.
11:00
Statul a plătit peste 3 milioane € după inundațiile din Suceava și Neamț. Diferențe mari pentru cei asiguraţi # ObservatorNews
Inundațiile devastatoare din luna iulie au distrus peste 500 de gospodării în județele Suceava și Neamț. De atunci şi până acum, statul a plătit peste 3 milioane de euro pentru refacerea locuințelor. Însă ajutorul oferit de stat a fost diferit pentru cei cu asigurare, față de cei fără.
11:00
Fratele gravidei moarte în explozia din Rahova, externat. Celelalte victime vor fi identificate prin teste ADN # ObservatorNews
Apar detalii cutremurătoare după explozia devastatoare din Rahova. Sunt trei victime, toate femei, care şi-au pierdut viaţa, chiar patru pentru că tânăra gravidă era însărcinată în şapte luni şi urma să nască de sărbători. Fratele ei de 17 ani a fost externat ieri din spital. Anchetatorii vor face teste ADN pentru a putea identifica victimele. În toată nenorocirea, mai există o urmă de speranţă. O femeie a fost salvată după 10 ore între dărâmături. Este cea care făcea cu mâna dintre ruine, când toată lumea credea că victimele sunt în siguranţă. Nu doar că a supravieţuit miraculos, dar nici nu a avut nevoie de internare.
10:30
Măsura prin care silvicultorii ar putea fi protejaţi de hoţii de lemne. "Am avut ultraj, ameninţări" # ObservatorNews
Silvicultorii vor fi dotați cu bodycam-uri! Este un proiect de lege care se poate concretiza în curând. Măsura ar veni în sprijinul personalului silvic, ca aceştia să nu mai fie vulnerabili în fața hoților de lemne sau a celor care încalcă în alt mod legislația. Inițiatorii proiectului spun că acesta reprezintă un pas concret și necesar în sprijinul celor care, zi de zi, își riscă viața pentru a proteja una dintre cele mai valoroase resurse ale României: pădurea.
Acum 8 ore
10:20
Cappadocia României: turiști din toată lumea, vrăjiți de spectacolul baloanelor cu aer cald din Maramureş # ObservatorNews
Cerul Maramureșului "concurează" cu cel al Cappadociei. De câţiva ani Festivalul Baloanelor cu aer cald transformă văzduhul românesc într-un spectacol unic. Evenimentul, a ajuns la a zecea ediţie şi a devenit o adevărată tradiţie de care se bucură atât turiştii, cât şi localnicii. Zborurile sunt programate în fiecare dimineaţă la răsărit şi după-amiază la apus, astfel participanţii sunt vrăjiţi de culorile spectaculoase ale cerului.
10:00
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută # ObservatorNews
O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa, toate persoanele din imobil autoevacuându-se. A fost transportată la spital o persoană în vârstă din apartamentul în care s-a produs explozia, conştientă şi cooperantă.
09:50
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costa # ObservatorNews
"Palatul Împăratului", vila de lux din centrul Capitalei, a fost scos oficial la închiriere. Imobilul, renovat recent de RA-APPS cu aproximativ 3 milioane de euro, are un preț de pornire de 35.000 de euro pe lună. Clădirea a fost consolidată și modernizată complet, după ce Guvernul a decis ca reședința destinată inițial fostului președinte Klaus Iohannis să fie folosită în scop comercial.
09:40
Putin ar fi cerut controlul deplin asupra regiunii Donețk în schimbul retragerii din Zaporojie şi Herson # ObservatorNews
Vladimir Putin i-ar fi cerut lui Donald Trump să medieze o înţelegere în urma căreia Ucraina să cedeze complet regiunea Doneţk. La schimb, Putin şi-ar retrage trupele din regiunile Zaporojie şi Herson. Potrivit jurnaliştilor de la The Washington Post, propunerea a fost făcută săptămâna aceasta de liderul de la Kremlin, când a vorbit la telefon cu Trump. Între timp, într-un interviu acordat presei americane, Volodimir Zelenski a recunoscut că nu a primit răspunsul pe care îl dorea din partea lui Trump în privinţa rachetelor Tomahawk.
09:30
Momentul în care o baterie de litiu ia foc în compartimentul de bagaje al unui avion Air China. Zborul, deviat # ObservatorNews
A fost panică la bordul unui avion care se îndrepta către Seul după ce un incendiu a izbucnit în compartimentul pentru bagaje. Focul a fost cauzat de o baterie de litiu aflată în bagajul unui pasager, care s-a aprins brusc. Echipajul a reuşit să stingă incendiul, iar aeronava a fost deviată de urgenţă la Shanghai, fără ca cineva să fie rănit.
09:20
Proteste anti-Trump din San Francisco până în Paris. "Tirania" preşedintelui, criticată de milioane de oameni # ObservatorNews
Milioane de oameni au ieşit ieri, nemulţumiţi, în stradă, în Statele Unite, dar şi în Europa, pentru a protesta împotriva administraţiei Trump! Organizatorii spun că liderul de la Casa Albă conduce un regim din ce în ce mai militarizat. Manifestaţiile au loc şi pe fondul blocajului guvernamental care paralizează instituţiile federale.
08:50
Explozia din Rahova a înspăimântat românii. La Galați, localnicii au semnalat scurgeri de gaze în două blocuri # ObservatorNews
Tragedia din cartierul Rahova a băgat frica în toţi românii. Ieri, în Galaţi, locatarii din două imobile au trecut prin spaima vieţii după ce au simţit miros de gaze pe casa scării. Speriaţi că nenorocirea s-ar putea repeta şi la ei, aceştia au chemat de urgenţă echipele de la Distrigaz. Ajunse la faţa locului acestea au descoperit scurgeri mari de gaze şi au oprit de urgenţă alimentarea.
08:40
Maramureșul de altădată, "ascuns" într-o casă din lemn. Povestea Pălăguței, femeia care nu lasă satul să moară # ObservatorNews
Maramureșul riscă să-și piardă comoara cea mai de suflet! Tot mai multe dintre casele tradiționale care dădeau identitate satelor sunt înlocuite de construcții moderne din beton și inox. Chiar dacă urbaniştii depun eforturi pentru a păstra arhitectura zonei, frumusețea autentică a locurilor se topește sub mirajul Occidentului. Iar dacă asta va continua, specialiștii spun că, peste doar câțiva ani, casele de lemn din nordul țării ar putea deveni doar o amintire.
Acum 12 ore
08:20
Un biciclist de 62 de ani a murit, după ce a fost lovit în plin de un şofer drogat, în Galaţi # ObservatorNews
Tragedie, aseară, într-o comună din judeţul Galaţi! Un bărbat de 62 de ani a murit, după ce a fost spulberat de un autoturism. Victima se afla pe bicicletă şi, din păcate, impactul a fost atât de puternic, încât, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. Surpriza poliţiştilor a fost când rezultatul drug testului a ieşit pozitiv pentru şoferul vinovat, un tânăr în vârstă de 29 de ani. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
08:20
Defecţiune tehnică sau culpă umană? Anchetatorii nu pot aduna probe pentru că blocul este în pericol de colaps # ObservatorNews
Ancheta în cazul exploziei este extrem de complexă. Până acum, 30 de persoane au fost audiate: martori, locatari şi reprezentanţi ai firmei care a făcut verificări cu o zi înainte de tragedie. Blocul se poate prăbuşi în orice secundă, mai ales că este din plăci prefabricate, spun specialiştii. Procurorii merg deocamdată pe două piste: defecţiune tehnică sau culpă umană.
08:00
Un bărbat s-a aruncat de la etajul doi al unui bloc din Tecuci, încercând să scape din apartamentul în flăcări # ObservatorNews
Un bărbat de 47 de ani a ajuns la spital după ce a sărit de la etajul al doilea al unui bloc, din cauza unui incendiu izbucnit în propriul apartament. Apelul la 112 anunța inițial o posibilă explozie, însă, nu au fost găsite urme care să confirme o deflagrație. Proprietarul a sărit de la etaj şi a fost găsit de echipajul SMURD, care l-a transportat la spital. Cauza exactă a incendiului este în curs de stabilire.
07:50
Primul raport al ISC după explozia din cartierul Rahova: Consolidarea ar costa mai mult decât un bloc nou # ObservatorNews
Aseară, specialiştii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii au prezentat şi primul raport. Unul făcut doar vizual, de la exterior, pentru că riscul de a intra în imobil este unul uriaş, şi în orice clipă, zidurile se pot prăbuşi. Inspectorii au concluzionat că utilizarea blocului în starea actuală este imposibil de făcut. De altfel, la o primă evaluare aceştia consideră că ar costa mai mult consolidarea, decât ridicarea unui alt bloc. Începând de săptămâna viitoare, însă, municipalitatea va contracta o companie care va avea rolul de a îndepărta elementele cu risc de desprindere. Şi tot în şedinţa de aseară, Primăria Capitalei a decis ca fiecare membru din familiile afectate să primească un ajutor financiar în valoare de 1.500 de lei.
Acum 24 ore
21:50
Echipa masculină de tenis de masă a României s-a calificat în finala Campionatului European # ObservatorNews
Naţionala masculină de tenis de masă a României s-a calificat în finala Campionatului European, după ce a învins Slovenia cu scorul de 3-0. Meciul a fost transmis în direct pe AntenaPLAY.
21:50
Bărbat din Sibiu, arestat preventiv pentru că şi-ar fi ucis mama în vârstă de 74 de ani # ObservatorNews
Crimă șocantă în Sibiu. Un bărbat de 54 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat că și-a ucis propria mamă, în vârstă de 74 de ani, pe fondul consumului de alcool, transmite Agerpres.
21:20
Casa Regală Britanică se dezice de prințul Andrew, după scandaluri de agresiune sexuală şi spionaj # ObservatorNews
De bună voie, dar silit de scandalurile în care a fost implicat, prinţul Andrew a renunţat la titlurile regale, inclusiv la cel de Duce de York. Decizia a fost luată după mai multe discuţii cu Regele Charles. Fratele mai mic al Majestăţii Sale a fost implicat în mai multe controverse, iar numele său apare inclusiv în celebrul scandal sexual Epstein.
21:00
Volodimir Zelenski nu a reuşit să îl convingă pe Donald Trump să îi ofere rachete Tomahawk. Preşedintele american nu l-a refuzat categoric, dar susţine că nu îşi doreşte o amplificare a conflictului, ci un acord între cele două părţi. Un prim pas ar putea fi întâlnirea de la Budapesta între liderul de la Casa Albă şi Vladimir Putin.
20:40
Tenis de masă: România joacă ACUM cu Slovenia, pe AntenaPLAY, pentru un loc în finala Campionatului European # ObservatorNews
Naţionala masculină de tenis de masă a României încercă să se califice în finala Campionatului European. Ei întâlnesc Slovenia de la ora 20:00, LIVE în AntenaPLAY. Tricolorii şi-au asigurat deja o medalie istorică la European după victoria senzaţională a fetelor din meciul cu Olanda, campioana en-titre.
20:20
Incendiu într-un bloc din Tecuci. Opt persoane, evacuate, un bărbat a sărit de la etajul 2, speriat de fum # ObservatorNews
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, într-un imobil din municipiul Tecuci. Apelul iniţial dat la 112 anunţa producerea unei explozii, însă în urma primelor verificări pompierii nu au găsit semne care să arate că s-ar fi produs o deflagraţie. Opt persoane au fost evacuate din imobilul afectat. Un bărbat de 47 de ani a sărit de la etajul al doilea, speriat de fum. El a fost preluat de echipajul SMURD, conştient, şi transportat la Spitalul Municipal Tecuci. Incendiul a fost lichidat.
20:10
Nodul rutier de pe A1, de lângă Timișoara, crează confuzie. Șoferii circulă pe contrasens # ObservatorNews
Noul drum de legătura pe A1, de lângă Timişoara, inaugurat la începutul săptămânii, pune în dificultate şoferii. Multitudinea de benzi şi sensuri giratorii îi bulversează atât de tare încât unii rămân blocaţi, dau cu spatele sau chiar conduc pe contrasens. Nici măcar aplicaţiile de trafic nu au reuşit să-i aducă pe calea cea bună pentru că noua porţiune nu apare încă pe radar.
20:00
Zeci de bolizi și sute de cai putere, adunați la Cluj. Pasiunea pentru mașini, dusă la perfecțiune # ObservatorNews
Atunci când pasiunea pentru automobile e mare, nu există nici limită de bani, nici de timp dedicat ei. Zeci de iubitori de maşini tunate s-au întâlnit la Cluj-Napoca într-un eveniment dedicat supercarurilor. Proprietarii au vrut să arate că, deşi au sute de cai putere, ştiu să îi ţină în frâu când circulă pe şosele.
20:00
Bucharest Fashion Week 2025. Capitala României, centrul internațional al modei timp de trei zile # ObservatorNews
Capitală a strălucit din nou pe podiumul internaţional la Bucharest Fashion Week! Cea de-a treia ediţie a celui mai important show de modă din România a reunit, timp de trei zile, designeri de prestigiu din ţară şi din străinătate, influenceri şi personalităţi importante din industrie în multiple locaţii emblematice pentru Bucureşti. Se poartă materialele simple, franjurile şi ţinutele contrastante: de la corsete la costume cu puternice accente masculine.
