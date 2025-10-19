Evenimente în stradă - „Împreună pentru siguranţa femeilor” în Bucureşti şi în marile oraşe. Femei şi bărbaţi cer autorităţilor măsuri ferme pentru ca femeile, victime ale violenţei, să fie protejate
Sute de persoane au ieşit în stradă, în mai multe oraşe din ţară, în acest sfârşit de săptămână, pentru a atrage autorităţilor atenţia asupra numărului mare de femei victime ale violenţei, dar şi asupra faptului că, în România peste 40 de femei au fost ucise, de la începutul anului.
• • •
Echipa feminină de tenis de masă a României a fost învinsă de Germania în finala Campionatului European pe echipe din Croaţia.
Fifor (PSD): România aflată în zodia Bolojan vorbeşte despre tăieri, plafonări şi austeritate de Bihor pe pâine. Concluzia? Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid. Singurul care vede "reforme" e dibaciul cârmaci de la Oradea # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor declară, duminică, în contextul mesajelor transmise la Congresul PES din Amsterdam, că Europa merge înainte iar România, aflată în Bolojan retrograd, accelerează pe contrasens. El mai spune că România aflată în zodia Bolojan vorbeşte despre tăieri, plafonări şi austeritate de Bihor pe pâine iar concluzia este că mergem încet, dar sigur, cu capul în zid iar singurul care vede "reforme" e dibaciul cârmaci de la Oradea.
Echipa feminină de tenis de masă a României a fost învinsă de Germania în finala Campionatului European pe echipe din Croaţia.
Cel mai mare combinat de procesare a gazului din Rusia opreşte fluxul din Kazahstan după un atac cu drone ucrainene # News.ro
Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalaţie de acest tip din lume, a fost nevoit să suspende preluarea gazului provenit din Kazahstan după un atac cu drone al Ucrainei, a anunţat duminică Ministerul Energiei din Kazahstan, citat de Reuters.
Sute de persoane au ieşit în stradă, în mai multe oraşe din ţară, în acest sfârşit de săptămână, pentru a atrage autorităţilor atenţia asupra numărului mare de femei victime ale violenţei, dar şi asupra faptului că, în România peste 40 de femei au fost ucise, de la începutul anului.
Argeş: Trei răniţi, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme # News.ro
Trei persoane au fost rănite, duminică după amiază, pe o şosea din judeţul Argeş, unde două autovehicule s-au ciocnit. Cele trei victime au fost preluate de ambulanţe şi duse la spital.
Formaţia Juventus Torino a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa Como, în etapa a 7-a a campionatului Italiei.
Mai mulţi hoţi au pătruns duminică dimineaţă în celebrul Muzeu Luvru din Paris printr-o fereastră, reuşind să fure bijuterii ”nepreţuite”, înainte de a scăpa pe motociclete, a anunţat guvernul francez, transmite Reuters.
Diana Buzoianu (USR): Proiectul privind incriminarea căsătoriilor forţate nu priveşte minorităţile. E o lege care se va asigura că protejează mii de fete şi femei, majoritatea absolută a victimelor acestor abuzuri # News.ro
MInistrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), declară duminică, despre proiectul de lege pe care l-a iniţiat în Parlament, privind incriminarea căsătoriilor forţate, că nu priveşte minorităţile, ea arătând că este o lege care se va asigura că protejează mii de fete şi femei, majoritatea absolută a victimelor acestor abuzuri.
Nemulţumire în rândul studenţilor Universităţii Transilvania din Braşov, în urma unei decizii privind prezenţa obligatorie la cursuri, decizie dublată de lipsa de spaţii adecvate/ Tinerii se pregătesc de protest # News.ro
O decizie a Universităţii Transilvania Braşov de a cere studenţilor prezenţa obligatorie la cursuri provoacă nemulţumire în rândul tinerilor care studiază la facultăţile universităţii, mai ales că, pentru unele grupe şi la unele cursuri studenţii sunt nevoiţi să stea înghesuiţi în sălile de studiu, din cauză ică nstituţia de învăţământ nu le pune la dispoziţie spaţii adecvate. După ce astfel de imagini au fost publicate de un ziar online local, Universitatea a reacţionat, pe pagina de Facebook a instituţiei, acuzându-i pe jurnaliştii locali de rea credinţă. „A continua să dai lecţii de organizare unei instituţii, fără a cunoaşte câtuşi de puţin logica domeniului şi doar pentru a întreţine o naraţiune a victimei spune multe despre etica jurnalistică pe care o practică angajaţii acestei publicaţii”, spun reprezentanţii instituţiei de învăţământ. Ieşirea publică a reprezentanţilor universităţii a provocat, la rându-i, zeci de reacţii din partea unor tineri care atrag atenţia asupra faptului că la Universitatea Transilvania nu e totul„ roz” şi că, în loc să abordeze „rădăcina problemei”, reprezentanţii aleg să denigreze presa. Săptămâna viitoare studenţii de la universitatea din Braşov se pregătesc de proteste, amintind că însuşi ministrul Educaţiei le-a recomandat să-şi ia slujbe part time, atunci când au reclamat că li s-au tăiat bursele.
Suceava: Tutun de contrabandă, descoperit într-un microbuz de transport persoane, cu ajutorul câinilor special antrenaţi - FOTO # News.ro
Poliţiştii suceveni au descoperit opt kilograme de tutun de contrabandă, după ce au oprit în trafic un microbuz care transporta persoane. Comportamentul suspect al şoferului şi pasagerilor i-a determinat pe agenţi să facă un control amănunţit, iar câinii special antrenaţi ai Poliţiei au descoperit tutunul care era ambalat în recipiente sigilate şi în pungi din plastic.
Suceava: Şofer sancţionat după ce a fost filmat în timp ce face o depăşire riscantă, şoferul de pe contrasens fiind cel care evită coliziunea frontală - VIDEO # News.ro
Poliţiştii din judeţul Suceava au identificat un şofer care a fost filmat în timp ce intră într-o depăşire fără a se asigura, în timp ce de pe contrasens vine un alt autoturism. Şoferul care venea pe celălalt sens de mers evită în ultima secundă impactul frontal, intrând el pe contrasens.
Xi Jinping cere ”reunificarea” Chinei, într-un mesaj adresat noii lidere a opoziţiei din Taiwan, Cheng Li-wun # News.ro
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a făcut apel duminică la ”avansarea reunificării naţionale”, într-un mesaj de felicitare trimis noii lidere a principalului partid de opoziţie din Taiwan, Cheng Li-wun, recent aleasă în fruntea Partidului Kuomintang (KMT), transmite Reuters.
Paraguay nu a participat niciodată la o Cupă Mondială de rugby, dar, după ce s-a impus, sâmbătă, în faţa Braziliei (28-24) în meciul retur al calificărilor sud-americane, paraguayenii vor participa la turneul de baraj.
Armata israeliană a lansat duminică un atac asupra Fâşiei Gaza, potrivit relatărilor presei israeliene, diminuând speranţele că armistiţiul mediat de Statele Unite, intrat în vigoare acum o săptămână, ar putea duce la o pace durabilă în enclavă, în timp ce Israelul şi Hamas îşi aruncă reciproc acuzaţii de încălcare a acordului, transmite Reuters.
Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, vine luni la Bucureşti. Întâlniri cu Ilie Bolojan şi Nicuşor Dan şi conferinţă de presă comună cu Cătălin Predoiu # News.ro
Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, se va afla luni în vizită la Bucureşti, având programate întâlniri cu premierul Ilie Bolojan şi cu preşedintele Nicuşor Dan şi o conferinţă de presă comună cu Cătălin Predoiu.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Primărie - 324 persoane, evaluate şi consiliate. 82 de persoane, cazate în 6 unităţi hoteliere/ Săptămâna viitoare începe alocarea ajutorului financiar de 1.500 lei, pentru fiecare persoană a cărei locuinţă a devenit inutilizabilă # News.ro
Primăria Capitalei anunţă că 324 persoane afectate de explozia produsă vineri în Sectorul 5 au fost evaluate şi consiliate şi că 82 de persoane sunt cazate în 6 unităţi hoteliere partenere. Săptămâna viitoare începe alocarea ajutorului financiar de 1.500 lei, pentru fiecare persoană a cărei locuinţă a devenit inutilizabilă.
Dâmboviţa: Explozie neurmată de incendiu, într-o locuinţă din localitatea Ulmi. Două persoane au nevoie de îngrijiri medicale # News.ro
Două persoane au fost rănite, duminică, fiind duse la spital în urma unei explozii produse într-o casă din localitatea Ulmi, judeţul Dâmboviţa. Deflagraţia, produsă la o centrală termică, nu a fost urmată de incendiu.
Patru persoane au fost rănite, duminică, după ce patru autovehicule în care se aflau şapte ocupanţi au fost implicate într-un accident rutier produs în municipiul Slobozia.
Un mort şi zeci de migranţi dispăruţi într-un naufragiu în largul insulei italiene Lampedusa # News.ro
O ambarcaţiune cu aproximativ 35 de migranţi plecaţi din Libia s-a scufundat în Marea Mediterană centrală, lăsând o persoană confirmată decedată şi peste 20 dispărute, a anunţat duminică coordonatorul UNICEF pentru Italia, Nicola Dell’Arciprete, citat de Reuters.
Nataţie: Australianca Molly O'Callaghan a stabilit un record mondial la 200 metri liber în bazin scurt # News.ro
Australianca Molly O'Callaghan a doborât, sâmbătă, la etapa Cupei Mondiale de la Westmont (Illinois, Statele Unite), recordul mondial la 200 m liber în bazin scurt, cu un timp de 1'49'77.
Anchetă a Poliţiei, după ce la locuinţa unei persoane din Argeş au fost găsite două exemplare de râs african. Conform legii, cu privire la acest animal există restricţii severe privind comerţul, transportul şi deţinerea în afara arealului natural - FOTO # News.ro
Poliţiştii de la Biroul Protecţia Animalelor Argeş anchetează modul în care o persoană din acest judeţ a ajuns să deţină două exemplare de râs african, specie în privinţa căreia legislaţia românească impune restricţii severe. În urma unei percheziţii, poliţiştii au găsit un mascul şi o femelă, ambii mai tineri de un an, pentru care proprietarul asigura hrană, îngrijire şi adăpost. Cele două exemplare de râs au rămas în grija proprietarului, urmând ca Garda de Mediu să stabilească dacă animalele sunt deţinute legal.
China a acuzat duminică Statele Unite că ar fi desfăşurat operaţiuni de spionaj cibernetic asupra Centrului Naţional de Servicii de Timp, instituţie responsabilă cu menţinerea orei standard a ţării, afirmând că breşele descoperite ar fi putut perturba reţelele de comunicaţii, sistemele financiare, alimentarea cu energie şi chiar ora internaţională oficială, relatează Reuters.
Formaţia CSM Slatina a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Bihor, în etapa a 10-a a Ligii a II-a.
Şeful PSD Iaşi, despre moţiunea AUR împotriva ministrului Agriculturii: Inflaţia de moţiuni nu ţine loc de soluţii pentru fermieri. Agricultura are nevoie de programe, nu de pancarte # News.ro
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine, referindu-se la moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii, că inflaţia de moţiuni AUR nu ţine loc de soluţii pentru fermieri. El a precizat că agricultura are nevoie de programe, nu ”de pancarte”.
Protest în stradă din partea comunităţii rome, la Târgu Jiu, din cauza proiectului de lege care interzice căsătoriile între minori # News.ro
Proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori provoacă nemulţumire în unele comunităţi de romi. La Târgu Jiu, o parte dintre membrii comunităţii a u eşit în stradă, explicând că „logodna este o arvunire, să se cunoască tinerii”, iar căsătoria poate avea loc după„ doi-trei ani”.
UPDATE - Zeci de oameni evacuaţi în Voluntari, judeţul Ilfov, după ce un incendiu izbucnit la două autoturisme s-a extins la o ţeavă de alimentare cu gaz - FOTO, VIDEO # News.ro
Aproape 60 de persoane au fost evacuate, duminică, dintr-un hotel din Voluntari, judeţul Ilfov, după ce un incendiu care a cuprins două autoturisme s-a extins la o ţeavă de alimentare cu gaz. Măsura preventivă a fost luată în condiţiile în care forţele de intervenţie au constatat că ţeava de gaze este fisurată.
Partidul Liberal Democrat din Japonia şi partidul Ishin formează o coaliţie de guvernare, deschizând calea pentru prima femeie prim-ministru a ţării # News.ro
Partidul Liberal Democrat (LDP) din Japonia şi Partidul Inovaţiei din Japonia (Ishin) au ajuns la un acord de principiu pentru formarea unui guvern de coaliţie, a relatat duminică agenţia Kyodo, citând surse politice. Înţelegerea pavează drumul pentru desemnarea primei femei prim-ministru din istoria Japoniei, Sanae Takaichi, lidera conservatoare a LDP, transmite Reuters.
WRC: Un accident suferit de Thierry Neuville a dus la anularea unei probe speciale din Raliul Europei Centrale # News.ro
Prima probă specială de duminică a Raliului Europei Centrale a fost întreruptă şi apoi anulată după un accident suferit de belgianul Thierry Neuville, care a lovit parapetul unui pod cu Hyundai-ul său încă din primii kilometri.
SOS România: Diana Şoşoacă, la Moscova, în calitate de invitat la aniversarea postului de televiziune Russia Today, la care a fost prezent Vladimir Putin / Şoşoacă, la Russia Today: Vor să mă bage la ospiciu pentru că spun adevărul # News.ro
Europarlamentarul Diana Şoşoacă a fost prezentă la Moscova, unde a participat la a 20-a aniversare a postului Russia Today, la care a fost prezent şi preşedintele Rusiei Vladimir Putin, anunţă SOS România, partid al cărui lider este Şoşoacă. Diana Şoşoacă a acordat şi un interviu postului Russia Today în care a susţinut că, după ce i-a fost interzisă candidatura la Preşedinţie, acum autorităţile vor să o ”bage la ospiciu”, fiindcă spune adevărul.
Un atac cu drone ucrainene a provoacat un incendiu la o rafinărie de gaz din Rusia, anunţă guvernatorul regiunii Orenburg # News.ro
Drone ucrainene au atacat o instalaţie de procesare a gazului din regiunea rusă Orenburg, provocând un incendiu într-un atelier al uzinei, a declarat duminică guvernatorul regional Evgheni Solnţev pe canalul său oficial de Telegram, citat de Reuters.
Patruzeci de persoane au fost evacuate, duminică, dintr-un hotel din Voluntari, judeţul Ilfov, după ce un incendiu care a cuprins două autoturisme s-a extins la o ţeavă de alimentare cu gaz. Măsura preventivă a fost luată în condiţiile în care forţele de intervenţie au constatat că ţeava de gaze este fisurată.
Lionel Messi a reuşit un hattrick pentru Inter Miami şi a câştigat titlul de cel mai bun marcator al sezonului regulat din MLS - VIDEO # News.ro
Starul argentinian Lionel Messi a strălucit cu un nou hattrick în victoria echipei Inter Miami, scor 5-2, de sâmbătă, împotriva formaţiei Nashville SC, ceea ce i-a permis să fie desemnat cel mai bun marcator al MLS la sfârşitul sezonului regulat.
Ministrul de Externe Oana Ţoiu participă luni la reuniunea miniştrilor afacerilor externe din statele UE / Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situaţia din Orientul Mijlociu şi relaţiile UE - Indo - Pacific, pe agendă # News.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu participă luni la reuniunea miniştrilor afacerilor externe din statele UE,. care are pe agendă agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situaţia din Orientul Mijlociu şi relaţiile UE - Indo - Pacific.
Alba: Acţiune dificilă, pe timp de noapte, a Salvamont pentru coborârea a doi alpinişti care au pornit seara pe un traseu de escaladă # News.ro
Salvamontiştii din judeţul Alba au participat, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, la recuperarea a doi alpinişti care au solicitat sprijin după ce i-a prins întunericul în timp ce se aflau pe un traseu de escaladă. Salvatorii recomandă celor care urcă pe munte ca în această perioadă în care ziua este mai scurtă să calculeze corect timpul de care au nevoie pentru finalizarea traseelor pe care şi le propun.
Israelul menţine închis punctul de trecere a frontierei Rafah, acuzând Hamas de încălcarea armistiţiului # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat sâmbătă seara că punctul de frontieră Rafah dintre Fâşia Gaza şi Egipt va rămâne închis până la noi ordine, precizând că redeschiderea acestuia va depinde de predarea de către Hamas a corpurilor ostaticilor decedaţi, transmite Reuters.
Sportiva canadiană Leylah Fernandez, cap de serie numărul 4 şi locul 27 WTA, a câştigat turneul WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.
Hamas respinge acuzaţiile Statelor Unite privind o presupusă încălcare a armistiţiului cu Israelul # News.ro
Mişcarea palestiniană Hamas a respins duminică declaraţia Departamentului de Stat al SUA, care invocase ”rapoarte credibile” potrivit cărora gruparea ar urma să încalce iminent acordul de încetare a focului cu Israelul, transmite Reuters.
Creşterea aportului de fibre vegetale ar putea reprezenta o strategie simplă şi eficientă pentru prevenirea şi chiar inversarea bolii hepatice asociate disfuncţiei metabolice (MASLD), cunoscută anterior ca boala ficatului gras non-alcoolic, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea California, Irvine (UC Irvine). Aceştia au demonstrat că o fibră naturală prezentă în numeroase legume poate modifica compoziţia bacteriilor intestinale într-un mod care protejează ficatul de efectele nocive ale fructozei, un zahăr frecvent consumat în alimentaţia modernă.
Închis pe nedrept timp de peste 40 de ani, un cetăţean american riscă acum expulzarea în India # News.ro
După ce a ispăşit 43 de ani de închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, Subramanyam „Subu” Vedam a fost în sfârşit eliberat. La începutul acestei luni, noi dovezi l-au exonerat de acuzaţia de ucidere a fostului său coleg de cameră. Dar înainte de a ajunge în braţele familiei sale, Vedam a fost reţinut de Serviciul de Imigrare şi Vamă al Statelor Unite (ICE), care doreşte să-l expulzeze în India – o ţară în care nu a mai locuit de când era copil.
Spaniolul Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Australiei de MotoGP, pe circuitul Phillip Island.
Meta oferă părinţilor mai mult control asupra conversaţiilor adolescenţilor cu chatboturile AI, după critici privind comportamente nepotrivite # News.ro
Meta Platforms va permite părinţilor să dezactiveze conversaţiile private ale adolescenţilor cu personajele sale AI, ca parte a unui nou set de măsuri menite să sporească siguranţa minorilor pe platformele sale sociale, după criticile legate de comportamentul ”provocator” al unor chatboturi, transmite Reuters.
Dispeceratul Naţional Salvamont - 19 persoane salvate în ultimele 24 de ore, una fiind transportată la spital # News.ro
Salvamontiştii au recuperat de pe munte 19 persoane în ultimele 24 de ore, o persoană fiind transportată la spital.
Putin ar fi cerut, într-o discuţie cu Trump, controlul deplin asupra Doneţkului drept condiţie pentru încetarea războiului din Ucraina # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează Washington Post.
UPDATE - Explozie într-un bloc din municipiul Bistriţa. Toţi locatarii s-au autoevacuat. O persoană în vârstă din apartamentul în care s-a produs explozia a fost transportată la spital # News.ro
O explozie s-a produs duminică, într-un bloc din municipiul Bistriţa. Deşi informaţii iniţiale indicau drept posibilă cauză o acumulare de gaz, la sosirea echipajelor de intervenţie, nu au fost identificate acumulări de gaze sau monoxid de carbon în urma măsurătorilor făcute cu detectoare. Toţi locatarii s-au autoevacuat. O persoană în vârstă din apartamentul în care s-a produs explozia, conştientă şi cooperantă, a fost transportată la spital.
Israelul anunţă că a identificat un ostatic decedat predat de Hamas sâmbătă seară: Ronen Engel avea 54 de ani şi a fost ucis la 7 octombrie 2023 # News.ro
Autorităţile israeliene au anunţat, duminică dimineaţă, că au identificat rămăşiţele lui Ronen Engel, unul dintre cei doi ostatici decedaţi, predaţi cu o zi înainte de Hamas, informează AFP.
Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam. El a primit şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur - VIDEO # News.ro
La fel ca în 2024, Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam, foarte profitabil, învingându-l în finală, sâmbătă, pe Carlos Alcaraz (6-2, 6-4). El a obţinut premiul de şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur.
Familia fondatoare a Samsung Electronics vinde acţiuni de 1,2 miliarde de dolari pentru a acoperi taxe şi împrumuturi # News.ro
Mama şi cele două surori ale preşedintelui Samsung Electronics, Jay Y. Lee, intenţionează să vândă acţiuni în valoare de aproximativ 1,73 trilioane de woni (1,22 miliarde de dolari) din gigantul tehnologic sud-coreean, potrivit unei notificări depuse vineri la Bursa din Coreea, transmite Reuters.
Aproape şapte milioane de persoane au participat la demonstraţiile „No Kings” din SUA - organizatori # News.ro
Aproape şapte milioane de protestatari, cu aproximativ două milioane mai mulţi decât în iunie, s-au adunat, sâmbătă, pentru a doua rundă de demonstraţii „No Kings” (Fără regi), în semn de opoziţie faţă de ceea ce au descris drept agenda „autoritară” a preşedintelui Donald Trump, au anunţat organizatorii, citaţi de CNN.
O explozia s-a produs duminică, într-un bloc din municipiul Bistriţa, posibil cauzată de o acumulare de gaze. Toţi locatarii s-au autoevacuat.
