Evenimente în stradă - „Împreună pentru siguranţa femeilor” în Bucureşti şi în marile oraşe. Femei şi bărbaţi cer autorităţilor măsuri ferme pentru ca femeile, victime ale violenţei, să fie protejate

O decizie a Universităţii Transilvania Braşov de a cere studenţilor prezenţa obligatorie la cursuri provoacă nemulţumire în rândul tinerilor care studiază la facultăţile universităţii, mai ales că, pentru unele grupe şi la unele cursuri studenţii sunt nevoiţi să stea înghesuiţi în sălile de studiu, din cauză ică nstituţia de învăţământ nu le pune la dispoziţie spaţii adecvate. După ce astfel de imagini au fost publicate de un ziar online local, Universitatea a reacţionat, pe pagina de Facebook a instituţiei, acuzându-i pe jurnaliştii locali de rea credinţă. „A continua să dai lecţii de organizare unei instituţii, fără a cunoaşte câtuşi de puţin logica domeniului şi doar pentru a întreţine o naraţiune a victimei spune multe despre etica jurnalistică pe care o practică angajaţii acestei publicaţii”, spun reprezentanţii instituţiei de învăţământ. Ieşirea publică a reprezentanţilor universităţii a provocat, la rându-i, zeci de reacţii din partea unor tineri care atrag atenţia asupra faptului că la Universitatea Transilvania nu e totul„ roz” şi că, în loc să abordeze „rădăcina problemei”, reprezentanţii aleg să denigreze presa. Săptămâna viitoare studenţii de la universitatea din Braşov se pregătesc de proteste, amintind că însuşi ministrul Educaţiei le-a recomandat să-şi ia slujbe part time, atunci când au reclamat că li s-au tăiat bursele.