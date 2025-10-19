Jaf colosal la Luvru. Hoții au furat în nici 10 minute tezaurul lui Napoleon

12:20

Percheziții de amploare în București și trei județe – Ilfov, Argeș și Buzău, urmate de punerea în executare a nu mai puțin de 12 mandate de aducere. Conform Poliției Capitalei, perchezițiile se derulează într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de […] The post BREAKING NEWS: Percheziții la casa surorii fostei șefe a MAI, Carmen Dan. Cum ar fi fost păcălite mai multe persoane/Prejudiciul, estimat la 1,3 milioane de euro first appeared on Ziarul National.