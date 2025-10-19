Bujuterii de valore „inestimabilă”, furate de la Muzeu Luvru

09:30

Președintele interimar al Siriei, Ahmed al-Sharaa, a efectuat o vizită fără precedent la Kremlin, unde s-a întâlnit cu omologul său rus, Vladimir Putin. Momentul a avut loc la mai puțin de un an de când rapida ofensivă rebelă condusă de către acesta l-a înlăturat de la putere pe Bashar al-Assad, un important aliat al Rusiei … Articolul Președintele sirian Ahmed al-Sharaa s-a întâlnit la Kremlin cu Vladimir Putin. Liderul de la Damasc dorește extrădarea lui Bashar al-Assad apare prima dată în Main News.