Accident rutier între Slobozia și Drajna. Patru persoane au fost rănite
Gândul, 19 octombrie 2025 15:50
Un accident rutier a avut loc pe DN21, între Slobozia și Drajna, între patru autoturisme. În urma incidentului, patru persoane au fost rănite. Traficul în zonă a fost oprit pe ambele sensuri de mers. În cursul zilei de duminică, 19 octombrie 2025, polițiștii din cadrul IPJ Ialomița au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire […]
Acum 5 minute
16:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa nu va face nicio concesie Rusiei și va continua să consolideze cooperarea cu partenerii internaționali din sectoarele apărării și energiei. El a anunțat acest lucru în discursul său de sâmbătă seara, adresat națiunii, informează prm.ua. Potrivit acestuia, Kievul colaborează cu partenerii săi europeni pentru a extinde […]
16:20
Șoșoacă, scandal după întoarcerea din Rusia: „Dacă Zelenski vine în Parlamentul meu, îi rup picioarele” # Gândul
Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, președinta partidului S.O.S. România, reîntoarsă de la gala aniversară a postului RT, a fost invitată de Asociația Internațională „Prietenii Rusiei” – Pietro Stramezzi să țină un discurs în fața tinerilor. Președinta S.O.S a vorbit despre faptul că Ucraina a luat teritorii României și despre așa-zisa dictatură din perioada pandemiei. Relatând întâmplările tensionate […]
Acum 15 minute
16:10
LOTO 6/49, Joker, 5/40 de duminică, 19 octombrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro. Duminică, 19 octombrie, se desfășoară tragerile speciale Loto ale toamnei anului 2025. Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40. La tragerile loto de joi, 16 octombrie, […]
16:10
Apar noi ipoteze în cazul exploziei blocului care a șocat întreaga țară. Administratora imobilului din cartierul Rahova din Capitală a ajuns la Parchetul Curții de Apel București pentru a fi audiată. Administratora blocului din Rahova a fost adusă la audieri cu mașina de către un locatar. Cei doi le-au spus jurnaliștilor prezenți la fața locului […]
Acum 30 minute
16:00
Steve Witkoff, emisarul președintelui SUA, Donald Trump, privind războiul Rusia-Ucraina, ar fi încercat să convingă partea ucraineană să cedeze regiunea Donețk Rusiei. Informația a fost publicată de Washington Post, care citează surse apropiate discuțiilor și vine după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut Kievului să predea controlul deplin asupra Donețkului, o regiune din estul […]
16:00
Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că, din punctul său de vedere, trupele NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care intră în spațiul aerian al statelor membre. Într-un interviu acordat Bloomberg, el a spus că țara sa are trupe în Letonia și a reiterat că NATO trebuie să își protejeze țările membre. „Toate opțiunile […]
Acum o oră
15:50
15:40
Ce amendă a primit un șofer care a rulat cu 227 km/h pe A0, în zona Corbeanca. Cum l-au sancționat polițiștii # Gândul
Un șofer a fost sancționat de polițiști, sâmbătă, 18 octombrie 2025, după ce a fost surprins în timp ce rula cu 227 km/h pe A0, în zona Corbeanca. Viteza limită pentru acea porțiune de drum este de 130 km/h. Radarul polițiștilor a înregistrat viteza uriașă de rulare, ieri, la ora 14:03. Polițiștii Brigăzii Autostrăzi au […]
Acum 2 ore
15:10
Oamenii tind să graviteze în jurul faptelor raționale. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 20 octombrie 2025. Berbec Poți deveni frustrat când descoperi că oamenii nu sunt atât de sensibili la o situație pe cât ți-ai dori. În timp ce tu încerci să stabilești o legătură puternică cu cineva, dorind aproape să-i […]
15:10
Răzvan Vasile: „Noi oamenii vom crește doar până la nivelul de adevăr pe care îl putem accepta despre noi” # Gândul
Răzvan Vasile, antreprenor, coach și creatorul cursului „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A discutat despre modul cum ne stăpânește frica cu ajutorul minții. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 18 octombrie 2025. Vezi AICI podcastul. Răzvan Vasile […]
14:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că omologul său american, Donald Trump, i-ar fi spus că președintele Rusiei, Vladimir Putin, îl „urăște”. Declarația a fost făcută vineri, după ce Zelenski a mers la Casa Albă pentru a încerca să îl convingă pe Trump să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, considerate importante pentru ca Ucraina să învingă […]
14:30
Comisarul european pentru afaceri interne și migrațiune va avea întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la București # Gândul
Comisarul european pentru afaceri interne și migrațiune, Magnus Brunner, vine luni la București unde se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și reprezentanți ai comisiilor pentru afaceri europene și apărare din cadrul Camerei Deputaților și Senatului României. Vizita are loc în contextul în care […]
14:30
Donator misterios oferă o recompensă de 100.000 de lire sterline pentru a găsi un student care a dispărut de acasă, după o petrecere, acum doi ani # Gândul
Familia lui Jack O’Sullivan, un student dispărut de mai bine de doi ani, trăiește acum un nou val de speranță, după ce un străin necunoscut a oferit o recompensă de 100.000 de lire sterline (aproximativ 116.000 euro) pentru oricine poate furniza informații despre el. Studentul a fost a fost văzut ultima data în martie 2023, […]
Acum 4 ore
14:20
Răzvan Vasile, antreprenor, coach și creatorul cursului „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A vorbit, printre altele, despre faptul că rușinea și vinovăția „otrăvesc” corpul. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 18 octombrie 2025. Vezi AICI podcastul. „Vezi […]
14:00
The Telegraph îl ia peste picior pe Zelenski după întâlnirea cu Trump. Ce CARICATURĂ au publicat jurnaliștii britanici # Gândul
Publicația britanică The Telegraph a publicat o caricatură cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, prin care ironizează călătoria sa nereușită la Washington pentru sprijin militar suplimentar. În imagine, Zelenski poartă un tricou cu inscripția „am fost la Washington și am primit doar acest tricou jalnic”, o aluzie la faptul că președintele ucrainean nu a obținut de […]
13:50
Răzvan Vasile, antreprenor, coach și creatorul cursului „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, un program dedicat dezvoltării personale și reprogramării mentale pentru succes, a vorbit despre mintea umană și cum funcționează ea, la podcastul ALTCEVA, cu Adrian Artene. Răzvan Vasile spune că „cea mai mare adicție a unui om este durerea”, deoarece ea are capacitatea de […]
13:40
Când poate fi văzută ploaia de meteori Orionide din România. Ziua când fenomenul atinge apogeul # Gândul
Ploaia de meteori Orionide are loc, anual, în luna octombrie. Apogeul acestui fenomen, însă, are loc miercuri, 22 octombrie, la miezul nopții, iar „stelele căzătoare” vor putea fi observate și din România. Apogeul ploii de meteori Orionide va avea loc miercuri, 22 octombrie 2025, la miezul nopții. În acest sens, pasionații de astronomie pot urmări […]
13:40
Edilul din Sinaia a anunţat că se întoarce la primărie. Vlad Oprea: „Dragi prieteni, de luni mă întorc. Cu aceeaşi energie” # Gândul
Acuzat de DNA pentru mai multe fapte de corupţie, primarul din Sinaia a anunţat pe pagina sa de facebook că revine la primărie, de luni. Vlad Oprea a avut interdicţie să-şi exercite funcţia, sau să se apropie de sediul primăriei şi chiar a fost şi arestat preventiv, pentru mai multe fapte de corupţie, printre care […]
13:30
EXPLOZIE la o casă din Ulmi, din cauza unei centrale termice. Două persoane au ajuns la spital # Gândul
Panică în comuna Ulmi de lângă Târgoviște! O centrală termică a explodat într-o locuință. Două persoane au ajuns de urgență la spital. Pompierii intervin de urgență în localitatea Ulmi, județul Dâmbovița, în urma producerii unei deflagrații neurmate de incendiu la o casă. La fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă […]
13:20
Telecabina Tâmpa și Restaurantul Panoramic, două simboluri arhitecturale și turistice ale Brașovului, își redeschid porțile pe 19 octombrie, după un amplu proces de modernizare. Valoarea totală a proiectului depășește 20 de milioane de euro, din care peste 12 milioane pentru reconstrucția restaurantului și 8 milioane pentru modernizarea telecabinei. „Această investiție este mai mult decât un […]
13:20
Nicolas Sarkozy își va executa pedeapsa în IZOLARE. Fostul președinte francez ajunge marți la închisoare # Gândul
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, ajunge marți la închisoare, unde va fi plasat în izolare din motive de securitate. Sarkozy, liderul de dreapta al Franței din 2007 până în 2012, a fost condamnat la sfârșitul lunii septembrie pentru implicare în finanțarea ilegală a campaniei electorale a fostului dictator libian Muammar Gaddafi, scrie France24. Fostul […]
13:20
Consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, Cristian Păunescu, a declarat într-un interviu pentru postul public de televiziune polonez, TVPWorld, că recuperarea Tezaurului României este o chestiune de datorie morală. „Pentru noi, recuperarea acestui tezaur este o datorie morală atât față de strămoșii noștri, cât și față de viitorul copiilor noștri”, declară Cristian Păunescu, consilier al […]
13:20
Răzvan Vasile, antreprenor, coach și creatorul cursului „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, un program dedicat dezvoltării personale și reprogramării mentale pentru succes, a venit la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene. El a vorbit, printre altele, despre mintea noastră și transformarea ei. El spune despre minte că ea are „două pedale”: una de supraviețuire și una […]
13:10
Gândul dezamorsează teoria conspirației „lichidării avocatei Colectiv”. Legătura REALĂ a avocatei Enache – ucisă în explozia din Rahova – cu cazul Colectiv # Gândul
Explozia devastatoare din cartierul Rahova al Capitalei s-a produs – vineri, 18 octombrie 2025 – în apartamentul avocatei Vasilica Enache, decedată în urma deflagrației. Fina sa, Florentina Georgiana Radu, a confirmat pe pagina sa de Facebook această informație. Ulterior, în spațiul public s-a propagat o teorie a conspirației potrivit căreia avocata ar fi fost asasinată […]
13:00
Un producător auto anunță că peste 115.000 de maşini sunt rechemate și retrase din cauza unor probleme la baterie și de design # Gândul
BYD, producător auto chinez, anunță că peste 115.000 de maşini sunt rechemate și retrase din cauza unor probleme la baterie și de design care pot pune în pericol siguranța. Este vorba despre o serie de vehicule care au fost fabricate între anii 2015 și 2022. Producătorul auto BYD a anunțat că sunt rechemate și chiar […]
13:00
Muzeul Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume din Paris, Franța, s-a închis duminică în urma unui jaf. Ministrul Culturii, Rachida Dati, a declarat că jaful a avut loc duminică dimineață, în timp ce muzeul se deschidea. „Nu au fost raportate victime. Sunt la fața locului alături de personalul muzeului și de poliție. Anchetele sunt […]
12:50
Polițiștii și protestatarii Antifa se bat la Portland. Orașul devine butoiul cu pulbere al SUA # Gândul
Zeci de mii de oameni au protestat sâmbătă pe străzile orașului american Portland ai Oregonului au ieșit sâmbătă pentru a protesta împotriva președintelui SUA, Donald Trump, și a politicilor sale anti-imigrație. „Înarmați” cu pancarte și păpuși gonflabile care îl înfățișau pe Trump, oamenii au ieșit în stradă încurajați de mișcarea „No Kings Day” și de […]
12:50
Romii sunt indignați de proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori. Proteste la Târgu Jiu # Gândul
Zeci de reprezentanţi ai comunităţii rome au ieşit în stradă, la Târgu Jiu, pentru a protesta faţă de proiectul de lege iniţiat de ministrul Muncii, Florin Manole şi de cel al Mediului, Diana Buzoianu, prin care sunt interzise căsătoriile între minori, sub sancţiunea pedepsei cu închisoarea. Protestatarii vor fie suspendarea legii, fie o dezbatere publică […]
12:40
Dan Dungaciu: „În Europa există doar război și pace acum. Cine este cu pacea este aliatul lui PUTIN și împotriva Europei” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat că lumea de azi trăiește într-o logică a confruntării. Spune că nu mai există spațiu pentru nuanțe, iar oamenii sunt forțați să aleagă între două extreme: pace sau război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Pentru […]
12:30
Există situații în care Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) are posibilitatea să pună poprire pe salariu. Aceasta reprezintă o măsură de executare silită utilizată de instituție cu scopul de a recupera datorii bugetare. Legea stabilește cu exactitate modul în care se aplică poprirea pe salariu. Când are voie ANAF să pună poprire pe salariu? […]
Acum 6 ore
12:20
Datornicii cer datoriile înapoi. Cancelaria premierului Bolojan, Curtea de Conturi și alte ministere, pe „lista datornicilor” ANAF # Gândul
Cancelaria premierului Ilie Bolojan și Curtea de Conturi figurează cu restanțe la buget, alături de ministere, instanțe și alte entități publice. Reiese din datele publicate de ANAF. Pe primele trei locuri în topul datornicilor se află se află Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, cu o restanţă de 136,5 milioane de lei, Institutul Naţional de […]
12:20
Un avion militar de antrenament a fost la un pas de prăbușire, potrivit informațiilor și imaginilor obținute în exclusivitate de Gândul. Joi, 16 octombrie 2025, un avion IAK-52 aparținând Bazei Aeriene de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic “Aurel Vlaicu” Boboc, a fost implicat într-un incident, pe timpul unui zbor de instrucție. „Echipajul de la […]
12:00
Două mașini în flăcări, în Voluntari. Incendiul s-a extins și la o țeavă de gaze, zeci de persoane evacuate # Gândul
Două mașini au luat foc pe Bulevardul Pipera din Voluntari, Ilfov, în urmă cu puțin timp. Autoritățile au intervenit de urgență pentru stingerea focului. Indiul s-a extins, însă, și la o țeavă de gaze, care s-a și fisurat. Țeava este în apropiere de un hotel, de unde 40 de persoane au fost evacuate. „În urmă cu […]
12:00
Moșteanu recunoaște în haosul rezerviștilor: „Sunt lucruri care se pot face mai bine și le vom face mai bine la următoarele mobilizări” # Gândul
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a arătat într-o postare pe Facebook că a stat vineri de vorbă cu oamenii, rezerviștii din zona București-Ilfov care s-au prezentat la poligon. Moșteanu recunoaște totuși că lucrurile puteau fi făcute mai bine. Inițiativa a venit după ce presa a relatat numeroase mărturii ale unor rezerviști care au criticat organizarea deficitară a […]
11:50
Ion Cristoiu: Nicușor Dan i-a prezentat Sprîncenistei viziunea sa asupra viitorului României! # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre întâlnirea dintre Anastasia Soare și președintele Nicușor Dan. „În jurnalul meu video pe care îl țin seară de seară, de 5 ani, am ironizat, dacă se poate spune așa, întâlnirea istorică dintre Anastasia Soare și președintele Nicușor Dan. Am […]
11:40
Proteste „No Kings” împotriva lui Trump în marile orașe din SUA. Milioane de oameni au ieșit în stradă # Gândul
Mulțimi uriașe au participat la protestele „No Kings” („Fără regi”, n. red.) împotriva politicilor președintelui Donald Trump în marile orașe din SUA, inclusiv New York, Washington DC, Chicago, Miami și Los Angeles. Mii de oameni au umplut emblematicul Times Square din New York și străzile din jur, oameni ținând pancarte cu sloganuri precum „Democrație, nu […]
11:40
Andrei Caramitru, atac la adresa medicului Flavia Groșan: „Femeia era, clar, dusă cu pluta” # Gândul
Atacurile la adresa medicului Flavia Groșan continuă. După ce influencerul Lucian Mîndruța a acuzat că doctoriței i-ar fi fost afectat creierul din cauza metastazelor și nu ar mai fi gândit logic, Andrei Caramitru spune, mai direct, ce crede, susținând că aceasta era „dusă cu pluta”. „Mulți m-au rugat să îmi zic părerea despre Groșan, “medicul” […]
11:20
George Simion, liderul AUR, se află în aceste momente la muntele Athos, din Grecia. El a pus pe Facebook o poză care îl înfățișează într-o biserică, rugându-se. De altfel, George Simion spune tot pe Facebook că s-a rugat mult în aceste zile pentru victime și pentru țară. „M-am rugat mult în aceste zile, pentru victime […]
11:10
Apartamentul în care a izbucnit explozia devastatoare din București aparținea avocatei Vasilica Enache. Chiar fina ei confirmă, iar o nouă IPOTEZĂ apare în scenariu # Gândul
Explozia produsă în data de 17 octombrie 2025, într-un bloc din cartierul Rahova al Capitalei, a avut ca punct de pornire apartamentul avocatei Vasilica Enache. Potrivit MEDIAFAX, explozia s-a produs la etajul 5 al blocului nr. 32 de pe strada Vicina, în apropiere de Calea Rahovei nr. 317. Deflagarația ar fi fost provocată de o […]
11:10
Zodiile care au oportunități financiare și o perioadă prosperă în săptămâna 20-26 octombrie 2025 # Gândul
Săptămâna care vine, adică 20-26 octombrie 2025, se anunță intensă și cu oportunități financiare și profesionale. La data de 20 octombrie, conjuncția dintre Mercur, planeta comunicării, și Marte, planeta acțiunii, ambele în transit prin Scorpion, le confer nativilor energie, ambiție și claritate în luarea deciziilor. Acest context astrologic favorizează negocierile, inițiativele și planurile strategice. Evenimentul […]
11:10
Furtună în Iran: Ali Shamkhani, consilierul principal al liderului suprem, la nunta fiicei sale. Iranienii, indignați de ipocrizia lipsei tradițiilor islamice # Gândul
Nunta fiicei lui Ali Shamkhani, consilierului liderului suprem Khamenei, în valoare de 1,4 miliarde de tomani, organizată la hotelul Espinas Parsian din Teheran, a devenit un punct central al criticilor din rețelele sociale iraniene. Imaginile surprind ceremonia fiicei lui Ali Shamkhani, fost secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională și actual consilier al liderului suprem […]
11:10
Ți se frânge sufletul. Cine locuia în apartamentul din care se spune că a izbucnit explozia din Rahova. „Nimeni nu merită un asemenea sfârșit” # Gândul
Explozia din Rahova a îndurerat o întreagă comunitate. În urma tragediei care a avut loc vineri, 17 octombrie 2025, trei persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite. În spațiul public au apărut informații cu privire la locatarii care au murit în deflagrație. Printre acestea se numără și o femeie, Vasilica Enache, avocată de […]
10:50
Ce spun „tricolorii”, dar și președintele federației înaintea finalelor EUROPENE. Zi istorică pentru tenisul de masă românesc # Gândul
Fetele și băieții din lotul național au transformat un vis în realitate, reușind, pentru prima dată, calificarea în finala Campionatelor Europene pe echipe cu ambele loturi. „Tricolorii” luptă azi în Croația pentru aur cu Germania, echipa feminină, respectiv Franța, echipa masculină. Bernadette Szocs, Eliza Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia, pregătite de Andrei Filimon […]
10:50
Apartamentul în care a izbucnit explozia devastatoare din București aparținea avocatei Vasilica Enache. Chiar fina ei confirmă, iar o nouă IPOTEZĂ-ȘOC apare în scenariu # Gândul
Explozia produsă în data de 17 octombrie 2025, într-un bloc din cartierul Rahova al Capitalei, a avut ca punct de pornire apartamentul avocatei Vasilica Enache. Potrivit MEDIAFAX, explozia s-a produs la etajul 5 al blocului nr. 32 de pe strada Vicina, în apropiere de Calea Rahovei nr. 317. Deflagarația ar fi fost provocată de o […]
10:40
Benjamin Netanyahu nu renunță. Vrea să candideze anul viitor pentru un nou mandat: „Voi câștiga” # Gândul
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a confirmat oficial intenția de a candida la alegerile viitoare și de a solicita un nou mandat în funcția de șef al guvernului, potrivit unui interviu acordat Channel 14 sâmbătă. Când a fost întrebat dacă este încrezător că va câștiga, el a dat un răspuns scurt: „Da, voi câștiga”. Cel mai […]
10:30
Arsenie Boca, canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Data la care are loc ceremonia oficială la Mănăstirea Prislop # Gândul
Arsenie Boca va fi canonizat la Mănăstirea Prislop, locul unde mii de credincioși vin anual pentru reculegere. Data aleasă are și o semnificație profundă. Iată care este! Arsenie Boca va fi canonizat la data de 28 noiembrie, iar data aleasă are o semnificație deosebită: este ziua în care duhovnicul a trecut la cele veșnice, în anul […]
10:30
Cum este afectat traficul Wikipedia de AI. Semnal de alarmă, mai puțin oameni află informațiile direct de la sursă # Gândul
Potrivit Wikimedia Foundation, traficul uman al Wikipedia din ultimele luni a scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 8%. Mai puțini oameni află informațiile direct de la sursă, avertizează reprezentanții celebrei enciclopedii online. Trebuie precizat că Wikipedia folosește filtre speciale pentru a măsura traficul făcut de oameni, separat de cel realizat de boții […]
10:30
Orașul european unde oricine poate să plătească 1 euro pentru a mânca la restaurante cu stele Michelin # Gândul
Într-un oraș european, clienții au posibilitatea să plătească doar 1 euro pentru o masă completă într-un restaurant cu stele Michelin. Acest „fenomen” se află într-un local care este, de fapt, o întreprindere socială dedicată incluziunii și sprijinului comunitar. În Marsilia (Franța), la un restaurant cu stele Michelin, persoanele care îi calcă pragul ar putea să […]
Acum 8 ore
10:20
Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a şaptea din Serie A. Este a șasea izbândă consecutivă pentru echipa milaneză, finalistă a Ligii Campionilor în sezonul trecut. Cristi Chivu, lider în Serie A! „Tot meritul este al acestor băieți” Celelalte rezultate pozitive […]
10:10
Războiul din Ucraina, între realitate și FICȚIUNE. Cum influențează social media percepția ucrainenilor despre conflictul cu Rusia. „Dacă statul monopolizează informațiile, ar putea submina încrederea” # Gândul
Așa cum se întâmplă în cea mai mare parte a lumii, nici canalele tradiționale ucrainene – televiziunea, ziarele și radioul – nu fac excepție și joacă un rol din ce în ce mai mic. Ucrainenii s-au orientat din ce în ce mai mult către Telegram, YouTube și Facebook, chiar dacă încrederea în aceste platforme digitale […]
