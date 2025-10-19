Alimentele ultraprocesate, la fel de nocive ca fumatul, sugerează un studiu
DigiFM.ro, 19 octombrie 2025 15:50
Alimentele ultraprocesate, care domină tot mai mult dieta modernă, ar putea avea efecte asupra sănătăţii comparabile cu cele ale fumatului, avertizează experţii.
• • •
Acum o oră
15:50
15:40
Explozie în Capitală. Experţii spun că nu e justificată economic consolidarea clădirii: „Durează un timp îndelungat şi prezintă risc ridicat în execuţie” # DigiFM.ro
Experţii convocaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care au mers la locul exploziei din Calea Rahovei, au transmis că nu e justificată economic consolidarea clădirii afectate, pentru că există posibilitatea ca pe durata desfăşurării lucrărilor de consolidare, amplasamentul să fie afectat de un cutremur moderat sau mare care ar pune în imediat pericol stabilitatea clădirii.
Acum 2 ore
14:40
Jaf la Muzeul Luvru din Paris. Hoții au reușit să fure bijuterii „inestimabile” în doar 7 minute # DigiFM.ro
Bijuterii de mare valoare au fost furate duminică dimineață din Muzeul Louvre din Paris, în urma unui jaf comis de persoane necunoscute care au reușit să fugă de la fața locului. Potrivit Ministerului Culturii și unei surse apropiate anchetei, muzeul, cel mai vizitat din lume, a fost închis pentru restul zilei, în timp ce autoritățile desfășoară cercetări pentru a identifica autorii furtului.
Acum 4 ore
13:40
Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam. El a primit şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur # DigiFM.ro
La fel ca în 2024, Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam, foarte profitabil, învingându-l în finală, sâmbătă, pe Carlos Alcaraz (6-2, 6-4). El a obţinut premiul de şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur.
12:40
Ce i-ar fi cerut Putin lui Trump pentru a opri războiul din Ucraina: „E ca şi cum le-ai vinde propriul picior” # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează Washington Post.
Acum 6 ore
11:50
Zeci de oameni evacuați în Voluntari după un incendiu uriaș. Flăcările de la două mașini au cuprins o țeavă de gaz # DigiFM.ro
Patruzeci de persoane au fost evacuate, duminică, dintr-un hotel din Voluntari, judeţul Ilfov, după ce un incendiu care a cuprins două autoturisme s-a extins la o ţeavă de alimentare cu gaz. Măsura preventivă a fost luată în condiţiile în care forţele de intervenţie au constatat că ţeava de gaze este fisurată.
11:10
Pakistanul şi Afganistanul au convenit, duminică, asupra unui „armistiţiu imediat” după negocierile de sâmbătă din Qatar, în încercarea de a restabili calmul durabil la graniţa lor, după o confruntare care a provocat zeci de morţi, a anunţat Doha.
10:30
Papa Leon al XIV-lea va canoniza, duminică, şapte noi sfinţi ai Bisericii Catolice, printre care primul originar din Papua Noua Guinee, un arhiepiscop executat în timpul genocidului armean şi „medicul celor mai slabi” din Venezuela.
Acum 8 ore
10:20
Sute de mii de persoane au manifestat împotriva lui Trump în toată America. Organizatorii anunţă aproape 7 milioane de participanţi # DigiFM.ro
Mii de persoane s-au adunat pentru a protesta la adresa politicilor preşedintelui Donald Trump în oraşe din întreaga SUA - printre care New York, Washington DC, Chicago, Miami şi Los Angeles, relatează BBC. Aproape şapte milioane de protestatari, cu aproximativ două milioane mai mulţi decât în iunie, s-au adunat, sâmbătă, pentru a doua rundă de demonstraţii „No Kings” (Fără regi), în semn de opoziţie faţă de ceea ce au descris drept agenda „autoritară” a preşedintelui Donald Trump, au anunţat organizatorii, citaţi de CNN.
09:30
Max Verstappen, mereu excepţional pe circuitul din America, a obţinut al 47-a pole position din cariera sa şi va pleca din prima poziţie în grila de start a Marelui Premiu al Statelor Unite la Formula 1 de duminică.
09:20
Basistul trupei Limp Bizkit, Sam Rivers, a murit. El avea 48 de ani. Cauza morţii sale nu a fost dezvăluită.
09:20
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Echipele feminină şi masculină luptă pentru aurul continental # DigiFM.ro
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Ambele loturi naţionale şi-au asigurat calificarea în finalele europene, iar duminică vor juca pentru trofeul suprem, la Zadar, în Croaţia.
09:10
Explozie într-un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană în vârstă din apartamentul în care s-a produs explozia a fost transportată la spital # DigiFM.ro
O explozie s-a produs duminică, într-un bloc din municipiul Bistriţa. Deşi informaţii iniţiale indicau drept posibilă cauză o acumulare de gaz, la sosirea echipajelor de intervenţie, nu au fost identificate acumulări de gaze sau monoxid de carbon în urma măsurătorilor făcute cu detectoare. Toţi locatarii s-au autoevacuat. O persoană în vârstă din apartamentul în care s-a produs explozia, conştientă şi cooperantă, a fost transportată la spital.
Acum 24 ore
19:00
Constantin Gâlcă, devastat după explozia din București: „O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Tatăl meu şi fraţii mei stau încă acolo” # DigiFM.ro
Tehnicianul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat că a fost foarte afectat de explozia din cartierul Rahova, locul unde şi-a petrecut o parte din copilărie. Gâlcă a afirmat că tatăl său şi fraţii săi locuiesc încă în acest cartier.
18:00
Ministrul Educaţiei, despre prevenirea consumului de droguri în şcoli: „Contează foarte mult ce face familia, ce fac părinţii” # DigiFM.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că este important să existe un control în afara şcolii privind consumul de droguri, astfel încât să nu existe dealeri, dar în acelaşi timp contează foarte mult şi ce fac părinţii. El consideră că familia are un rol fundamental în a preveni consumul de droguri.
18:00
Gestul emoționant făcut de Taylor Swift pentru o fetiță de doi ani. Micuța se luptă cu cancerul # DigiFM.ro
Taylor Swift, vedeta pop în vârstă de 35 de ani, a făcut o donaţie discretă părinţilor unei fetiţe de 2 ani pe nume Lilah, care a fost diagnosticată cu cancer în stadiul 4 după ce a suferit o criză la doar 18 luni.
17:10
Explozie în Capitală. Un adolescent a fost externat, iar tânăra operată s-a trezit și are o evoluție pozitivă. Persoanele evacuate primesc îngrijiri și tratament în ambulatoriu # DigiFM.ro
Un adolescent rănit în explozia din cartierul Rahovei a fost externat, iar o adolescentă, care a fost supusă unei intervenţii chirurgicale, s-a trezit, este conştientă şi are „un status medical pozitiv”, afirmă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Pacientul transferat la un spital din Austria a ajuns acolo în siguranţă.
Ieri
16:10
Cine este cea de-a doua victimă a exploziei din Rahova. A fost avocată, iar deflagrația s-a produs chiar în apartamentul ei, pe care îl folosea ca birou # DigiFM.ro
Cea de-a doua victimă identificată în urma exploziei devastatoare din Rahova este o avocată cunoscută și respectată în breasla juridică din București.
15:20
Pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani, la Galaţi, unde vineri seară a susţinut un concert.
15:20
Un paznic de vânătoare și-a pierdut pistolul și muniția. Arma a fost găsită de doi tineri, iar bărbatul a fost amendat cu 10.000 de lei și lăsat fără dreptul de a purta armă # DigiFM.ro
Un paznic de vânătoare din judeţul Dâmboviţa a pierdut pistolul de serviciu şi muniţia, arma fiind găsită de doi tineri care nu au anunţat autorităţile. În cele din urmă, după ce bărbatul a anunţat Poliţia, pistolul şi muniţia au fost găsite, paznicul fiind amendat cu 10.000 de lei şi ridicându-i-se dreptul de a purta armă.
14:30
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou, iar deflagrația s-a produs chiar în apartamentul ei # DigiFM.ro
Cea de-a doua victimă identificată în urma exploziei devastatoare din Rahova este Vasilica Enache, o avocată cunoscută și respectată în breasla juridică din București.
14:10
Primarul din Sinaia, care în ultimele luni a avut interdicţia de a-şi exercita funcţia, fiind vizat într-un dosar de luare de mită, revine la Primărie: „Adevărul e simplu” # DigiFM.ro
Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a avut interdicţia de a-şi exercita funcţia şi a fost şi în arest preventiv într-un dosar în care este anchetat pentru fapte de corupţie, anunţă că revine la Primărie.
14:00
Alertă de gaz la un bloc din Târgu Mureș. Locatarii au sunat la 112, iar pompierii au descoperit scurgeri „minore” și au oprit alimentarea # DigiFM.ro
Locuitorii unui bloc din municipiul Târgu Mureş au solicitat, sâmbătă, intervenţia autorităţilor după ce au sesizat miros de gaz pe scara imobilului. Pompierii care au făcut măsurători au constatat că se produc scurgeri de gaz „minore”, alimentarea în bloc fiind sistată.
13:10
Explozie în Capitală. Adolescenta de 17 ani internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” este în stare gravă, dar stabilă # DigiFM.ro
Adolescenta de 17 ani victimă a exploziei produse vineri în Sectorul 5 al Capitalei, internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, este în stare gravă, dar stabilă, au declarat sâmbătă pentru News.ro reprezentanţii unităţii sanitare.
13:00
Bujduveanu, despre situaţia liceului de lângă blocul unde s-a produs explozia: „Nu putem permite copiilor să intre în şcoală. Doamne fereşte, dacă pică blocul, ce facem?” # DigiFM.ro
Clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” - afectată vineri de o explozie produsă la un bloc din sectorul 5 - trebuie pusă în siguranţă şi are nevoie de geamuri noi, afirmă primarul general interimar Stelian Bujduveanu. Acesta spune că, oricum elevii nu se vor putea întoarce în spaţiul de lângă blocul unde s-a produs explozia, din cauza riscului ca blocul să se prăbuşească.
12:00
Influencerul Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona exploziei din București: „Nu mai mușamalizați morții!” # DigiFM.ro
Makaveli, influencerul care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a încercat, vineri, să forţeze perimetrul de siguranţă instituit în zona exploziei din cartierul bucureştean Rahova. ”Nu mai muşamalizaţi morţii”, strigă acesta, cerând să se facă publice toate detaliile incidentului.
11:40
Incendiu la subsolul unui bloc din Bucureşti. Zece autospeciale ale pompierilor, trimise la faţa locului. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert # DigiFM.ro
Un incendiu cu degajări importante de fum a izbucnit, sâmbătă, la subsolul unui bloc din Calea Plevnei, la faţa locului fiind trimise zece autospeciale ale pompierilor. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert, solicitând populaţiei să evite zona şi să lase libere căile pentru intervenţia salvatorilor.
11:40
Premierul Giorgia Meloni, dispută cu liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump # DigiFM.ro
Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump.
11:10
Explozie în Capitală. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 5 a aprobat 6 milioane de lei pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de deflagraţie. Suma va putea fi suplimentată # DigiFM.ro
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 5 a aprobat acordarea a 6 milioane de lei pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de deflagraţie, dar anunţă, vineri, că suma va putea fi suplimentată. Primăria acordă, de asemenea, sprijin locatarilor pentru întocmirea documentaţiilor de care vor avea nevoie în perioada următoare.
11:00
Medicul Flavia Groşan, care a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei, internată în stare foarte gravă, la Spitalul Judeţean Bihor # DigiFM.ro
Medicul Flavia Groşan, care a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei, este internată în stare foarte gravă, la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Bihor. Ea a făcut un stop cardio-respirator, fiind resuscitată, iar în prezent este intubată şi ventilată mecanic.
10:30
Explozie în Capitală. Una dintre victime, cu arsuri şi multiple traumatisme, este transportată la o clinică din Austria # DigiFM.ro
Una dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, având arsuri şi multiple traumatisme, este transportată sâmbătă, la o clinică din Austria.
10:30
Nicuşor Dan, după explozia din București: „Este o tragedie cutremurătoare. Nu putem aştepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri seară, un mesaj către familiile afectate de explozia din Bucureşti, tragedie despre care afirmă că pute fi evitată. El cere tuturor instituţiilor să comunice rezultatele anchetelor, care trebuie să se deruleze rapid.
09:30
Sora fostului ministru Carmen Dan, în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Cealaltă femeie din dosar, control judiciar # DigiFM.ro
Sora fostului ministru Carmen Dan, Simona Stan, a fost plasată în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, printr-o decizie luată, vineri, de magistraţii Tribunalului Bucureşti. Cealaltă femeie din dosar a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile.
09:30
Prinţul Andrew renunţă la titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York. Avea legături cu Jeffrey Epstein # DigiFM.ro
Prinţul Andrew al Marii Britanii a anunţat vineri că renunţă la titlul de duce de York, după ani de critici privind comportamentul său şi legăturile cu defunctul infractor sexual american Jeffrey Epstein, relatează Reuters.
09:00
Explozie în Capitală. Cronologia evenimentelor, cum reiese din documentele operative ale structurilor MAI. Deflagraţia a avut loc la ora 09.08 # DigiFM.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă anunţă, vineri după-amiază, cronologia evenimentelor care au dus la explozia din Sectorul 5, aşa cum reiese din documentele operative ale structurilor MAI. Informaţia vine după ce datele transmise de-a lungul zilei de diferite instituţii nu au coincis. Deflagraţia a avut loc la ora 09.08.
09:00
Explozie în Capitală. Date despre starea a trei victime internate la Spitalul Floreasca, două fiind operate # DigiFM.ro
Starea a trei dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, este stabilă, iar două au fost operate.
08:50
Explozie în Capitală. Robinetul de branşament pe care s-a aplicat sigiliul după închiderea alimentării nu a fost afectat de explozie. În ce condiţii s-ar putea relua alimentarea # DigiFM.ro
Distrigaz Sud Reţele face, vineri după-amiază, noi precizări în cazul exploziei din Sectorul 5, explicând că robinetul de branşament pe care s-a aplicat sigiliul după închiderea alimentării nu a fost afectat de explozie, fiind protejat de o firidă. Compania explică faptul că, pentru eventuala reluare a furnizării gazului, trebuie îndeplinite mai multe condiţii.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei dintr-un bloc din Sectorul 5 # DigiFM.ro
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei dintr-un bloc din Sectorul 5, soldată cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 13, precum şi cu avarierea gravă a construcţiei.
16:10
Bolojan: „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor iar asta este misiunea ANAF. Şeful Executivului a precizat că vor fi publicate săptămâna viitoare datoriile companiilor de stat.
15:40
Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice din București. Ce magnitudine locală s-a simțit # DigiFM.ro
Explozia puternică produsă vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
14:30
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei, care nu era de acord cu relația lor # DigiFM.ro
Un tânăr de 20 de ani şi o adolescentă de 14 ani au fost reţinuţi pentru omor cu premeditare, respectiv instigare la omor, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Victima este mama fetei, care nu era de cord cu relaţia dintre bărbat şi fiica sa. Anchetatorii spun că cei doi i-au pus femeii somnifere în băutură, după care bărbatul a lovit-o, a sufocat-o cu o pernă şi a înjunghiat-o cu un cuţit, fata fiind cea care l-a îndemnat să comită faptele.
14:30
Explozie în Capitală. Poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă # DigiFM.ro
Poliţiştii efectuează, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă în cazul exploziei de la un bloc din Capitală având ca urmare producerea unui dezastru, a anunţat DGPMB.
14:20
Profesorul universitar din Braşov, acuzat că ar fi luat mită de la mai mulţi studenţi, printre care poliţişti şi jandarmi, trimis în judecată # DigiFM.ro
Profesorul universitar din Braşov, acuzat că ar fi luat mită de la mai mulţi studenţi, printre care poliţişti şi jandarmi, pentru a le facilita promovarea examenelor, a fost trimis în judecată, alături de alte 12 persoane, la aproximativ un an de zile de la deschiderea dosarului penal.
14:10
JO de iarnă 2026. Ceremonia de deschidere va avea loc în patru locuri, inclusiv pe stadionul San Siro din Milano # DigiFM.ro
Comitetul de organizare JO Milano Cortina a anunţat că ceremonia Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 va avea loc în patru locuri, printre care şi stadionul de fotbal San Siro din Milano.
14:10
Sfântul Dimitrie cel Nou. Recomandările Jandarmeriei pe durata participării la pelerinaj. „Să dăm dovadă de responsabilitate” # DigiFM.ro
Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, maior Ana-Maria Burchi, a îndemnat, vineri, la responsabilitate şi la adoptarea unui comportament civilizat pe durata participării la pelerinajului desfăşurat cu ocazia sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, care va avea loc la Bucureşti, în perioada 19 - 29 octombrie.
14:00
Șeful ANAF, după gafa cu gemul și GAP-ul de TVA: "Nu avem în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei" # DigiFM.ro
Adrian Nica, preşedintele ANAF, precizează că nu intenţioneazã fiscalizarea autoconsumului populaţiei. Precizările vin în urma controverselor şi a ironiilor iscate în spaţiul public după ce şeful ANAF a declarat că ”gemul care care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”.
14:00
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: "Foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat". Peste 400 de persoane locuiau în imobil # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, 17 octombrie, după explozia din Calea Rahovei, că din primele estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii este foarte probabil ca acest bloc să nu mai poată fi reabilitat şi că va trebui demolat. El a anunţat că Executivul va acorda atât ajutoare de urgenţă cât şi sprijin pentru sinistraţi.
13:50
Asasinat fulgerător în Yemen. Liderul militar al rebelilor huthi, generalul Muhammad al-Ghamari, ucis într-un atac israelian # DigiFM.ro
Liderul militar al rebelilor huthi din Yemen, generalul Mohammed al-Ghamari, a fost ucis într-un atac israelian, anunţă gruparea rebelă susţinută de Iran şi ameninţă Israelul cu represalii, relatează AFP.
13:40
Brigitte Bardot, tot mai fragilă. E de trei săptămâni în spital și a trecut printr-o operație # DigiFM.ro
Sănătatea legendarei Brigitte Bardot este motiv de îngrijorare. De trei săptămâni, artista este internată la un spital din orașul francez Toulon.
13:30
Reacția Distrigaz, după explozia din Rahova: "Sigiliul de pe robinetul închis în ziua precedentă era rupt" # DigiFM.ro
Echipele de intervenție ale Distrigaz Sud au sistat, joi, 16 octombrie, alimentarea cu gaze a blocului din Rahova unde a avut loc explozia, iar robinetul de branșament a fost sigilat, însă, vineri dimineața, în urma unei noi sesizări privind miros de gaze, au constatat că sigiliul fusese rupt, informează compania printr-un comunicat.
