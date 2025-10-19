Alimentele ultraprocesate, la fel de nocive ca fumatul, sugerează un studiu

14:00

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, 17 octombrie, după explozia din Calea Rahovei, că din primele estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii este foarte probabil ca acest bloc să nu mai poată fi reabilitat şi că va trebui demolat. El a anunţat că Executivul va acorda atât ajutoare de urgenţă cât şi sprijin pentru sinistraţi.