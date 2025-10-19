Un avion militar de antrenament, la un pas de prăbușire. Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a dispus o anchetă
PSNews.ro, 19 octombrie 2025
Joi, 16 octombrie 2025, un avion IAK-52 aparținând Bazei Aeriene de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic "Aurel Vlaicu" Boboc, a fost implicat într-un incident, pe timpul unui zbor de instrucție. „Echipajul de la bordul avionului era format din doi militari, instructor și elev, și se află în afara oricărui pericol. Imediat după incident aceștia […]
• • •
Un oraș din România își schimbă imaginea cu ajutorul picturilor uriașe pe fațadele blocurilor
Orașul Reșița se transformă vizibil în ultimii ani grație unui proiect de artă stradală care a adus culoare și viață fațadelor blocurilor. Cea mai recentă lucrare murală este semnată de artistul italian Millo, care a transformat fațada unui bloc de zece etaje într-o adevărată operă de artă. Lucrarea, realizată în mai puțin de trei săptămâni, […]
Bunicul unei fetițe povestește că nepoata lui se afla în convorbire telefonică cu mătușa atunci când a avut loc explozia de la blocul din Rahova. „Sunt singură, cine mă salvează?", a strigat speriată copila. Polițiștii au intervenit rapid și au găsit-o în siguranță, evitând o tragedie și mai mare. „Norocul a fost că era în convorbire […]
Comisarul european pentru afaceri interne şi migrație vine în România. Se va întâlni cu preşedintele şi premierul
Comisia Europeană anunță că luni, comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, se va afla într-o vizită oficială la București unde se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și reprezentanți ai comisiilor pentru afaceri europene și apărare din cadrul Camerei Deputaților și Senatului […]
Un jaf a avut loc duminică dimineață la Muzeul Luvru, a anunțat ministrul Culturii, Rachida Dati. Într-un mesaj postat pe rețeaua socială X, Rachida Dati a precizat că nu au fost persoane rănite. Ministrul a adăugat că este la fața locului, alături de polițiști și conducerea muzeului. O anchetă a fost deschisă. Muzeul Luvru a […]
Salvarea pentru marii arși vine tot din străinătate. După 10 ani de la Colectiv, nu reușim să tratăm pacienții la noi
La 10 ani de la Colectiv, țara noastră nu poate asigura condiții de spitalizare și tratare pentru marii arși, astfel că de fiecare dată când avem situații de urgență, cum este cazul recent, de la explozia din blocul de pe Calea Rahovei, ministerul Sănătății a făcut demersuri pentru transferul unuia dintre pacienți în Graz, Austria. […]
Salariu minim comun pentru toți muncitorii din Uniunea Europeană, propus de președintele Guvernului spaniol
Președintele Guvernului spaniol și lider al PSOE, Pedro Sánchez, a susținut sâmbătă în cadrul Congresului Partidului Socialiștilor Europeni ideea unui salariu minim comun pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Pedro Sánchez a prezentat această propunere la închiderea congresului socialiștilor europeni, îndemnând participanții să se mobilizeze pentru a contracara extrema dreaptă prin politici care să […]
Țara din UE cu cele mai „supraevaluate" prețuri la locuințe. Prețurile au crescut cu peste 200% în ultimii ani
Prețurile locuințelor din Portugalia se numără printre cele mai supraevaluate de pe continent, indică un raport publicat de Comisia Europeană. În UE, prețurile locuințelor au înregistrat o creștere dramatică în ultimul deceniu, potrivit Euronews. Între 2014 și 2024, prețurile au crescut în medie cu 50%. Cu toate acestea, în țări precum Ungaria, Lituania, Cehia, Portugalia, Estonia, Bulgaria […]
Consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, Cristian Păunescu, a declarat într-un interviu pentru postul public de televiziune polonez, TVPWorld, că recuperarea Tezaurului României este o chestiune de datorie morală. „Pentru noi, recuperarea acestui tezaur este o datorie morală atât față de strămoșii noștri, cât și față de viitorul copiilor noștri", declară Cristian Păunescu, consilier al […]
Fritz: „Plângerea penală împotriva lui Ilie Bolojan a fost un gest exagerat. O să-i recomand colegului să o retragă"
Dominic Fritz a criticat deschis plângerea penală depusă de deputatul USR Emanuel Ungureanu împotriva premierului Ilie Bolojan, pe tema alegerilor din București. „Eu nu am făcut plângerea penală. Eu cred că a fost un gest exagerat și acuma, când oricum se vor organiza alegerile, cred că e fără obiect și eu o să-i recomand colegului […]
Românii ale căror locuințe au fost distruse sau avariate în urma exploziei din Rahova pot beneficia de despăgubiri materiale și morale, ajutoare de urgență și sprijin juridic gratuit. Evenimentul, care a lăsat mai multe familii fără adăpost și bunuri personale, ridică probleme complexe privind răspunderea autorităților, a operatorilor de utilități și a asigurătorilor, au adăugat […]
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, avertizează asupra apariției unor informații și imagini false despre blocul din Rahova, distrus de o explozie. Imaginile cu oameni care intră în clădire sunt de la un alt eveniment, nu vă riscați viața încercând să faceți la fel, susține prefectul. Andrei Nistor i-a avertizat pe români să fie atenți „la informațiile […]
Fake news cu o bătrână arestată de Poliție. MAI: borcanele cu gem „fac rating", dar fiți atenți la detalii
Polițiștii români avertizează asupra apariției unei noi știri false. Este vorba despre o bătrână arestată de Poliție. Știm că, în această perioadă, borcanele cu gem „fac rating" , dar fiți atenți la detalii, transmit polițiștii. Avertismentul, însoțit de imaginea falsificată, a fost publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne. „Clipurile create cu inteligență […]
Șoșoacă, la un eveniment unde Vladimir Putin a vorbit despre promovarea Rusiei în alte țări
Europarlamentara Diana Șoșoacă se laudă că l-a întâlnit pe Vladimir Putin, la un eveniment dedicat aniversării a 20 de ani de când a fost lansat postul de propagandă rusească Russia Today. În imagini se vede că șefa SOS România este în public, la discursul ținut de președintele Rusiei, în cadrul evenimentului. Eurodeputata prorusă apare în […]
Salarii de lux la Parchet. Cât câștigă procurorii care protestează. Spor imens pentru suprasolicitare neuropsihică
Din 28 august 2025, procurorii din România au intrat în protest fără precedent față de măsurile legislative propuse de premierul Ilie Bolojan pentru reformarea sistemului judiciar, în special cele referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților. Aceste măsuri, aflate în prezent la Curtea Constituțională a României (CCR), vizează reducerea pensiilor magistraților la 70% din ultimul […]
Explozie în Rahova: 324 persoane, evaluate şi consiliate. 82 de persoane, cazate în 6 unităţi hoteliere
Primăria Capitalei anunţă că 324 persoane afectate de explozia produsă vineri în Sectorul 5 au fost evaluate şi consiliate şi că 82 de persoane sunt cazate în 6 unităţi hoteliere partenere. Săptămâna viitoare începe alocarea ajutorului financiar de 1.500 lei, pentru fiecare persoană a cărei locuinţă a devenit inutilizabilă. "În ultimele 48 de ore, echipele […]
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei din Belarus
Gărzile de frontieră poloneze au descoperit un tunel folosit, se pare, de migranți pentru a intra în țară din Belarus, ocolind bariera de la suprafață. Descoperirea pasajului subteran, care se întindea pe aproximativ 20 de metri în teritoriul polonez, a fost confirmată vineri de către oficiali polonezi, relatează TVPWorld. Ofițerii din provincia Podlaskie, din nord-estul […]
România are o oportunitate istorică de a-și consolida rolul în industria europeană de apărare prin instrumentul „Action for Security in Europe" (SAFE), potrivit Defense Romania. Cu o finanțare europeană de până la 150 de miliarde de euro, SAFE poate sprijini modernizarea sistemului militar românesc, dezvoltarea industriei naționale de apărare și creșterea influenței țării în cadrul […]
Explozie în Rahova. Ministrul Energiei anunţă că va cere modificări legislative, dacă va fi cazul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că, în funcţie de rezultatul anchetei privind explozia produsă în blocul din cartierul Rahova, Ministerul Energiei va propune modificări de legislaţie, pentru ca firmele sau entităţile care trebuie să intervină în caz de sesizări privind scurgerile de gaz natural să nu mai dea vina una pe alta. „Nu putem să […]
Cancelaria lui Bolojan şi Curtea de Conturi se află pe „Lista ruşinii" întocmită de ANAF
Cancelaria lui Bolojan, Curtea de Conturi, dar şi mai multe instanţe şi parchete se află pe „Lista ruşinii" întocmită de ANAF. Este vorba despre lista cu instituţii şi companii publice care înregistrează datorii la bugetul de stat
Explozie într-un bloc din Bistriţa. Toţi locatarii s-au autoevacuat. O persoană în vârstă a fost transportată la spital # PSNews.ro
O explozie s-a produs duminică, într-un bloc din municipiul Bistriţa. Deşi informaţii iniţiale indicau drept posibilă cauză o acumulare de gaz, la sosirea echipajelor de intervenţie, nu au fost identificate acumulări de gaze sau monoxid de carbon în urma măsurătorilor făcute cu detectoare. Toţi locatarii s-au autoevacuat. O persoană în vârstă din apartamentul în care […] Articolul Explozie într-un bloc din Bistriţa. Toţi locatarii s-au autoevacuat. O persoană în vârstă a fost transportată la spital apare prima dată în PS News.
METEO Vremea azi, 19 octombrie 2025. Temperaturile scad în toată țara și apar ploi în unele regiuni # PSNews.ro
Duminică temperaturile continuă să scadă și vremea devine rece în majoritatea zonelor. În prima parte a zilei avem câțiva nori de ploaie în centru și în regiunile estice, iar vântul prinde putere în zona centrală, în est și în sud-vestul extrem. Vor fi doar 6 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Lunca Dunării. […] Articolul METEO Vremea azi, 19 octombrie 2025. Temperaturile scad în toată țara și apar ploi în unele regiuni apare prima dată în PS News.
Ilfov: Zeci de oameni, evacuaţi după ce un incendiu izbucnit la două maşini s-a extins la o ţeavă de alimentare cu gaz # PSNews.ro
Aproape 60 de persoane au fost evacuate, duminică, dintr-un hotel din Voluntari, judeţul Ilfov, după ce un incendiu care a cuprins două autoturisme s-a extins la o ţeavă de alimentare cu gaz. Măsura preventivă a fost luată în condiţiile în care forţele de intervenţie au constatat că ţeava de gaze este fisurată. ISU Bucureşti Ilfov […] Articolul Ilfov: Zeci de oameni, evacuaţi după ce un incendiu izbucnit la două maşini s-a extins la o ţeavă de alimentare cu gaz apare prima dată în PS News.
VIDEO Aproape şapte milioane de persoane au participat la manifestaţiile „No Kings” din SUA # PSNews.ro
Aproape şapte milioane de protestatari, cu aproximativ două milioane mai mulţi decât în iunie, s-au adunat, sâmbătă, pentru a doua rundă de demonstraţii „No Kings” (Fără regi), în semn de opoziţie faţă de ceea ce au descris drept agenda „autoritară” a preşedintelui Donald Trump, au anunţat organizatorii, citaţi de CNN. Protestatarii s-au adunat sâmbătă în […] Articolul VIDEO Aproape şapte milioane de persoane au participat la manifestaţiile „No Kings” din SUA apare prima dată în PS News.
George Simion se află pe Muntele Athos. Duminică, președintele AUR a anunțat că s-a rugat pentru victime și pentru România. Mesajul a fost trimis pe rețelele de socializare. „M-am rugat mult în aceste zile, pentru victime și pentru România! Ajută-ne, Doamne, să ieșim la liman”, a scris Simion pe Facebook. O delegație AUR formată din […] Articolul George Simion la Muntele Athos: M-am rugat mult pentru victime și pentru România apare prima dată în PS News.
Explozia din Rahova. Bujduveanu: „Cel mai probabil, imobilul va fi dezafectat”. Ce spun experţii # PSNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a anunţat sâmbătă seara că „în urma raportului tehnic rezultă că imobilul, cel mai probabil, va fi dezafectat”. Este vorba despre blocul din Rahova afectat de explozia de vineri. Anunţul a fost făcut în urma întâlnirii pe care primarul interimar a avut-o cu persoanele care locuiau în blocul afectat. „M-am […] Articolul Explozia din Rahova. Bujduveanu: „Cel mai probabil, imobilul va fi dezafectat”. Ce spun experţii apare prima dată în PS News.
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc: Echipele tricolore luptă pentru aurul continental # PSNews.ro
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Ambele loturi naţionale şi-au asigurat calificarea în finalele europene, iar duminică vor juca pentru trofeul suprem, la Zadar, în Croaţia. Aflată la a şasea finală europeană consecutivă, echipa feminină (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia) întâlneşte Germania, duminică, de la 14.00. Echipa României este […] Articolul Zi istorică pentru tenisul de masă românesc: Echipele tricolore luptă pentru aurul continental apare prima dată în PS News.
IRC PS NEWS: Decizie sau nouă tactică? Bolojan aruncă pe piață o dată pentru alegeri pentru primar general în București # PSNews.ro
Coaliția PNL-PSD se confruntă cu un weekend de foc, iar Indicele de Rezistență a Coaliției (IRC) rămâne într-o zonă de fragilitate extremă (75/100). Analiza datelor agregate de Sâmbătă arată o evoluție paradoxală: Guvernul a luat măsuri curajoase, dar negocierile interne se prăbușesc. Miza nu mai este doar Bucureștiul, ci capacitatea Coaliției de a supraviețui propriilor decizii. […] Articolul IRC PS NEWS: Decizie sau nouă tactică? Bolojan aruncă pe piață o dată pentru alegeri pentru primar general în București apare prima dată în PS News.
Militarii din R. Moldova și România participă la exercițiul „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET). Acesta va avea loc în perioada 20-31 octombrie și se va desfășura la Centrele de Instruire ale Armatei Naţionale. Conform scenariului, precizează Ministerul Apărării, militarii vor executa trageri din diferite tipuri de armament de infanterie, vor desfășura acțiuni care antrenează rezistenţa […] Articolul Deschide.MD – Soldații din R. Moldova și România participă la exercițiul JCET-2025 apare prima dată în PS News.
Raport alarmant: Peste o treime dintre copiii români trăiesc în sărăcie. Victor Negrescu: Este un eşec colectiv # PSNews.ro
Mai mult de o treime (33,8%) dintre copiii români trăiau în continuare în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2024, peste media din Uniunea Europeană, de 24,2%. (news.ro.) Copiii din mediul rural au un risc mult mai ridicat de sărăcie sau excluziune socială, de 41,7%1, iar situaţia copiilor ai căror părinţi au un nivel […] Articolul Raport alarmant: Peste o treime dintre copiii români trăiesc în sărăcie. Victor Negrescu: Este un eşec colectiv apare prima dată în PS News.
Avertismentul lui Dominic Fritz: Decembrie, data limită pentru București. Cât rezistă coaliția? # PSNews.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a vorbit, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, despre alegerile din Capitală, tensiunile din coaliție și reforma pensiilor speciale. După luni de blocaj, Fritz salută decizia premierului Ilie Bolojan de a stabili data scrutinului. „Mă bucur că în sfârșit bucureștenii pot să-și aleagă din nou un primar. Cred că 7 decembrie […] Articolul Avertismentul lui Dominic Fritz: Decembrie, data limită pentru București. Cât rezistă coaliția? apare prima dată în PS News.
Peiu, despre economia României: „IT-ul ne duce cu 40% peste UE, dar industria și serviciile profesionale rămân în urmă” # PSNews.ro
Mediul de afaceri al Uniunii Europene include, în 2023, o vastă rețea de 33 de milioane de companii, generând o cifră de afaceri totală de $38.500$ miliarde de euro și o valoare adăugată brută (VAB) de $10.500$ miliarde de euro. Informațiile prezentate mai jos, extrase dintr-o analiză a mediului de afaceri, au fost publicate de […] Articolul Peiu, despre economia României: „IT-ul ne duce cu 40% peste UE, dar industria și serviciile profesionale rămân în urmă” apare prima dată în PS News.
România scrie istorie la Europenele de tenis de masă. Finală atât la feminin cât şi la masculin # PSNews.ro
Echipa masculină a României s-a calificat, sâmbătă, în finala Campionatul European de seniori, de la Zadar (Croaţia). “MOMENT ISTORIC! Echipa masculină a României s-a calificat în premieră în finala unui Campionat European destinat echipelor, iar performanţa a fost reuşită la ediţia din 2025, în Zadar, Croaţia! România se mândreşte cu echipa care a atins o […] Articolul România scrie istorie la Europenele de tenis de masă. Finală atât la feminin cât şi la masculin apare prima dată în PS News.
Război deschis pe salariul minim! Cine sapă la temelia Coaliției și de ce cererea lui Drulă aruncă în aer PNL (Analiza Indicelui de Rezistență a Coaliției). Coaliția PNL-PSD se prăbușește din interior: atacul lui Câciu pe salariul minim și ultimatumul lui Cătălin Drulă privind Primăria Capitalei au adus Pilonul de Disciplină (Indicele de Rezistență a […] Articolul IRC PS NEWS: Război deschis pe salariul minim! Cine sapă la temelia coaliției apare prima dată în PS News.
Explozie în Rahova. ISC propune interzicerea accesului în clădire şi o demolare controlată. Ce arată raportul ISC # PSNews.ro
Inspectoratul de Stat în Construcţii propune în raportul elaborat în urma exploziei din Calea Rahova interzicerea accesului în clădirea avariată, precum şi pe o zonă de siguranţă de 30 m în jurul acesteia, demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8, pe zona avariată ca urmare a exploziei şi instalarea unor popi de siguranţă. […] Articolul Explozie în Rahova. ISC propune interzicerea accesului în clădire şi o demolare controlată. Ce arată raportul ISC apare prima dată în PS News.
Explozie în Rahova. Unde se pot muta sinistraţii. Primăria oferă un ajutor de 1.500 de lei pentru fiecare # PSNews.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunţat că locatarii au trei modalităţi de relocare, fie să aleagă o chirie, un apartament puse la dispoziţie de ONG-uri sau apartamente ale Primăriei Capitalei sau ale primăriilor de sector. În plus, el a mai spus că Primăria generală va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană […] Articolul Explozie în Rahova. Unde se pot muta sinistraţii. Primăria oferă un ajutor de 1.500 de lei pentru fiecare apare prima dată în PS News.
România, la un pas de aurul european la tenis de masă. Tricolorele vor înfrunta în finală Germania # PSNews.ro
Echipa feminină a României ţinteşte titlul continental, după o nouă evoluţie la înălţime din partea tricolorelor, sâmbătă, în sala din Zadar, Croaţia. În semifinala Campionatului European, tricolorele au învins selecţionata Olandei, scor 3-0. Bernadette Szocs a adus primul punct în confruntarea dintre cele două echipe, iar în faţa apărătoarei Jie Li a fost nevoie de […] Articolul România, la un pas de aurul european la tenis de masă. Tricolorele vor înfrunta în finală Germania apare prima dată în PS News.
Răspunsul neașteptat al Casei Albe la întrebarea „cine a ales Ungaria” pentru întâlnirea Trump-Putin: „Mă-ta” # PSNews.ro
Cei mai importanți reprezentanți ai Casei Albe – Karoline Leavitt și Steven Cheung – i-au răspuns unui reporter cu „Mama ta”, când au fost întrebați cine a ales Ungaria drept locație pentru întâlnirea viitoare a președintelui Donald Trump cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit The Independent. Reporterul HuffPost a întrebat-o apoi pe purtătoarea de cuvânt, Karoline […] Articolul Răspunsul neașteptat al Casei Albe la întrebarea „cine a ales Ungaria” pentru întâlnirea Trump-Putin: „Mă-ta” apare prima dată în PS News.
Rogobete anunţă semnarea contractului de lucrări pentru Spitalul Regional de Urgență Iași # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat semnarea contractului de lucrări pentru Spitalul Regional de Urgență Iași, marcând începutul efectiv al construcției. „S-a semnat contractul de lucrări pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași! La sediul Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, a fost semnat contractul de lucrări – faza a doua – […] Articolul Rogobete anunţă semnarea contractului de lucrări pentru Spitalul Regional de Urgență Iași apare prima dată în PS News.
Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Pot primi un bonus de 75.000 de dolari # PSNews.ro
Un bonus de 75.000 de dolari ar putea fi acordat angajaților din marile corporații din Coreea de Sud, în condițiile în care aceștia decid să devină părinți. O astfel de decizie vine pe fondul dorinței de a inversa tendința care poate să conducă la reducerea cu 50% a forței de muncă din țară în următoarea […] Articolul Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Pot primi un bonus de 75.000 de dolari apare prima dată în PS News.
Ministrul Economiei: Am cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare. Au refuzat. I-am acţionat în instanţă # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, declară, după concluziile raportului Corpului de Control al Primului Ministru privind dezastrul de la Salina Praid că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare şi au refuzat, a cerut convocarea unei şedinţe, au refuzat şi i-a acţionat în instanţă. Ministrul subliniază că răbdarea are o limită şi că lucrează […] Articolul Ministrul Economiei: Am cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare. Au refuzat. I-am acţionat în instanţă apare prima dată în PS News.
Cseke Attila: Casele de până la 150 mp din mediul rural și anexele mici vor putea fi construite fără autorizație # PSNews.ro
Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele din mediul rural și urban vor putea fi ridicate fără autorizație. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat cum vor funcționa mecanismele de simplificare din noul Cod al Urbanismului pe care l-a propus. Acesta a precizat, într-o declarație pentru Alba24, că autoritățile publice nu […] Articolul Cseke Attila: Casele de până la 150 mp din mediul rural și anexele mici vor putea fi construite fără autorizație apare prima dată în PS News.
Explozie în Rahova. Primele informații de la anchetatori. Două femei, făcute scrum. Poliția face analize ADN # PSNews.ro
Autoritățile au transmis în cadrul unei conferințe de presă privind intervenția autorităților în urma exploziei produse pe Calea Rahovei, Sector 5, București, că toate cele trei victime decedate sunt de sex femin. Pentru identificarea a două dintre trupurile carbonizate, este nevoie de analize ADN. Poliția a declarat că pentru două dintre cele trei femei decedate […] Articolul Explozie în Rahova. Primele informații de la anchetatori. Două femei, făcute scrum. Poliția face analize ADN apare prima dată în PS News.
Instabilitatea politică și incertitudinea bugetară din Franța au determinat S&P Global să retrogradeze ratingul țării de la AA- la A+. Agenția S&P Global a retrogradat vineri ratingul de credit al Franței cu o treaptă, într-o mișcare neașteptată privind a doua economie ca mărime din Uniunea Europeană. Decizia vine pe fondul instabilității politice care pune în […] Articolul Criză politico-economică, în Franța. S&P a retrogradat ratingul țării de la AA- la A+ apare prima dată în PS News.
Budăi avertizează că înghețarea salariului minim este o eroare gravă. ”Îmi fac datoria de a arăta premierului” # PSNews.ro
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, consideră că îngheţarea salariului minim este o „greşeală enormă” atât în plan politic, cât şi economic. „Rămân la convingerea fermă că îngheţarea salariului minim este o greşeală enormă atât în plan politic, cât şi în plan economic. Îmi fac datoria de a arăta premierului acest lucru înainte […] Articolul Budăi avertizează că înghețarea salariului minim este o eroare gravă. ”Îmi fac datoria de a arăta premierului” apare prima dată în PS News.
Alegerile la Capitală vor fi organizate sigur în acest an. Partidele de coaliție au bătut palma. Candidații coaliției # PSNews.ro
Partidele de coaliție au „bătut palma” și ar fi luat decizia ca alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei să fie organizate cu siguranță în acest an. Variantele vehiculate pentru data scrutinului din București sunt 30 noiembrie sau 7 decembrie. Candidații partidelor de guvernământ pentru fotoliul de Primar General al Capitalei ar fi Daniel Băluță (PSD), […] Articolul Alegerile la Capitală vor fi organizate sigur în acest an. Partidele de coaliție au bătut palma. Candidații coaliției apare prima dată în PS News.
USR acceptă solicitarea PSD ca fiecare partid să aibă candidat unic la Primăria București. Fritz: Nu ne e frică # PSNews.ro
Președintele USR a vorbit, în cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, care va fi difuzat sâmbătă, de la ora 20.30, despre viitoarele alegeri de la Primăria Capitalei. „Ce era de semnat, am semnat când am format coaliţia. Atunci, nu era o astfel de condiție pe masă”, a afirmat Dominic Fritz după […] Articolul USR acceptă solicitarea PSD ca fiecare partid să aibă candidat unic la Primăria București. Fritz: Nu ne e frică apare prima dată în PS News.
Un liceu militar din Polonia a introdus în programa elevilor un curs de pilotare a dronelor, parte a unui program pilot coordonat de Ministerul Apărării de la Varșovia. Tinerii învață să folosească simulatoare pentru misiuni tactice, pregătindu-se astfel să intervină împotriva eventualelor amenințări aeriene. Tinerii se antrenează pe un simulator, dar pentru Polonia ameninţarea pare […] Articolul Țara din Europa în care elevii de liceu învață să piloteze drone militare apare prima dată în PS News.
Europarlamentarul român Victor Negrescu a anunţat sâmbătă că a fost reales în funcţia de vicepreşedinte al Partidului Socialiştilor Europeni (PES), în cadrul Congresului formaţiunii. Negrescu a anunţat pe reţelele de socializare că este „onorat” de această reconfirmare şi a subliniat rolul PES ca forţă politică ce susţine coeziunea europeană, solidaritatea socială şi dezvoltarea echitabilă. „Partidul […] Articolul Victor Negrescu a fost reales vicepreşedinte al Partidului Socialiştilor Europeni apare prima dată în PS News.
Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide la 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori # PSNews.ro
„Cea mai frumoasă poveste de iarnă se scrie, și anul acesta, la Craiova, având ca temă principală „Spărgătorul de nuci”, este mesajul transmis de organizatorii celui mai votat târg de Crăciun, nu doar din țara noastră și din Europa. Milioane de turiști sunt așteptați și anul acesta să ajungă la Craiova, astfel că pregătirile sunt […] Articolul Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide la 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori apare prima dată în PS News.
