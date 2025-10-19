VIDEO Agent de securitate din București reținut pentru purtare abuzivă / Ar fi pălmuit un suspect de furt după ce l-a interceptat în afara unui magazin din Capitală

G4Media, 19 octombrie 2025 17:40

Un bărbat de 31 de ani, angajat ca agent de securitate, a fost reținut sâmbătă, 18 octombrie, de polițiștii din București sub suspiciunea de purtare...

Acum 10 minute
17:50
Primarul interimar al Capitalei: De astăzi, intrăm în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei / 78 de persoane au mai rămas cazate la hoteluri / Proprietarii de autoturisme afectaţi primesc abonamente gratuite la transportul public, pentru jumătate de an G4Media
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate...
Acum 30 minute
17:40
17:40
Avarie majoră la o conductă de gaze în Voluntari, cauzată de un incendiu la două autoturisme implicate într-un accident / Distribuitor: Alimentarea cu gaze naturale, sistată pentru aproximativ 14.000 de consumatori, ar urma să fie reluată luni dimineaţă G4Media
Alimentarea cu gaz a fost sistată duminică pentru aproximativ 14.000 de consumatori din Voluntari, în urma incendiului la două autoturisme implicate într-un accident, care a...
Acum o oră
17:20
INTERVIU | Românii investesc tot mai mult în hrană premium pentru animale. Creștere de peste 50% în 2025. Află povestea tânărului antreprenor care a transformat pasiunea într-un business de milioane de euro (FOTO) G4Media
În spatele cifrelor și al brandurilor de hrană premium distribuite în toată țara se află un om care iubește sincer animalele și își trăiește viața...
17:10
Disciplina formelor și forța detaliului: Almaz prezintă o colecție matură și coerentă pentru primăvară-vară 2026 la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week G4Media
Brandul Almaz, unul dintre cele mai coerente nume din noul val al modei românești, continuă să-și consolideze identitatea printr-o viziune rafinată asupra feminității contemporane. Cunoscut...
17:10
Germania îşi recheamă ambasadorul din Georgia, ale cărei relaţii cu Uniunea Europeană continuă să se deterioreze G4Media
Germania a anunţat duminică rechemarea pentru consultări a ambasadorului său din Georgia, pe fondul tensiunilor crescânde dintre această ţară din Caucaz şi Uniunea Europeană, relatează...
17:10
Marșuri în Bucureşti şi în marile oraşe sub lozinca „Împreună pentru siguranţa femeilor” / Sute de oameni au cerut autorităţilor măsuri ferme pentru ca femeile, victime ale violenţei, să fie protejate / 40 de femei au fost ucise, de la începutul anului G4Media
Sute de persoane au ieşit în stradă, în mai multe oraşe din ţară, în acest sfârşit de săptămână, pentru a atrage autorităţilor atenţia asupra numărului...
Acum 2 ore
16:50
Republica Srpska o numeşte preşedintă interimară pe Ana Trisic Babic și marchează astfel plecarea oficială a lui Milorad Dodik, care a primit interdicția de a-și exercita funcția G4Media
Parlamentul Republicii Srpska a numit-o sâmbătă pe Ana Trisic Babic în funcţia de preşedintă interimară, confirmând oficial retragerea lui Milorad Dodik după ce acesta a...
16:50
Locul 11 mondial, Holger Rune, încheie anul 2025 în ATP prematur din cauza unei accidentări / Sezonul următor, pus sub semnul întrebării G4Media
Jucătorul de tenis danez Holger Rune, locul 11 mondial, și-a încheiat sezonul 2025 prematur după ce a suferit o accidentare la tendonul lui ahile în...
16:30
PARTEA 2 Noile generații de designeri explorează origini, emoții și extreme estetice la Next Generation prezentat la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week G4Media
Colecția semnată de Rebeca Andreea Neagu propune o estetică organică și tactilă, axată pe explorarea materialității și a formelor naturale. Designerul construiește o narațiune vizuală coerentă...
16:20
Echipa feminină de tenis de masă a României este vicecampioană europeană după finala cu Germania de la Zadar G4Media
Echipa feminină de tenis de masă a României a obținut argintul continental la ediția 2025 de la Zadar, Croația, duminică, după un parcurs superb în...
16:20
Zelenski îşi presează aliaţii să ia „măsuri decisive” contra Rusiei, după întâlnirea dezamăgitoare cu Trump, care nu i-a oferit sprijinul militar pe care îl solicitase, în special rachetele de croazieră Tomahawk G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a îndemnat duminică susţinătorii să ia „măsuri decisive" împotriva Rusiei, după ce s-a întors din vizita efectuată la Washington, unde a...
16:20
Supă de năut gata în 20 de minute: o rețetă cremoasă, bogată în fibre și gust, perfectă pentru un prânz în familie G4Media
O masă rapidă nu trebuie să fie lipsită de savoare sau valoare nutritivă. Această supă de năut, pregătită în doar 20 de minute, oferă 11...
16:10
Sateliții secreți din rețeaua „Starshield” ai SpaceX au fost surprinși folosind frecvențe neautorizate G4Media
SpaceX ar putea fi vinovată de încălcarea standardelor de reglementare prin utilizarea unei rețele secrete de sateliți pentru a transmite date către Pământ pe frecvențe...
16:10
Vicepremierul Tanczos Barna, despre speranța de viață a românilor: Suntem o ţară unde 62% dintre cetăţeni nu au făcut sport niciodată G4Media
Vicepremierul Tánczos Barna îşi doreşte ca speranţa de viaţă în România să crească de la 70 de ani la mai mult, însă pentru aceasta românii...
16:00
Plaje fără fumat în Spania? San Sebastián se alătură eforturilor pentru coaste mai curate și mai liniștite G4Media
San Sebastián ia măsuri pentru a face plajele sale celebre mai curate, mai liniștite și mai plăcute pentru toată lumea. Consiliul local a anunțat un...
16:00
„Bătrâna doamnă”, învinsă pe malul lacului Como: Juventus pierde în fața echipei de mare perspectivă a lui Cesc Fabregas, scor 0-2 G4Media
Juventus Torino bifează un nou rezultat negativ, de data aceasta pe malul lacului Como, în fața unei echipe de mare perspectivă condusă de Cesc Fabregas,...
Acum 4 ore
15:50
Diana Buzoianu (USR): Proiectul privind incriminarea căsătoriilor forţate nu priveşte minorităţile / E o lege care se va asigura că protejează mii de fete şi femei, majoritatea absolută a victimelor acestor abuzuri G4Media
MInistrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), declară duminică, despre proiectul de lege pe care l-a iniţiat în Parlament, privind incriminarea căsătoriilor forţate, că nu priveşte minorităţile,...
15:50
Nemulţumire în rândul studenţilor Universităţii Transilvania din Braşov, în urma unei decizii privind prezenţa obligatorie la cursuri / Tinerii se pregătesc de protest G4Media
O decizie a Universităţii Transilvania Braşov de a cere studenţilor prezenţa obligatorie la cursuri provoacă nemulţumire în rândul tinerilor care studiază la facultăţile universităţii, mai...
15:40
PARTEA 1 Noua generație de design românesc la concursul Next Generation prezentat la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week: cinci viziuni distincte între concept, material și identitate estetică G4Media
Colecția semnată de Mara Popa, prezentată în cadrul concursului Next Generation la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, a adus pe podium o viziune clară, structurată și...
15:40
Putin vrea să obțină controlul total asupra regiunii Donețk ca o condiție esențială pentru orice acord de pace cu Ucraina (Washington Post) G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a cerut Ucrainei să cedeze controlul total asupra regiunii Donețk Rusiei ca condiție pentru încheierea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice...
15:30
Brigada Rutieră a Capitalei a deschis un punct mobil de eliberare a autorizațiilor de reparație pentru mașinile avariate de explozia din blocul de pe strada Calea Rahovei / Actele sunt necesare pentru prezentarea autovehiculelor în unitățile service G4Media
Pentru a veni în sprijinul persoanelor ale căror vehicule au fost avariate în urma exploziei produse recent pe Calea Rahovei, Poliția Capitalei, prin Brigada Rutieră,...
15:20
FOTO VIDEO Peste 2.000 de oameni au asistat la concertul simfonic din Peștera Românești / Fenomen cultural unic într-o grotă din județul Timiș G4Media
Într-o zi de toamnă a anului 1984 a avut loc primul concert simfonic organizat în grota situată pe versantul stâng al Văii Fărășești, în Munții...
15:10
Oscar Piastri, despre coliziunea cu Lando Norris din sprintul Marelui Premiu al SUA: „Doar un incident de cursă” / Zak Brown, inițial vehement la adresa lui Hulkenberg și-a schimbat părerea după reluări G4Media
Liderul clasamentului general la piloți, Oscar Piastri (McLaren), a declarat că accidentul cu coechipierul său Lando Norris care i-a obligat să abandoneze cursa de sprint...
15:00
Şofer sancţionat după ce a fost filmat în timp ce face o depăşire riscantă / Șoferul de pe contrasens evită la limită coliziunea frontală – VIDEO G4Media
Poliţiştii din judeţul Suceava au identificat un şofer care a fost filmat în timp ce intră într-o depăşire fără a se asigura, în timp ce...
15:00
Bijuterii de „valoare inestimabilă” au fost furate de la Muzeul Louvre, susţine ministrul de interne G4Media
Bijuterii „de o valoare inestimabilă" au fost furate duminică dimineaţă de la Muzeul Louvre din Paris de răufăcători care au fugit, muzeul cel mai vizitat...
14:40
Primoz Roglic a câștigat cursa demonstrativă a Andorra Cycling Masters în fața lui Pogacar, Vingegaard și Del Toro G4Media
Slovenul Primoz Roglic (Bora – Hansgrohe) a câștigat duminică noul criteriu demonstrativ organizat în Andorra. Pogacar (UAE Team Emirates), Vingegaard (Visma), Roglic și Del Toro...
14:30
Fostul preşedinte francez Sarkozy spune că nu-i e frică de închisoare şi că va scrie o carte în timpul petrecut în spatele gratiilor G4Media
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, care urmează să ispăşească începând de marţi o sentinţă de 5 ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru...
14:20
„Un fel de terapie”: un club de țipat adună londonezii pentru a „se descărca” G4Media
Într-o după-amiază rece de luni, în Hyde Park, Londra, un grup mic de oameni se adună lângă fântâna Huntress și discută în șoaptă între ei....
14:20
ANALIZĂ Cum decurge armistițiul din Gaza: Hamas execută public palestinieni pe care îi acuză de colaborare cu Israelul, Netanyahu limitează accesul ajutorului umanitar până la returnarea ultimilor ostatici morți G4Media
Donald Trump a avertizat că forțele israeliene pot reveni în Gaza dacă Hamas nu respectă înțelegerea mediată de Casa Albă, dar nu a oferit o...
14:10
De ce NASA ar trebui să mizeze totul pe propulsia nucleară G4Media
Propulsia nucleară ar putea fi cheia pentru misiuni spațiale mai eficiente și mai ambițioase, susțin experți și foști lideri NASA. „Gândiți-vă la asta ca la...
14:10
Un vulcan din Iran pare să se fi trezit, la 700.000 de ani după ultima erupţie G4Media
Un vulcan din sudul Iranului, considerat „mort" de sute de mii de ani, a început să dea semne de viaţă. Potrivit unui studiu publicat pe...
14:10
Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, vine luni la Bucureşti. Întâlniri cu Ilie Bolojan şi Nicuşor Dan şi conferinţă de presă comună cu Cătălin Predoiu G4Media
Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, se va afla luni în vizită la Bucureşti, având programate întâlniri cu premierul Ilie Bolojan şi...
14:10
Armata israeliană a lansat un atac în Fâşia Gaza, relatează media israeliene G4Media
Armata israeliană a lansat duminică un atac asupra Gaza, relatează media israeliene, diminuând speranţele privind faptul că încetarea focului va duce la o pace de...
Acum 6 ore
13:40
Explozia din Rahova. Primăria Capitalei: 324 persoane, evaluate şi consiliate / 82 de persoane, cazate în 6 unităţi hoteliere/ Săptămâna viitoare începe alocarea ajutorului financiar de 1.500 lei G4Media
Primăria Capitalei anunţă că 324 persoane afectate de explozia produsă vineri în Sectorul 5 au fost evaluate şi consiliate şi că 82 de persoane sunt...
13:30
Anchetă a Poliţiei, după ce la locuinţa unei persoane din Argeş au fost găsite două exemplare de râs african / Există restricţii severe privind comerţul, transportul şi deţinerea în afara arealului natural G4Media
Poliţiştii de la Biroul Protecţia Animalelor Argeş anchetează modul în care o persoană din acest judeţ a ajuns să deţină două exemplare de râs african,...
13:30
Un mort şi zeci de migranţi dispăruţi într-un naufragiu în largul insulei italiene Lampedusa G4Media
O ambarcaţiune cu aproximativ 35 de migranţi plecaţi din Libia s-a scufundat în Marea Mediterană centrală, lăsând o persoană confirmată decedată şi peste 20 dispărute,...
13:30
Australianca Molly O’Callaghan a stabilit un record mondial la 200 metri liber în bazin scurt G4Media
Australianca Molly O'Callaghan a doborât, sâmbătă, la etapa Cupei Mondiale de la Westmont (Illinois, Statele Unite), recordul mondial la 200 m liber în bazin scurt,...
13:10
Spargere la Muzeul Luvru de la Paris care a fost imediat închis pe toată durata zilei G4Media
Ministra culturii a Franței, Rachida Dati, a scris duminică pe X: "În această dimineață, la deschiderea  a avut loc o spargere. Nu sunt victime. Mă...
13:10
Explozia din Rahova. Administratoarea blocului a ajuns la audieri la Parchetul Curții de Apel București / Ea susține că reprezentantii firmei recomandate de Distrigaz au rupt sigiliul G4Media
Administratoarea blocului din Rahova a ajuns la audieri la Parchetul Curții de Apel București. Ea le-a declarat jurnaliștilor ca reprezentantii firmei recomandate de Distrigaz au...
13:00
Debitul Dunării la intrarea în ţară, în scădere până la 2.200 mc/s / Media lunii octombrie – 3.850 mc/s G4Media
Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere pe parcursul săptămânii viitoare până la valoarea de 2.200 mc/s, situându-se sub media...
13:00
Ministerul de Interne: Clipurile create cu inteligenţă artificială devin periculoase atunci când manipulează adevărul / Ştim că, în această perioadă, borcanele cu gem ‘fac rating’ G4Media
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a făcut, duminică, o serie de recomandări privind protejarea împotriva dezinformării, atrăgând atenţia că se creează clipuri cu inteligenţă artificială care...
13:00
Prefectul Capitalei: Atenție la informațiiel care circulă online! Imaginile ce prezintă oameni ce ar intra într-un bloc afectat de o explozie nu sunt din Rahova G4Media
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a lansat un apel la responsabilitate duminică, după ce pe internet au apărut filmări cu persoane care intră într-un bloc care...
12:50
Protest în stradă din partea comunităţii rome, la Târgu Jiu, din cauza proiectului de lege care interzice căsătoriile între minori G4Media
Proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori provoacă nemulţumire în unele comunităţi de romi. La Târgu Jiu, o parte dintre membrii comunităţii a u...
12:40
Muzeul Luvru din Paris a fost închis după un jaf G4Media
Potrivit ministrului francez al culturii, a avut loc un jaf la Muzeul Luvru din Paris, transmite Euronews. Ministrul francez al culturii a confirmat că a...
12:30
Extremista pro-rusă Diana Şoşoacă a participat la aniversarea postului de televiziune Russia Today, la care a fost prezent Vladimir Putin / Şoşoacă, la Russia Today: Vor să mă bage la ospiciu pentru că spun adevărul G4Media
Europarlamentarul Diana Şoşoacă politician cu discurs extremist, pro-rus și anti-occidental, a fost prezentă la Moscova, unde a participat la a 20-a aniversare a postului Russia...
12:20
Şofer amendat cu 3.000 de lei, după ce a condus cu 227 km/h pe Autostrada București – Ploiești G4Media
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost sancţionat cu amendă de 3.037 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120...
12:10
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a fost reales în funcția de vicepreședinte al social-democraților europeni G4Media
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a fost reales în funcția de vicepreședinte al social-democraților europeni (PES). "Le mulțumesc colegilor din Partidul Social Democrat și PES activists...
12:10
Imagini revoltătoare la un restaurant celebru din Capitală. O capră legată de stâlp, fără apă și mâncare, folosită ca reclamă pentru clienți: „Nu vă bateți joc de ea” G4Media
Pe Strada Mătăsari, lângă sediul Pro TV din București, o imagine revoltătoare a stârnit discuții aprinse și indignare în mediul online: o capră stă legată...
12:10
Brânza elvețiană de la Gheorghieni, premiată la World Chesse Awards de la Lisabona / Producător: „Am vrut doar să vedem cum e apreciată calitatea produselor și am câștigat medalia de aur” G4Media
O mică fermă didactică din Gheorghieni se poate mândri cu medalia de aur câștigată în 2024 la World Chesse Awards de la Lisabona. Totul a...
