VIDEO Agent de securitate din București reținut pentru purtare abuzivă / Ar fi pălmuit un suspect de furt după ce l-a interceptat în afara unui magazin din Capitală
G4Media, 19 octombrie 2025 17:40
Un bărbat de 31 de ani, angajat ca agent de securitate, a fost reținut sâmbătă, 18 octombrie, de polițiștii din București sub suspiciunea de purtare... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
17:50
Primarul interimar al Capitalei: De astăzi, intrăm în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei / 78 de persoane au mai rămas cazate la hoteluri / Proprietarii de autoturisme afectaţi primesc abonamente gratuite la transportul public, pentru jumătate de an # G4Media
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
17:40
VIDEO Agent de securitate din București reținut pentru purtare abuzivă / Ar fi pălmuit un suspect de furt după ce l-a interceptat în afara unui magazin din Capitală # G4Media
Un bărbat de 31 de ani, angajat ca agent de securitate, a fost reținut sâmbătă, 18 octombrie, de polițiștii din București sub suspiciunea de purtare... © G4Media.ro.
17:40
Avarie majoră la o conductă de gaze în Voluntari, cauzată de un incendiu la două autoturisme implicate într-un accident / Distribuitor: Alimentarea cu gaze naturale, sistată pentru aproximativ 14.000 de consumatori, ar urma să fie reluată luni dimineaţă # G4Media
Alimentarea cu gaz a fost sistată duminică pentru aproximativ 14.000 de consumatori din Voluntari, în urma incendiului la două autoturisme implicate într-un accident, care a... © G4Media.ro.
Acum o oră
17:20
INTERVIU | Românii investesc tot mai mult în hrană premium pentru animale. Creștere de peste 50% în 2025. Află povestea tânărului antreprenor care a transformat pasiunea într-un business de milioane de euro (FOTO) # G4Media
În spatele cifrelor și al brandurilor de hrană premium distribuite în toată țara se află un om care iubește sincer animalele și își trăiește viața... © G4Media.ro.
17:10
Disciplina formelor și forța detaliului: Almaz prezintă o colecție matură și coerentă pentru primăvară-vară 2026 la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week # G4Media
Brandul Almaz, unul dintre cele mai coerente nume din noul val al modei românești, continuă să-și consolideze identitatea printr-o viziune rafinată asupra feminității contemporane. Cunoscut... © G4Media.ro.
17:10
Germania îşi recheamă ambasadorul din Georgia, ale cărei relaţii cu Uniunea Europeană continuă să se deterioreze # G4Media
Germania a anunţat duminică rechemarea pentru consultări a ambasadorului său din Georgia, pe fondul tensiunilor crescânde dintre această ţară din Caucaz şi Uniunea Europeană, relatează... © G4Media.ro.
17:10
Marșuri în Bucureşti şi în marile oraşe sub lozinca „Împreună pentru siguranţa femeilor” / Sute de oameni au cerut autorităţilor măsuri ferme pentru ca femeile, victime ale violenţei, să fie protejate / 40 de femei au fost ucise, de la începutul anului # G4Media
Sute de persoane au ieşit în stradă, în mai multe oraşe din ţară, în acest sfârşit de săptămână, pentru a atrage autorităţilor atenţia asupra numărului... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:50
Republica Srpska o numeşte preşedintă interimară pe Ana Trisic Babic și marchează astfel plecarea oficială a lui Milorad Dodik, care a primit interdicția de a-și exercita funcția # G4Media
Parlamentul Republicii Srpska a numit-o sâmbătă pe Ana Trisic Babic în funcţia de preşedintă interimară, confirmând oficial retragerea lui Milorad Dodik după ce acesta a... © G4Media.ro.
16:50
Locul 11 mondial, Holger Rune, încheie anul 2025 în ATP prematur din cauza unei accidentări / Sezonul următor, pus sub semnul întrebării # G4Media
Jucătorul de tenis danez Holger Rune, locul 11 mondial, și-a încheiat sezonul 2025 prematur după ce a suferit o accidentare la tendonul lui ahile în... © G4Media.ro.
16:30
PARTEA 2 Noile generații de designeri explorează origini, emoții și extreme estetice la Next Generation prezentat la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week # G4Media
Colecția semnată de Rebeca Andreea Neagu propune o estetică organică și tactilă, axată pe explorarea materialității și a formelor naturale. Designerul construiește o narațiune vizuală coerentă... © G4Media.ro.
16:20
Echipa feminină de tenis de masă a României este vicecampioană europeană după finala cu Germania de la Zadar # G4Media
Echipa feminină de tenis de masă a României a obținut argintul continental la ediția 2025 de la Zadar, Croația, duminică, după un parcurs superb în... © G4Media.ro.
16:20
Zelenski îşi presează aliaţii să ia „măsuri decisive” contra Rusiei, după întâlnirea dezamăgitoare cu Trump, care nu i-a oferit sprijinul militar pe care îl solicitase, în special rachetele de croazieră Tomahawk # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a îndemnat duminică susţinătorii să ia „măsuri decisive” împotriva Rusiei, după ce s-a întors din vizita efectuată la Washington, unde a... © G4Media.ro.
16:20
Supă de năut gata în 20 de minute: o rețetă cremoasă, bogată în fibre și gust, perfectă pentru un prânz în familie # G4Media
O masă rapidă nu trebuie să fie lipsită de savoare sau valoare nutritivă. Această supă de năut, pregătită în doar 20 de minute, oferă 11... © G4Media.ro.
16:10
Sateliții secreți din rețeaua „Starshield” ai SpaceX au fost surprinși folosind frecvențe neautorizate # G4Media
SpaceX ar putea fi vinovată de încălcarea standardelor de reglementare prin utilizarea unei rețele secrete de sateliți pentru a transmite date către Pământ pe frecvențe... © G4Media.ro.
16:10
Vicepremierul Tanczos Barna, despre speranța de viață a românilor: Suntem o ţară unde 62% dintre cetăţeni nu au făcut sport niciodată # G4Media
Vicepremierul Tánczos Barna îşi doreşte ca speranţa de viaţă în România să crească de la 70 de ani la mai mult, însă pentru aceasta românii... © G4Media.ro.
16:00
Plaje fără fumat în Spania? San Sebastián se alătură eforturilor pentru coaste mai curate și mai liniștite # G4Media
San Sebastián ia măsuri pentru a face plajele sale celebre mai curate, mai liniștite și mai plăcute pentru toată lumea. Consiliul local a anunțat un... © G4Media.ro.
16:00
„Bătrâna doamnă”, învinsă pe malul lacului Como: Juventus pierde în fața echipei de mare perspectivă a lui Cesc Fabregas, scor 0-2 # G4Media
Juventus Torino bifează un nou rezultat negativ, de data aceasta pe malul lacului Como, în fața unei echipe de mare perspectivă condusă de Cesc Fabregas,... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:50
Diana Buzoianu (USR): Proiectul privind incriminarea căsătoriilor forţate nu priveşte minorităţile / E o lege care se va asigura că protejează mii de fete şi femei, majoritatea absolută a victimelor acestor abuzuri # G4Media
MInistrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), declară duminică, despre proiectul de lege pe care l-a iniţiat în Parlament, privind incriminarea căsătoriilor forţate, că nu priveşte minorităţile,... © G4Media.ro.
15:50
Nemulţumire în rândul studenţilor Universităţii Transilvania din Braşov, în urma unei decizii privind prezenţa obligatorie la cursuri / Tinerii se pregătesc de protest # G4Media
O decizie a Universităţii Transilvania Braşov de a cere studenţilor prezenţa obligatorie la cursuri provoacă nemulţumire în rândul tinerilor care studiază la facultăţile universităţii, mai... © G4Media.ro.
15:40
PARTEA 1 Noua generație de design românesc la concursul Next Generation prezentat la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week: cinci viziuni distincte între concept, material și identitate estetică # G4Media
Colecția semnată de Mara Popa, prezentată în cadrul concursului Next Generation la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, a adus pe podium o viziune clară, structurată și... © G4Media.ro.
15:40
Putin vrea să obțină controlul total asupra regiunii Donețk ca o condiție esențială pentru orice acord de pace cu Ucraina (Washington Post) # G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a cerut Ucrainei să cedeze controlul total asupra regiunii Donețk Rusiei ca condiție pentru încheierea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice... © G4Media.ro.
15:30
Brigada Rutieră a Capitalei a deschis un punct mobil de eliberare a autorizațiilor de reparație pentru mașinile avariate de explozia din blocul de pe strada Calea Rahovei / Actele sunt necesare pentru prezentarea autovehiculelor în unitățile service # G4Media
Pentru a veni în sprijinul persoanelor ale căror vehicule au fost avariate în urma exploziei produse recent pe Calea Rahovei, Poliția Capitalei, prin Brigada Rutieră,... © G4Media.ro.
15:20
FOTO VIDEO Peste 2.000 de oameni au asistat la concertul simfonic din Peștera Românești / Fenomen cultural unic într-o grotă din județul Timiș # G4Media
Într-o zi de toamnă a anului 1984 a avut loc primul concert simfonic organizat în grota situată pe versantul stâng al Văii Fărășești, în Munții... © G4Media.ro.
15:10
Oscar Piastri, despre coliziunea cu Lando Norris din sprintul Marelui Premiu al SUA: „Doar un incident de cursă” / Zak Brown, inițial vehement la adresa lui Hulkenberg și-a schimbat părerea după reluări # G4Media
Liderul clasamentului general la piloți, Oscar Piastri (McLaren), a declarat că accidentul cu coechipierul său Lando Norris care i-a obligat să abandoneze cursa de sprint... © G4Media.ro.
15:00
Şofer sancţionat după ce a fost filmat în timp ce face o depăşire riscantă / Șoferul de pe contrasens evită la limită coliziunea frontală – VIDEO # G4Media
Poliţiştii din judeţul Suceava au identificat un şofer care a fost filmat în timp ce intră într-o depăşire fără a se asigura, în timp ce... © G4Media.ro.
15:00
Bijuterii de „valoare inestimabilă” au fost furate de la Muzeul Louvre, susţine ministrul de interne # G4Media
Bijuterii „de o valoare inestimabilă” au fost furate duminică dimineaţă de la Muzeul Louvre din Paris de răufăcători care au fugit, muzeul cel mai vizitat... © G4Media.ro.
14:40
Primoz Roglic a câștigat cursa demonstrativă a Andorra Cycling Masters în fața lui Pogacar, Vingegaard și Del Toro # G4Media
Slovenul Primoz Roglic (Bora – Hansgrohe) a câștigat duminică noul criteriu demonstrativ organizat în Andorra. Pogacar (UAE Team Emirates), Vingegaard (Visma), Roglic și Del Toro... © G4Media.ro.
14:30
Fostul preşedinte francez Sarkozy spune că nu-i e frică de închisoare şi că va scrie o carte în timpul petrecut în spatele gratiilor # G4Media
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, care urmează să ispăşească începând de marţi o sentinţă de 5 ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru... © G4Media.ro.
14:20
Într-o după-amiază rece de luni, în Hyde Park, Londra, un grup mic de oameni se adună lângă fântâna Huntress și discută în șoaptă între ei.... © G4Media.ro.
14:20
ANALIZĂ Cum decurge armistițiul din Gaza: Hamas execută public palestinieni pe care îi acuză de colaborare cu Israelul, Netanyahu limitează accesul ajutorului umanitar până la returnarea ultimilor ostatici morți # G4Media
Donald Trump a avertizat că forțele israeliene pot reveni în Gaza dacă Hamas nu respectă înțelegerea mediată de Casa Albă, dar nu a oferit o... © G4Media.ro.
14:10
Propulsia nucleară ar putea fi cheia pentru misiuni spațiale mai eficiente și mai ambițioase, susțin experți și foști lideri NASA. „Gândiți-vă la asta ca la... © G4Media.ro.
14:10
Un vulcan din sudul Iranului, considerat „mort” de sute de mii de ani, a început să dea semne de viaţă. Potrivit unui studiu publicat pe... © G4Media.ro.
14:10
Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, vine luni la Bucureşti. Întâlniri cu Ilie Bolojan şi Nicuşor Dan şi conferinţă de presă comună cu Cătălin Predoiu # G4Media
Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, se va afla luni în vizită la Bucureşti, având programate întâlniri cu premierul Ilie Bolojan şi... © G4Media.ro.
14:10
Armata israeliană a lansat duminică un atac asupra Gaza, relatează media israeliene, diminuând speranţele privind faptul că încetarea focului va duce la o pace de... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:40
Explozia din Rahova. Primăria Capitalei: 324 persoane, evaluate şi consiliate / 82 de persoane, cazate în 6 unităţi hoteliere/ Săptămâna viitoare începe alocarea ajutorului financiar de 1.500 lei # G4Media
Primăria Capitalei anunţă că 324 persoane afectate de explozia produsă vineri în Sectorul 5 au fost evaluate şi consiliate şi că 82 de persoane sunt... © G4Media.ro.
13:30
Anchetă a Poliţiei, după ce la locuinţa unei persoane din Argeş au fost găsite două exemplare de râs african / Există restricţii severe privind comerţul, transportul şi deţinerea în afara arealului natural # G4Media
Poliţiştii de la Biroul Protecţia Animalelor Argeş anchetează modul în care o persoană din acest judeţ a ajuns să deţină două exemplare de râs african,... © G4Media.ro.
13:30
Un mort şi zeci de migranţi dispăruţi într-un naufragiu în largul insulei italiene Lampedusa # G4Media
O ambarcaţiune cu aproximativ 35 de migranţi plecaţi din Libia s-a scufundat în Marea Mediterană centrală, lăsând o persoană confirmată decedată şi peste 20 dispărute,... © G4Media.ro.
13:30
Australianca Molly O’Callaghan a stabilit un record mondial la 200 metri liber în bazin scurt # G4Media
Australianca Molly O’Callaghan a doborât, sâmbătă, la etapa Cupei Mondiale de la Westmont (Illinois, Statele Unite), recordul mondial la 200 m liber în bazin scurt,... © G4Media.ro.
13:10
Ministra culturii a Franței, Rachida Dati, a scris duminică pe X: “În această dimineață, la deschiderea a avut loc o spargere. Nu sunt victime. Mă... © G4Media.ro.
13:10
Explozia din Rahova. Administratoarea blocului a ajuns la audieri la Parchetul Curții de Apel București / Ea susține că reprezentantii firmei recomandate de Distrigaz au rupt sigiliul # G4Media
Administratoarea blocului din Rahova a ajuns la audieri la Parchetul Curții de Apel București. Ea le-a declarat jurnaliștilor ca reprezentantii firmei recomandate de Distrigaz au... © G4Media.ro.
13:00
Debitul Dunării la intrarea în ţară, în scădere până la 2.200 mc/s / Media lunii octombrie – 3.850 mc/s # G4Media
Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere pe parcursul săptămânii viitoare până la valoarea de 2.200 mc/s, situându-se sub media... © G4Media.ro.
13:00
Ministerul de Interne: Clipurile create cu inteligenţă artificială devin periculoase atunci când manipulează adevărul / Ştim că, în această perioadă, borcanele cu gem ‘fac rating’ # G4Media
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a făcut, duminică, o serie de recomandări privind protejarea împotriva dezinformării, atrăgând atenţia că se creează clipuri cu inteligenţă artificială care... © G4Media.ro.
13:00
Prefectul Capitalei: Atenție la informațiiel care circulă online! Imaginile ce prezintă oameni ce ar intra într-un bloc afectat de o explozie nu sunt din Rahova # G4Media
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a lansat un apel la responsabilitate duminică, după ce pe internet au apărut filmări cu persoane care intră într-un bloc care... © G4Media.ro.
12:50
Protest în stradă din partea comunităţii rome, la Târgu Jiu, din cauza proiectului de lege care interzice căsătoriile între minori # G4Media
Proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori provoacă nemulţumire în unele comunităţi de romi. La Târgu Jiu, o parte dintre membrii comunităţii a u... © G4Media.ro.
12:40
Potrivit ministrului francez al culturii, a avut loc un jaf la Muzeul Luvru din Paris, transmite Euronews. Ministrul francez al culturii a confirmat că a... © G4Media.ro.
12:30
Extremista pro-rusă Diana Şoşoacă a participat la aniversarea postului de televiziune Russia Today, la care a fost prezent Vladimir Putin / Şoşoacă, la Russia Today: Vor să mă bage la ospiciu pentru că spun adevărul # G4Media
Europarlamentarul Diana Şoşoacă politician cu discurs extremist, pro-rus și anti-occidental, a fost prezentă la Moscova, unde a participat la a 20-a aniversare a postului Russia... © G4Media.ro.
12:20
Şofer amendat cu 3.000 de lei, după ce a condus cu 227 km/h pe Autostrada București – Ploiești # G4Media
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost sancţionat cu amendă de 3.037 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120... © G4Media.ro.
12:10
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a fost reales în funcția de vicepreședinte al social-democraților europeni # G4Media
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a fost reales în funcția de vicepreședinte al social-democraților europeni (PES). ”Le mulțumesc colegilor din Partidul Social Democrat și PES activists... © G4Media.ro.
12:10
Imagini revoltătoare la un restaurant celebru din Capitală. O capră legată de stâlp, fără apă și mâncare, folosită ca reclamă pentru clienți: „Nu vă bateți joc de ea” # G4Media
Pe Strada Mătăsari, lângă sediul Pro TV din București, o imagine revoltătoare a stârnit discuții aprinse și indignare în mediul online: o capră stă legată... © G4Media.ro.
12:10
Brânza elvețiană de la Gheorghieni, premiată la World Chesse Awards de la Lisabona / Producător: „Am vrut doar să vedem cum e apreciată calitatea produselor și am câștigat medalia de aur” # G4Media
O mică fermă didactică din Gheorghieni se poate mândri cu medalia de aur câștigată în 2024 la World Chesse Awards de la Lisabona. Totul a... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.