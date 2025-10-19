SuperLiga: Ionel Dănciulescu, reacție dură după meciul pierdut de FCSB cu Metaloglobus: „N-am văzut mai slab decât el”
HotNews.ro, 19 octombrie 2025 17:40
Fostul atacant Ionel Dănciulescu a criticat decizia celor de la FCSB de a-l folosi pe Baba Alhassan în poziția de fundaș central. Alhassan a jucat în axul apărării, din cauza problemelor de lot cu care…
Acum 30 minute
17:40
„Nu mă tem de închisoare”. Nicolas Sarkozy urmează să ajungă în spatele gratiilor, unde plănuiește să scrie o carte # HotNews.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, care va ajunge marți în spatele gratiilor după ce a fost condamnat în dosarul privind finanțarea campaniei din 2007, a declarat că nu se teme să meargă la închisoare, potrivit…
17:40
17:40
FOTO / VIDEO „Câte mai trebuie să moară?” Marș în Capitală și în alte orașe din țară pentru siguranța femeilor # HotNews.ro
Manifestații pentru conștientizarea violenței împotriva femeilor au avut loc duminică, în București și în mai multe orașe din țară, în cadrul celei de-a XI-a ediții a marșului „Împreună pentru Siguranța Femeilor”, pentru a atrage atenția…
Acum o oră
17:10
SuperLiga: Metaloglobus a băgat frica în Universitatea Craiova, după victoria cu FCSB: „Noi avem în ADN să fim superficiali” # HotNews.ro
Sorin Cârțu, președintele de onoare al clubului Universitatea Craiova, i-a avertizat pe elevii lui Mirel Rădoi în privința meciului cu Metaloglobus din etapa următoare SuperLigii, după ce ultima clasată a învins campioana FCSB. Gruparea din…
17:00
Donald Trumb anunță tăierea subvențiilor pentru Columbia și îl acuză pe președintele țării că este „un lider al drogurilor” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump l-a criticat duminică pe omologul său de la Bogota, spunând despre Gustavo Petro că „este un lider al drogurilor ilegale care încurajează puternic producția masivă de droguri, pe plantații mari și…
Acum 2 ore
16:50
Istoria jafurilor de la Luvru. De la Mona Lisa furată de un meșter italian la trei spargeri într-un singur an # HotNews.ro
Înainte de această dimineață, ultimul furt înregistrat la Luvru a avut loc în 1998, când un tablou al pictorului francez Camille Corot a fost furat în plină zi, amintește Le Parisien. De atunci, tabloul nu…
16:40
Sondaj CURS: Daniel Băluță, primul în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei. Doi posibili candidați, la egalitate # HotNews.ro
Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, conduce în intențiile de vot pentru Primăria Generală a Capitalei, cu 25%, potrivit unui sondaj CURS publicat duminică. Pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin…
16:20
CTP spune că Ucraina trăiește zilnic „dezastrul criminal din Rahova”. Întrebarea ridicată de gazetar # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a pus duminică o întrebare retorică în care compară tragedia din Rahova, unde o femeie însărcinată și alte două persoane au murit după o explozie într-un bloc, cu evenimentele tragice pe care…
16:10
VIDEO Un șofer a fost sancţionat după ce a fost filmat în timp ce face o depăşire periculoasă / Accidentul, evitat la limită de conducătorul auto de pe contrasens # HotNews.ro
Șoferul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 1.215 lei și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 60 de zile, după ce a fost filmat în timp ce face…
16:00
Administratora blocului în care a avut loc explozia, audiată la Parchet. Susține că sigiliul a fost rupt de firma recomandată de Distrigaz # HotNews.ro
Administratora blocului din cartierul Rahova în care s-a produs o explozie vineri dimineață, soldată cu moartea a trei persoane, a mers la audieri la Parchetul Curții de Apel București. Joi, cu o zi înainte de…
Acum 4 ore
15:50
Prințul Andrew e investigat de poliție după ce a fost acuzat că a căutat „informații compromițătoare” despre femeia care a susținut că a abuzat-o sexual # HotNews.ro
Poliția Metropolitană din Marea Britanie a transmis că investighează „activ” informațiile apărute în presă potrivit cărora prințul Andrew ar fi încercat să obțină informații personale despre acuzatoarea sa, Virginia Giuffre, prin intermediul polițiștilor care îi…
15:50
Ambasadorul Germaniei din Georgia, chemat în țară pe fondul unei campanii „ostile” a guvernului de la Tbilisi / UE discută luni răcirea relațiilor cu fostul stat aspirant la aderare # HotNews.ro
Germania a anunțat duminică că își va chema ambasadorul din Georgia pentru consultări, înaintea unei reuniuni a oficialilor Uniunii Europene programată luni, pe fondul deteriorării relațiilor dintre blocul comunitar și țara din Caucazul de Sud,…
15:40
China acuză atacuri cibernetice americane asupra unui centru esențial din țară. „Statele Unite sunt adevăratul «imperiu hacker»” # HotNews.ro
China a acuzat SUA, duminică, de efectuarea unor atacuri cibernetice asupra Centrului Național pentru Servicii de Timp de la Beijing care ar fi putut provoca daune grave infrastructurii critice din sectorul financiar și cel de…
15:40
Ce se află în Galeria Apollo a Muzeului Luvru. Hoții au intrat și au furat 9 bijuterii / Una a fost găsită # HotNews.ro
Galeria Apollo adăpostește ceea ce a mai rămas din bijuteriile coroanei franceze. Acestea au fost în mare parte pierdute sau vândute după Revoluția Franceză, dar unele obiecte prețioase au rămas, potrivit BBC. Bijuteriile coroanei sunt…
15:20
O altă gravidă a murit imediat după ce a născut la spitalul privat din Constanța, în urmă cu opt ani. Ce s-a întâmplat de atunci # HotNews.ro
O mamă în vârstă de 29 de ani a murit, la Constanța, la scurt timp după ce a născut, în spitalul privat Armonia. În urmă cu opt ani, o altă tânără a murit, tot după…
15:00
După ce s-a întors fără rachete Tomahawk din SUA, Zelenski le cere aliaților să ia „măsuri decisive” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel duminică la aliații săi să ia „măsuri decisive”, la întoarcerea din vizita sa la Washington, unde nu a obținut sprijin militar pe care și l-a dorit din partea…
15:00
Donald Trump, postări bizare în timpul protestului național „No Kings”: Filmulețe AI cu „Regele Trump” care bombardează protestatarii din New York # HotNews.ro
Într-un videoclip generat de inteligența artificială, pe care Trump l-a distribuit sâmbătă seara pe platforma sa Truth Social, președintele SUA este înfățișat ca un rege într-un avion de vânătoare, aruncând ceea ce pare a fi…
14:20
Filmul jafului de la Luvru: Cum au reușit hoții să pătrundă în muzeu și să fugă cu nouă bijuterii # HotNews.ro
Trei bărbați cu fețele acoperite au pătruns în Luvru la scurt timp după deschiderea muzeului în această dimineață. Ei au folosit un lift de marfă pentru a ajunge la Galeria Apollo, situată pe malul Senei,…
14:20
VIDEO Imagini cu distrugerea unui „submarin foarte mare care transporta droguri” spre SUA, publicate de Trump / „Am avut marea onoare de a-l distruge” # HotNews.ro
„Cel puțin 25.000 de americani ar fi murit dacă aș fi permis acestui submarin să ajungă la țărm”, a susținut președintele american Donald Trump într-un mesaj publicat pe rețeaua sa, Truth Social, unde a postat…
Acum 6 ore
13:50
Clopotele au sunat duminică în Piața San Pietro, în timp ce Papa Leon a canonizat șapte noi sfinți ai Bisericii Catolice, printre care primul originar din Papua Noua Guinee, un arhiepiscop executat în timpul genocidului…
13:10
Maximul curentului de meteori Orionide se produce în noaptea de 20-21 octombrie, potrivit Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Atunci se vor putea vedea maxim 20 de stele căzătoare pe oră. Orionidele reprezintă unul dintre curenţi…
12:50
Negocierile privind reașezările de pe scena politică, cât și în ce privește demarcarea zonelor de influență economică ale numeroaselor falange în care s-au spart la fel de numeroasele noastre servicii secrete, se apropie de final.…
12:40
Muzeul Luvru din Paris a fost închis duminică în urma unui jaf, a anunțat ministrului culturii din Franța, relatează Sky News și AFP. Muzeul a comunicat puține detalii despre închidere instituției, precizând într-o postare pe…
12:30
Tensiuni în Gaza. „Teroriști” au atacat trupele israeliene, IDF a răspuns cu lovituri aeriene # HotNews.ro
Armata israeliană a lansat un atac asupra Gazei, în timp ce Israelul continua să se acuze reciproc cu gruparea militantă palestiniană Hamas pentru încălcarea armistițiului negociat de SUA cu scopul de a pune capăt războiului…
12:10
Dezamăgit de speranța de viață, vicepremierul Tanczos Barna le cere românilor să facă mai mult sport și dă exemplul Finlandei # HotNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că își dorește ca speranța de viață în țara noastră să crească, însă pentru acest lucru românii ar trebui să facă mai mult sport. Liderul UDMR a participat la o…
12:10
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat că sunt analizate diverse soluții, au loc discuții și se fac studii comparative, pentru a adăuga noi feluri de ambalaje. „Ne uităm, de exemplu, la borcane, la cartoane, de…
Acum 8 ore
11:30
Hamas neagă acuzațiile Departamentului de Stat al SUA privind „încălcarea armistițiului” # HotNews.ro
Hamas a respins duminică o declarație a Departamentului de Stat al SUA în care se citează „informații credibile” care indică faptul că gruparea militantă palestiniană ar urma să încalce în curând acordul de încetare a…
11:30
Un consilier BNR vorbește despre recuperea aurului românesc de la Moscova: „Nu am uitat și nici nu am cedat” # HotNews.ro
Este „datoria morală” a României să recupereze aurul cedat Rusiei în urmă cu mai bine de un secol, spune Cristian Păunescu, consilier al guvernatorului BNR, într-o declarație pentru publicația poloneză TVP World care a documentat…
11:30
Pompierii au intervenit duminică pentru a stinge un inendiu produs la două autoturisme de pe bulevardul Pipera din Voluntari. Știre în curs de actualizare.
11:10
Adevărata poveste din spatele documentarului „Vecina perfectă” de pe Netflix, care urcă rapid în top # HotNews.ro
„Vecina perfectă”, cel mai recent documentar al Netflix, a fost lansat vineri pe platforma de streaming, la ora actuală fiind clasat pe locul 3 în topul celor mai vizionate producții. Documentarul, care prezintă imagini filmate…
10:40
Divorțurile gri – cele care implică cupluri de peste 50 de ani cu căsnicii aparent fericite – au devenit din ce în ce mai frecvente. De la cazuri celebre – Bill și Melinda Gates sau…
10:20
Pakistanul şi Afganistanul au ajuns la un acord de încetare a focului, după discuțiile de pace de la Doha # HotNews.ro
Pakistanul şi Afganistanul au convenit, duminică, asupra unui „armistiţiu imediat” după negocierile de sâmbătă din Qatar, după o săptămână de ciocniri violente la frontieră, cele mai grave violențe dintre vecinii din Asia de Sud de…
10:10
ChatGPT intră în sălile de clasă: programul pilot „IA în școli” se lansează în decembrie, în Grecia # HotNews.ro
Grecia va lansa în curând unul dintre primele programe naționale din Europa care combină predarea cu inteligența artificială, relatează presa elenă. Douăzeci de unități de învățământ din Grecia vor fi incluse în programul „Inteligența artificială…
Acum 12 ore
09:40
Procesiune în cinstea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, azi, pe străzile Capitalei. Traficul va fi restricționat # HotNews.ro
Evenimentul organizat de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti va avea loc duminică, în Capitală, unde sunt anunțate, timp de o oră, restricții de circulație pe două segmente de drum, potrivit Agerpres. La procesiune în cinstea Sfântului…
09:40
„Este ca și cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”. Condiția pusă de Putin în cea mai recentă discuție cu Trump # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a cerut ca Ucraina să cedeze controlul total asupra regiunii Donețk, o zonă strategică din estul Ucrainei, ca o condiție pentru încheierea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american…
09:20
VIDEO&FOTO Un concept spectaculos reamintește că Mercedes este una dintre cele mai luxoase mărci din lume # HotNews.ro
Mercedes a dezvăluit un concept-car desprins parcă din filmele anilor 30, dar cu elemente estetice și tehnologii SF. Designul acestui studiu se sprijină pe o întreagă istorie a mărcii germane și arată încă o dată…
09:10
Mitul echilibrului între viața profesională și cea personală, demontat de CEO-ul unei companii de AI / „Este de neînteles că oamenii cred că pot avea succes cu 38 de ore lucrate pe săptămână” # HotNews.ro
Giganții din Silicon Valley și Wall Street spun că programul zilnic de opt ore de muncă nu te va duce în vârful ierarhiei, iar un program intens este esențial pentru oricine dorește să reușească în…
08:10
SuperLiga: Ultima clasată, Metaloglobus, prima victorie în campionat, 2-1 cu campioana FCSB # HotNews.ro
Debutanta Metaloglobus București a reușit prima sa victorie în Superliga de fotbal cu campioana FCSB, cu scorul de 2-1 (0-1), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Clinceni, în etapa a 13-a, transmite Agerpres. FCSB a…
08:00
Noi trageri LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc, de duminică 16 octombrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro la categoria I # HotNews.ro
Loteria Română a anunțat că organizează duminică, 19 octombrie, Tragerile Speciale Loto ale Toamnei. Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, după…
07:50
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc: Echipele feminină şi masculină luptă pentru aurul european # HotNews.ro
Ambele loturi naţionale şi-au asigurat calificarea în finalele europene, iar duminică vor juca pentru trofeul suprem, la Zadar, în Croaţia, informează Federația Română de Tenis de masă, citată de News.ro. Aflată la a şasea finală…
07:40
Hamas pregătește un atac asupra civililor din Gaza, susține SUA. „Încălcarea iminentă a armistițiului” # HotNews.ro
Departamentul de Stat a declarat sâmbătă că are „informații credibile” potrivit cărora gruparea islamistă palestiniană Hamas pregătește un atac iminent împotriva civililor din Gaza, ceea ce ar constitui o „încălcare a armistițiului”, transmite AFP. „Acest…
07:20
Basistul trupei Limp Bizkit, Sam Rivers, a murit. Anunțul a fost făcut de formație. „Astăzi ne-am pierdut fratele. Colegul nostru de trupă. Bătaia inimii noastre”, a scris trupa pe Instagram, alături de o fotografie cu…
07:10
O explozie s-a produs duminică dimineața la un bloc din municipiul Bistrița, toate persoanele din imobil autoevacuându-se, potrivit primelor informații, transmite Agerpres. „Pompierii militari intervin în municipiul Bistrița, strada Rodnei, la un bloc de locuit…
07:00
INTERVIU „În Ucraina, povestea asta e un cartof fierbinte”. Regizorul Tudor Giurgiu povestește cum a luat naștere filmul „Pădurea de molizi”, despre masacrul de la Fântâna Albă # HotNews.ro
De ce nu a făcut „un film cu emoție, cu muzică și cu împușcături”? Cum a decurs documentarea evenimentului istoric la care face referire „Pădurea de molizi”? Au colaborat producătorii cu autoritățile din Ucraina? Regizorul…
07:00
DIICOT, obligat să restituie canabisul unui cuplu care avea prescripție medicală: „Suntem pacienți cu afecțiuni cronice” / Decizie este fără precedent în justiție # HotNews.ro
Tribunalul București a decis vineri, 17 octombrie, ca un cuplu de români stabilit în Marea Britanie să primească înapoi canabisul medicinal pe care procurorii DIICOT i l-au confiscat în vara anului trecut pe Aeroportul Otopeni.…
Acum 24 ore
23:40
„No Kings”. Imagini impresionante din SUA, de la protestul național împotriva administrației Trump – FOTO/VIDEO # HotNews.ro
Mulțimi de oameni au ieșit în stradă sâmbătă în marile orașe americane, iar adunări mai mici au avut loc și în alte zone din țară, în cadrul unui protest național împotriva administrației Trump, intitulat „No…
23:20
VIDEO Emisarul SUA pentru Orientul Mijlociu s-a simțit „trădat” după atacul Israelului asupra Qatarului # HotNews.ro
Emisarul SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a declarat într-un interviu că s-a simțit „trădat” după atacul Israelului de luna trecută asupra Qatarului, aliat al Washingtonului și mediator în războiul din Gaza, transmite France Presse,…
22:50
Trump „are nevoie de povești de succes”. Liderul opoziției din Belarus, apel către președintele SUA # HotNews.ro
Svetlana Tihanovskaia, aflată în exil, l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump să intensifice eforturile de susținere a democrației în Belarus, spunând că este în interesul Washingtonului să fie liberă țara ei. Într-un interviu pentru…
22:40
Trump nu vrea prizonieri de război. Supraviețuitorii unui atac asupra unei ambarcațiuni care transporta droguri în Caraibe urmează să fie trimiși în Columbia și Ecuador # HotNews.ro
Administrația președintelui Donald Trump intenționează să trimită în străinătate cei doi supraviețuitori ai atacului de joi din zona Caraibelor, în loc să îi rețină pe termen lung într-o facilitate militară, au declarat pentru Reuters patru…
22:20
SuperLiga: Universitatea Craiova a învins Unirea Slobozia, dar Mirel Rădoi nu e mulțumit: „Am făcut exact ce nu trebuia” # HotNews.ro
Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, s-a declarat nemulțumit de prestația jucătorilor săi din repriza secundă a partidei cu Unirea Slobozia, scor 3-1, din etapa cu numărul 13 a SuperLigii. Gruparea din Bănie a jucat…
