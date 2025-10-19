FOTO Proprietarii automobilelor distruse în explozia din Capitală primesc de la Primărie abonamente gratuite pe transportul public
Profit.ro, 19 octombrie 2025 17:40
Proprietarii automobilelor distruse sau afectate de explozia care a avut loc în zona Calea Rahovei, în sectorul 5 din București, vor primi din partea Primăriei Generale abonamente gratuite pe transportul public, a anunțat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
Guvernul Marii Britanii a anunțat planuri de a instrui și recruta mai mulți lucrători pentru sectorul energiei curate din Marea Britanie, promițând să creeze 400.000 de locuri de muncă suplimentare până în 2030.
VIDEO 14.000 de consumatori au rămas fără gaze după incendiul din Voluntari. Reluarea furnizării se va face sub semnătură # Profit.ro
Neogas Grid S.A informează că în urma accidentului și incendiului produs pe Bulevardul Pipera au fost afectate obiective ale sistemului de distribuție a gazelor, iar alimentarea cu gaze a fost oprită, fiind afectați circa 14.000 de consumatori. Reluarea alimentării cu gaze este prevăzută pentru dimineața zilei de 20 octombrie 2025, începând cu ora 09:00, în prezența utilizatorilor și necesită semnătură de confirmare.
FOTO Fostă mare platformă comunistă, transformată în apartamente. Investiție de 55 milioane euro doar în prima fază # Profit.ro
A fost lansată prima fază a proiectului rezidențial Sema Home, derulată de către dezvoltatorul imobiliar român Sema Real Estate.
FOTO Kira și Paco, doi câini special antrenați, au descoperit, la Suceava, kilograme de tutun de contrabandă # Profit.ro
Polițiștii suceveni au descoperit opt kilograme de tutun de contrabandă, după ce au oprit în trafic un microbuz care transporta persoane. Comportamentul suspect al șoferului și pasagerilor i-a determinat pe agenți să facă un control amănunțit, iar câinii special antrenați ai Poliției au descoperit tutunul care era ambalat în recipiente sigilate și în pungi din plastic.
Jaf la Luvru, apar primele detalii: Ca în filme, în doar 7 minute. Hoții au fugit cu bijuterii din colecția lui Napoleon # Profit.ro
Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, vine cu detalii legate de jaful de la muzeul Luvru, arătând că „unele persoane au pătruns din exterior cu o nacelă”. Jaful a „durat 7 minute”, spune acesta.
Producătorul chinez de jucării Pop Mart și-a dublat veniturile în 2024, ajungând la 1,8 miliarde dolari, odată cu creșterea popularității personajului Labubu.
Germanii nu vor să fie trași la loterie pentru a face armată. Cancelarul Merz propune un serviciu obligatoriu # Profit.ro
Majoritatea germanilor sunt împotriva ideii de organizare a unei loterii pentru a fi recrtutați în armată. Cancelarul Friedrich Merz intenționează să reinstituie o formă de serviciu militar, suspendat în 2011, pentru a răspunde unei amenințări în creștere din partea Rusiei și pentru a consolida armata germană, în conformitate cu obiectivele de apărare ale NATO.
China a acuzat oficial Statele Unite că ar fi desfășurat operațiuni de spionaj cibernetic asupra Centrului Național de Servicii de Timp, instituție responsabilă cu menținerea orei standard a țării, afirmând că breșele descoperite ar fi putut perturba rețelele de comunicații, sistemele financiare, alimentarea cu energie și chiar ora internațională oficială.
Muzeul Luvru, din Paris, a fost închis în urma unui jaf.
Reprezentanții romilor au ieșit în stradă, la Târgu Jiu, pentru a protesta împotriva proiectului de a interzice căsătoriile între minori # Profit.ro
Proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori a provacat nemulțumire în unele comunități de romi, iar la Târgu Jiu, o parte dintre membrii comunității au eșit în stradă, explicând că ”logodna este o arvunire, să se cunoască tinerii”, iar căsătoria poate avea loc după ”doi-trei ani”.
Ciorba la pungă începe să apară în portofoliul de produse al mai multor companii românești.
Prins cu viteză de 227km/h pe Autostrada A0. Poliția pregătește o surpriză "vitezomanilor" VIDEO # Profit.ro
Un tânăr de 24 de ani a fost prins de polițiști circulând cu o viteză de 227km/h pe Autostrada A0.
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol și gaze ar urma să înregistreze un declin anual de aproximativ 21% în octombrie, la 950 miliarde de ruble (11,7 miliarde de dolari), pe fondul prețurilor mai scăzute și a aprecierii rublei.
VIDEO Zeci de persoane evacuate dintr-un hotel din Pipera, după ce un incendiu produs la două automobile s-a extins la o țeavă de gaze # Profit.ro
Pompierii de la ISU B-IF intervin pentru stingerea unui incendiu produs inițial la două autoturisme pe Bld. Pipera, Voluntari, Ilfov, pentru ca apoi incendiul să se extindă la o țeavă de gaze.
VIDEO&FOTO După aproape 2.000 de ani, prima recoltă de struguri la Pompei. Urmează vinul # Profit.ro
În Parcul Arheologic din Pompei, se scrie un nou capitol atât pentru viticultură, cât și pentru istorie, în această toamnă find recoltați primi struguri produși în vechiul oraș roman după erupția din anul 79 a vulcanului Vezuviu.
Creșterea aportului de fibre vegetale ar putea reprezenta o strategie simplă și eficientă pentru prevenirea și chiar inversarea bolii hepatice asociate disfuncției metabolice (MASLD), cunoscută anterior ca boala ficatului gras non-alcoolic, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea California, Irvine (UC Irvine). Aceștia au demonstrat că o fibră naturală prezentă în numeroase legume poate modifica compoziția bacteriilor intestinale într-un mod care protejează ficatul de efectele nocive ale fructozei, un zahăr frecvent consumat în alimentația modernă.
Dacă mașina ta acceptă doar Android Auto pe cablu, un adaptor wireless îți poate oferi aceeași interfață fără fir.
Un judecător american a decis că NSO Group, responsabil de celebrul spyware Pegasus, nu mai are voie să creeze software prin care să fie spionați utilizatorii WhatsApp.
Putin i-a cerut lui Trump, în schimbul păcii cu Ucraina, controlul deplin asupra Donețkului - presă # Profit.ro
Președintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiție pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, relatează Washington Post.
Fondatorii Samsung Electronics, puși în situația de a vinde acțiuni de 1,2 miliarde dolari pentru a plăti taxe și împrumuturi # Profit.ro
Mama și cele două surori ale președintelui Samsung Electronics, Jay Y. Lee, intenționează să vândă acțiuni în valoare de aproximativ 1,73 trilioane de woni (1,22 miliarde de dolari) din gigantul tehnologic sud-coreean, potrivit unei notificări depuse vineri la Bursa din Coreea.
Celebra enciclopedie online Wikipedia nu scapă nici ea de efectele AI-ului generativ, care face ca mai puțini oameni să afle informațiile direct de la sursă.
Vestas suspendă planurile pentru o fabrică de turbine eoliene în Polonia, pe fondul cererii slabe în Europa # Profit.ro
Producătorul danez de turbine eoliene Vestas a suspendat planurile de a construi cea mai mare fabrică a sa în Polonia, invocând cererea redusă pe piața europeană.
Vinul zilei: un Châteauneuf-du-Pape intens și bine structurat, cu taninuri fine și un potențial de învechire remarcabil. Cotat cu 97 puncte Robert Parker, 96 puncte James Suckling și 96 puncte Jeb Dunnuck # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Cuvée Reservée Châteauneuf-du-Pape 2022, este un vin roșu cu personalitate puternică, obținut din Grenache, Syrah și Mourvèdre, semnat de Domaine du Pegau
VIDEO Medic de la țară: Sunt săraci lipiți pământului. Eroarea statului că oamenii ar fi leneși sau bogați. Doar 100.000 din 600.000 au plătit asigurarea de stat # Profit.ro
Răzvan Vintilescu, medic de familie în mediul rural, critică dur măsura eliminării co-asiguraților din sistemul public de sănătate, pe care o consideră „o decizie luată din prejudecăți și fără o minimă înțelegere a realității sociale”.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că va candida pentru un nou mandat la următoarele alegeri.
O explozia s-a produs astăzi într-un bloc din municipiul Bistrița, posibil cauzată de o acumulare de gaze. Toți locatarii s-au autoevacuat.
Producătorul chinez BYD retrage peste 115.000 de automobile – cea mai amplă rechemare din istoria companiei # Profit.ro
Producătorul auto chinez BYD va efectua cea mai amplă rechemare din istoria sa, vizând peste 115.000 de vehicule din seriile Tang și Yuan Pro, fabricate între 2015 și 2022, din cauza unor defecte de design și a riscurilor de siguranță legate de baterii, potrivit autorității chineze pentru reglementarea pieței.
Exclusivitățile săptămânii: Țiriac pregătește demolarea ultimei rămășițe din fabrica Granitul. Eșecul vânzării elefant.ro, dispută dură după 2 ani. Unul dintre cele mai vechi supermarketuri din București scapă de demolare # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
VIDEO&FOTO Un concept spectaculos reamintește că Mercedes este una dintre cele mai luxoase mărci din lume # Profit.ro
Mercedes a dezvăluit un concept-car desprins parcă din filmele anilor 30, dar cu elemente estetice și tehnologii SF. Designul acestui studiu se sprijină pe o întreagă istorie a mărcii germane și arată încă o dată cât este greu pentru brandurile apărute peste noapte să atingă performanțele Mercedes.
18 octombrie 2025
Circa 300 de cetățeni americani au protestat în centrul Madridului, în același timp cu protestul altor 200 de americani în Malaga.
Explozie puternică în București - A venit raportul ISC: Dezastruos pentru locatarii blocului # Profit.ro
Raportul Inspectoratului de Stat în Construcții arată că blocul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplinește cerința fundamentală de calitate „rezistență mecanică și stabilitate”.
Explozie puternică în București - Opțiunile de cazare pentru locuitorii blocului. Primăria oferă un ajutor de 1.500 de lei pentru fiecare # Profit.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunțat că locatarii au trei modalități de relocare, fie să aleagă o chirie, un apartament puse la dispoziție de ONG-uri sau apartamente ale Primăriei Capitalei sau ale primăriilor de sector. În plus, el a mai spus că Primăria generală va oferi un ajutor de 1.500 de lei pentru fiecare persoană din locuințele afectate.
Republica hibridă Moldova: războiul pentru reformă, amenințări ruse și exerciții militare # Profit.ro
Cele mai importante știri din presa din Republica Moldova.
Casele de film ignoră amenințarea lui Trump privind tarifele pentru producțiile din afara SUA # Profit.ro
În timp ce filmul ”Star Wars: Starfighter” se filmează în Marea Britanie, studiourile din Ungaria sunt pline, iar post-producția merge intens în Australia, dovadă că industria globală de film își continuă activitatea aproape nestingherită, în pofida amenințării reînnoite a președintelui american Donald Trump de a impune taxe vamale de 100% pentru filmele produse în afara Statelor Unite.
FOTO Omul de afaceri Omer Susli își extinde în București rețeaua de magazine cu articole de casă. ”Este momentul perfect!” # Profit.ro
După deschiderile din Focșani și Râmnicu Vâlcea, omul de afaceri Omer Susli a deschis și în Capitală un magazin al rețelei Homelux.ro.
”Am cerut să-și dea demisia de onoare. Au refuzat. Lucrăm la o soluție” - Ministrul Economiei, după ce Corpul de control al lui Bolojan a recomandat demiterea conducerii Salrom # Profit.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, declară, după concluziile raportului Corpului de Control al Prim-Ministrului privind dezastrul de la Salina Praid că a cerut conducerii Salrom să-și dea demisia de onoare, dar membrii acesteia au refuzat și i-a acționat în instanță. Ministrul spune că lucrează deja la o soluție ca bunul-simț să devină, în sfârșit, faptǎ.
Explozie puternică în București - Drone folosite pentru a obține imagini de la locul exploziei, unde anchetatorii nu pot intra din cauza riscului de prăbușire # Profit.ro
Poliția Română, care face cercetarea la locul exploziei în dosarul aflat în coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, folosește nacele și drone pentru a realiza fotografii și pentru a avea acces la imagini din interiorul imobilului în care s-a produs deflagrația.
FOTO Ministrul Sǎnǎtǎții anunță din SUA, după discuții la Banca Mondială, construcția unui nou spital de arși pentru adulți în Capitală # Profit.ro
Ministrul Sǎnǎtǎții, Alexandru Rogobete, a avut discuții cu vicepreședintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, în Washington D.C, el arătând că a punctat necesitatea construirii unui nou Spital de Arși pentru Adulți în Capitală, o investiție majoră pe care o pregătește în perioada următoare.
Rezultatele unui studiu clinic efectuat în America de Nord arată că testul a reușit să identifice o gamă largă de tipuri de cancer, dintre care trei sferturi nu au nicio formă de program de screening.
O persoană a decedat, în Ilfov, într-un incendiu la o magazie învecinată unui cămin pentru vârstnici. Peste 30 de bătrâni, evacuați # Profit.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Cornetu din județul Ilfov, focul manifestându-se la o construcție învecinată cu un cămin pentru vârstnici. Conform autorităților, peste 30 de persoane au fost evacuate. În incinta magaziei a fost identificată o persoană decedată, după ce incendiul a fost lichidat.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că azi, în jurul amiezii, a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter, în zona seismică Făgăraș - Câmpulung, Vâlcea.
Explozie puternică în București - ”Pericol iminent” ca blocul afectat să se prăbușească, avertizează autoritățile # Profit.ro
Primarul general interimar al municipiului București, Stelian Bujduveanu, anunță că toate autovehiculele parcate în zona unde a avut loc explozia, în blocul din sectorul 5, sunt ridicate în condițiile în care blocul construit din plăci care s-au distanțat una de cealaltă în momentul deflagrației riscă să se prăbușească.
S&P retrogradează în mod surprinzător rating-ul Franței, considerând că țara e predispusă la criză # Profit.ro
S&P Global a retrogradat ratingul Franței la o treaptă inferioară, într-o actualizare surpriză privind a doua cea mai mare economie a zonei euro, avertizând că instabilitatea politică pune în pericol eforturile guvernului de a-și restabili finanțele.
Final dramatic pentru Dacia și piloții Sebastien Loeb - Nasser Al-Attiyah în ultima etapă din Raliul Marocului # Profit.ro
Echipajele Dacia au reușit să acumuleze suficiente puncte pentru a câștiga titlul la echipe în Raliul Marocului, vedeta fiind Sebastien Loeb, care a încheiat ultima cursă a sezonului pe primul loc. Lovitura cea mai grea a fost primită însă de Nasser Al-Attiyah, care se pregătea să devină campion mondial.
Dragi prieteni, mă întorc la Primărie! Mesajul primarului din Sinaia, Vlad Oprea, vizat într-un dosar de luare de mită # Profit.ro
Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a avut interdicția de a-și exercita funcția, fiind vizat într-un dosar de luare de mită, anunță că revine la Primărie.
Prima centrală solară plutitoare verticală din lume a fost pusă în funcțiune de o companie germană, furnizoare de soluții pentru energie regenerabilă.
Explozie puternică în București - Distrigaz prelungește întreruperea alimentării cu gaze în zona blocului distrus. Străzile afectate # Profit.ro
Având în vedere că zona afectată este încă securizată de către autorități, Distrigza a luat decizia de a prelungi măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienților din zona exploziei produse în zona Calea Rahovei, din sectorul 5 al municipiului București.
