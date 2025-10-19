Criza politică din Franța poate deraia ințiativele de securitate ale UE

15:30

„Mă doare în cot de deficitul bugetar!" – e declarația pe care a făcut-o șeful Comisiei pentru Sănătate din Senat, la un eveniment la care a participat, joi. Social-democratul a lăsat să se înțeleagă că deficitul bugetar nu ar trebui să fie principala preocupare a Guvernului, ci necesitatea investițiilor și dezvoltarea economică a țării. Preşedintele […]