Cele mai spectaculoase furturi din istoria Luvru. De la Mona Lisa la bijuteriile lui Napoleon de azi

16:30

Răzvan Vasile, antreprenor, coach și creatorul cursului „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, un program dedicat dezvoltării personale și reprogramării mentale pentru succes, a vorbit despre cum este el ca om și cum preferă să lase trecutul deoparte, în cadrul podcastului ALTCEVA, cu Adrian Artene. „Da, eu pot orice. Eu pot. Eu merit orice. Eu sunt recunoscător pentru tot ce s-a întâmplat în lumea asta până acum. Iert pe toată lumea din trecutul […]