Un bărbat prins la furat în AFI Cotroceni a fost bătut de agentul de pază, care a fost reținut. Agresiunea a fost filmată
Adevarul.ro, 19 octombrie 2025 17:45
Incident violent într-un magazin din AFI Cotroceni, unde un bărbat bănuit că a furat haine a fost lovit de agentul de pază. La Poliție au ajuns ambii bărbați: unul pentru furt calificat, celălalt pentru purtare abuzivă.
Acum 15 minute
17:45
Incident violent într-un magazin din AFI Cotroceni, unde un bărbat bănuit că a furat haine a fost lovit de agentul de pază. La Poliție au ajuns ambii bărbați: unul pentru furt calificat, celălalt pentru purtare abuzivă.
17:45
Postarea lui CTP despre tragedia din cartierul Rahova a stârnit dezbateri aprinse: „Îți pasă mai mult de ucraineni decât de români” # Adevarul.ro
Ziaristul Cristian Tudor Popescu a comentat tragedia care a zguduit un bloc din Rahova, făcând o paralelă dureroasă cu războiul din Ucraina.
17:45
Șofer urmărit de polițiști, după ce a lovit un biciclist după un conflict și a fugit de la locul faptei # Adevarul.ro
Un șofer de 37 de ani a fost reținut de polițiști după ce a lovit, pe o pistă de biciclete din București, un bărbat de 31 de ani și a plecat de la locul faptei. În urma incidentului de vineri, 17 octombrie, victima a fost transportată la spital.
Acum o oră
17:00
Ultimele imagini cu cei doi copii care s-au înecat într-o baltă din Vaslui. Părinții, acuzați de neglijență # Adevarul.ro
Autoritățile au stabilit cauza morții celor doi copii găsiți fără viață în județul Vaslui sâmbătă, 18 octombrie.
17:00
România e vicecampioana Europei la tenis de masă. Germania, o nucă prea tare pentru sportivele tricolore # Adevarul.ro
Echipa noastră nu a reușit să-și ia revanșa în fața nemțoaicelor.
Acum 2 ore
16:45
Incident la Buzău: un avion militar IAK-52, la un pas de prăbușire. Membrii echipajului au fost transportați la spital # Adevarul.ro
Un avion militar IAK-52 a fost implicat într-un incident în timpul unui zbor de instruire. Membrii echipajului au fost transportați la spital.
16:15
Sprijin pentru șoferii afectați de explozia de pe Calea Rahovei: punct mobil pentru autorizații de reparație # Adevarul.ro
Poliția Capitalei a deschis un punct mobil pentru eliberarea autorizațiilor de reparație necesare autovehiculelor avariate în urma exploziei de pe Calea Rahovei.
16:15
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea # Adevarul.ro
Un bărbat aflat la volanul unui Xiaomi SU7 Ultra a murit carbonizat, după ce ușile mașinii nu au putut fi deschise din exterior.
16:15
O tânără de 29 de ani a murit în timpul unei excursii pe munte, după ce a alunecat într-o prăpastie # Adevarul.ro
O femeie de 29 de ani a căzut de la 250 de metri înălțime, în timp ce se afla într-o excursie în grup în Parcul National Piatra Craiului.
Acum 4 ore
15:45
Manevră criminală pe DN17: accident evitat la secundă după o depășire inconștientă. Ce sancțiune a primit # Adevarul.ro
Polițiștii suceveni au identificat un șofer care a fost filmat în timp ce intră într-o depăşire fără a se asigura, motiv pentru care era să intre în coliziune cu altă mașină, de pe contrasens.
15:45
Imagini șocante cu o femeie din Texas, salvată de polițiști din mașina cuprinsă de flăcări. „A fost ca o scenă de film” # Adevarul.ro
Un polițist din Texas a salvat, zilele acestea, o șoferiță din mașina ei cuprinsă de flăcări. Potrivit autorităților, femeia consumase alcool.
15:30
Preşedintele chinez Xi Jinping cere „reunificarea naţională” într-un mesaj către noua lideră a opoziţiei din Taiwan # Adevarul.ro
Preşedintele Chinei a transmis un mesaj de felicitare noii lidere a opoziţiei din Taiwan, Cheng Li-wun, în care a făcut apel la „avansarea reunificării naţionale”.
15:15
Șoșoacă, discurs delirant la un eveniment pro-rus: „Dacă Zelenski vine în Parlamentul meu, îi rup picioarele!” # Adevarul.ro
Întoarsă de la gala aniversară a postului Russia Today, Diana Șoșoacă a fost invitată de Asociația Internațională „Prietenii Rusiei” – Pietro Stramezzi să participe, în calitate de vorbitor principal.
15:00
Roș-albaștrii au pierdut ieri rușinos cu ultima clasată, Metaloglobus.
14:45
O vedeta OnlyFans, umilită la propria nuntă de jurămintele soțului YouTuber: „A fost jignitor. Tatăl meu a plâns” # Adevarul.ro
McKinley Richardson, o vedetă OnlyFans, a povestit cum a fost umilită public în timpul nunții sale cu YouTuberul Jack Doherty.
14:30
Jaf spectaculos la Luvru: hoții au intrat prin efracție și au fugit cu bijuterii regale # Adevarul.ro
Un jaf a avut loc duminică dimineață la Muzeul Luvru din Paris, unde trei bărbați mascați au pătruns prin efracție și au reușit să fugă cu mai multe bijuterii.
14:30
Prințul Andrew ar fi încercat să obțină informații despre femeia care l-a acuzat de abuz sexual. Poliția verifică acuzațiile # Adevarul.ro
Poliția Metropolitană din Londra a anunțat că „verifică activ” relatările din presă potrivit cărora prințul Andrew ar fi încercat să obțină informații personale despre acuzatoarea sa, Virginia Giuffre.
Acum 6 ore
13:45
Mărturiile locatarilor afectați de explozia din Rahova: „Am crezut că e bombă”. Imagini din locuințele afectate # Adevarul.ro
Locatarii afectați de tragedia din Rahova povestesc despre momentul în care a avut loc explozia din blocul de pe Calea Rahovei.
13:45
Administratora blocului din Rahova, unde o explozie devastatoare a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 13, a fost audiată la Parchetul Curții de Apel București.
13:30
Cum transformă Rusia negarea în armă. Un politolog explică războiul Kremlinului împotriva adevărului și memoriei # Adevarul.ro
Pentru a-și restabili influența pierdută după Războiul Rece, Moscova simte nevoia să conteste tot ceea ce reprezintă aspirațiile Ucrainei.
13:30
Un atac cu drone efectuat de Ucraina a provocat un incendiu într-o rafinărie de gaz din regiunea Orenburg, Rusia.
13:15
Apar imagini cu persoane care intră într-un bloc afectat de explozie. Prefectul Capitalei: „Nu sunt de la incidentul din Rahova” # Adevarul.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a lansat un avertisment după ce, pe rețelele de socializare, au apărut filmări cu persoane care intră într-un bloc afectat de suflul unei explozii. Acesta a declarat că sunt de la un eveniment mai vechi.
13:15
Recompensă uriașă pentru găsirea unui student dispărut acum doi ani: un străin misterios oferă 100.000 de lire # Adevarul.ro
Un străin anonim oferit o recompensă de 100.000 de lire sterline pentru oricine poate oferi informații despre Jack O’Sullivan, studentul dispărut din Bristol acum doi ani.
13:00
Un fost oficial NATO atrage atenția că Vladimir Putin reușește să-l convingă pe Donald Trump să tragă de timp, respingând oferta Ucrainei de a face schimb între rachete cu rază lungă de acțiune și tehnologia sa de drone, considerată printre cele mai avansate din lume.
12:45
Premierul britanic Keir Starmer propune un plan de pace pentru Ucraina, inspirat de modelul „Gaza” al lui Trump # Adevarul.ro
Premierul britanic Keir Starmer a sugerat, în timpul unei convorbiri telefonice a liderilor europeni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, elaborarea unui plan de pace pentru Ucraina după modelul documentului în 20 de puncte promovat de Donald Trump pentru Fâșia Gaza, scrie publicația Axios.
12:45
Rusia continuă să lovească centrele de instruire ale Ucrainei. De ce nu are Kievul nu are un răspuns eficient # Adevarul.ro
Un atac cu rachete al Rusiei asupra unui centru de instruire din Ucraina, produs în această săptămână, este cel mai recent dintr-o serie de lovituri mortale care vizează facilități de pregătire militară în întreaga țară.
12:30
MAI avertizează asupra pericolului filmulețelor generate cu AI. „Borcanele cu gem «fac rating», dar și noi avem bunici” # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a atras atenția asupra metodelor de dezinformare prin inteligența artificială. În postarea publicată pe rețelele de socializare, MAI a atașat o poză, generată cu AI, în care doi polițiști arestează o femeie bătrână.
12:30
Groază la Stockholm. Holger Rune a părăsit terenul în lacrimi, după o accidentare teribilă. Cariera danezului, în pericol # Adevarul.ro
Jucătorul de tenis din Danemarca își face griji pentru viitor. Ar putea sta mult timp departe de circuit.
12:30
Trump a publicat imagini cu distrugerea unui submarin cu droguri: „Cel puțin 25.000 de americani ar fi murit” # Adevarul.ro
Președintele american a făcut publice imagini declasificate cu distrugerea unui mini-submarin ce transporta droguri și se îndrepta spre Statele Unite.
12:15
Reacția bizară a lui Trump la protestele care-l vizează: împroașcă protestatarii cu un lichid maro, într-un clip generat cu AI # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a publicat un mesaj pe Truth Social, însoțit de un clip generat cu inteligență artificială, în care apare purtând o coroană, pilotând un avion de vânătoare „KING TRUMP” și bombardând o mulțime de protestatari „No Kings” cu un lichid maro.
12:00
Șofer de 24 de ani, prins cu viteză de peste 220 km/h pe A0. Cât va plăti pentru inconștiența sa # Adevarul.ro
Un tânăr de 24 de ani a fost prins de polițiști sâmbătă, 18 octombrie, circulând cu 227km/h pe Autostrada A0, km 24, în județul Ilfov (zona Corbeanca).
Acum 8 ore
11:45
Scurgere de gaz în Pipera: două maşini au ars, iar 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel din cauza pericolului de explozie # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a izbucnit duminică dimineaţă în parcarea unui bloc de pe Bulevardul Pipera, în Voluntari, Ilfov.
11:45
Jannik Sinner, câștigător la Six Kings Slam! Premiu record pentru italian: bani gheață și o rachetă realizată integral din aur # Adevarul.ro
Jannik Sinner l-a învins, aseară, pe Carlos Alcaraz, în două seturi. Nici urmă de emoție în actul italianului.
11:30
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile specialiștilor # Adevarul.ro
Pe măsură ce anii trec, multe cupluri observă o diminuare a pasiunii din primele luni de relație.
11:30
Summitul Trump–Putin de la Budapesta, o victorie strategică pentru Kremlin. Accentuează fisurile din interiorul Uniunii Europene - El Pais # Adevarul.ro
O eventuală întâlnire între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programată să aibă loc la Budapesta, ridică serioase semne de întrebare în capitalele europene.
11:15
Formația din Ardeal s-a despărțit de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, în urma unor rezultate negative în competiția internă.
11:15
Bank of America și JPMorgan, acuzate că au manipulat dobânda la credite timp de peste 30 de ani # Adevarul.ro
JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo şi alte mari instituţii financiare americane se confruntă cu un nou proces colectiv în care sunt acuzate că ar fi conspirat pentru a fixa dobânda de bază a creditării (”prime rate”) în Statele Unite timp de mai bine de trei decenii.
11:00
Festivalul Național de Teatru, cel mai mare eveniment de acest fel dedicat iubitorilor de artă dramatică din România, are loc la București, între 17 și 26 de octombrie.
11:00
Departamentul de Stat al SUA susține că deține „informații credibile” potrivit cărora Hamas ar fi planificat un atac împotriva civililor din Fâșia Gaza.
11:00
Noul nod rutier de pe A1 a dat mari bătăi de cap șoferilor: unii au ajuns pe contrasens. „Ne aşteptam" # Adevarul.ro
Noul nod rutier de pe A1, către Timișoara, deschis la începutul săptămânii, a dat mari bătăi de cap șoferilor. Aceștia au fost surprinși fie conducând pe contrasens, fie staționând pe banda de urgență sau oprind în sensul giratoriu.
11:00
Loteria Română organizează duminică, 19 octombrie, Tragerile Speciale Loto ale Toamnei şi suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 cu 100.000 de lei, respectiv cu 50.000 de lei şi 25.000 de lei.
10:30
Romii protestează că li se încalcă tradițiile prin interzicerea căsătoriilor între minori. „Măcar la 16 ani” # Adevarul.ro
O parte a comunității rome din Târgu Jiu protestează împotriva unui proiect de lege care interzice căsătoriile între minori.
10:30
Întâlnirea de la Budapesta, ultima şansă pentru Putin de a salva Rusia de la un colaps economic şi militar # Adevarul.ro
Sunt mai multe argumente care justifică afirmaţia din titlu.
10:15
Un bărbat s-a trezit cu mașina înghițită de Dunăre, după ce a uitat să tragă frâna: autoturismul, de negăsit # Adevarul.ro
Un bărbat care venise să-și lanseze barca la apă, în zona portului Zimnicea, s-a trezit cu mașina alunecând de pe rampă și dispărând în Dunăre.
10:00
Meteorologii au anunțat duminică, 19 octombrie, că temperaturile continuă să scadă și vremea devine rece.
Acum 12 ore
09:45
Putin i-ar fi cerut lui Trump regiunea Donețk în schimbul păcii. „Este ca şi cum le-ai vinde propriul picior” # Adevarul.ro
Liderul de la Kremlin ar fi făcut propunerea într-o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump.
09:45
Aproape șapte milioane de oameni au ieșit în stradă la manifestațiile „No Kings” împotriva lui Donald Trump # Adevarul.ro
Aproape șapte milioane de americani au participat, sâmbătă, la a doua rundă de proteste „No Kings” („Fără regi”).
09:15
BNR: Recuperarea tezaurului românesc din Rusia e „o datorie morală”. Ce mai poate face România după un secol de așteptare # Adevarul.ro
Cristian Păunescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), a declarat, într-un interviu acordat publicației poloneze TVP World, că recuperarea tezaurului românesc aflat de peste un secol în Rusia rămâne o datorie morală și istorică.
09:15
Cristi Chivu, în centrul atenției după ce Inter a redevenit lider în Serie A. Reacția italienilor și notă de top pentru tehnicianul român # Adevarul.ro
Tehnicianul român le-a furat inimile italienilor.
08:45
Pakistanul și Afganistanul au convenit un armistițiu imediat după confruntările sângeroase de la graniță # Adevarul.ro
După mai multe zile de violențe care au provocat zeci de morți, Pakistanul și Afganistanul au ajuns la un acord de „încetare imediată a focului”.
