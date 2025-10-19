6 cele mai optimiste zodii. Întâmpină provocările cu credință, umor și forță interioară
Jurnalul.ro, 19 octombrie 2025 19:10
Viața nu este întotdeauna ușoară dar unii oameni au o capacitate naturală de a rămâne optimiști indiferent de situație. Ei văd lumina chiar și în momentele întunecate, și îi inspiră pe ceilalți cu spiritul lor plin de speranță.
Începe bătălia pentru Primăria Capitalei! Sondaj CURS: Daniel Băluţă, cel mai bine plasat în intenţiile de vot, urmat de Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu # Jurnalul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă (PSD), ar întruni 25% din voturi, dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei, fiind urmat de deputatul Cătălin Drulă (USR) şi primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 18%, relevă un sondaj CURS dat publicităţii duminică.
O companie din Noua Zeelandă produce și comercializează vin fără alcool pentru animalele de companie. Rețeta este stabilită împreună cu medicii veterinari. Deoarece produsul are succes, producătorul vrea să-și extindă afacerea în Asia și America de Nord.
Luna Nouă în Balanță din 21 octombrie aduce echilibru, claritate și noi începuturi spirituale # Jurnalul.ro
Luna Nouă în Balanță din 21 octombrie 2025 aduce echilibru, claritate și noi începuturi. Află semnificația spirituală a acestei faze lunare și cum poți folosi energia ei pentru relații armonioase și manifestări reușite.
Mihai Fifor, atac la adresa premierului Bolojan: Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid # Jurnalul.ro
Președintele PSD Arad, Mihai Fifor a atacat dur politica economică a prim-ministrului Ilie Bolojan pe tema măsurilor de austeritate și a înghețării pensiilor și salariilor.
Un copil de 13 ani, aflat pe o trotinetă electrică, a provocat un accident pe un bulevard din Constanța # Jurnalul.ro
Un copil de 13 ani a provocat un accident pe un bulevard din Constanța. Băiatul se afla pe o trotinetă electrică.
Începe o nouă eră astrologică: Iubire, carieră și transformare în săptămâna 20–26 octombrie 2025 # Jurnalul.ro
O săptămână a schimbărilor și a echilibrului. Luna Nouă în Balanță din 21 octombrie deschide un nou capitol pentru toate zodiile — un moment de eliberare emoțională și redescoperire a relațiilor.
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că încep operațiunile de refacere a zonei afectate de explozia de vineri din Sectorul 5, dar și sprijinirea persoanelor evacuate.
România a cucerit medalia de argint la Campionatele Europene pe Echipe de Seniori. Tricolorele au fost învinse clar de Germania, scor 0-3
Vicepremierul Tanczos Barna: Suntem o ţară unde 62% dintre cetăţeni nu au făcut sport niciodată # Jurnalul.ro
Vicepremierul Tánczos Barna îşi doreşte ca speranţa de viaţă în România să crească de la 70 de ani la mai mult, însă pentru aceasta românii ar trebui să facă mai mult sport.
Cum să fii fericit la locul de muncă. 3 factori contribuie la calitatea vieții profesionale # Jurnalul.ro
Cercetări recente explorează factorii care contribuie la o viață profesională bună.
Atenție, șoferi! Trafic aglomerat pe DN 1, în zona stațiunilor montane de pe Valea Prahovei # Jurnalul.ro
Autoritățile avertizează că duminică dimineață trafic rutier este îngreunat pe DN 1 în preajma stațiunilor de pe Valea Prahovei. De asemenea, pe autostrada A1 s-a produs un accident în care au fost implicate patru mașini.
Netanyahu anunţă ca va candida pentru un nou mandat de prim-minsitru la următoarele alegeri # Jurnalul.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat sâmbătă seară ca va candida pentru un nou mandat de prim-ministru la următoarele alegeri, relatează AFP.
Numerologia nu este doar o credință ezoterică, ci o adevărată hartă cosmică menită să ne ghideze spre înțelegerea propriului destin. Fie că te inspiri din numerele îngerilor sau cauți sensul mai profund al vieții prin cifra drumului tău de viață, numerologia oferă indicii prețioase despre momentele-cheie care ne transformă existența.
Fake news cu o bătrână arestată de Poliție. MAI: borcanele cu gem „fac rating, dar fiți atenți # Jurnalul.ro
Polițiștii români avertizează asupra apariției unei noi știri false. Este vorba despre o bătrână arestată de Poliție. Știm că, în această perioadă, borcanele cu gem „fac rating” , dar fiți atenți la detalii, transmit polițiștii.
La o școală militară din Polonia, adolescenți în uniforme militare învață să construiască și să piloteze drone în cadrul primului program educațional de acest fel din țară, supravegheat de Ministerul Apărării, pe fondul tensiunilor crescute cu Rusia.
Trump a publicat un clip în care pilotează un avion care aruncă fecale peste protestatarii din SUA # Jurnalul.ro
Președintele american Donald Trump a publicat un clip video în care pilotează un avion din care aruncă fecale peste protestatarii din SUA. Filmul a fost publicat pe contul său de pe propria rețea de socializare, Truth Social.
Un jaf s-a produs duminică la Muzeul Luvru din Paris. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii, iar muzeul a fost închis.
Fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, suplimentat, pentru tragerile de duminică # Jurnalul.ro
Loteria Română organizează duminică Tragerile Speciale Loto ale Toamnei şi suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 cu 100.000 de lei, respectiv cu 50.000 de lei şi 25.000 de lei
Energia abundenței: cele trei zodii chinezești favorizate de astre în săptămâna 20–26 octombrie # Jurnalul.ro
În cultura chineză, unele perioade ale anului poartă o energie specială — iar săptămâna 20–26 octombrie 2025 este una dintre ele.
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova # Jurnalul.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, avertizează asupra apariției unor informații și imagini false despre blocul din Rahova, distrus de o explozie. Imaginile cu oameni care intră în clădire sunt de la un alt eveniment, nu vă riscați viața încercând să faceți la fel, susține prefectul.
Asia Express ajunge diseară în orașul luminilor: Hoi An, una dintre cele mai spectaculoase destinații din Vietnam # Jurnalul.ro
Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1, începe prima ediție a etapei a șaptea din Asia Express – Drumul Eroilor.
„Dansul pașilor de catifea”, Opera Națională București și Asociația Kinetobebe deschid scena pentru publicul cu nevoi speciale # Jurnalul.ro
Duminică, 16 noiembrie, ora 12:00, Opera Națională București prezintă în premieră „Dansul pașilor de catifea”, un spectacol de balet accesibilizat pentru copii și adulți cu dizabilități. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Asociația Kinetobebe, cu sprijinul E.ON Energie România.
Incendiu și țeavă de gaze fisurată în Voluntari. Zeci de persoane au fost evacuate dintr-un hotel # Jurnalul.ro
Pompierii anunță că un incident grav a avut loc duminică pe Bld. Pipera, Voluntari, Ilfov. Un incendiu a distrus două mașini, iar flăcările s-au extins la o țeavă de gaze. Aceasta s-a fisurat și pompierii au decis să evacueze zeci de oameni aflați într-un hotel.
Intrarea în Catedrala Națională se face prin 27 de uși de bronz pe care sunt reprezentați Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului, Sfinții Apostoli, dar și sfinți români. Ușile cântăresc aproximativ 800 de kilograme fiecare și sunt acționate de un sistem automat de deschidere și închidere.
Horoscop zilnic, 20 octombrie 2025: Racii sunt ambițioși, iar Săgetătorii spun lucrurilor pe nume # Jurnalul.ro
O nouă săptămână începe cu un val de energie proaspătă și o claritate mentală remarcabilă. Ziua de luni aduce dorința de acțiune, dar și nevoia de echilibru între impuls și prudență.
Scenariu șoc! Celebrul naist Nicolae Voiculeț lansează o ipoteză-bombă: Explozia din Rahova ar fi urmărit uciderea avocatei de la Colectiv, Vasilica Enache # Jurnalul.ro
După explozia din cartierul Rahova, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața și alte 15 au fost grav rănite, au aparut pe rețelele sociale numeroase teorii ale conspirației.
Procesiune în cinstea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, duminică, pe străzile Capitalei # Jurnalul.ro
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti organizează, duminică, tradiţionala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei.
Descoperă cele mai frecvente motive pentru care oamenii aleg să rămână într-o căsnicie toxică, de la frica de singurătate până la presiunea socială și vinovăție.
Prof. Cristian Socol: Blocarea creșterii salariului minim înseamnă intrarea în sărăcie a 838.429 români # Jurnalul.ro
Blocarea creșterii salariului minim înseamnă intrarea în sărăcie a 838.429 lucrători români.
Curtarea, galanteria, romantismul — termeni care par demodați astăzi, dar care au fost cândva nucleul relațiilor autentice. Ce înseamnă astăzi să faci curte unei femei?
Test de personalitate. Partenerul ideal pentru tine: suflet-pereche sau provocare karmică? # Jurnalul.ro
Unii oameni intră în viața noastră ca o îmbrățișare caldă după o zi grea. Alții — ca un uragan care răstoarnă totul și ne obligă să ne reinventăm.
Meteorologii au extins avertizările cod galben până duminică, la ora 15.00.
Descoperă cele trei zodii care își manifestă prieteniile de suflet mai târziu în viață. Află de ce Scorpionul, Capricornul și Peștii atrag cele mai profunde conexiuni abia la maturitate.
Mai multe persoane au fost evacuate din locuințele lor din cauza unei avarii la o țeavă de gaze. Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în localitatea Băgaciu din județul Mureș.
Cum să fii irezistibilă: 6 calități simple ale femeilor care exercită o atracție puternică # Jurnalul.ro
Picioarele elegante și un abdomen tonifiat nu sunt totul din perspectiva unui bărbat, indiferent ce te-ar face să crezi reclamele ori postările pe Instagram.
Toamna este momentul decisiv pentru sănătatea trandafirilor tăi.
O explozie s-a produs duminică dimineața într-un bloc din Bistrița. Pompierii cred ca deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze. Toți locuitorii s-au evacuat.
Prima impresie, în funcție de zodie: Cum influențează semnul solar percepția celorlalți # Jurnalul.ro
Când întâlnim oamenii pentru prima dată, vibrațiile pe care le emitem pot varia în funcție de zodie. Energia pe care o proiectăm în interacțiunile sociale diferă de la un semn la altul.
Winston Churchill a salvat-o pe Coco Chanel de închisoare: Acuzată de spionaj, după iubirea cu un ofițer nazist # Jurnalul.ro
Coco Chanel – numele care a schimbat pentru totdeauna felul în care femeile se îmbracă – a fost nu doar un simbol al eleganței, ci și o figură controversată a istoriei secolului XX.
„The Sweet Idleness” marchează începutul unei noi ere cinematografice — una în care omul și mașina pot crea împreună povești diferite.
Săptămâna abundenței: trei zodii dau lovitura financiară între 20 și 26 octombrie 2025 # Jurnalul.ro
Universul le oferă o nouă șansă pentru independență financiară și prosperitate.
Lumina care trece prin sticla colorată nu doar că desenează umbre și reflexii spectaculoase, ci spune povești.
Un preparat care se savurează încet, cu sufletul deschis.
Săptămâna miracolelor: 3 zodii primesc daruri karmice și șanse neașteptate între 20–26 octombrie 2025 # Jurnalul.ro
Universul a pregătit totul pentru binele tău suprem. Ai răbdare — recompensele pe care le meriți sunt pe drum.
„Kremlinul zburător”: Putin, rută secretă spre Budapesta, pentru a evita sancțiunile europene # Jurnalul.ro
Președintele rus Vladimir Putin ar urma să efectueze un zbor neobișnuit de lung pentru a ajunge la Budapesta, unde este planificată o întâlnire oficială cu liderul american Donald Trump.
Cât costă chiria pentru „Palatul Împăratului”, vila pregătită inițial pentru Iohannis de RA-APPS # Jurnalul.ro
„Palatul Împăratului”, vila renovată recent de RA-APPS, a fost scos oficial la închiriere, cu un preț de pornire de 35.000 de euro pe lună, potrivit informațiilor furnizate de Profit.ro.
Guvernul pregătește o reorganizare teritorială amplă. Zeci de localități își pot schimba statutul, iar pentru locuitori se anunță noi taxe și impozite.
După o perioadă tensionată, plină de încercări și momente dificile, Universul pare să își fi amintit de echilibru. Începând cu 19 octombrie 2025, trei zodii vor simți în sfârșit că viața le lasă să respire din nou.
Locatarii din Rahova afectaţi de explozie beneficiază de până la şapte zile de cazare la hotel # Jurnalul.ro
Locatarii afectaţi de explozia din Rahova beneficiază de până la şapte zile de cazare la hotel.
