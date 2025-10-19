Povestea Teodorei, femeia care a murit la scurt timp după ce a născut la Constanța. Familia așteaptă și acum să se facă dreptate
Cancan.ro, 19 octombrie 2025 19:10
Cazul Mădălinei, tânăra polițistă în vârstă de 29 de ani din Constanța, care a murit după ce a născut într-o clinică privată, la începutul lunii octombrie, a scos la iveală un alt caz halucinant, petrecut […]
Acum 15 minute
19:10
Acum 30 minute
19:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Acum o oră
18:30
Ce a văzut un locatar Rahova în momentul exploziei. Îl va bântui toată viața: „Vorbeam la telefon, eram întins în pat și am…” # Cancan.ro
După explozia din Rahova, sute de familii riscă să rămână pe străzi. Casa unei familii de la un bloc vecin a fost aproape complet distrusă. Nelu Brat, proprietarul locuinței, își aduce aminte cu groază de […]
18:30
Fericire mare în familia Gabrielei Firea. Fosta primăriță a Capitalei a devenit bunică. Băiatul său din prima căsătoriei și partenera acestuia au devenit părinții unei fetițe superbe. Gabriela Firea a ținut să le dea vestea […]
Acum 2 ore
18:00
Dana Marijuana a devenit bunică! Fiica cea mare, Alesia, a adus pe lume un băiețel: “Se adaptează la viața de mămică” # Cancan.ro
Dana Marijuana a devenit bunică în timp ce se afla după gratii! Da, ați citit bine! Artista care făcea furori în anii 2000 a fost arestată preventiv în decembrie 2024 pentru trafic de droguri de […]
17:50
O centrală termică a explodat într-o locuință din Dâmbovița. Două persoane au ajuns la spital # Cancan.ro
Clipe de groază pentru o familie din județul Dâmbovița. Două persoane au ajuns la spital, duminică, în urma unei explozii produse la centrala termică din bucătărie. Incidentul s-a petrecut în comuna Ulmi din județul Dâmbovița. […]
17:30
Hoții de la Luvru au furat coroana împărătesei Eugénie. Cum arată bijuteria cu 1.354 de diamante # Cancan.ro
Jaf ca în serialele polițiste la muzeul Luvru din Paris. Alertă s-a dat în dimineața zilei de duminică, 19 octombrie 2025, la puțin timp de la deschidere. Hoții au reușit să fure bijuterii și obiecte […]
Acum 4 ore
17:20
Test de inteligență | Care dintre acești doi clienți nu are bani pentru a-și plăti nota? # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit testul de inteligență de duminică. Trebuie să analizezi cu atenție imaginea de mai sus și să încerci să descoperi care dintre cei doi bărbați nu are bani pentru a-și plăti nota. Crezi […]
17:10
Iulia Vântur și Salman Khan, în doliu, după ce unul dintre apropiații lor s-a stins din viață. Cei doi au participat zilele trecute la înmormântarea unui culturist celebru din India, care a murit la vârsta […]
16:20
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit astăzi un banc menit să vă aducă zâmbetul pe buze, în această zi de duminică. Indiferent că vă relaxați acasă sau în oraș, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă savuroasă. […]
16:10
Cuplul de la Insula Iubirii care se căsătorește! Cum au dat marea veste: „S-a terminat libertatea” # Cancan.ro
Cristi Pitulice și Francesca Sarao de la Insula Iubirii au decis să își testeze relația după ce au recunoscut că legătura lor trecea printr-o perioadă dificilă. Cei doi au mărturisit că, fiind nu doar un […]
16:10
Iustina Luchian, mărturisiri cu ochii în lacrimi! Fosta concurentă Insula Iubirii și-a deschis sufletul: „Nu m-au dorit” # Cancan.ro
La Insula Iubirii, Iustina Luchian a făcut deliciul publicului. Mereu cu zâmbetul pe buze și cu o energie bună, partenera lui Cornel a reușit să cucerească pe toată lumea. Însă, recent, cu ochii în lacrimi, […]
16:00
Se încinge ringul la RXF! Marian Grozavu e de neoprit și promite spectacol total: „Îi voi muta dinții lui Mattia din față, în spate” # Cancan.ro
Marian Grozavu se pregătește intens, pe ultima sută de metri, înainte de marele meci, din gala RXF, cu ispita Mattia. Antrenamentele sunt dure, iar rezultatele se văd, la fel și vânătăile cu care s-a ales […]
Acum 6 ore
15:10
Eminem, unul dintre cei mai discreți artiști din industria muzicală, pare că și-a găsit din nou fericirea alături de o persoană specială din viața sa profesională. După ani de colaborare, rapperul ar fi început o […]
15:10
Bucurie în familia Mireasa! Fosta concurentă este însărcinată pentru a doua oară: „Ne doream foarte mult” # Cancan.ro
Este bucurie în familia Mireasa. Una dintre fostele concurente ale show-ului matrimonial urmează să devină mămică pentru a doua oară. Aceasta a împrăștiat veștile cele mari și cu fanii săi, iar acum speră ca dorința […]
14:40
Mihaela Bilic, în pragul “depresiei culinare”! A rămas șocată de ce NU a găsit pe rafturile unui supermarket din București: ”Am plecat dezamăgită și speriată!” | EXCLUSIV # Cancan.ro
CANCAN.RO a prins-o pe Mihaela Bilic, nutriționista care le spune românilor adevărul dur despre alimentație în emisiunea „Doctor de bine” de la Pro TV, într-un moment neașteptat. La fel de surprinzător ca un raft gol […]
14:30
Explozia puternică din Calea Rahovei, produsă vineri dimineață, continuă să ridice numeroase semne de întrebare. La două zile de la tragedie, ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească cine se face vinovat […]
14:10
Incendiu în Pipera! Focul s-a extins și la o țeavă de gaz. O echipă Distrigaz a ajuns la fața locului, iar numeroși oameni au fost evacuați # Cancan.ro
Este din nou panică în Capitală! Scurgerile de gaze au provocat un incendiu într-o parcare din Pipera. Flăcările au cuprins două mașini, iar pompierii au intervenit de urgență. Focul s-au extins și la o țeavă […]
14:00
Anisia Gafton e zen total! A fost cerută de soție, dar habar n-are ce urmează: “Nu sunt sigură, nu știu ce alegere o să fac” # Cancan.ro
Orice viitoare mireasă se gândește din timp cum va arăta cel mai important eveniment din viața ei, mai puțin…Anisia Gafton! Vedeta de la Pro TV a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, Serghei, anul […]
13:40
Mirela s-a stins înainte să își poată țină bebelușul în brațe. Soțul ei face acum declarații tulburătoare # Cancan.ro
Explozia puternică dintr-un bloc din cartierul Rahova, produsă vineri dimineață, a transformat bucuria unui tânăr care urma să devină tată în durere profundă. Partenera sa, Mirela, însărcinată în șapte luni și în vârstă de doar […]
13:30
Doliu în lumea muzicală! Sam Rivers, basistul trupei Limp Bizkit, a murit la numai 48 de ani: „O adevărată legendă” # Cancan.ro
Este doliu în lumea muzicală! Sam Rivers, basistul trupei Limp Bizkit, s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de doar 48 de ani, iar anunțul trist al decesului a fost făcut cu durere […]
Acum 8 ore
12:50
O explozie devastatoare a avut loc vineri dimineață, 17 octombrie 2025, într-un bloc de opt etaje situat pe Calea Rahovei, în sectorul 5 al Bucureștiului. Deflagrația a afectat etajele 5 și 6, provocând prăbușirea completă […]
12:40
Dr. Vlad Ciurea dezvăluie alimentul care ne face mai inteligenți, dar și alimentul care ne distruge creierul făsă să ne dăm seama # Cancan.ro
Renumitul neurochirurg Vlad Ciurea atrage atenția că alimentația joacă un rol crucial în menținerea clarității mentale, a memoriei și a stării de bine. Există numeroase alimente care ajută creierul și chiar ne fac mai inteligenți, […]
12:00
Jurații de la Vocea României s-au atacat prin ironii fine. Discursul pe care l-a avut Tudor Chirilă a stârnit glume din partea colegei sale, Theo Rose, care a creat un moment de umor. Ce i-a […]
11:50
Cel mai scump hotel din România acum, în 2025. Unde este și cât costă o singură noapte de cazare # Cancan.ro
În ultimii ani, România face pași importanți pe harta turistică. Numeroși turiști au început să vină aici și să descopere frumusețile pe care țara le are de oferit. Din punct de vedere al cazării, există […]
Acum 12 ore
11:10
Este weekend, zi de relaxare și voie bună. Nicio zi nu trebuie să tracă fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. […]
11:10
Sistemul public de pensii din România se bazează pe principiul contributivității, ceea ce înseamnă că nivelul pensiei depinde direct de perioada de cotizare și de veniturile realizate de-a lungul carierei. În prezent, legislația prevede condiții […]
10:30
Exercițiile cu bețe de chibrituri sunt printre cele mai populare teste de gândire logică și atenție. La prima vedere, par simple jocuri vizuale, însă ele ascund provocări care îți solicită concentrarea, spiritul de observație și […]
10:30
Florin Salam este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele din România. Regele, așa cum a fost poreclit, reușește să facă ravagii la cântările sale, iar mulți sunt cei care scot bani grei din […]
10:00
O nouă explozie în România! Apartamentul unui pensionar a sărit în aer, deși doar ce făcuse revizia # Cancan.ro
O nouă explozie a avut loc într-un bloc din România. De această dată, deflagrația s-a produs într-un bloc din municipiul Bistrița, în apartamentul unui pensionar. Alarma a fost dată imediat, iar pompierii militari au intervenit […]
09:40
Strigăt disperat de ajutorare pentru fratele Mirelei, tânăra însărcinată care a murit în Rahova: ”Cu inima grea, vă spunem…” # Cancan.ro
Nenorocirea care a zguduit cartierul Rahova a curmat brutal visele unei tinere familii. Mirela Stanciu, o tânără de doar 24 de ani, însărcinată în șapte luni, și-a pierdut viața în explozia produsă într-un bloc de […]
09:00
Cum au câștigat Dan Alexa și Gabi Tamaș finala Asia Express 2025, de fapt. Câți bani au primit de la Antena 1 # Cancan.ro
Sezonul 8 Asia Express este în plină desfășurare, iar telespectatorii urmăresc cu interes echipele ce au rămas încă în competiție. Însă, filmările au avut loc în urmă cu ceva timp, iar câștigătorii au fost aflați. […]
09:00
Tragedia produsă vineri în cartierul Rahova continuă să aducă durere și lacrimi. În urma deflagrației care a zguduit un bloc de locuințe, trei persoane și-au pierdut viața, iar polițiștii au reușit să identifice cea de-a […]
08:30
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, […]
Acum 24 ore
05:10
Horoscop 19 octombrie 2025. Află ce zodie primește bani subit, cine este ghidat puternic de intuiție și cine are parte de realizări profesionale semnificative. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Energia ta este puternică și […]
18 octombrie 2025
23:50
A venit Black Friday mai devreme și noi n-am aflat?! Fiul magnatului Greenfield Băneasa ne-a prezentat ”chilipirul” Ford GT de… doar 290.000 €! # Cancan.ro
A venit Black Friday mai devreme și noi n-am știut nimic? Altă explicație nu vedem pentru prețul de achiziție declarat de proprietarul acestui superb Ford GT: 290.000 de euro pentru o mașină care de obicei […]
23:50
Cum a plănuit Mircea Bravo și ”brigada de locatari” să scape de doamna Doina, vecina care i-a terorizat ani la rând: „Trebuia să îi luăm nişte ADN, aşa că am luat un borcan şi…” # Cancan.ro
În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Mircea Bravo vorbeşte despre noul film inspirat din viaţa sa, prima întâlnire cu soţia, statutul de tătic şi provocările întâmpinate în mediul online. Actorul povesteşte cum vecina sa […]
23:50
După nunta fastuoasă de pe Isola del Garda, moștenitoarea Dedeman s-a repatriat. Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu și-au încheiat luna de miere pe Aviatorilor # Cancan.ro
Apariție inedită în București, pe Bulevardul Aviatorilor, unde CANCAN.RO i-au suprins pe soții Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu, defilând pe un covor de frunze arămii, care, probabil, o duc pe Karina cu gândul la fastuoasa […]
23:50
TOP 50 de vedete care au înfierbântat rețelele! Mădălina Ghenea, Bianca Drăgușanu și Antonia au transformat selfie-ul în artă # Cancan.ro
Atunci când vine vorba despre poze, ședințe foto ori selfie-uri, divele noastre sunt experte în toată regula! Nu ratează nicio ocazie să imortalizeze orice moment, care poate pentru unii poate părea banal, însă pentru ele […]
23:50
Gabriela Cristea, sfaturi pentru gospodine! Rețeta de murături asortate cu care se laudă vedeta # Cancan.ro
Gospodinele au început pregătirile pentru iarnă, iar Gabriela Cristea s-a aliniat și ea la start. Aceasta se simte în largu ei în bucătărie, iar în ultimele zile s-a îndeletnicit cu preparatul murăturilor pentru iarnă. Vedeta […]
23:50
Ce l-a băgat, de fapt, în comă pe nepotul lui Nicolae Botgros? Adriana Ochișanu a dezvăluit diagnosticul fiului ei # Cancan.ro
Nepotul celebrului Nicolae Botgros a ajuns în stare gravă la spital în urmă cu câteva săptămâni. Cristian a fost în comă, iar întreaga familie a sperat la o minune, până în ultima secundă. Miracolul s-a […]
23:10
Marilu Dobrescu, schimbare radicală! Planurile din Australia ale influenceriței s-au dat peste cap: „E pe pauză” # Cancan.ro
De o bună perioadă, Mariul Dobrescu a schimbat viața din România, cu cea din Australia. Influencerița și-a dorit un nou început și l-a găsit departe de casă. A mers în Australia cu planul făcut, însă […]
22:50
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată # Cancan.ro
Edilul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a vorbit despre cum vor fi ajutați de municipalitate, persoanele care au rămas fără locuințe în urma exploziei devastatoare din Rahova. Primarul general interimar a spus și unde sunt […]
22:00
Incendiu într-un bloc din Tecuci! Un bărbat a sărit de la etaj pentru a se salva. Oamenii s-au temut de o explozie # Cancan.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit, sâmbătă seara – 18 octombrie, într-un bloc din municipiul Tecuci. Apelul inițial la 112 anunța o posibilă explozie. Pompierii au intervenit de urgență. În încercarea de a se salva […]
21:20
Explozia extrem de puternică care a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, a lăsat în urmă pagube majore. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție, iar în […]
21:10
Ce l-a făcut pe Mihai Bendeac să uite scandalul cu Antena 1 și să revină pe micile ecrane: „Ne-am întâlnit la un restaurant, unde am vorbit câteva ore” # Cancan.ro
În urmă cu trei ani, Mihai Bendeac se despărțea cu scandal de Antena 1 și emisiunea iUmor. Au urmat procese lungi, însă acum cele două părți au căzut la pace. Iar după ce a lipsit […]
21:10
Urmărire ca în filme pentru o banală trotinetă! Poliția a pătruns cu mașina în parc, doar ca să-l prindă pe puștiul făptaș # Cancan.ro
Sâmbătă după-amiază, liniștea din Parcul Herăstrău a fost brusc întreruptă de sunetul unei sirene care nu venea dintr-o ambulanță sau din filmele de acțiune de pe Netflix, ci dintr-o mașină de poliție… aflată în plină […]
19:50
Dragoș Bucur s-a răzgândit după ce a spus că renunță la televiziune! A plecat de la Românii au Talent, dar fanii îl pot vedea într-un alt proiect # Cancan.ro
În urmă cu ceva timp, Dragoș Bucur făcea un anunț care lua prin surprindere multă lume. După trei ani consecutivi, acesta a anunțat că părăsește echipa Românii au Talent. Decizia a pus-o pe seama faptului […]
19:40
Fondatorul „Casa Rusu” are în garaj Lamborghini-ul „interzis”! Cel mai cunoscut vlogger auto din lume n-a crezut legenda până când a văzut cu ochii lui # Cancan.ro
Atunci când vorbim despre excentricitățile milionarilor, nu putem să nu ne gândim la colecții impresionante de mașini exotice. Pasiunea unora prinde formă pe patru roți, cu fel și fel de exemplare rare, scumpe, cu mulți […]
19:30
Ce se întâmplă cu cele 400 de persoane rămase fără locuință după explozia din Rahova! Primăria Capitalei a făcut anunțul # Cancan.ro
Explozia ce s-a petrecut ieri dimineață, 17 octombrie, a creat dezastru. Numeroase locuințe au fost distruse, trei persoane și-au pierdut viața și multe altele au fost rănite. În urma celor întâmplate, blocul a fost distrus […]
