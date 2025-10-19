România, te iubesc! Emisiunea integrală din 19 octombrie 2025
StirileProtv.ro, 19 octombrie 2025 19:10
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 19 octombrie 2025
Acum 15 minute
19:10
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 19 octombrie 2025
Acum 30 minute
19:00
Arii protejate din birou. Primarii spun că specialiștii n-au fost pe teren, dar le-au blocat pădurile și proiectele # StirileProtv.ro
Varianta extinsă a inventarului suprafețelor cu regim strict, aproape gata, va avea peste două milioane de hectare, cele 10% din suprafața României asumate la Comisia Europeană.
Acum o oră
18:50
Statul reușește să protejeze pădurile pe maxim 1,6% din suprafața țării. Primarii generoși: „Oamenii se bazează tot pe lemn” # StirileProtv.ro
Avem parcuri naționale în care răsar vile, rezervații în care se taie păduri seculare. Singurele perimetre în care nu s-a intervenit până acum din aceste parcuri sunt zonele cu protecție strictă.
18:40
Combinații cu pădurile din ariile protejate ale României. Cum se defrișează masiv sub paravanul unor tăieri accidentale # StirileProtv.ro
„Rezervații pentru combinații”, partea I. România are nevoie de zone naturale strict protejate. Totuși, este un măcel în ariile protejate și parcurile naționale.
Acum 2 ore
18:10
Lovitură în inima industriei ruse. Cel mai mare combinat de gaz a fost oprit de un atac ucrainean cu drone # StirileProtv.ro
Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalaţie de acest tip din lume, a fost nevoit să suspende preluarea gazului provenit din Kazahstan după un atac cu drone al Ucrainei.
18:00
Declarația bizară a unui român condamnat în Austria făcută chiar în fața judecătorului: „Vă mulțumesc pentru sentință” # StirileProtv.ro
Un român de 49 de ani, cu un trecut îndelungat după gratii, a fost condamnat vineri la trei ani de închisoare în Austria pentru spargeri în pivnițe, de unde a furat bunuri în valoare de mii de euro. La final, le-a mulțumit judecătorilor.
17:30
Sondaj CURS: Bucureștenii nu vor alegeri prea curând și resping ideea unui candidat comun al coaliției # StirileProtv.ro
Majoritatea bucureștenilor preferă amânarea alegerilor pentru Primăria Capitalei până în 2026, în timp ce intențiile de vot arată o competiție între PSD, USR și PNL, arată un sondaj CURS.
17:30
Lyon – ghid complet de călătorie: atracții turistice, gastronomie, muzeele și experiențe culturale în Franța # StirileProtv.ro
Lyon, capitala gastronomiei franceze, te cucerește prin farmecul său istoric, muzeele fascinante și atmosfera vibrantă. Descoperă un oraș plin de cultură, artă și experiențe autentice în inima Franței.
Acum 4 ore
17:10
Noi contre în coaliție pe tema măsurilor fiscale. Mihai Fifor: Singurul care vede "reforme" e dibaciul cârmaci de la Oradea # StirileProtv.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor declară, duminică, în contextul mesajelor transmise la Congresul PES din Amsterdam, că Europa merge înainte iar România, aflată în „Bolojan retrograd”, accelerează pe contrasens.
17:00
Peștera Meziad, una dintre cele mai mari peșteri din România. Unde se află comoara ascunsă a Apusenilor # StirileProtv.ro
Peștera Meziad este una dintre cele mai cunoscute peșteri din România și o destinație foarte populară din munții Pădurea Craiului.
16:50
Proteste în București și în mai multe orașe pentru protejarea femeilor: „Vreau să mă simt în siguranță printre oameni”. FOTO # StirileProtv.ro
Sute de persoane au ieşit în stradă, în mai multe oraşe din ţară, în acest weekend, pentru a atrage atenţia autorităţilor asupra numărului mare de femei victime ale violenţei. Peste 40 de femei au fost ucise în România de la începutul anului.
16:50
Zelenski cere „măsuri decisive” împotriva Rusiei după ce Trump i-a refuzat rachetele Tomahawk # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean s-a întors cu mâinile goale de la Washington, după ce Trump a cerut ambelor părți să „se oprească acolo unde sunt” și să lase istoria să decidă.
16:30
Trucul ca zacusca să nu se lipească – sfaturi simple pentru a găti fără griji și o zacuscă perfectă # StirileProtv.ro
Zacusca este regină în rândul conservelor tradiționale românești, un preparat iubit de toată lumea și nelipsit din cămară pe timpul iernii.
16:20
Incident aviatic la Baza Aeriană Boboc: un avion a aterizat pe iarbă. Incidentul, făcut public după trei zile # StirileProtv.ro
O aeronavă de tip IAK-52, de la Baza Aeriană de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic "Aurel Vlaicu" Boboc din județul Buzău, a fost implicată într-un incident, echipajul de bord format din doi militari fiind în afara oricărui pericol.
16:20
Iașiul, în topul celor mai dinamice economii urbane din Europa. Bucureștiul, lider regional în atragerea investițiilor # StirileProtv.ro
Bucureștiul și Iașiul se numără printre orașele din Europa cu cea mai semnificativă creștere, după cum arată un studiu recent al Oxford Economics.
15:50
Nicolas Sarkozy zice că nu îi este frică de închisoare: „Voi ține capul sus”.Ce și-a planificat să facă după gratii # StirileProtv.ro
Fostul președinte francez urmează să fie încarcerat marți la Paris pentru cinci ani, după condamnarea în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007.
15:50
Ministrul Mediului, despre proiectul care vizează incriminarea căsătoriilor forțate: „Nu privește minoritățile” # StirileProtv.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), declară duminică, despre proiectul de lege pe care l-a iniţiat în Parlament, privind incriminarea căsătoriilor forţate, că acesta nu priveşte minorităţile.
15:30
Numărul polițelor de asigurare obligatorie a crescut cu 0,54% în septembrie. Câte locuințe sunt asigurate în România # StirileProtv.ro
Peste 70% dintre asigurările active sunt în mediul urban, iar cea mai mare concentrare se înregistrează în Transilvania, Muntenia și București.
15:30
Accident evitat în ultimă secundă în Suceava, pe DN 17, după o depăşire periculoasă: „Dumnezeu l-a păzit”. VIDEO # StirileProtv.ro
Poliţiştii din judeţul Suceava au identificat un şofer care a fost filmat în timp ce intra într-o depăşire fără a se asigura, în timp ce, de pe contrasens, venea un alt autoturism.
15:30
Jaf la Muzeul Luvru din Paris. Hoții au furat în șapte minute bijuterii „neprețuite” și au fugit pe motociclete # StirileProtv.ro
Mai mulţi hoţi au pătruns duminică dimineaţă în celebrul Muzeu Luvru din Paris printr-o fereastră, reuşind să fure bijuterii ”nepreţuite”, înainte de a scăpa pe motociclete, a anunţat guvernul francez, transmite Reuters.
Acum 6 ore
15:20
Xi Jinping cere „reunificarea” Chinei, într-un mesaj către noua lideră a opoziției din Taiwan # StirileProtv.ro
Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut duminică „avansarea reunificării naționale” într-un mesaj de felicitare adresat noii lidere a opoziției din Taiwan, Cheng Li-wun, recent aleasă la conducerea Partidului Kuomintang (KMT), potrivit Reuters.
15:10
Fetiță de 3 ani, găsită singură și desculță pe o stradă din Brăila. Bărbatul care a găsit-o a așteptat Poliția # StirileProtv.ro
Minora, îmbrăcată doar cu o rochiță, a fost identificată și predată familiei după ce ar fi părăsit locuința în mod accidental.
14:30
Două exemplare de râs african, găsite într-o gospodărie din Argeş. Autoritățile au demarat o anchetă # StirileProtv.ro
Poliţiştii de la Biroul Protecţia Animalelor Argeş anchetează modul în care o persoană din acest judeţ a ajuns să deţină două exemplare de râs african, specie în privinţa căreia legislaţia românească impune restricţii severe.
14:20
Câți bani primesc persoanele a căror locuințe au devenit inutilizabile după explozia din Rahova. ONG-urile oferă sprijin # StirileProtv.ro
Primăria Capitalei anunţă că 324 persoane afectate de explozia produsă vineri în Sectorul 5 au fost evaluate şi consiliate şi că 82 de persoane sunt cazate în 6 unităţi hoteliere partenere.
14:20
Comisarul european pentru afaceri interne și migrație ajunge luni la București. Întâlniri cu Bolojan, Nicușor Dan și Predoiu # StirileProtv.ro
Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, se va afla luni în vizită la Bucureşti, având programate întâlniri cu premierul Ilie Bolojan şi cu preşedintele Nicuşor Dan şi o conferinţă de presă comună cu Cătălin Predoiu.
14:00
O centrală termică a explodat într-o locuinţă din Dâmbovița. Două persoane au fost rănite # StirileProtv.ro
Două persoane au fost rănite, duminică, fiind duse la spital în urma unei explozii produse într-o casă din localitatea Ulmi, judeţul Dâmboviţa. Deflagraţia, produsă la o centrală termică, nu a fost urmată de incendiu.
14:00
Marsilia – ghid turistic complet pentru o vacanță de neuitat în Franța. Plaje, atracții culturale și gastronomie mediteranean # StirileProtv.ro
Marsilia, inima vibrantă a sudului Franței, surprinde prin mixul unic de cultură, istorie și savoare mediteraneană. De la plajele însorite și portul vechi până la deliciile gastronomice locale, orașul oferă o experiență autentică și plină de culoare.
13:40
Cum a devenit Qatarul aliatul cheie al lui Trump în eforturile sale de pace din Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
În timp ce zbura în Orientul Mijlociu pentru a sărbători victoria sa diplomatică privind încetarea focului și eliberarea ostaticilor din Gaza, președintele Donald Trump a lăudat un aliat în special: Qatarul.
Acum 8 ore
13:20
Fake news după explozia din Rahova: imagini cu oameni ce ar intra într-un bloc afectat, distribuite online # StirileProtv.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a lansat un apel la responsabilitate duminică, după ce pe internet au apărut filmări cu persoane care intră într-un bloc care ar fi fost afectat de suflul unei explozii.
13:20
Comunitatea romilor protestează față de legea care interzice căsătoriile între minori. „Ne-ați blamat sute de ani” # StirileProtv.ro
Proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori provoacă nemulţumire în unele comunităţi de romi.
13:10
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală” # StirileProtv.ro
Problema recuperării Tezaurului României de la ruși a fost ridicată de consilierul guvernatorului Băncii Naționalei a României (BNR) într-un interviu pentru postul public de televiziune polonez, TVPWorld.
12:40
Tragerile speciale ale toamnei Loto 6/49, Joker 5/40 de duminică, 19 octombrie. Premii uriașe sunt puse în joc # StirileProtv.ro
Loteria Română organizează duminică, 19 octombrie, Tragerile Speciale Loto ale Toamnei şi suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40.
12:20
Zeci de persoane evacuate în Voluntari, Ilfov, după ce un incendiu izbucnit la două mașini s-a extins la o ţeavă de gaz # StirileProtv.ro
Patruzeci de persoane au fost evacuate, duminică, dintr-un hotel din Voluntari, judeţul Ilfov, după ce un incendiu care a cuprins două autoturisme s-a extins la o ţeavă de alimentare cu gaz.
12:10
Un bărbat de 79 de ani a fost găsit mort în locuinţa sa. Pompierii au fost alertați că ieșea fum din casă # StirileProtv.ro
Un bărbat în vârstă de 79 de ani din localitatea Chirceşti, comuna Micleşti, a fost găsit, duminică dimineaţă, decedat în locuinţa sa, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.
11:30
Țara care introduce Chat GPT în școli. Proiectul pilot va fi lansat în luna decembrie # StirileProtv.ro
Grecia va lansa în curând unul dintre primele programe naționale din Europa care combină predarea cu inteligența artificială.
Acum 12 ore
11:20
ANM a emis Cod galben de vânt puternic în patru județe. Rafalele vor depăşi 90–120 km/h. # StirileProtv.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică dimineaţa, două avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zonele de munte ale judeţelor Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, valabile până la ora 15:00.
11:10
„România, te iubesc!”, astăzi, de la ora 18. Rareș Năstase prezintă ancheta „Rezervații pentru Combinații” # StirileProtv.ro
Diseară, de la ora 18, urmărim o nouă ediție „România, te iubesc!” Rareș Năstase ne prezintă ancheta „Rezervații pentru Combinații”.
11:00
Meningita bacteriană, o infecție gravă care se poate transmite printr-un simplu sărut # StirileProtv.ro
Meningita bacteriană se ia prin sărut. De aceea, adolescenții și tinerii sunt în cea mai mare grupă de risc pentru această infecție gravă a sistemului nervos. Vorbim despre o infecție care debutează ca o viroză și păcălește, mai ales în sezonul virozelor.
11:00
Cum ajunge creierul să creadă că tensiunea e prea mică. Unul din doi români suferă de hipertensiune # StirileProtv.ro
Senzori fini din vasele rinichilor dar și din vasele carotide spun creierului cât ar trebuie să fie tensiunea arterială. Când nu dau informații corecte, apare hipertensiunea.
11:00
Legătura surprinzătoare dintre tensiunea arterială și ficat, Cum ajută mișcarea zilnică # StirileProtv.ro
Mișcarea scade tensiunea arterială și este cel mai bun medicament pentru vasele de sânge. Când tensiunea arterială este crescută, ficatul nu mai preia bine nutriții din sânge
10:50
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 19 octombrie 2025
10:50
Fumatul, la fel de nociv ca diabetul pentru rinichi. Nicotina distruge celulele și vasele de sânge # StirileProtv.ro
Câtă apă să bem ca să păstrăm funcția rinichilor în parametri optimi? Pare cea mai simplă întrebare, dar nu doar de cantitatea de apă depinde sănătatea acestor organe vitale.
10:50
Departamentul de Stat SUA avertizează că Hamas pregătește un atac iminent în Gaza. „Nu avem altă alegere decât să-i ucidem” # StirileProtv.ro
Departamentul de Stat al SUA a anunţat sâmbătă că dispune de „informaţii credibile" potrivit cărora mişcarea islamistă palestiniană Hamas pregăteşte un atac iminent asupra unor civili din Gaza.
10:40
Sezonul moto din Cluj-Napoca s-a încheiat cu o paradă impresionantă. Motocicliștii și-au etalat „bijuteriile” pe două roți # StirileProtv.ro
Sezonul mersului pe două roți se apropie de final. Așa că din Cluj-Napoca a răsunat, pentru ultima dată anul acesta, zgomotul motoarelor turate la unison, de sute de pasionați.
10:30
Meta introduce controale parentale pentru conversațiile cu AI ale adolescenților, după critici privind conținutul nepotrivit # StirileProtv.ro
Meta va permite părinţilor să dezactiveze conversaţiile private ale adolescenţilor cu personajele sale AI, după criticile legate de comportamentul ”provocator” al unor chatboturi, transmite Reuters.
10:30
Must sau vin. Diferențe, proprietăți, proces de producție și beneficii pentru sănătate # StirileProtv.ro
Toamna aduce cu ea unul dintre cele mai frumoase și aromate momente ale anului: culesul viilor și prepararea mustului.
10:20
Un bărbat, eliberat după 43 de ani de închisoare pentru o crimă necomisă. Autoritățile SUA împiedică întâlnirea cu familia # StirileProtv.ro
După ce a ispăşit 43 de ani de închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, Subramanyam „Subu” Vedam a fost în sfârşit eliberat.
10:10
Momentul în care un polițist din SUA scoate o șoferiță dintr-o mașină care ardea. Femeia consumase alcool. VIDEO # StirileProtv.ro
Un polițist din Texas a salvat viața unei tinere de 21 de ani, rămasă blocată într-un autoturism care luase foc.
10:10
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Echipele feminină şi masculină luptă pentru aurul european # StirileProtv.ro
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Ambele loturi naţionale şi-au asigurat calificarea în finalele europene, iar duminică vor juca pentru trofeul suprem, la Zadar, în Croaţia.
10:00
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie # StirileProtv.ro
Au trecut două zile de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară.
