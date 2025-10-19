România, te iubesc! Emisiunea integrală din 19 octombrie 2025

StirileProtv.ro, 19 octombrie 2025 19:10

România, te iubesc! Emisiunea integrală din 19 octombrie 2025

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro

Acum 15 minute
19:10
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 19 octombrie 2025 StirileProtv.ro
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 19 octombrie 2025
Acum 30 minute
19:00
Arii protejate din birou. Primarii spun că specialiștii n-au fost pe teren, dar le-au blocat pădurile și proiectele StirileProtv.ro
Varianta extinsă a inventarului suprafețelor cu regim strict, aproape gata, va avea peste două milioane de hectare, cele 10% din suprafața României asumate la Comisia Europeană.
Acum o oră
18:50
Statul reușește să protejeze pădurile pe maxim 1,6% din suprafața țării. Primarii generoși: „Oamenii se bazează tot pe lemn” StirileProtv.ro
Avem parcuri naționale în care răsar vile, rezervații în care se taie păduri seculare. Singurele perimetre în care nu s-a intervenit până acum din aceste parcuri sunt zonele cu protecție strictă.
18:40
Combinații cu pădurile din ariile protejate ale României. Cum se defrișează masiv sub paravanul unor tăieri accidentale StirileProtv.ro
„Rezervații pentru combinații”, partea I. România are nevoie de zone naturale strict protejate. Totuși, este un măcel în ariile protejate și parcurile naționale.
Acum 2 ore
18:10
Lovitură în inima industriei ruse. Cel mai mare combinat de gaz a fost oprit de un atac ucrainean cu drone StirileProtv.ro
Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalaţie de acest tip din lume, a fost nevoit să suspende preluarea gazului provenit din Kazahstan după un atac cu drone al Ucrainei.
18:00
Declarația bizară a unui român condamnat în Austria făcută chiar în fața judecătorului: „Vă mulțumesc pentru sentință” StirileProtv.ro
Un român de 49 de ani, cu un trecut îndelungat după gratii, a fost condamnat vineri la trei ani de închisoare în Austria pentru spargeri în pivnițe, de unde a furat bunuri în valoare de mii de euro. La final, le-a mulțumit judecătorilor.
17:30
Sondaj CURS: Bucureștenii nu vor alegeri prea curând și resping ideea unui candidat comun al coaliției StirileProtv.ro
Majoritatea bucureștenilor preferă amânarea alegerilor pentru Primăria Capitalei până în 2026, în timp ce intențiile de vot arată o competiție între PSD, USR și PNL, arată un sondaj CURS.
17:30
Lyon – ghid complet de călătorie: atracții turistice, gastronomie, muzeele și experiențe culturale în Franța StirileProtv.ro
Lyon, capitala gastronomiei franceze, te cucerește prin farmecul său istoric, muzeele fascinante și atmosfera vibrantă. Descoperă un oraș plin de cultură, artă și experiențe autentice în inima Franței.
Acum 4 ore
17:10
Noi contre în coaliție pe tema măsurilor fiscale. Mihai Fifor: Singurul care vede "reforme" e dibaciul cârmaci de la Oradea StirileProtv.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor declară, duminică, în contextul mesajelor transmise la Congresul PES din Amsterdam, că Europa merge înainte iar România, aflată în „Bolojan retrograd”, accelerează pe contrasens.
17:00
Peștera Meziad, una dintre cele mai mari peșteri din România. Unde se află comoara ascunsă a Apusenilor StirileProtv.ro
Peștera Meziad este una dintre cele mai cunoscute peșteri din România și o destinație foarte populară din munții Pădurea Craiului.
16:50
Proteste în București și în mai multe orașe pentru protejarea femeilor: „Vreau să mă simt în siguranță printre oameni”. FOTO StirileProtv.ro
Sute de persoane au ieşit în stradă, în mai multe oraşe din ţară, în acest weekend, pentru a atrage atenţia autorităţilor asupra numărului mare de femei victime ale violenţei. Peste 40 de femei au fost ucise în România de la începutul anului.
16:50
Zelenski cere „măsuri decisive” împotriva Rusiei după ce Trump i-a refuzat rachetele Tomahawk StirileProtv.ro
Președintele ucrainean s-a întors cu mâinile goale de la Washington, după ce Trump a cerut ambelor părți să „se oprească acolo unde sunt” și să lase istoria să decidă.
16:30
Trucul ca zacusca să nu se lipească – sfaturi simple pentru a găti fără griji și o zacuscă perfectă StirileProtv.ro
Zacusca este regină în rândul conservelor tradiționale românești, un preparat iubit de toată lumea și nelipsit din cămară pe timpul iernii.
16:20
Incident aviatic la Baza Aeriană Boboc: un avion a aterizat pe iarbă. Incidentul, făcut public după trei zile StirileProtv.ro
O aeronavă de tip IAK-52, de la Baza Aeriană de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic "Aurel Vlaicu" Boboc din județul Buzău, a fost implicată într-un incident, echipajul de bord format din doi militari fiind în afara oricărui pericol.
16:20
Iașiul, în topul celor mai dinamice economii urbane din Europa. Bucureștiul, lider regional în atragerea investițiilor StirileProtv.ro
Bucureștiul și Iașiul se numără printre orașele din Europa cu cea mai semnificativă creștere, după cum arată un studiu recent al Oxford Economics.
15:50
Nicolas Sarkozy zice că nu îi este frică de închisoare: „Voi ține capul sus”.Ce și-a planificat să facă după gratii StirileProtv.ro
Fostul președinte francez urmează să fie încarcerat marți la Paris pentru cinci ani, după condamnarea în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007.
15:50
Ministrul Mediului, despre proiectul care vizează incriminarea căsătoriilor forțate: „Nu privește minoritățile” StirileProtv.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), declară duminică, despre proiectul de lege pe care l-a iniţiat în Parlament, privind incriminarea căsătoriilor forţate, că acesta nu priveşte minorităţile.
15:30
Numărul polițelor de asigurare obligatorie a crescut cu 0,54% în septembrie. Câte locuințe sunt asigurate în România StirileProtv.ro
Peste 70% dintre asigurările active sunt în mediul urban, iar cea mai mare concentrare se înregistrează în Transilvania, Muntenia și București.
15:30
Accident evitat în ultimă secundă în Suceava, pe DN 17, după o depăşire periculoasă: „Dumnezeu l-a păzit”. VIDEO StirileProtv.ro
Poliţiştii din judeţul Suceava au identificat un şofer care a fost filmat în timp ce intra într-o depăşire fără a se asigura, în timp ce, de pe contrasens, venea un alt autoturism.
15:30
Jaf la Muzeul Luvru din Paris. Hoții au furat în șapte minute bijuterii „neprețuite” și au fugit pe motociclete StirileProtv.ro
Mai mulţi hoţi au pătruns duminică dimineaţă în celebrul Muzeu Luvru din Paris printr-o fereastră, reuşind să fure bijuterii ”nepreţuite”, înainte de a scăpa pe motociclete, a anunţat guvernul francez, transmite Reuters.
Acum 6 ore
15:20
Xi Jinping cere „reunificarea” Chinei, într-un mesaj către noua lideră a opoziției din Taiwan StirileProtv.ro
Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut duminică „avansarea reunificării naționale” într-un mesaj de felicitare adresat noii lidere a opoziției din Taiwan, Cheng Li-wun, recent aleasă la conducerea Partidului Kuomintang (KMT), potrivit Reuters.
15:10
Fetiță de 3 ani, găsită singură și desculță pe o stradă din Brăila. Bărbatul care a găsit-o a așteptat Poliția StirileProtv.ro
Minora, îmbrăcată doar cu o rochiță, a fost identificată și predată familiei după ce ar fi părăsit locuința în mod accidental.
14:30
Două exemplare de râs african, găsite într-o gospodărie din Argeş. Autoritățile au demarat o anchetă StirileProtv.ro
Poliţiştii de la Biroul Protecţia Animalelor Argeş anchetează modul în care o persoană din acest judeţ a ajuns să deţină două exemplare de râs african, specie în privinţa căreia legislaţia românească impune restricţii severe.
14:20
Câți bani primesc persoanele a căror locuințe au devenit inutilizabile după explozia din Rahova. ONG-urile oferă sprijin StirileProtv.ro
Primăria Capitalei anunţă că 324 persoane afectate de explozia produsă vineri în Sectorul 5 au fost evaluate şi consiliate şi că 82 de persoane sunt cazate în 6 unităţi hoteliere partenere.
14:20
Comisarul european pentru afaceri interne și migrație ajunge luni la București. Întâlniri cu Bolojan, Nicușor Dan și Predoiu StirileProtv.ro
Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, se va afla luni în vizită la Bucureşti, având programate întâlniri cu premierul Ilie Bolojan şi cu preşedintele Nicuşor Dan şi o conferinţă de presă comună cu Cătălin Predoiu.
14:00
O centrală termică a explodat într-o locuinţă din Dâmbovița. Două persoane au fost rănite StirileProtv.ro
Două persoane au fost rănite, duminică, fiind duse la spital în urma unei explozii produse într-o casă din localitatea Ulmi, judeţul Dâmboviţa. Deflagraţia, produsă la o centrală termică, nu a fost urmată de incendiu.
14:00
Marsilia – ghid turistic complet pentru o vacanță de neuitat în Franța. Plaje, atracții culturale și gastronomie mediteranean StirileProtv.ro
Marsilia, inima vibrantă a sudului Franței, surprinde prin mixul unic de cultură, istorie și savoare mediteraneană. De la plajele însorite și portul vechi până la deliciile gastronomice locale, orașul oferă o experiență autentică și plină de culoare.
13:40
Cum a devenit Qatarul aliatul cheie al lui Trump în eforturile sale de pace din Orientul Mijlociu StirileProtv.ro
În timp ce zbura în Orientul Mijlociu pentru a sărbători victoria sa diplomatică privind încetarea focului și eliberarea ostaticilor din Gaza, președintele Donald Trump a lăudat un aliat în special: Qatarul.
Acum 8 ore
13:20
Fake news după explozia din Rahova: imagini cu oameni ce ar intra într-un bloc afectat, distribuite online StirileProtv.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a lansat un apel la responsabilitate duminică, după ce pe internet au apărut filmări cu persoane care intră într-un bloc care ar fi fost afectat de suflul unei explozii. 
13:20
Comunitatea romilor protestează față de legea care interzice căsătoriile între minori. „Ne-ați blamat sute de ani” StirileProtv.ro
Proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori provoacă nemulţumire în unele comunităţi de romi.
13:10
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală” StirileProtv.ro
Problema recuperării Tezaurului României de la ruși a fost ridicată de consilierul guvernatorului Băncii Naționalei a României (BNR) într-un interviu pentru postul public de televiziune polonez, TVPWorld.
12:40
Tragerile speciale ale toamnei Loto 6/49, Joker 5/40 de duminică, 19 octombrie. Premii uriașe sunt puse în joc StirileProtv.ro
Loteria Română organizează duminică, 19 octombrie, Tragerile Speciale Loto ale Toamnei şi suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40.
12:20
Zeci de persoane evacuate în Voluntari, Ilfov, după ce un incendiu izbucnit la două mașini s-a extins la o ţeavă de gaz StirileProtv.ro
Patruzeci de persoane au fost evacuate, duminică, dintr-un hotel din Voluntari, judeţul Ilfov, după ce un incendiu care a cuprins două autoturisme s-a extins la o ţeavă de alimentare cu gaz.
12:10
Un bărbat de 79 de ani a fost găsit mort în locuinţa sa. Pompierii au fost alertați că ieșea fum din casă StirileProtv.ro
Un bărbat în vârstă de 79 de ani din localitatea Chirceşti, comuna Micleşti, a fost găsit, duminică dimineaţă, decedat în locuinţa sa, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.
11:30
Țara care introduce Chat GPT în școli. Proiectul pilot va fi lansat în luna decembrie StirileProtv.ro
Grecia va lansa în curând unul dintre primele programe naționale din Europa care combină predarea cu inteligența artificială.
Acum 12 ore
11:20
ANM a emis Cod galben de vânt puternic în patru județe. Rafalele vor depăşi 90–120 km/h. StirileProtv.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică dimineaţa, două avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zonele de munte ale judeţelor Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, valabile până la ora 15:00.
11:10
„România, te iubesc!”, astăzi, de la ora 18. Rareș Năstase prezintă ancheta „Rezervații pentru Combinații” StirileProtv.ro
Diseară, de la ora 18, urmărim o nouă ediție „România, te iubesc!” Rareș Năstase ne prezintă ancheta „Rezervații pentru Combinații”.
11:00
Meningita bacteriană, o infecție gravă care se poate transmite printr-un simplu sărut StirileProtv.ro
Meningita bacteriană se ia prin sărut. De aceea, adolescenții și tinerii sunt în cea mai mare grupă de risc pentru această infecție gravă a sistemului nervos. Vorbim despre o infecție care debutează ca o viroză și păcălește, mai ales în sezonul virozelor.
11:00
Cum ajunge creierul să creadă că tensiunea e prea mică. Unul din doi români suferă de hipertensiune StirileProtv.ro
Senzori fini din vasele rinichilor dar și din vasele carotide spun creierului cât ar trebuie să fie tensiunea arterială. Când nu dau informații corecte, apare hipertensiunea.
11:00
Legătura surprinzătoare dintre tensiunea arterială și ficat, Cum ajută mișcarea zilnică StirileProtv.ro
Mișcarea scade tensiunea arterială și este cel mai bun medicament pentru vasele de sânge. Când tensiunea arterială este crescută, ficatul nu mai preia bine nutriții din sânge
10:50
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 19 octombrie 2025 StirileProtv.ro
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 19 octombrie 2025
10:50
Fumatul, la fel de nociv ca diabetul pentru rinichi. Nicotina distruge celulele și vasele de sânge StirileProtv.ro
Câtă apă să bem ca să păstrăm funcția rinichilor în parametri optimi? Pare cea mai simplă întrebare, dar nu doar de cantitatea de apă depinde sănătatea acestor organe vitale.
10:50
Departamentul de Stat SUA avertizează că Hamas pregătește un atac iminent în Gaza. „Nu avem altă alegere decât să-i ucidem” StirileProtv.ro
Departamentul de Stat al SUA a anunţat sâmbătă că dispune de „informaţii credibile" potrivit cărora mişcarea islamistă palestiniană Hamas pregăteşte un atac iminent asupra unor civili din Gaza.
10:40
Sezonul moto din Cluj-Napoca s-a încheiat cu o paradă impresionantă. Motocicliștii și-au etalat „bijuteriile” pe două roți StirileProtv.ro
Sezonul mersului pe două roți se apropie de final. Așa că din Cluj-Napoca a răsunat, pentru ultima dată anul acesta, zgomotul motoarelor turate la unison, de sute de pasionați.
10:30
Meta introduce controale parentale pentru conversațiile cu AI ale adolescenților, după critici privind conținutul nepotrivit StirileProtv.ro
Meta va permite părinţilor să dezactiveze conversaţiile private ale adolescenţilor cu personajele sale AI, după criticile legate de comportamentul ”provocator” al unor chatboturi, transmite Reuters.
10:30
Must sau vin. Diferențe, proprietăți, proces de producție și beneficii pentru sănătate StirileProtv.ro
Toamna aduce cu ea unul dintre cele mai frumoase și aromate momente ale anului: culesul viilor și prepararea mustului.
10:20
Un bărbat, eliberat după 43 de ani de închisoare pentru o crimă necomisă. Autoritățile SUA împiedică întâlnirea cu familia StirileProtv.ro
După ce a ispăşit 43 de ani de închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, Subramanyam „Subu” Vedam a fost în sfârşit eliberat.
10:10
Momentul în care un polițist din SUA scoate o șoferiță dintr-o mașină care ardea. Femeia consumase alcool. VIDEO StirileProtv.ro
Un polițist din Texas a salvat viața unei tinere de 21 de ani, rămasă blocată într-un autoturism care luase foc.
10:10
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Echipele feminină şi masculină luptă pentru aurul european StirileProtv.ro
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Ambele loturi naţionale şi-au asigurat calificarea în finalele europene, iar duminică vor juca pentru trofeul suprem, la Zadar, în Croaţia.
10:00
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie StirileProtv.ro
Au trecut două zile de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.