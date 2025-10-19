Semnal de alarmă pentru FCSB! Bologna vine la București după o victorie convingătoare în Serie A

14:30

Cea mai mare surpriză a Superligii de până acum, victoria celor de la Metaloglobus împotriva campioanei FCSB (2-1), a fost sărbătorită într-un mod inedit de către gazde, aflate la primul lor succes în acest sezon.Jucătorii lui Metaloglobus sunt cu banii la zi, iar primele lor sunt ca la Liga 2, câte 100 de euro pentru punct, deci au câștigat câte 600 de euro în această stagiune. ...