Semnal de alarmă pentru FCSB! Bologna vine la București după o victorie convingătoare în Serie A
Gazeta Sporturilor, 19 octombrie 2025 19:10
Bologna, viitoarea adversară a celor de la FCSB în grupa unică din UEFA Europa League, a obținut o victorie importantă în campionat înaintea duelului european.Formația pregătită de Vicenzo Italiano (47 de ani) s-a impus cu 2-0 în deplasare la Cagliari, în etapa a 7-a din Serie A. Golurile au fost marcate de Emil Holm (min. 31) și Riccardo Orsolini (min. ...
• • •
Prima înfrângere suferită de Thomas Muller în MLS vine în fața echipei lui Enes Sali # Gazeta Sporturilor
Vancouver Whitecaps a cedat pe teren propriu în fața celor de la FC Dallas, scor 1-2, în ultima etapă a sezonului regulat din MLS. Thomas Muller (36 de ani) a marcat pentru formația canadiană, însă echipa sa a ratat șansa unui rezultat istoric!Programul complet al ultimei etape din sezonul regulat (MLS)În cazul în care s-ar fi impus în meciul cu Dallas, cei de la Whitecaps ar fi terminat sezonul regulat din MLS pe prima poziție a clasamentului Conferinței de Vest, ceea ce ar ...
Președintele FC Barcelona: „UEFA a vrut să ne EXCLUDĂ din Champions League!” + „De asta ducem echipa în Miami” # Gazeta Sporturilor
În cadrul Adunării Generale a membrilor FC Barcelona, Joan Laporta, președintele clubului, a susținut că UEFA a amenințat să excludă echipa blaugrana din acest sezon de Liga Campionilor, ca urmare a încălcării fair play-ului financiar.Astăzi a avut loc Adunarea Generală Ordinară a membrilor FC Barcelona. ...
FC Barcelona, sub presiune financiară uriașă! Datorii de 159 de milioane de euro doar din transferuri # Gazeta Sporturilor
FC Barcelona a prezentat rapoartele financiare pentru anul fiscal încheiat și bugetul pentru sezonul următor în cadrul Adunării Generale a membrilor clubului, desfășurată la Auditori 1899 (spațiu de evenimente din cadrul stadionnului Camp Nou).Ambele puncte au fost aprobate, însă cifrele scoase la iveală confirmă că gruparea blaugrana se află încă într-o situație economică fragilă. ...
Flavius Domide, omagiat de un stadion întreg » Ce s-a întâmplat în minutul 10 din UTA - Oțelul # Gazeta Sporturilor
Pentru meciul dintre UTA și Oțelul Galați, primul după decesul lui Flavius Domide, gazdele au pregătit două momente speciale, prin care să-l omagieze pe cel care a fost cel mai mare fotbalist din istoria clubului.Dublu campion al României alături de UTA, unica echipă pentru care a jucat, Flavius Domide s-a stins din viață pe 11 octombrie, la vârsta de 79 de ani. ...
Daniil Medvedev, învingător la Almaty, e din nou campion în circuitul ATP, după 882 de zile de secetă! # Gazeta Sporturilor
Rusul Daniil Medvedev (29 de ani, locul 18 mondial) s-a impus în turneul ATP 250 de la Almaty (Kazahstan), 7-5, 4-6, 6-3 în finală cu francezul Corentin Moutet (26 de ani, numărul 41 mondial). El nu mai cucerise un trofeu ATP din mai 2023, de la Roma. ...
Andrei Vlad, bântuit de coșmarul Becali și în Kazahstan: scos la pauză, după ce a încasat 4 goluri! # Gazeta Sporturilor
Portarul român Andrei Vlad (26 de ani) a trăit o zi de coșmar. Astăzi, în partida dintre Astana și Aktobe, scor 5-3, disputată în etapa a 25-a din campionatul Kazahstanului, fostul goalkeeper al FCSB-ului a fost scos la pauză după ce a primit patru goluri în prima repriză.Titular incontestabil la Aktobe în acest sezon, Vlad a avut o primă parte de meci dezastruoasă. ...
Ianis Hagi a început titular meciul Alanyaspor - Goztepe, din runda cu numărul 9 a primei ligi din Turcia. Este al 5-lea meci al lui Ianis Hagi pentru echipa din Turcia, la care s-a transferat în această toamnă. A reușit până acum un gol și o pasă decisivă. LIVE. Alanyaspor - Goztepe 0-0Internaționalul român a văzut cartonașul galben în minutul 29, în urma unui fault. Înaintea acestei partide, echipe lui Ianis Hagi ocupa locul 9 în Turcia, cu 10 puncte. ...
Surpriză mare în Serie A! Fabregas a întrerupt șirul de invincibilitate al lui Juventus # Gazeta Sporturilor
Como s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Juventus, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #7 din Serie A. Înfrângerea suferită în Lombardia reprezintă, de altfel, primul eșec al „Bătrânei Doamne” din acest sezon, iar Igor Tudor nu a scăpat de criticile jurnaliștilor italieni. ...
Culisele mutărilor pregătite la CFR Cluj » Pe lista lui Nelu Varga a rămas un singur nume pentru postul de președinte # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj se pregătește de o reconstrucție organizatorică la nivel de club, nu doar din cauze financiare, ci și pentru a readuce echipa în lupta pentru primele locuri. Chiar dacă a rămas fără președinte, după demisia lui Cristi Balaj, Nelu Varga nu urgentează aducerea unui înlocuitor și a rămas la o singură variantă pentru postul vacant.De asemenea, poziția lui Andrea Mandorlini nu este amenințată în acest moment, așa cum a informat Gazeta Sporturilor astăzi. ...
România – Franța, finala Campionatului European la tenis de masă » Echipa feminină a jucat mai devreme # Gazeta Sporturilor
Echipa masculină de tenis de masă a României a ajuns în finala Campionatului European, acolo unde o va întâlni pe Franța. Duelul din Zadar, Croația, va începe la ora 18:00 și va putea fi urmărit, liveTEXT, pe GSP.ro și, în direct, pe AntenaPlay.Echipa feminină a României a disputat mai devreme a 6-a finală europeană consecutivă, fiind învinsă de Germania cu 3-0. Așadar, elevele lui Andrei Filimon au cucerit medaliile de argint la turneul din Zadar. ...
Jucătorul român face senzație în străinătate la 36 de ani » Aproape de reușita cu numărul 100 în campionat # Gazeta Sporturilor
Liviu Antal (36 de ani) continuă să marcheze pentru echipa sa, Zalgiris Vilnius. A făcut-o și în cea mai recentă partidă, 1-1 cu Dainava Alytus, în etapa cu numărul 31 a primei ligi din Lituania.Atacantul a marcat până în acest moment 99 de goluri în campionatul Lituaniei. ...
Cum s-a descurcat Noah, adversara Universității Craiova din Conference League, în ultimul meci din campionat # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova își continuă parcursul european joia viitoare, în fața lui Noah. În acest weekend, armenii au remizat scor 0-0, cu Urartu, meci din campionatul intern. Universitatea Craiova și Noah se vor întâlni pe 23 octombrie, de la ora 22:00, la Craiova.Noah, remiză înainte de meciul din „Bănie”Noah și Urartu au remizat scor 0-0, în cea mai recentă partidă dispuată în campionatul din Armenia. ...
Denis Alibec (34 de ani) este unul dintre jucătorii care au dezamăgit încă de la revenirea la campioana României. Acesta n-a reușit s-o ajute pe FCSB nici la înfrângerea rușinoasă în fața lui Metaloglobus, 1-2.Atacantul ar urma să părăsească echipa finanțată de Gigi Becali cât de curând, probabil chiar în iarnă.Gigi Becali: „Să plece dacă vrea!”Revenit în această vară la campioana României, Denis Alibec a dezamăgit în acest sezon. ...
Cristiano Bergodi este noul antrenor de la U Cluj » Ce salariu va primi italianul și pe ce perioadă se întinde contractul # Gazeta Sporturilor
U Cluj i-a găsit înlocuitorul lui Ioan Ovidiu Sabău! Este vorba despre Cristiano Bergodi, fostul antrenor al celor de la Rapid. Italianul a ajuns la un acrod valabil pe 2 ani cu gruparea din Ardeal, cu un salariu de 15.000 de euro pe lună, indică sursele Gazetei Sporturilor. ...
Campion și căpitan la Dinamo, mesaj de forță înaintea derby-ului cu Rapid: „Sigur nu pierdem. De ce ne-ar fi frică de ei?!” # Gazeta Sporturilor
Gheorghe Mihali, 59 de ani, apreciază ceea ce vede în prezent la echipa lui Zeljko Kopic. Fostul fundaș de fier al Generației de Aur este impresionat de jocul din benzi al giuleștenilor, dar nu și de atacul trupei lui Costel GâlcăDinamo este neînvinsă de 9 etape și joacă mâine, duminică, de la ora 20:30 cu Rapid pe Arena Națională. Cele două formații sunt despărțite de două puncte, trupa lui Costel Gâlcă are un avantaj în fața lui Zeljko Kopic. ...
Echipa feminină a României a fost învinsă cu 3-0 de Germania în finala Campionatului European # Gazeta Sporturilor
Germania s-a impus în fața României cu 3-0 în finala Campionatului European pe echipe din Croația, bifând al zecelea titlu continental, al treilea consecutiv. Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au cedat duminică în fața lui Anett Kaufmann, Sabine Winter și Nina Mittelham, în finala Campionatului European pe echipe de la Zadar.Pentru România a fost a treia finală consecutivă pierdută în fața Germaniei, după cele din 2021 și 2023. ...
Florin Prunea a venit cu explicații după jignirile la adresa lui Jurgen Klopp: „Context relaxat și umoristic” # Gazeta Sporturilor
Florin Prunea (57 de ani), fost internațional român și actual delegat UEFA, a publicat pe rețelele de socializare o scrisoare în care face precizări cu privire la declarațiile jignitoare pe care le-a avut la adresa lui Jurgen Klopp.Vorbele delegatului UEFA român au făcut valuri și în presa internațională, unde publicații precum Daily Mirror și Bild l-au „tăvălit” serios pentru jignirile aduse antrenorului. ...
Toni Conceicao, gata să o preia pe U Cluj: „Nu ascund. Vreau să reîncep treaba” » Ce spune președintele ardelenilor # Gazeta Sporturilor
U Cluj se află în căutarea unui înlocuitor pentru Ioan Ovidiu Sabău pe banca tehnică, iar una dintre variante este Toni Conceicao (63 de ani), fostul antrenor al rivalilor din oraș, CFR Cluj.Toni Conceicao a transmis că nu a fost sunat de Cluj, dar este dispus să preia echipa din Ardeal. Președintele celor de la U Cluj nu a exclus nici el varianta Conceicao, chiar dacă acum au o lungă listă preliminară de înlocuitori. ...
Gino Pivatelli, fostul mare atacant de la Bologna, s-a stins din viață, cu câteva zile înaintea meciului cu FCSB, din runda cu numărul 3 a Europa League. Legenda formației din Emilia-Romagna a murit la vârsta de 92 de ani, anunțul fiind făcut chiar de clubul rossoblu.Pivatelli a fost unul dintre cei mai mari marcatori din istoria emilienilor, cu 109 goluri înscrise în toate competițiile, din care 105 în Serie A, între 1953 și 1960. ...
Deși CFR Cluj e departe de primele locuri și are emoții privind accederea în play-off, antrenorul Andrea Mandorlini are în continuare parte de susținerea patronului Ioan Varga.Venit după plecarea lui Dan Petrescu, la finalul umilinței cu Hacken, 1-7, Andrea Mandorlini încă nu a redresat echipa. În 7 partide în Superligă, italianul a înregistrat o victorie, cinci egaluri și o înfrângere, iar ardelenii sunt pe 11, cu 13 puncte. ...
Marele Premiu al Statelor Unite » Verstappen pleacă din pole-position și poate reveni în lupta la titlu # Gazeta Sporturilor
Max Verstappen a obținut pole-position-ul pe COTA și va pleca primul în Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii. Cursa a fost programată la ora 22:00 și va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 3, dar și pe platforma Antena Play.Max Verstappen a câștigat ieir cursa de sprint de pe COTA, iar Oscar Piastri și Lando Norris au suferit un accident chiar în primul viraj. ...
Amenință că nu mai vine la meciurile FCSB-ului: „Când taci în genunchi și uiți să mai ridici privirea, nu mai e fotbal, e rușine!” # Gazeta Sporturilor
Laura Vicol, fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, implicată în „scandalul Nordis”, și fan declarat FCSB, a reacționat după ce campioana en-titre a pierdut în fața nou-promovatei Metaloglobus, scor 1-2.În octombrie 2024, atenția publică din România era acaparată de investigația Recorder cu privire la Nordis Group. ...
Incredibil! Cum au sărbătorit jucătorii de la Metaloglobus primul succes în Superliga: „A venit cineva cu niște covrigi d-ăia mari, de 2 lei, și i-a împărțit” » Au aceleași prime ca în Liga 2! # Gazeta Sporturilor
Cea mai mare surpriză a Superligii de până acum, victoria celor de la Metaloglobus împotriva campioanei FCSB (2-1), a fost sărbătorită într-un mod inedit de către gazde, aflate la primul lor succes în acest sezon.Jucătorii lui Metaloglobus sunt cu banii la zi, iar primele lor sunt ca la Liga 2, câte 100 de euro pentru punct, deci au câștigat câte 600 de euro în această stagiune. ...
Gazzetta dello Sport a surprins reacția căpitanului nerazzurro, Lautaro Martinez (28 de ani), după ce Cristi Chivu l-a înlocuit.Niciunui jucător nu-i pică bine când e schimbat, iar Lautaro Martinez nu face excepție. Mai ales că e căpitanul lui Inter și campion mondial cu Argentina. Cristi Chivu l-a titularizat în meciul cu AS Roma (1-0), dar după o oră de joc, în minutul 61, l-a retras înlocuindu-l cu talentatul Pio Esposito. ...
Nottingham Forest se pregătește să aducă al treilea antrenor în acest sezon » Fostul câștigător de Premier League, printre favoriți # Gazeta Sporturilor
Evangelos Marinakis, patronul de la Nottingham Forest, are deja două nume pe listă pentru a-l înlocui pe Ange Postecoglou (60 de ani), după doar 39 de zile. Eșecul cu Chelsea, scor 0-3, care a consemnat al optulea meci fără victorie cu tehnicianul australian pe bancă, din tot atâtea disputate.Postecoglou îl înlocuise pe Nuno Espirito Santo, demis după un 0-3 cu West Ham. ...
„Cu Gigi Becali aș putea lucra la FCSB, fiindcă știu cum să-l iau!” » Marius Șumudică, declarații pentru GSP despre o eventuală venire pe banca roș-albaștrilor # Gazeta Sporturilor
FCSB traversează o criză profundă după eșecul rușinos cu Metaloglobus, iar presiunea asupra lui Elias Charalambous crește. Cu câteva zile înainte de eșecul de sâmbătă, Marius Șumudică a vorbit despre o posibilă colaborare cu Gigi Becali, recunoscând că, deși are o relație specială cu patronul FCSB, i-ar fi dificil să lucreze mai ales din cauza galeriei roș-albastre. ...
Arne Slot i-a transmis un mesaj jucătorului transferat pe o sumă record Liverpool: „Îl putem judeca în mod realist” # Gazeta Sporturilor
Arne Slot, antrenorul celor de la Liverpool, a avut un mesaj pentru Alexander Isak, înainte de derby-ul cu Manchester United din etapa #8 din Premier League. Numele lui Alexander Isak a fost pe prima pagină a ziarelor toată vara, după ce a vrut să plece de la Newcastle și a ajuns în cele din urmă la Liverpool. ...
Dinamo, campioana amenzilor pentru incidente » Rapid, FCSB și o surpriză, în topul cluburilor sancționate # Gazeta Sporturilor
Dintre toate cluburile din Superliga, Dinamo a încasat, în acest sezon, cele mai mari amenzi pentru incidentele produse atât la meciurile de pe teren propriu, cât și la cele din deplasare, în mare parte provocate de suporteri. O urmează, nu la mare distanță, Rapid, adversara „câinilor” în derby-ul programat diseară, pe Arena Națională. ...
Andrea Compagno a devenit campion în Coreea de Sud » Pe ce loc se află italianul în clasamentul golgheterilor # Gazeta Sporturilor
Andrea Compagno (29 de ani) a devenit campion cu Jeonbuk Hyundai, echipă din Coreea de Sud. Italianul a marcat 13 goluri, fiind al treilea în clasamentul golgheterilorItalianul a deschis scorul în victoria echipei sale în ultimul meci împotriva celor de la Suwon, 2-0.Andrea Compagno, campion în Coreea de SudJeonbuk Hyundai este prima echipă de fotbal sud-coreeană care a cucerit 10 campionate. ...
Kylian Mbappe (26 de ani) a primit recent un nou BMW i7, creat exclusiv pentru el. Cu toate acestea, nu-l poate conduce! Atacantul francez nu are permis de conducere.Este o tradiţie din 2021 ca Real Madrid, în parteneriat cu marca BMW, să ofere în fiecare an jucătorilor un vehicul al mărcii de lux. Jucătorii pot alege modelul preferat pentru a-l folosi. ...
S-a calificat la Mondial după ce l-a învins pe Cosmin Olăroiu și a mărturisit că le-a cerut suporterilor obiecte în teren # Gazeta Sporturilor
Akram Afif (28 de ani), atacantul naționalei din Qatar, a mărturisit că i-a stârnit pe suporteri să arunce cu obiecte în teren, la meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, câșitgat în fața Emiratelor Arabe Unite, selecționata lui Cosmin Olăroiu (56 de ani), scor 2-1.Afif a pasat decisiv la ambele goluri reușite de naționala Qatarului. Cosmin Olăroiu avea nevoie de cel puțin o remiză pentru a se califica direct la Campionatul Mondial. ...
Cristi Chivu, cea mai mare notă în Gazzetta dello Sport: „Nu totul e perfect, dar seria, da!” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, a avut parte de aprecieri pozitive în cotidienele italiene apărute azi, după victoria în fața lui AS Roma (1-0), de sâmbătă.Duelul cu AS Roma (1-0), de sâmbătă seară, a fost al doilea cel mai important meci al lui Cristi Chivu pe banca Interului în Serie A, după eșecul de la Torino, în fața lui Juventus (3-4). ...
Prietenul lui Gigi Becali, sfat pentru patronul de la FCSB: „Nu vrea să facă asta. Se face de râs până la pământul pământului” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul liderului FC Botoșani, a reacționat după ce FCSB a pierdut cu Metaloglobus, scor 1-2, în etapa #13 din Superliga. Valeriu Iftime, prietenul lui Gigi Becali, l-a sfătuit să-l demită pe Elias Charalambous de la cârma formației roș-albastre. Nu este prima dată când patronul moldovenilor îi transmite acest lucru lui Becali. Cu toate acestea, patronul de la FCSB a transmis aseară că cipriotul nu are postul în pericol. ...
România - Polonia, în etapa a doua din EHF Euro Cup » Revenire importantă pentru selecționerul Ovidiu Mihăilă # Gazeta Sporturilor
Naționala feminină de handbal a României joacă astăzi la Craiova împotriva Poloniei în etapa a doua din Euro Cup. Meciul începe la ora 19:00 și va fi transmis în direct de ProArena.După ce a pierdut în prima etapă cu Norvegia în deplasare, scor 27-29, România trebuie să învingă astăzi naționala Poloniei pentru a rămâne cu șanse de calificare în Final Four-ul competiției. ...
Cristi Borcea, fostul acționar al lui Dinamo, a prefața derby-ul cu Rapid, programat azi, în runda a 13-a din Superligă.Deși nu mai investește în club, omul de afaceri a rămas aproape de formația alb-roșie și va trăi la intensitate maximă partida din această seară. Într-un dialog cu Gazeta Sporturilor, Borcea a afirmat că Dinamo nu va pierde, iar un rezultat bun le va da dreptul „câinilor” să spere că vor termina sezonul în top 3. ...
Ionel Dănciulescu a făcut praf un titular de la FCSB: „N-am văzut mai slab ca el” # Gazeta Sporturilor
Ionel Dănciulescu, fost internațional român, a reacționat după umilința suferită de FCSB pe terenul celor de la Metaloglobus, scor 2-1, într-un meci din etapa #13 din Superliga. Ionel Dănciulescu a avut un singur „client” după Metaloglobus - FCSB: Baba Alhassan, mijlocașul central defensiv folosit în centrul apărării de FCSB în lipsa lui Mihai Popescu. ...
Florin Prunea a ajuns și în Bild! » Ce au scris nemții despre românul care l-a făcut „papagal” pe Kloop # Gazeta Sporturilor
Tabloidul german Bild scrie că afirmațiile lui Florin Prunea despre Jurgen Klopp sunt surprinzătoare, întrucât vin din partea unui delegat UEFA.„Tăvălit” în tabloidul britanic Daily Mirror pentru jignirile aduse celebrului antrenor Jurgen Klopp, Florin Prunea susține că este vorba despre o conspirație împotriva sa și a făcut trimitere la președintele FRF, Răzvan Burleanu, marele său dușman.„Eu am făcut o scrisoare și către Daily Mirror. ...
„Mă miră un lucru” » Leo Grozavu anunță transferuri la Botoșani și ridică o problemă: „Chiar dacă știu că nu se rezolvă” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu, 58 de ani, antrenorul momentului în Superliga. E primul în clasament alături de revelația FC Botoșani, cel mai bun atac al campionatului după 13 etape.Grozavu revenea în ianuarie la Botoșani. Moldovenii erau atunci penultimii în Liga 1 și ulterior salvați de la retrogradare.Sezonul actual, Botoșani face minuni: ocupă locul 1, cu 28 de puncte acumulate în 13 etape. Echipa cu cel mai bun atac, 26 de goluri înscrise, și 5 succese consecutive. ...
7 idei de la Eddy Gnahore, care arată de ce este esențial pentru Dinamo: „Nu lăsa emoțiile să te scoată din joc! Poate fi anul nostru!” # Gazeta Sporturilor
Eddy Gnahore, 31 de ani, a avut un mesaj de forță înainte de derby-ul Dinamo - Rapid (diseară, 20:30, Arena Națională), un discurs entuziast pentru echipă și pentru suporteriEddy Gnahore, 31 de ani, va fi unul dintre fotbaliștii importanți din derby-ul de diseară dintre Dinamo și Rapid, de la Arena Națională, care va începe la ora 20:30. ...
Rotaru i-a „înțepat” pe Mircea Lucescu și Gigi Becali: „Poate l-a sunat selecționerul și pe patronul de la Metaloglobus înainte de meci” # Gazeta Sporturilor
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a reacționat în urma eșecului suferit de FCSB cu Metaloglobus, scor 1-2, și a avut o nouă ironie la adresa selecționerului Mircea Lucescu, protagonistul conflictului de la distanță cu Mirel Rădoi, tehnicianul oltenilor.Rădoi s-a declarat stupefiat de discuția avută între Lucescu și Gigi Becali, înainte de FCSB - Universitatea Craiova, meci încheiat cu victoria cu 1-0 a campioanei en-titre. ...
Cum l-a numit camerunezul lui Dinamo pe Kopic, înaintea derby-ului cu Rapid: „De-aia ne presează!” # Gazeta Sporturilor
Devis Epassy (32 de ani), camerunezul din poarta lui Dinamo, a dezvăluit, într‑un interviu în exclusivitate pentru GSP, motivele pentru care a ales să semneze în România, cum i se pare nivelul Superligii şi ce aşteptări are de la derby‑ul cu Rapid.Dinamo - Rapid va avea loc duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa #13 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
Cum a comentat Gasperini înfrângerea cu Inter: „Am încercat totul” » Laude pentru Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
Gian Piero Gasperini a reacționat după ce AS Roma a fost învinsă cu 0-1 pe Stadio Olimpico de Interul lui Cristi Chivu. Antrenorul, care a părăsit Atalanta, și-a continuat seria extrem de slabă împotriva nerazzurrilor, având acum 10 înfrângeri consecutive în fața lor.Gian Piero Gasperini a vorbit despre momentul decisiv al partidei. golul lui Bonny din minutul 6. De asemenea, antrenorul italian l-a lăudat pe Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter. ...
Ce au spus româncele după calificarea în a cincea finală europeană consecutivă: „Cred că putem aduce aurul acasă” # Gazeta Sporturilor
Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au trecut cu 3-0 de Țările de Jos, iar duminică, de la ora 14:00, întâlnesc Germania în finala pentru aur.România - Germania, finala Campionatului European, va avea loc duminică, 19 octombrie, la ora 14:00, în direct pe AntenaPlay. ...
Ce au scris italienii despre FCSB înainte de duelul cu Bologna din Europa League: „Nu sperie pe nimeni” # Gazeta Sporturilor
Presa din Italia a reacționat imediat după ce FCSB a pierdut în fața nou-promovatei Metaloglobus, scor 1-2, într-un meci din etapa #13 din Superliga.Reacția italienilor a venit în contextul în care cei de la FCSB vor înfrunta Bologna, câștigătoarea Cupei Italiei, în următorul meci din faza principală Europa League. Duelul Bologna - FCSB a fost programat pe 23 octombrie, de la ora 19:45. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP. ...
Liverpool - Manchester United, atracția principală a etapei #8 în Premier League » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Liverpool și Manchester United, formațiile pregătite de Arne Slot și Ruben Amorim, se vor întâlni astăzi, de la ora 18:30, pe Anfield Road, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #8 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct prin intermediul platformei VOYO. ...
România - Germania, finala Campionatului European de tenis de masă feminin se joacă de la ora 14:00 și va fi transmis liveTEXT pe GSP.RO, dar și live pe AntenaPlay.Româncele s-au calificat în a șasea finală europeană consecutivă, după ce au trecut de Olanda, scor 3-0. Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au adus calificarea României în finală.România, una dintre favoritele acestui turneu european, este la șasea finală consecutivă. ...
AEK Atena, echipa pentru care evoluează Răzvan Marin (29 de ani), primește vizita lui PAOK, formația antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani). Meciul începe la 21:00, ora României, și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro.Cele două echipe se află pe podium în prima ligă din Grecia, AEK fiind pe locul 2, cu 16 puncte, la egalitate cu liderul Olympiakos, care are un meci mai mult disputat. De cealaltă parte, PAOK ocupă locul 3, cu 14 puncte. ...
Contestație! Barcelona se bate pentru ca Hansi Flick să fie pe bancă în „El Clasico” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul catalanilor, Hansi Flick, a văzut două cartonașe galbene și a fost trimis în tribună de arbitrul Gil Manzano, în prelungirile meciului Barcelona - Girona (2-1).În mod normal, după eliminarea suferită, Hansi Flick este suspendat pentru El Clasico programat la Madrid, pe 26 octombrie. Însă Barcelona a decis să facă contestație măcar împotriva unuia dintre cele două cartonașe galbene văzute de antrenorul Hansi Flick în minutul 90+1. ...
Direct în istorie! Formația condusă de Cristi Chivu a atins o nouă bornă în Serie A # Gazeta Sporturilor
Inter s-a impus pe terenul celor de la AS Roma, scor 1-0, într-un meci din etapa #7 din Serie A. Această victorie a consemnat o bornă istorică pentru echipa din Milano.Victoria adusă de golul lui Bonny a fost a cincea consecutivă pe terenul celor de la AS Roma. Nici o altă echipă nu a mai reuși 5 victorii consecutive pe terenul giallorossilor, conform statisticienilor de la OPTA. ...
