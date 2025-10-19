Detalii uluitoare făcute publice de asistenta care se afla în ambulanța blocată de baschetbalistul de la Virtus Bologna: ”M-a apucat de gât și m-a ridicat de la pământ”
Fanatik, 19 octombrie 2025 19:10
Declarație neașteptată a asistentei care era în salvarea blocată de jucătorul de baschet de la Virtus Bologna, Luca Vildoza. Ce a scos aceasta la iveală.
• • •
Acum o oră
18:50
Atenție, FCSB! Bologna a făcut spectacol în Serie A înainte de meciul cu românii! S-a apropiat la 2 puncte de Interul lui Cristi Chivu # Fanatik
Bologna, echipa din Italia cu care FCSB va da piept în Europa League, a obținut o nouă victorie în Serie A. Cum arată clasamentul după partida cu Cagliari.
18:40
Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, a înregistrat un nou rezultat nefast în Serie A. Gruparea antrenată de Patrick Vieira a rămas fără victorie și se află într-o situație dificilă.
18:30
Profețiile lui Mitică, luni, 20 octombrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse după derby-ul Dinamo – Rapid # Fanatik
Horia Ivanovici și Mitică Dragomir vor analiza, luni, 20 octombrie, de la ora 13:30, cele mai importante evenimente din SuperLiga, de la eșecul FCSB-ului și până la tensiunile din derby-ul Dinamo - Rapid.
Acum 2 ore
18:10
Tensiuni în vestiarul FCSB! Cine a fost cel mai certat jucător după 1-2 la Metaloglobus: „Dă, bă, cu capul acolo!”. Exclusiv # Fanatik
Sunt tensiuni la FCSB după eșecul cu Metaloglobus, scor 1-2. Unul dintre jucătorii campioanei a fost certat după gafa pe care a făcut-o în meciul de la Clinceni.
18:10
Meciul dintre UTA și Oțelul, din etapa a 13-a a SuperLigii, a fost marcat cu un moment special în minutul 10, dedicat legendei Flavius Domide
17:50
Topul celor mai rapid demişi antrenori din istoria Premier League. Fostul tehnician al lui Radu Drăgușin, direct pe locul 2 # Fanatik
Cum arată clasamentul celor mai rapid demiși antrenori din Premier League. Lider surpriză! Ange Postecoglou prinde podiumul după ce a fost dat afară de la Nottingham Forest
17:40
Dinamo – Rapid, Live Video etapa 13. Derby bucureștean în prima rundă după pauza echipelor naționale # Fanatik
Dinamo - Rapid este capul de afiș din etapa 13 de SuperLiga. Aflătotul despre meci, vezi live text și live score, dar și cine a făcut spectacol pe teren. Unde urmărești rezumatul meciului de pe Arena Națională.
Acum 4 ore
17:20
Cum o cinstesc autoritățile din Onești pe Nadia Comăneci. Surpriză uriașă pentru marea gimnastă la 50 de ani de la un 10 perfect # Fanatik
Ce a pregătit primăria din Onești pentru Nadia Comăneci. Proiectul special are loc la aproape 50 de ani de când fosta gimnastă româncă a primit nota 10.
16:50
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O diferență foarte mare, nici nu se compară!” # Fanatik
România, medalie de argint la Campionatul European de tenis de masă! Câți bani câștigă sportivii. Declarațiile celei mai bune reprezentante a țării noastre șochează.
16:40
Fanii au pus pe lista lui Radu Constantea un nume surpriză: a jucat 4 ani la U Cluj și vine de „afară”! Exclusiv # Fanatik
Universitatea Cluj tocmai s-a despărțit de Ioan Ovidiu Sabău, după eșecul suferit cu FC Botoșani, 0-2, și are pe listă mai mulți antrenori pentru a-l înlocui pe acesta.
16:20
Destinația de vacanţă, la 2 ore de Bucureşti, în care poți să păcălești toamna până târziu în noiembrie. L-a fermecat inclusiv pe George Clooney # Fanatik
Apele transparente, plajele fine, mâncarea mediteraneană și un trecut istoric fascinant alcătuiesc un tablou perfect pentru o escapade de toamnă târzie
16:20
Declarația care aprinde SuperLiga după „bomba” de la Clinceni: „Mi-e mai frică de Metaloglobus decât de Rapid”. Play-off fără FCSB și CFR? # Fanatik
Victoria lui Metaloglobus de la Clinceni contra lui FCSB a băgat frica în echipele de top din SuperLiga. Declarația care pune pe jar adversarii la titlu: „Mi-e mai frică de ei”
16:10
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați” # Fanatik
Ion Țiriac acționează în cazul familiilor din imobilul din Rahova, afectat de explozie. Renumitul om de afaceri este cunoscut pentru implicarea în diverse cauze umanitare.
15:40
Dezvăluiri uluitoare! Antrenorul român și-a prins fotbaliștii jucând poker și i-a pedepsit într-un mod genial # Fanatik
Ce a făcut un antrenor român după ce și-a prins fotbaliștii jucând poker și consumând alcool. Ideea genială prin care a decis să îi pedepsească apoi.
Acum 6 ore
15:20
I-a făcut fericiți pe fani, dar acum legenda fotbalului șochează: „Nu mă voi opri niciodată din băut alcool. O fac de dragul de a o face” # Fanatik
Celebrul jucător de fotbal britanic a făcut declarații neașteptate despre lupta cu alcoolul. Care este, de fapt, motivul pentru care bea.
14:40
Ce sfat le-a dat Dan Șucu rivalilor din SuperLiga! Mesaj direct către Becali, Varga sau Rotaru: „Nu cred că m-ar asculta” # Fanatik
Acționarul majoritar de la Rapid, Dan Șucu, a fost întrebat ce recomandare le-ar face celorlalți patroni din SuperLiga și nu a ezitat să dea răspunsul imediat.
14:20
FCSB schimbă total strategia pentru jocul cu Bologna din Europa League. Anunț clar al lui MM Stoica # Fanatik
MM Stoica, oficialul celor de la FCSB a vorbit despre meciul pe care echipa bucureșteană o să-l joace împotriva celor de la Bologna, în Europa League, și a anunțat o schimbare de strategie pentru campioana României.
14:10
Ce s-a ales de cel mai scump jucător pe care Real Madrid l-a cumpărat vreodată. Ce face astăzi # Fanatik
Ce face, în prezent, cel mai scump jucător din istoria lui Real Madrid. Acesta a ajuns pe ”Bernabeu” ca un star menit să aducă numeroase trofee, însă a încheiat ca o uriașă deziluzie.
13:50
Probleme pentru tricolorul lui Mircea Lucescu la echipa de club! Anunț incredibil al antrenorului # Fanatik
Deși a fost titular incontestabil, unul dintre tricolorii convocați de Mircea Lucescu la naționala României are probleme. Ce anunț a făcut antrenorul său de la club.
13:30
Radu Constantea, anunț despre antrenorul care vine în locul lui Ovidiu Sabău: „Este și Mutu pe lista noastră”. Când va fi anunțat. Exclusiv # Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău şi-a dat demisia de la U Cluj. Preşedintele Radu Constantea a confirmat că Adrian Mutu este pe listă şi a anunţat când va fi numit următorul antrenor.
13:30
Cearta istorică a lui Corneliu Vadim Tudor cu Gigi Becali. Mitică Dragomir, dezvaluiri teribile: “Nici Ion Iliescu nu sufla în faţa lui! Ne făcea varză şi apoi ne scotea la şpriţ!” # Fanatik
Dumitru Dragomir a depănat, la "Profeţiile lui Mitică", momente fabuloase trăite alături de Corneliu Vadim Tudor. El a vorbit şi de unde a pornit cearta lui Vadim cu Gigi Becali.
Acum 8 ore
13:20
A uitat cum să câștige, dar poate urca pe loc de play-off în SuperLiga! Cine profită de înfrângerea FCSB-ului # Fanatik
Echipele din SuperLiga urmăresc cu atenție pașii în campionat ai celor de la FCSB. Două echipe din SuperLiga au șansa de a urca temporar în play-off după duelul de duminică.
13:10
Arena sportivă din România, aflată într-un mare oraș, care a ajuns o ruină, după ce a fost abandonată de autorități în ultimii 20 de ani. Complexul s-a umplut de gunoaie și buruieni, deși lângă el s-au construit blocuri noi # Fanatik
Într-unul dintre cele mai mari orașe din România se află arena sportivă ajunsă o ruină. Deși aflat într-o zonă în plină dezvoltare, complexul arată horror: gunoaie, buruieni și multă mizerie.
12:50
Detalii șoc despre cine i-a bătut pe FCSB: jucătorii de la Metaloglobus nici nu s-au bucurat în vestiar! Câștigă într-o lună cât ia Tănase în 3 zile! Exclusiv # Fanatik
FCSB a suferit o înfrângere şoc cu Metaloglobus, scor 1-2. Ce salarii au jucătorii nou-promovatei în SuperLiga şi de ce nu s-au bucurat după victoria împotriva campioanei.
12:30
Cele mai tari meme-uri după Metaloglobus – FCSB 2-1. Val de ironii din partea fanilor Universității Craiova după rezultatul șocant de la Clinceni. Video # Fanatik
FCSB a pierdut caraghios cu 1-2 la Clinceni, în fața lui Metaloglobus. Suporterii rivali, în special cei olteni, i-au ironizat pe Gigi Becali, Mircea Lucescu și jucătorii campioanei.
12:30
Denis Alibec a revenit în această vară la FCSB. Atacantul roş-albaştrilor nu a marcat niciun gol până acum şi nu mai vrea să continue la campioana României. Nici el, nici Gigi Becali.
12:10
Top trei cei mai buni fotbaliști din istorie. Cristiano Ronaldo nu se află printre ei, clasamentul surprinzător realizat de Zlatan Ibrahimovic # Fanatik
Legenda suedeză, Zlatan Ibrahimovic, a realizat un top trei al celor mai buni fotbaliști din istorie. Cristiano Ronaldo nu intră în ierarhie. Ce loc ocupă Messi.
12:00
Mihai Rotaru nu l-a uitat pe Mircea Lucescu nici după Metaloglobus – FCSB 2-1: „Remontada! Probabil l-o fi sunat pe Imad!” Ce a răspuns despre „conspirație” la FCSB – Craiova? # Fanatik
Mihai Rotaru, principalul finanțator de la Universitatea Craiova, nu l-a uitat pe Mircea Lucescu și a avut un mesaj pentru acesta după ce FCSB a pierdut meciul cu Metaloglobus.
11:50
Mihai Rotaru, prima reacție după Craiova – Slobozia. „Ne-a ieșit strategia. Nu mă interesează FCSB și CFR!”. Cuvinte tari despre Baiaram. Exclusiv # Fanatik
Mihai Rotaru a fost bucuros de victoria Universităţii Craiova în faţa Sloboziei. Finanţatorul oltenilor a vorbit despre liderul Botoşani, de Baiaram, dar şi despre accidentarea horror a lui Mihnea Rădulescu.
11:30
Elias Charalambous, pus la zid după Metaloglobus – FCSB 2-1. „Dacă nu-ți dai demisia, înseamnă că nu-ți respecți suporterii! Ce-ți asumi tu? Trebuie un șoc!” # Fanatik
Eșecul suferit de FCSB, 1-2, cu Metaloglobus, a adus critici dure pentru Elias Charalambous, cel căruia i se cere demisia în urma rezultatului rușinos de la Clinceni.
Acum 12 ore
11:20
Povestea uluitoare a lui Imad Kassas, omul care a bătut FCSB și pe Gigi Becali: „Arabule, dă-mi mie echipa!”. Dezvăluiri de culise: „Face ședințe cu fiica și soția”. Exclusiv # Fanatik
Cine este Imad Kassas, omul care a bătut-o pe FCSB și l-a învins pe Gigi Becali. Află cum patronul lui Metaloglobus făcea ședințe cu soția și fiica despre viitorul echipei.
11:10
Ziua de duminică, 19 octombrie, programează mai multe meciuri de neratat în fotbalul european, dar nu trebuie scăpat din vedere nici derby-ul bucureștean dintre Dinamo și Rapid, o încleștare de tradiție pentru fotbalul românesc. Pe Bune, […]
11:10
Vila celui mai bun fotbalist din lume, în valoare de 11 milioane de euro, de care se poate alege praful. ”Bijuteria arhitecturală” se află într-un loc de vis din Europa și are dotări spectaculoase: o piscină de 92 mp și un teren de fotbal # Fanatik
Conacul celui mai bun fotbalist de pe glob riscă să fie demolat. A costat 11 milioane de auro, are o piscină de 92 mp, dar activiștii de mediu nu îl doresc în zonă.
11:10
10:50
A început derby-ul Dinamo – Rapid! Mesajul postat de PCH în miez de noapte a declanșat războiul # Fanatik
Cu mai puțin de 24 de ore înainte de derby-ul dintre Dinamo și Rapid, cei de la Peluza Cătălin Hîldan au avut o postare prin care i-au atacat pe rivali.
10:40
Giovanni Becali: “Dan Şucu a băgat la Rapid mai mulţi bani! Gigi Becali a mai şi scos de la FCSB!” # Fanatik
Dan Şucu a dezvăluit că a investit 40 de milioane de euro la Rapid de când a intrat în acţionariat. Giovanni Becali a vorbit despre investiţiile patronului giuleştenilor în club.
10:20
Dimensiunea dezastrului pentru FCSB: Cinci fotbaliști de la echipa campioană valorează individual mai mult decât tot lotul lui Metaloglobus # Fanatik
Nou promovata a învins campioana României, după ce a întors scorul de la 0-1, având cel mai slab lot dintre cele 16 echipe participante în prima ligă
10:10
Cu o avere de 8 miliarde de dolari, prietenul lui Mircea Lucescu vrea să dea o lovitură uriașă în România. Afacerea de sute de milioane de euro în care vrea să investească # Fanatik
Are 8 miliarde de dolari în conturi, iar acum apropiatul lui Mircea Lucescu pregătește un plan ambițios. Ce business vrea să adauge în portofoliul său.
09:50
Tragedie în Afganistan! Trei sportivi au fost uciși de armata pakistaneză! Decizia luată de Federație după tensiunile uriașe # Fanatik
Se reaprind tensiunile dintre Afganistan și Pakistan. Trei jucători de cricket au fost uciși cu bestialitate! Se întorceau de la un meci amical. Reacții în lanț.
09:40
„L-au trădat frații și prietenii”. Mohamad Imad Kassas, patronul lui Metaloglobus, pe lista apropiaților lui Gigi Becali care au bătut-o pe FCSB # Fanatik
Mohamad Imad Kassas, patronul lui Metaloglobus, l-a „trădat” și el pe Gigi Becali. Sirianul e un alt apropiat al latifundiarului din Pipera care o bate pe FCSB
09:20
Veste uriașă pentru fanii Rapidului înainte de meciul de foc cu Dinamo din Superliga României. Revenirea pe care giuleștenii o așteptau. Despre cine e vorba.
09:10
S-a aflat adevărul despre marea rivală din tenis a Simonei Halep. Cum a reușit să ajungă la o avere de 220 de milioane de dolari: „Mașină de făcut bani” # Fanatik
Maria Sharapova, marea rivală din tenis a Simonei Halep, a reușit să strângă o avere uriașă. Care este însă secretul său și cum a ajuns să fie numită "Mașină de făcut bani"?
08:50
Victor Becali, “câine” de mic copil: “Şi când era Giovanni la Rapid, tot cu Dinamo ţineam!”. Cum s-a apucat de impresariat # Fanatik
Victor Becali nu și-a ascuns niciodată dragostea față de Dinamo. Cum a ajuns impresarul de jucători să susțină echipa din „Ștefan cel Mare” și cum a început să reprezinte jucători.
08:40
Abia au venit, dar au deja bagajele la ușă! Situație bizară la una dintre echipele de tradiție din Superliga României # Fanatik
Doi fotbaliști aduși cu surle și trâmbițe în campionatul României au șanse mari să plece fără să bifeze ceva notabil în fotbalul nostru. Unul dintre ei n-a jucat nicio secundă în Superligă
08:30
Mașina preferată a lui Mihai Stoica: „Pictează! M-a dat pe spate!”. Cât costă supermodelul preferat de managerul FCSB # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit care este mașina lui preferată și a spus cine este omul de la FCSB care îl ajută când vine vorba de defecțiuni tehnice ale autovehiculului.
08:10
Orașul misterios unde a fost construit stadionul pe care străinii nu-l pot vizita. Colosul are o arhitectură spectaculoasă, 45.000 de locuri și e aproape gol meci de meci # Fanatik
Există un stadion spectaculos pe glob, pe care din păcate străinii nu îl pot vizita. Astfel, deși arhitectura lui e una cu adevărat interesantă, în general tribunele sunt goale.
07:50
Șase milioane de dolari și trei kilograme de aur. Premiu uriaș pentru câștigătorul Six Kings Slam # Fanatik
O competiție demonstrativă din Arabia Saudită, care a adus la start șase jucători de top, a oferit învingătorului cea mai mare recompensă din istoria tenisului
07:30
70 de suporteri interziși la Dinamo – Rapid! Jandarmeria anunță măsuri suplimentare de siguranță # Fanatik
Jandarmeria a făcut un anunț important înainte de derby-ul dintre Dinamo și Rapid, meci la care sunt așteptați peste 30.000 de spectatori, inclusiv galeriile care sunt mereu în atenția autorităților.
07:10
Câți bani a adunat Ion Țiriac din pensia încasată de la stat. Miliardarul nu s-a atins deloc de ei în ultimii 20 de ani # Fanatik
Ion Țiriac nu s-a atins deloc de pensia încasată de la stat în ultimii 20 de ani. Astfel, miliardarul a reușit să adune în cont o sumă cu adevărat fabuloasă.
