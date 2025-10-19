Diana Șoșoacă despre Zelenski: Dacă îndrăznește să vină în Parlamentul meu, îi rup picioarele

Newsweek.ro, 19 octombrie 2025 19:10

Europarlamentara Diana Iovanovici‑Șoșoacă a stârnit controverse după ce, la o întâlnire organizată d...

Acum 5 minute
19:20
Pensiile rușinii: 900 lei pentru văduvele veteranilor de război. Pensii speciale, de 27 ori mai mari Newsweek.ro
Casa de Pensii a anunțat care sunt pensiile rușinii naționale: 900 lei pentru văduvele veteranilor d...
19:20
Mihai Fifor PSD spune că România este în „Bolojan retrograd”. Noi tensiuni în coaliție Newsweek.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor declară, duminică, în contextul mesajelor transmise la Congresul PES din A...
Acum 15 minute
19:10
Putin, în „misiune istorică” să cucerească Ucraina. Îl ademenește pe Trump cu Tunelul Alaska-Rusia Newsweek.ro
Putin consideră războiul împotriva Ucrainei drept „misiunea sa istorică”, scrie Financial Times citâ...
19:10
Acum o oră
18:50
O fostă bază NASA este scoasă la vânzare pentru 25,7 milioane de euro. Ce se poate face cu ea Newsweek.ro
Fostul sit de cercetare din Carolina de Nord a fost cândva o parte importantă a istoriei călătoriilo...
18:40
Explozie cosmică – Cometa „Lemmon” se îndreaptă spre Pământ. O vom putea vedea pe cer Newsweek.ro
Cometa C/2025 A6 („Lemmon”), recent descoperită, va fi vizibilă pe cer până la sfârșitul lunii octom...
Acum 2 ore
18:20
Lufthansa ia în considerare anularea zborurilor interne. Ce se întâmplă în companie? Newsweek.ro
Mai puțini pasageri, taxe și comisioane mai mari: Multe rute interne nu mai sunt profitabile pentru ...
18:10
De ce este important să cureți caloriferele regulat și să eviți setarea maximă a termostatului Newsweek.ro
Două treimi din consumul de energie al gospodăriilor private este folosit pentru încălzire. Aceasta ...
17:40
Iran, Rusia și China anunță rezilierea Acordului nuclear. Trump amenință cu cele mai letale arme Newsweek.ro
Iranul, Rusia și China au trimis o scrisoare secretarului general al ONU și Consiliului de Securitat...
Acum 4 ore
17:00
Audieri în cazul exploziei din Rahova. Administratoarea blocului avariat a spus cine a rupt sigiliul Newsweek.ro
Administratora blocului din Rahova unde 3 oameni au murit și mai mulți au fost răniți din cauza unei...
16:20
4.500 € salariu, masă și cazare gratuite plus bilete de avion. Ce trebuie să faci pentru acești bani Newsweek.ro
Un salariu de 4.500 de euro lunar este o sumă la care mulți doar visează sau o primesc doar după ce ...
16:10
Jaf la Luvru. Bijuteriile lui Napoleon, furate în 7 minute. Primar: „E greu de imaginat” Newsweek.ro
Un jaf a avut loc duminică dimineață la Muzeul Luvru, în Paris, Franța. În doar 7 minute, hoții au f...
15:50
Cum s-a răzbunat interlopul Romi Neguș pe Doru Moldoveanu cu care ar fi trebuit să se lupte în cușcă Newsweek.ro
Interlopul Romi Neguș ar fi trebuit să se lupte cu Doru Moldoveanu într-o gală MMA. Însă Romi, însoț...
15:30
Un bărbat eliberat după 43 de ani de închisoare pentru o crimă necomisă nu poate să-și vadă familia Newsweek.ro
Un bărbat care a stat 43 de ani în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o a fost, în sfârșit...
Acum 6 ore
14:50
Cine protestează la Tg. Jiu față de legea care interzice căsătoriile între minori Newsweek.ro
Zeci de oameni au ieşit în stradă, la Târgu Jiu, pentru a protesta faţă de proiectul de lege prin ca...
14:30
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze au scăzut dramatic. Care e motivul? Newsweek.ro
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze ar urma să înregistreze un declin anual de aproxim...
14:10
O centrală termică a explodat într-o casă din Dâmboviţa. Două persoane au fost rănite Newsweek.ro
Două persoane au fost rănite, duminică, fiind duse la spital în urma unei explozii produse într-o ca...
13:50
Schimbări la pensie în Spania: Cum e afectată vechimea românilor stabiliți acolo? Se pot tăia bani Newsweek.ro
Românii din Spania trebuie să fie atenți: reforma pensiilor aduce modificări importante care ar pute...
13:30
Benjamin Netanyahu spune ca va candida pentru un nou mandat de prim-ministru la următoarele alegeri Newsweek.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat sâmbătă seară ca va candida pentru un nou mand...
Acum 8 ore
13:10
Medicament promițător împotriva cancerului mamar. A prelungit supraviețuirea la unele paciente Newsweek.ro
Noul medicament împotriva cancerului mamar, produs de AstraZeneca și Daiichi Sankyo, a contribuit la...
12:50
Operațiune dificilă a salvamontiștilor, în Alba. Doi alpiniști, blocați pe întuneric pe traseu Newsweek.ro
Salvamontiştii din judeţul Alba au participat, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, la recuper...
12:40
O boală comună de ficat poate fi prevenită prin schimbări în dietă. Ce să mănânci Newsweek.ro
Creşterea aportului de fibre vegetale ar putea reprezenta o strategie simplă şi eficientă pentru pre...
12:20
Trafic îngreunat pe DN1, lângă stațiunile de pe Valea Prahovei. Rute alternative pentru șoferi Newsweek.ro
Autoritățile anunță că traficul este îngreunat pe DN1, lângă stațiunile de pe Valea Prahovei. Pentru...
12:00
Dronele ucrainene au atacat o rafinărie de gaz din Rusia. Ce pagube sunt? Newsweek.ro
Un atac cu drone din Ucraina a provocat un incendiu la o rafinărie de gaz din Rusia
11:40
Pericol de explozie la un hotel din Pipera după ce două mașini au luat foc. Sunt scăpări de gaze Newsweek.ro
Este pericol de explozie la un hotel din Pipera după ce două mașini au luat foc în parcare. Sunt scu...
11:30
Unii români ar putea primi cu 187€/ lună mai mult la salariu. În ce țară trăiesc? Newsweek.ro
Începând cu ianuarie 2026, milioane de oameni vor primi salarii mai mari. Schimbarea nu se aplică do...
Acum 12 ore
11:20
METEO. Alertă de vreme rea de la meteorologi. Vânt puternic în 4 județe: vor fi rafale de 120 km/oră Newsweek.ro
Meteorologii au emis alerte de vânt puternic pentru 4 județe. Vor fi rafale de 120 km/oră, conform p...
11:00
Ce i-a cerut Putin lui Trump ca să încheie războiul? „E ca și cum ți-ai vinde un picior pe nimic” Newsweek.ro
Putin a făcut o solicitare care ar dezavantaja semnificativ Ucraina și ar putea fi un obstacol în ca...
10:40
Examinare medicală obligatorie pentru unii bărbați. „Precauție pentru siguranța națională” Newsweek.ro
Ministrul german al Apărării din Germania vrea să reintroducă examinarea medicală obligatorie a tine...
10:20
Doliu, în lumea muzicii. A murit Sam Rivers, unul dintre fondatorii Limp Bizkit. Avea 48 de ani Newsweek.ro
Este doliu în lumea muzicii. A murit basistul Sam Rivers, unul dintre fondatorii trupei Limp Bizkit....
10:20
Românii din Germania nu mai găsesc acest de zahăr în magazine. A fost retras de urgență Newsweek.ro
Un produs din zahăr vândut în Germania prezintă un risc pentru consumatori. A fost reatras de urgenț...
10:10
Povestea uitată a primei mărci de mașini de pe teritoriul României de astăzi a început în 1909 Newsweek.ro
Primele mașini făcute pe teritoriul României de astăzi nu au fost nici Malaxa, nici IMS / ARO, nici ...
09:50
Veste bună, pentru părinți! Copiii nu vor mai putea conversa în privat cu AI-ul Meta Newsweek.ro
Copiii nu vor mai putea conversa în privat cu AI-ul Meta. Compania a anunțat că părinții vor putea s...
09:40
„Familia Samsung” nu are bani pentru impozitul pe moștenire. Vinde acţiuni de de 1.200.000.000 $ Newsweek.ro
„Patriarhul” Grupului Samsung, Lee Kun-hee, a murit în 2020 și familia sa nu are bani pentru impozit...
09:10
VIDEO Proteste „No Kings”, în SUA. Circa 7.000.000 de oameni au ieșit în stradă împotriva lui Trump Newsweek.ro
Circa 7.000.000 de oameni au ieșit în stradă, în peste 2.700 de oraşe şi localităţi din SUA, împotri...
09:00
Un apartament dintr-un bloc din Bistrița a sărit în aer. Revizia la gaze era abia făcută Newsweek.ro
O nou tragedie ca cea din Calea Rahovei din București era să se întâmple în acestă dimineață la Bist...
08:30
VIDEO Moment istoric! Echipa masculină a României, în finala Campionatelor Europene de tenis de masă Newsweek.ro
Echipa masculină a României s-a calificat în premieră în finala Campionatelor Europene de tenis de m...
08:10
VIDEO Cât costă o repatriere medicală și de ce sunt mai expuși șoferii de camioane. Cine plătește? Newsweek.ro
Singurul medic român acreditat pentru repatrieri în cazuri medicale grave a explicat la Newsweek Rep...
07:50
Concluzii ISC în cazul exploziei din Rahova. Lucrările de consolidare pot depăși valoarea înlocuirii Newsweek.ro
Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) vine cu primele concluzii în cazul exploziei din cartieru...
07:30
Geamuri aburite la mașină? Folosește acest truc și scapi. Ingredientele le găsești în bucătărie Newsweek.ro
Parbrizul și geamurile mașinii curate sunt cruciale pentru siguranța la volan. Dacă din cauza vremii...
07:20
Horoscop 20 octombrie. Luna în Balanță îi face ambițioși pe Gemeni. Scorpionii sunt descurajați Newsweek.ro
Horoscop 20 octombrie. Luna în Balanță îi face ambițioși pe Gemeni. Scorpionii sunt descurajați. Cap...
07:00
Un pensionar cere anularea CASS la pensie în instanță. Primul termen, în decembrie. Ce șanse are? Newsweek.ro
Un pensionar curajos. El cere anularea CASS la pensie în instanță. Primul termen pe care l-a dat in...
Acum 24 ore
21:10
Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea renunță la toate titlurile și onorurile regale Newsweek.ro
Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea renunță la toate titlurile și onorurile regale, i...
20:50
Un tunel de 20 de metri a fost descoperit la granița cu Belarus. Pasajul folosit de migranți Newsweek.ro
Un tunel de 20 de metri a fost descoperit la granița cu Belarus. Pasajul folosit de migranți pentru ...
20:30
Reorganizare teritorială majoră. Bragadiru, Chiajna, Popeşti Leordeni şi Floreşti devin municipii Newsweek.ro
Reorganizare teritorială majoră. Bragadiru, Chiajna, Popeşti Leordeni şi Floreşti devin municipii. G...
20:20
Dominic Fritz propune data de 7 decembrie pentru alegerile din București: &#34;Este o zi potrivită&#34; Newsweek.ro
Dominic Fritz propune data de 7 decembrie pentru alegerile din București: "Este o zi potrivită". Pre...
20:00
Instituții publice pe &#34;lista rușinii&#34; ANAF. Cancelaria premierului și Curtea de Conturi sunt datoare Newsweek.ro
Instituții publice pe "lista rușinii" ANAF. Cancelaria premierului și Curtea de Conturi sunt datoare...
19:40
Ministrul Economiei: Conducerea SALROM a refuzat demisia după raportul despre dezastrul de la Praid Newsweek.ro
Ministrul Economiei: Conducerea SALROM a refuzat demisia după raportul despre dezastrul de la Praid....
19:30
Și cauciucurile s-au scumpit! Cât costă dotarea unei mașini mici cu anvelope de iarnă? Newsweek.ro
Totul s-a scumpit mult față de anul trecut și, evident, și cauciucurile. Newsweek a analizat ofertel...
Ieri
19:20
Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, anchetat pentru corupţie din ianuarie, își reia activitatea Newsweek.ro
Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, anchetat pentru corupţie din ianuarie, își reia activitatea. V...
