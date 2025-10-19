Diana Șoșoacă despre Zelenski: Dacă îndrăznește să vină în Parlamentul meu, îi rup picioarele
Newsweek.ro, 19 octombrie 2025 19:10
Europarlamentara Diana Iovanovici‑Șoșoacă a stârnit controverse după ce, la o întâlnire organizată d...
• • •
Acum 5 minute
19:20
Pensiile rușinii: 900 lei pentru văduvele veteranilor de război. Pensii speciale, de 27 ori mai mari # Newsweek.ro
Casa de Pensii a anunțat care sunt pensiile rușinii naționale: 900 lei pentru văduvele veteranilor d...
19:20
Mihai Fifor PSD spune că România este în „Bolojan retrograd”. Noi tensiuni în coaliție # Newsweek.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor declară, duminică, în contextul mesajelor transmise la Congresul PES din A...
Acum 15 minute
19:10
Putin, în „misiune istorică” să cucerească Ucraina. Îl ademenește pe Trump cu Tunelul Alaska-Rusia # Newsweek.ro
Putin consideră războiul împotriva Ucrainei drept „misiunea sa istorică”, scrie Financial Times citâ...
19:10
Acum o oră
18:50
O fostă bază NASA este scoasă la vânzare pentru 25,7 milioane de euro. Ce se poate face cu ea # Newsweek.ro
Fostul sit de cercetare din Carolina de Nord a fost cândva o parte importantă a istoriei călătoriilo...
18:40
Cometa C/2025 A6 („Lemmon”), recent descoperită, va fi vizibilă pe cer până la sfârșitul lunii octom...
Acum 2 ore
18:20
Mai puțini pasageri, taxe și comisioane mai mari: Multe rute interne nu mai sunt profitabile pentru ...
18:10
De ce este important să cureți caloriferele regulat și să eviți setarea maximă a termostatului # Newsweek.ro
Două treimi din consumul de energie al gospodăriilor private este folosit pentru încălzire. Aceasta ...
17:40
Iran, Rusia și China anunță rezilierea Acordului nuclear. Trump amenință cu cele mai letale arme # Newsweek.ro
Iranul, Rusia și China au trimis o scrisoare secretarului general al ONU și Consiliului de Securitat...
Acum 4 ore
17:00
Audieri în cazul exploziei din Rahova. Administratoarea blocului avariat a spus cine a rupt sigiliul # Newsweek.ro
Administratora blocului din Rahova unde 3 oameni au murit și mai mulți au fost răniți din cauza unei...
16:20
4.500 € salariu, masă și cazare gratuite plus bilete de avion. Ce trebuie să faci pentru acești bani # Newsweek.ro
Un salariu de 4.500 de euro lunar este o sumă la care mulți doar visează sau o primesc doar după ce ...
16:10
Jaf la Luvru. Bijuteriile lui Napoleon, furate în 7 minute. Primar: „E greu de imaginat” # Newsweek.ro
Un jaf a avut loc duminică dimineață la Muzeul Luvru, în Paris, Franța. În doar 7 minute, hoții au f...
15:50
Cum s-a răzbunat interlopul Romi Neguș pe Doru Moldoveanu cu care ar fi trebuit să se lupte în cușcă # Newsweek.ro
Interlopul Romi Neguș ar fi trebuit să se lupte cu Doru Moldoveanu într-o gală MMA. Însă Romi, însoț...
15:30
Un bărbat eliberat după 43 de ani de închisoare pentru o crimă necomisă nu poate să-și vadă familia # Newsweek.ro
Un bărbat care a stat 43 de ani în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o a fost, în sfârșit...
Acum 6 ore
14:50
Zeci de oameni au ieşit în stradă, la Târgu Jiu, pentru a protesta faţă de proiectul de lege prin ca...
14:30
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze ar urma să înregistreze un declin anual de aproxim...
14:10
Două persoane au fost rănite, duminică, fiind duse la spital în urma unei explozii produse într-o ca...
13:50
Schimbări la pensie în Spania: Cum e afectată vechimea românilor stabiliți acolo? Se pot tăia bani # Newsweek.ro
Românii din Spania trebuie să fie atenți: reforma pensiilor aduce modificări importante care ar pute...
13:30
Benjamin Netanyahu spune ca va candida pentru un nou mandat de prim-ministru la următoarele alegeri # Newsweek.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat sâmbătă seară ca va candida pentru un nou mand...
Acum 8 ore
13:10
Medicament promițător împotriva cancerului mamar. A prelungit supraviețuirea la unele paciente # Newsweek.ro
Noul medicament împotriva cancerului mamar, produs de AstraZeneca și Daiichi Sankyo, a contribuit la...
12:50
Operațiune dificilă a salvamontiștilor, în Alba. Doi alpiniști, blocați pe întuneric pe traseu # Newsweek.ro
Salvamontiştii din judeţul Alba au participat, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, la recuper...
12:40
Creşterea aportului de fibre vegetale ar putea reprezenta o strategie simplă şi eficientă pentru pre...
12:20
Trafic îngreunat pe DN1, lângă stațiunile de pe Valea Prahovei. Rute alternative pentru șoferi # Newsweek.ro
Autoritățile anunță că traficul este îngreunat pe DN1, lângă stațiunile de pe Valea Prahovei. Pentru...
12:00
Un atac cu drone din Ucraina a provocat un incendiu la o rafinărie de gaz din Rusia
11:40
Pericol de explozie la un hotel din Pipera după ce două mașini au luat foc. Sunt scăpări de gaze # Newsweek.ro
Este pericol de explozie la un hotel din Pipera după ce două mașini au luat foc în parcare. Sunt scu...
11:30
Începând cu ianuarie 2026, milioane de oameni vor primi salarii mai mari. Schimbarea nu se aplică do...
Acum 12 ore
11:20
METEO. Alertă de vreme rea de la meteorologi. Vânt puternic în 4 județe: vor fi rafale de 120 km/oră # Newsweek.ro
Meteorologii au emis alerte de vânt puternic pentru 4 județe. Vor fi rafale de 120 km/oră, conform p...
11:00
Ce i-a cerut Putin lui Trump ca să încheie războiul? „E ca și cum ți-ai vinde un picior pe nimic” # Newsweek.ro
Putin a făcut o solicitare care ar dezavantaja semnificativ Ucraina și ar putea fi un obstacol în ca...
10:40
Examinare medicală obligatorie pentru unii bărbați. „Precauție pentru siguranța națională” # Newsweek.ro
Ministrul german al Apărării din Germania vrea să reintroducă examinarea medicală obligatorie a tine...
10:20
Doliu, în lumea muzicii. A murit Sam Rivers, unul dintre fondatorii Limp Bizkit. Avea 48 de ani # Newsweek.ro
Este doliu în lumea muzicii. A murit basistul Sam Rivers, unul dintre fondatorii trupei Limp Bizkit....
10:20
Românii din Germania nu mai găsesc acest de zahăr în magazine. A fost retras de urgență # Newsweek.ro
Un produs din zahăr vândut în Germania prezintă un risc pentru consumatori. A fost reatras de urgenț...
10:10
Povestea uitată a primei mărci de mașini de pe teritoriul României de astăzi a început în 1909 # Newsweek.ro
Primele mașini făcute pe teritoriul României de astăzi nu au fost nici Malaxa, nici IMS / ARO, nici ...
09:50
Copiii nu vor mai putea conversa în privat cu AI-ul Meta. Compania a anunțat că părinții vor putea s...
09:40
„Familia Samsung” nu are bani pentru impozitul pe moștenire. Vinde acţiuni de de 1.200.000.000 $ # Newsweek.ro
„Patriarhul” Grupului Samsung, Lee Kun-hee, a murit în 2020 și familia sa nu are bani pentru impozit...
09:10
VIDEO Proteste „No Kings”, în SUA. Circa 7.000.000 de oameni au ieșit în stradă împotriva lui Trump # Newsweek.ro
Circa 7.000.000 de oameni au ieșit în stradă, în peste 2.700 de oraşe şi localităţi din SUA, împotri...
09:00
Un apartament dintr-un bloc din Bistrița a sărit în aer. Revizia la gaze era abia făcută # Newsweek.ro
O nou tragedie ca cea din Calea Rahovei din București era să se întâmple în acestă dimineață la Bist...
08:30
VIDEO Moment istoric! Echipa masculină a României, în finala Campionatelor Europene de tenis de masă # Newsweek.ro
Echipa masculină a României s-a calificat în premieră în finala Campionatelor Europene de tenis de m...
08:10
VIDEO Cât costă o repatriere medicală și de ce sunt mai expuși șoferii de camioane. Cine plătește? # Newsweek.ro
Singurul medic român acreditat pentru repatrieri în cazuri medicale grave a explicat la Newsweek Rep...
07:50
Concluzii ISC în cazul exploziei din Rahova. Lucrările de consolidare pot depăși valoarea înlocuirii # Newsweek.ro
Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) vine cu primele concluzii în cazul exploziei din cartieru...
07:30
Geamuri aburite la mașină? Folosește acest truc și scapi. Ingredientele le găsești în bucătărie # Newsweek.ro
Parbrizul și geamurile mașinii curate sunt cruciale pentru siguranța la volan. Dacă din cauza vremii...
07:20
Horoscop 20 octombrie. Luna în Balanță îi face ambițioși pe Gemeni. Scorpionii sunt descurajați # Newsweek.ro
Horoscop 20 octombrie. Luna în Balanță îi face ambițioși pe Gemeni. Scorpionii sunt descurajați. Cap...
07:00
Un pensionar cere anularea CASS la pensie în instanță. Primul termen, în decembrie. Ce șanse are? # Newsweek.ro
Un pensionar curajos. El cere anularea CASS la pensie în instanță. Primul termen pe care l-a dat in...
Acum 24 ore
21:10
Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea renunță la toate titlurile și onorurile regale # Newsweek.ro
Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea renunță la toate titlurile și onorurile regale, i...
20:50
Un tunel de 20 de metri a fost descoperit la granița cu Belarus. Pasajul folosit de migranți # Newsweek.ro
Un tunel de 20 de metri a fost descoperit la granița cu Belarus. Pasajul folosit de migranți pentru ...
20:30
Reorganizare teritorială majoră. Bragadiru, Chiajna, Popeşti Leordeni şi Floreşti devin municipii # Newsweek.ro
Reorganizare teritorială majoră. Bragadiru, Chiajna, Popeşti Leordeni şi Floreşti devin municipii. G...
20:20
Dominic Fritz propune data de 7 decembrie pentru alegerile din București: "Este o zi potrivită" # Newsweek.ro
Dominic Fritz propune data de 7 decembrie pentru alegerile din București: "Este o zi potrivită". Pre...
20:00
Instituții publice pe "lista rușinii" ANAF. Cancelaria premierului și Curtea de Conturi sunt datoare # Newsweek.ro
Instituții publice pe "lista rușinii" ANAF. Cancelaria premierului și Curtea de Conturi sunt datoare...
19:40
Ministrul Economiei: Conducerea SALROM a refuzat demisia după raportul despre dezastrul de la Praid # Newsweek.ro
Ministrul Economiei: Conducerea SALROM a refuzat demisia după raportul despre dezastrul de la Praid....
19:30
Și cauciucurile s-au scumpit! Cât costă dotarea unei mașini mici cu anvelope de iarnă? # Newsweek.ro
Totul s-a scumpit mult față de anul trecut și, evident, și cauciucurile. Newsweek a analizat ofertel...
Ieri
19:20
Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, anchetat pentru corupţie din ianuarie, își reia activitatea # Newsweek.ro
Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, anchetat pentru corupţie din ianuarie, își reia activitatea. V...
