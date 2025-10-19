Ce făceau oamenii din Epoca de Patră cu oasele strămoșilor: „O lipsă de venerație față de morți”

07:10

Vestea că ar putea merge la plajă, din 2026, fără să plătească șezlonguri sau baldachine îi bucură deopotrivă și pe localnici, și pe turiști. „Ar fi trebuit să fie așa încă de la început”, spun aceștia. Și primarii din stațiunile de litoral spun că proiectul e de bun augur și fac deja planuri de amenajare. Miercuri, Parlamentul a votat un proiect de lege prin care 20% din plajele litoralului pot deveni publice, fără activități comerciale. Primăriile vor fi responsabile de curățenie, cabine de schimb, dușuri și accesul persoanelor cu dizabilități. Proiectul merge la promulgare la președintele României.